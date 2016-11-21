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بالفيديو: مواطن يطلق النار على رأس جمل قبل نحره !

21 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص
بالفيديو: مواطن يطلق النار على رأس جمل قبل نحره !
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صحيفة المرصد: أصيب المواطنون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحالة من الاستياء بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر شخص يطلق النار على رأس جمل قبل أن يقوم بنحره.

والفيديو يوضح أن المنطقة التي قام فيها الشخص بقتل الجمل بهذه الطريقة “صحراوية نائية”، كما يظهر أيضًا مجموعة من الأشخاص قامت بتطويق الجمل، وقام أحدهم بضربه على رأسه، ثم صرخ بشكل مفاجئ.

وقام أحد الأشخاص بالتصويب على رأس الجمل فقتله، ثم التفوا جميعًا حوله ونحروه ليتفجر الدم من رقبة الجمل، بشكل أثار غضب المواطنين اللذين شاهدوا الفيديو.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 5:21 ص

    سميرة

    هذا ليس بنحر كما علمنا ديننا واكنه قتل وتعذيب وجريمة في حق حيوان مسكين مع سبق الاصرار والا ما رأي رجال الدين فيما تمت مشاهدتة .
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  2. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 5:12 ص

    ههههه

    الجمل هاد وهذا وقت هداد هههههههههههه الجمل يهد في الشتاء والناقه تيسر في القيض ولو ما رما الجمل كان ذبح راعية وسلامتكم الهدلاءءءءءء
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  3. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 5:03 ص

    Ymni mahbob

    ماهو مخبر ليش تسون كذا ي جوازنه بالجمل شاء اعلم عليكم الشرطه هههه
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  4. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    كلمة حق

    هذا الجمل حاول قتل صاحبه ودخل المستشفى بسببه كاد يفقد صاحبه حياته ونذر صاحبه بنحره بيده
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  5. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 4:31 ص
    عدد التعليقات:941

    سامية

    منتهى القسوة أعوذ بالله
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  6. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    السدغاني

    ما توصل حد الرمي لو خذو مشاعيب وخبطو خشم البعير قدهم اربعه وواحد يقيده كان انتهى الموضوع وحافظو على بعيرهم لكنها الدبره لا راحت ما فيه شي يزين .
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  7. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    شاوش

    تعرفون بيشه ولا ماتعرفونها
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  8. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    تعليق 7

    يقول للعداله والبت عاجل في امره و يجب ان يعزر ،،، ونحنو نقول لك انت تنقصك الخبرة واضن لم تتعامل مع الابل . وتحمد ربك ماتجي قدام او قريب من جمل هاج .
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  9. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    خالد اليافعي

    بسم الله الرحمن الرحيم ( الأعراب أشد كفراً ونفاقا)
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  10. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص

    شكله مركز على رجل خايفين منه لأنه لاحقد لازم يقتل يقتل بعير ولايقتل رجل طريقه عاديه ماعذبوه
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  11. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    زائر الله سبحانه و تعالى اهلك قوم صالح بسبب ناقه فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا(استغفر الله العظيم ناقة صالح ايه فهل كل ناقة في نظرك ايه)
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  12. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    زائر

    الله سبحانه و تعالى اهلك قوم صالح بسبب ناقه فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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  13. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    الهمداني

    في ناس مايعرفون من البل غير شكلها وحدهم تربية بسس وكلاب زينة ويجيك قالط على الرجال يقول حلال وحرام ورفق بالحيوان يياليت من يسقيك حليبها عشان ينظف بطنك وعقلك
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  14. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    برطم ناقه

    اللي مايعرف البل وبلاويها وحقدها ... لايقعد يتفلسف ... ويقعد حول الدجاج صيده سهل لايعض ولايرتح ولاينطح ...
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  15. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    فيه طرق كثير للسيطره للسيطره كثير طرق فيه عكستها ومشى الحال اتعجب من ياكل لحمته وله نفس فيه لما اتخيل شكله لحمته قاسيه ومافيها طعم
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  16. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    برطم ناقه

    والله ياعندنا بشر يتشدقون بالرحمه والإنسانيه ويتميلحون وهم بعيدين عنها .. ونسوا أن البعير مغلوث وماقدروا عليه إلا بالبندق ... ونسوا أهل المقانيص اللي يطلعون للمقناص ويذبحون آلاف البهايم هنا وبرا ..
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  17. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    وين الرفق بالحيوانات

    والله اني عربي وسعودي ابا عن جد واكثر منك ومن الي خلفوك ياهمداني
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  18. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    الهمداني

    اكثر من استنكر الفعل ليس عربي اصلي شغل صيني او تيوان
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  19. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    الهمداني

    البعير حيوان دلخ ممكن يقتل انسان او حيوان او حتى نفسه وله انياب وسطية ممكن تقطع اللحم والبعير مزاجي واذا خرب مزاجه عليه العوض قتله حلال وطريقتهم سليمة جدا
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  20. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    مدير كبير

    ليش مكبرين الموضوع . ناس يبون ينحرون البعير وعجزوا ييبركونه ورماه بالبندق عشان ينحرونه . أما عالم مهويه يتشيدقون بالعواطف . وهم شايفين الروس والجحش الشعبي يذبحون يومياً المئات من البشر ولارف لهم جفن
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  21. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    وين الرفق بالحيوانات

    حسبي الله ونعم الوكيل عليك يالي رميته والله ينتقم منك عاجل غير اجلا يجب ع الدوله التدخل وتقديمه للعداله والبت عاجل في امره و يجب ان يعزر
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  22. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    hima

    توحش وبدائيه ونفوس دمويه,وتفرح بلقتل.
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  23. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    امانة

    من الذي طلبني
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  24. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    معشي الذيب

    هذا بعير هايج وماله حل ثاني غير هالطريقة ولو تم تركه لقضلى على الرجل المسن الذي يدور حوله لانه يريده من بين الجميع
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  25. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    من هو الذي طلبني
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  26. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص
    عدد التعليقات:8143

    الحرمان

    مخمل جملهم
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  27. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    الشمالي

    هذا جمل هائج وخاصة مع دخول الشااء ولو م قتله ل قلهم
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