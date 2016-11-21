بالفيديو: مواطن يطلق النار على رأس جمل قبل نحره !

صحيفة المرصد: أصيب المواطنون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحالة من الاستياء بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر شخص يطلق النار على رأس جمل قبل أن يقوم بنحره.
والفيديو يوضح أن المنطقة التي قام فيها الشخص بقتل الجمل بهذه الطريقة “صحراوية نائية”، كما يظهر أيضًا مجموعة من الأشخاص قامت بتطويق الجمل، وقام أحدهم بضربه على رأسه، ثم صرخ بشكل مفاجئ.
وقام أحد الأشخاص بالتصويب على رأس الجمل فقتله، ثم التفوا جميعًا حوله ونحروه ليتفجر الدم من رقبة الجمل، بشكل أثار غضب المواطنين اللذين شاهدوا الفيديو.
تعليقات ( 27 )
سميرةهذا ليس بنحر كما علمنا ديننا واكنه قتل وتعذيب وجريمة في حق حيوان مسكين مع سبق الاصرار والا ما رأي رجال الدين فيما تمت مشاهدتة .
هههههالجمل هاد وهذا وقت هداد هههههههههههه الجمل يهد في الشتاء والناقه تيسر في القيض ولو ما رما الجمل كان ذبح راعية وسلامتكم الهدلاءءءءءء
Ymni mahbobماهو مخبر ليش تسون كذا ي جوازنه بالجمل شاء اعلم عليكم الشرطه هههه
كلمة حقهذا الجمل حاول قتل صاحبه ودخل المستشفى بسببه كاد يفقد صاحبه حياته ونذر صاحبه بنحره بيده
عدد التعليقات:941
ساميةمنتهى القسوة أعوذ بالله
السدغانيما توصل حد الرمي لو خذو مشاعيب وخبطو خشم البعير قدهم اربعه وواحد يقيده كان انتهى الموضوع وحافظو على بعيرهم لكنها الدبره لا راحت ما فيه شي يزين .
شاوشتعرفون بيشه ولا ماتعرفونها
تعليق 7يقول للعداله والبت عاجل في امره و يجب ان يعزر ،،، ونحنو نقول لك انت تنقصك الخبرة واضن لم تتعامل مع الابل . وتحمد ربك ماتجي قدام او قريب من جمل هاج .
خالد اليافعيبسم الله الرحمن الرحيم ( الأعراب أشد كفراً ونفاقا)
زائرالله سبحانه و تعالى اهلك قوم صالح بسبب ناقه فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
الهمدانيفي ناس مايعرفون من البل غير شكلها وحدهم تربية بسس وكلاب زينة ويجيك قالط على الرجال يقول حلال وحرام ورفق بالحيوان يياليت من يسقيك حليبها عشان ينظف بطنك وعقلك
برطم ناقهاللي مايعرف البل وبلاويها وحقدها ... لايقعد يتفلسف ... ويقعد حول الدجاج صيده سهل لايعض ولايرتح ولاينطح ...
برطم ناقهوالله ياعندنا بشر يتشدقون بالرحمه والإنسانيه ويتميلحون وهم بعيدين عنها .. ونسوا أن البعير مغلوث وماقدروا عليه إلا بالبندق ... ونسوا أهل المقانيص اللي يطلعون للمقناص ويذبحون آلاف البهايم هنا وبرا ..
وين الرفق بالحيواناتوالله اني عربي وسعودي ابا عن جد واكثر منك ومن الي خلفوك ياهمداني
الهمدانياكثر من استنكر الفعل ليس عربي اصلي شغل صيني او تيوان
الهمدانيالبعير حيوان دلخ ممكن يقتل انسان او حيوان او حتى نفسه وله انياب وسطية ممكن تقطع اللحم والبعير مزاجي واذا خرب مزاجه عليه العوض قتله حلال وطريقتهم سليمة جدا
مدير كبيرليش مكبرين الموضوع . ناس يبون ينحرون البعير وعجزوا ييبركونه ورماه بالبندق عشان ينحرونه . أما عالم مهويه يتشيدقون بالعواطف . وهم شايفين الروس والجحش الشعبي يذبحون يومياً المئات من البشر ولارف لهم جفن
وين الرفق بالحيواناتحسبي الله ونعم الوكيل عليك يالي رميته والله ينتقم منك عاجل غير اجلا يجب ع الدوله التدخل وتقديمه للعداله والبت عاجل في امره و يجب ان يعزر
himaتوحش وبدائيه ونفوس دمويه,وتفرح بلقتل.
امانةمن الذي طلبني
معشي الذيبهذا بعير هايج وماله حل ثاني غير هالطريقة ولو تم تركه لقضلى على الرجل المسن الذي يدور حوله لانه يريده من بين الجميع
عدد التعليقات:8143
الحرمانمخمل جملهم
الشماليهذا جمل هائج وخاصة مع دخول الشااء ولو م قتله ل قلهم