ابن ضحية الخادمة يروي تفاصيل حياة “القاتلة” في منزل الضحية لأول مرة

صحيفة المرصد: أكد فهد الحارثي، ابن القتيلة التي لاقت مصرعها على يد الخادمة الفلبينية، أن القاتلة كانت تعامل أفضل معاملة، والعائلة كانت تصطحبها هيَ والخادمة الأخرى معها في كل الزيارات ورحلات السفر، لافتًا إلى أن هناك خادمة أخرى بخلاف القاتلة، كانت أحدهما تعتني بشقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأخرى تهتم بشؤون المنزل.
ووصف “الحارثي” الجريمة بالشنعاء، مؤكدًا أنها وقعت على العائلة كالصاعقة، مضيفًا: القاتلة جازت الإحسان بالإساءة، وكانت تعيش بسلام منذ مجيئها من 7 أشهر، بحسب موقع “سبق”.
وقالت مصادر أمنية إنه تم التحفظ على الخادمة الأخرى التي أوضحت أن خلافًا نشب بين الخادمة القاتلة والقتيلة، وأنها قامت بالتفريق بينهما، ثم توجهت الجانية للمطبخ، ورجعت مرة أخرى وبحوزتها آلة حادة، وحينها ذهبت الخادمة الأخرى لدورة المياه، وأقفلت على نفسها خوفًا من إلحاق الأذى بها، وسط صرخات القتيلة، ولم تخرج حتى وصول المنقذين إلى المنزل.
تعليقات ( 10 )
sar-al-saرحم الله القتيله وليتنا عرفنا الديانه لان ان كانت كاثوليكيه فهذه مصيبه وان كانت متاسلمه فالمصيبه اعظم والشعب الفلبيني الكاثوليكي عموما طيب ومسالم ومخلص وامين عند الوثوق به وحسن معاملته من الجنسين
فهدالجويانالله يرحم المتوفيه ويغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان الخادمات مشاكلهم لا تعد ولا تحصى لعدة اسباب قدتكون ظغوط في العمل او قدتكون تعاني من اظطرابات نفسيه او تكون كافره ونكره الاسلام او موقف اثارها
📒📙 ريما...Rima📙📒انا سمعت يقولون لا تتركون الشغالات مع بعض مايصلح لأن أحيانا قد تكون إحدى الشغالات طيبة والشغالات الأخريات يخربنها
📒📙 ريما...Rima📙📒الشغالة الثانية اللي عندكم سفروها لاترتكب بكم جريمة
ام عبدالرحمنكيف لاول مره والجريمة حصلت اليوم
📒📙 ريما...Rima📙📒الشغالة اللي هربت لدورة المياة وما أنقذت المرأة اتوقع اتفاق بين الخادمتين لكي تقتل المرأة يمكن مابينهن خلاف الخادمتين تمثيل
📒📙 ريما...Rima📙📒شكرا للعاملين بصحيفة المرصد على سعة صدوركم وتحملنا بما نقول وحنا بعد صبرنا على حذف رسائلنا وأحيانا ننفجر وغصب
محب الوطنمصائب الله يجبر مصابكم ولايبلانا اشياء تحدث تحير العقول وتشيب الرؤوس لطفك بالمسلمين يالله كل مكان وفيه ذبح وقتل وتشريد اللهم الطف بنا وارفع الضر عن المسلمين ياواحد ياقادر ياصمد
شيعي برونزيتصبحون على خير لاتنسون
نواف النمريالله يصبرهم ويرحم خالتي هم ارحامنا الله يرحمها ويسكنها الجنه