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ابن ضحية الخادمة يروي تفاصيل حياة “القاتلة” في منزل الضحية لأول مرة

21 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص
ابن ضحية الخادمة يروي تفاصيل حياة “القاتلة” في منزل الضحية لأول مرة
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صحيفة المرصد: أكد فهد الحارثي، ابن القتيلة التي لاقت مصرعها على يد الخادمة الفلبينية، أن القاتلة كانت تعامل أفضل معاملة، والعائلة كانت تصطحبها هيَ والخادمة الأخرى معها في كل الزيارات ورحلات السفر، لافتًا إلى أن هناك خادمة أخرى بخلاف القاتلة، كانت أحدهما تعتني بشقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأخرى تهتم بشؤون المنزل.

ووصف “الحارثي” الجريمة بالشنعاء، مؤكدًا أنها وقعت على العائلة كالصاعقة، مضيفًا: القاتلة جازت الإحسان بالإساءة، وكانت تعيش بسلام منذ مجيئها من 7 أشهر، بحسب موقع “سبق”.

وقالت مصادر أمنية إنه تم التحفظ على الخادمة الأخرى التي أوضحت أن خلافًا نشب بين الخادمة القاتلة والقتيلة، وأنها قامت بالتفريق بينهما، ثم توجهت الجانية للمطبخ، ورجعت مرة أخرى وبحوزتها آلة حادة، وحينها ذهبت الخادمة الأخرى لدورة المياه، وأقفلت على نفسها خوفًا من إلحاق الأذى بها، وسط صرخات القتيلة، ولم تخرج حتى وصول المنقذين إلى المنزل.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    sar-al-sa

    رحم الله القتيله وليتنا عرفنا الديانه لان ان كانت كاثوليكيه فهذه مصيبه وان كانت متاسلمه فالمصيبه اعظم والشعب الفلبيني الكاثوليكي عموما طيب ومسالم ومخلص وامين عند الوثوق به وحسن معاملته من الجنسين
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  2. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    فهدالجويان

    الله يرحم المتوفيه ويغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان الخادمات مشاكلهم لا تعد ولا تحصى لعدة اسباب قدتكون ظغوط في العمل او قدتكون تعاني من اظطرابات نفسيه او تكون كافره ونكره الاسلام او موقف اثارها
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  3. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    انا سمعت يقولون لا تتركون الشغالات مع بعض مايصلح لأن أحيانا قد تكون إحدى الشغالات طيبة والشغالات الأخريات يخربنها
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  4. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الشغالة الثانية اللي عندكم سفروها لاترتكب بكم جريمة
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  5. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    ام عبدالرحمن

    كيف لاول مره والجريمة حصلت اليوم
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  6. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الشغالة اللي هربت لدورة المياة وما أنقذت المرأة اتوقع اتفاق بين الخادمتين لكي تقتل المرأة يمكن مابينهن خلاف الخادمتين تمثيل
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  7. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    شكرا للعاملين بصحيفة المرصد على سعة صدوركم وتحملنا بما نقول وحنا بعد صبرنا على حذف رسائلنا وأحيانا ننفجر وغصب
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  8. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    محب الوطن

    مصائب الله يجبر مصابكم ولايبلانا اشياء تحدث تحير العقول وتشيب الرؤوس لطفك بالمسلمين يالله كل مكان وفيه ذبح وقتل وتشريد اللهم الطف بنا وارفع الضر عن المسلمين ياواحد ياقادر ياصمد
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  9. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    شيعي برونزي

    تصبحون على خير لاتنسون
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  10. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    نواف النمري

    الله يصبرهم ويرحم خالتي هم ارحامنا الله يرحمها ويسكنها الجنه
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