داعية مصري شهير يدعي أنه المهدي المنتظر

صحيفة المرصد: تقدمت اللجنة الدينية بالبرلمان المصري بطلب للكشف على القوى العقلية للداعية المصري محمد عبد الله وشهرته «الشيخ ميزو» .
جاء ذلك بعد إعلان الشيخ ميزو على صفحته الرسمية بالفيس بوك أنه المهدى المنتظر، مؤكدة أنها دعوة هدفها البلبلة والفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.
وأضافت أن ادعاء شخص بأنه المهدى المنتظر هو هزل، ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية ضده ويتم الحجر عليه.
وتقدم محام مصري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد «الشيخ ميزو»، للمطالبة بالتحقيق فى إدعائه أنه «المهدى المنتظر»، وطالب بإصدار قرار بالتحقيق فى البلاغ، وإحالته للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بارتكاب جريمتى النصب وازدراء الأديان المعاقب عليهما بالمواد «336 – 98» من قانون العقوبات المصري.
تعليقات ( 13 )
الراصدانه الحشيش ومايعمل من اللي اطلق عليه شيخ ههههه ميزو ابك من****
السلام عليكمالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثيرا من خلقه . اللهم اصلح حال الامة واجمعها على كلمة سواء... والسلام عليكم .
الجنوووووووووووووبيخلوووه يقول اللي يبي .... يا اخي انسان كان عنده وقت فراغ وجته الفكره هذي خله يستانس..
برطم ناقهمكثر في لحم الحمير ... وقام يناهق ... الله لايبلانا
فهد العرمانيميزو يا ميزو ازايك النهار دا ، هههههههه شكلة كثّر
معيضهو ليه يقولون له الشيخ ميزو
عدد التعليقات:259
&بدر الصاعدي&مصر في ظل الانقلاب بيئه خصبه لأنتاج الالاف من امثال ميزو...!
اسماءالمسلمين مستحيل يصدقون بالمهدي رغم انه في روايات صحيحه
cccيمكن مهدي الشيعة
وجهة نظرمن يوم قريت اسمه غسلت يدي ... الشيخ ميزو ..