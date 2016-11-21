  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

داعية مصري شهير يدعي أنه المهدي المنتظر

21 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص
داعية مصري شهير يدعي أنه المهدي المنتظر
  • 1٬380
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تقدمت اللجنة الدينية بالبرلمان المصري بطلب للكشف على القوى العقلية للداعية المصري محمد عبد الله وشهرته «الشيخ ميزو» .

جاء ذلك بعد إعلان الشيخ ميزو على صفحته الرسمية بالفيس بوك أنه المهدى المنتظر، مؤكدة أنها دعوة هدفها البلبلة والفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

وأضافت أن ادعاء شخص بأنه المهدى المنتظر هو هزل، ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية ضده ويتم الحجر عليه.

وتقدم محام مصري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد «الشيخ ميزو»، للمطالبة بالتحقيق فى إدعائه أنه «المهدى المنتظر»، وطالب بإصدار قرار بالتحقيق فى البلاغ، وإحالته للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بارتكاب جريمتى النصب وازدراء الأديان المعاقب عليهما بالمواد «336 – 98» من قانون العقوبات المصري.



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 4:56 ص

    الراصد

    انه الحشيش ومايعمل من اللي اطلق عليه شيخ ههههه ميزو ابك من****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    السلام عليكم

    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثيرا من خلقه . اللهم اصلح حال الامة واجمعها على كلمة سواء... والسلام عليكم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    الجنوووووووووووووبي

    خلوووه يقول اللي يبي .... يا اخي انسان كان عنده وقت فراغ وجته الفكره هذي خله يستانس..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    برطم ناقه

    مكثر في لحم الحمير ... وقام يناهق ... الله لايبلانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    فهد العرماني

    ميزو يا ميزو ازايك النهار دا ، هههههههه شكلة كثّر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    اغلبهم ميزوات بدايه بكبيرهم القزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    ماني مستغرب !! ميزو يسويها لأنه ميزو المنتظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    معيض

    هو ليه يقولون له الشيخ ميزو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    خربها ميزو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص
    عدد التعليقات:259

    &بدر الصاعدي&

    مصر في ظل الانقلاب بيئه خصبه لأنتاج الالاف من امثال ميزو...!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    اسماء

    المسلمين مستحيل يصدقون بالمهدي رغم انه في روايات صحيحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    ccc

    يمكن مهدي الشيعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    وجهة نظر

    من يوم قريت اسمه غسلت يدي ... الشيخ ميزو ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم