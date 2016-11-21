ابن ضحية الخادمة يروي تفاصيل حياة “القاتلة” في منزل الضحية لأول مرة

صحيفة المرصد: أكد فهد الحارثي، ابن القتيلة التي لاقت مصرعها على يد الخادمة الفلبينية، أن القاتلة كانت تعامل أفضل معاملة، والعائلة كانت تصطحبها هيَ والخادمة الأخرى معها في كل الزيارات ورحلات السفر، لافتًا إلى أن هناك خادمة أخرى بخلاف القاتلة، كانت أحدهما تعتني بشقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأخرى تهتم بشؤون المنزل.

ووصف “الحارثي” الجريمة بالشنعاء، مؤكدًا أنها وقعت على العائلة كالصاعقة، مضيفًا: القاتلة جازت الإحسان بالإساءة، وكانت تعيش بسلام منذ مجيئها من 7 أشهر، بحسب موقع “سبق”.

وقالت مصادر أمنية إنه تم التحفظ على الخادمة الأخرى التي أوضحت أن خلافًا نشب بين الخادمة القاتلة والقتيلة، وأنها قامت بالتفريق بينهما، ثم توجهت الجانية للمطبخ، ورجعت مرة أخرى وبحوزتها آلة حادة، وحينها ذهبت الخادمة الأخرى لدورة المياه، وأقفلت على نفسها خوفًا من إلحاق الأذى بها، وسط صرخات القتيلة، ولم تخرج حتى وصول المنقذين إلى المنزل.