بالفيديو: مواطن يطلق النار على رأس جمل قبل نحره !

صحيفة المرصد: أصيب المواطنون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحالة من الاستياء بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر شخص يطلق النار على رأس جمل قبل أن يقوم بنحره.

والفيديو يوضح أن المنطقة التي قام فيها الشخص بقتل الجمل بهذه الطريقة “صحراوية نائية”، كما يظهر أيضًا مجموعة من الأشخاص قامت بتطويق الجمل، وقام أحدهم بضربه على رأسه، ثم صرخ بشكل مفاجئ.

وقام أحد الأشخاص بالتصويب على رأس الجمل فقتله، ثم التفوا جميعًا حوله ونحروه ليتفجر الدم من رقبة الجمل، بشكل أثار غضب المواطنين اللذين شاهدوا الفيديو.