داعية مصري شهير يدعي أنه المهدي المنتظر

صحيفة المرصد: تقدمت اللجنة الدينية بالبرلمان المصري بطلب للكشف على القوى العقلية للداعية المصري محمد عبد الله وشهرته «الشيخ ميزو» .

جاء ذلك بعد إعلان الشيخ ميزو على صفحته الرسمية بالفيس بوك أنه المهدى المنتظر، مؤكدة أنها دعوة هدفها البلبلة والفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

وأضافت أن ادعاء شخص بأنه المهدى المنتظر هو هزل، ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية ضده ويتم الحجر عليه.

وتقدم محام مصري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد «الشيخ ميزو»، للمطالبة بالتحقيق فى إدعائه أنه «المهدى المنتظر»، وطالب بإصدار قرار بالتحقيق فى البلاغ، وإحالته للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بارتكاب جريمتى النصب وازدراء الأديان المعاقب عليهما بالمواد «336 – 98» من قانون العقوبات المصري.