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بالفيديو.. إيناس الدغيدي توجه إهانة لـ سما المصري

21 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص
بالفيديو.. إيناس الدغيدي توجه إهانة لـ سما المصري
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صحيفة المرصد:رغم تصنيفها كواحدة من أكثر الداعمات لحرية المرأة الجنسية، لم تتحمل المخرجة ايناس الدغيدي الجدل المثار حول الراقصة سما المصري، ولجأت لوصف جارح جداً أثناء تواجدها ببرنامج “المتوحشة”، حين قالت إن بعض المهام القذرة لا يمكن انجازها بدون إنسان قذر.

إيناس حلت ضيفة مثيرة للجدل كالعادة على المذيعة سالي عبد السلام ببرنامج “المتوحشة”، وتحدثت طوال الحلقة عن دعمها للحرية الجنسية، ووجود علاقة بين الرجل والمرأة بدون زواج، وأكدت أنها مرتبطة بصداقة مع رجال مثليين، ولكن بمجرد أن شاهدت صورة سما المصري تبدّل الحال، ورفضت التعليق عليها مباشرة واستدعت من الذاكرة سؤال وجهته سابقاً لأحد قيادات الدولة عن سبب دعمه لرجل وصفته بـ “القذر”، وكان الرد أن بعض المهام القذرة التي تحتاجها الدولة لا يمكن انجازها بمعرفة الشخصيات المحترمة، وهنا تكمن أهمية وجود شخصيات قذرة!! ، وفقاً لمجلة سيدتي .

المثير أن ايناس أكدت موافقتها على دعم سما المصري سينمائياً، واعتبرتها نجمة، وقالت إن التمثيل شيء آخر تماماً، ولكنها لا تعرف الموهبة الحقيقية لسما حتى يتم توظيفها، فتسمع انها راقصة ولكن لم تشاهدها إلا ببرنامج حواري مثير للجدل إبان ترشحها لعضوية البرلمان المصري.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    ولد الظهيرة

    سامية وفريدة شوقي.. امحق من طموح وامحق من قدوة.. ياليتهم رقدوا ذاك اليوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص
    عدد التعليقات:937

    سامية

    إيناس الدغيدي مخرجة سينمائية مبدعة نالت العديد من الجوائز والتكريمات داخل مصر وخارجها إمرأة جميلة مهتمة بنفسها تبدو كثلاثينية وعمرها ٦٣ سنة ماشاء الله قوة شخصيتها رائعة والكلام اللي قالته صح ١٠٠٪‏.
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  3. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    نعوذ با الله من سوء الأخلاق والفحش في القول والعمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    زائر

    فريده شوقي الخنبقة المتخنبق دائما مع السفور والفجور
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    ابو حازم المصرى

    أموت أنا فى المانجه والقطايف المصرية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    شايف مين يتكلم****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    nbras

    كلهم ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    طلال الرحيلي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    شيعي برونزي

    بصراحه ايناس معها الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    وكأنّهُم أبدَلوا الكافَ قافاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    ?????

    للاسف هذي الهذرمة لايستفاد منها ولا كلمه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    فريدة شوقي

    شخصية ايناس تمثلني لانها امرأة قوية واثقة من نفسها ناجحة آخر همها كلام الناس
    لا يعجبني(8) اعجبني(4)

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