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لماذا طلب مؤسس التيار السروري من سلمان العودة تغيير اسمه ؟

21 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص
لماذا طلب مؤسس التيار السروري من سلمان العودة تغيير اسمه ؟
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صحيفة المرصد:كشف رئيس الهيئات السابق في القصيم والمهتم بالنشاط الديني والخيري، الشيخ عبد العزيز اليحيى، ومعاصر ومراقب لهذه المرحلة المهمة من بدايات العمل الصحوي في السعودية، صاحب مكتبة “ابن القيم”، عن قصة دور محمد سرور، مؤسس التيار السروري في جماعة الإخوان المسلمين، في تغيير الداعية السعودي سلمان العودة لاسمه من سليمان إلى سلمان.

وقال اليحيى في حديث وفقاً لموقع “العربية.نت”، كان تأثير ابن سرور في السعودية بدأ من خلال تدريسه في المعهد العلمي، وكانت أبرز الوجوه للتيار السروري الداعية “سلمان العودة”، والمفارقة وطبقا للشيخ عبد العزيز اليحيى كانت باقتراح محمد سرور على الداعية العودة الذي كان حينها اسمه سليمان تغيير اسمه كما هو معروف اليوم، مبادرا إلى تغييره إلى سلمان من سليمان، وتسجيله في الأوراق الرسمية عام 1987هـ، مستدعيا ابن سرور وباستمرار قصة سلمان الفارسي، مرددا “سلمان منا آل البيت”، ولا يوجد بعائلته اسم سلمان، والده فهد السليمان وعمه حمد السليمان كلاهما سمي على اسم والدهما سليمان، حيث إن الإخوان يركزون على بعض الأسماء كـ “سلمان وصهيب”.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 4:54 ص
    عدد التعليقات:15505

    قلم الحقيقه

    حسيبي الله عليه هذا السروري *** المتآمر على وطننا وقيادتنا وحكومتنا طول اقامته في بلادنا قبل هلاكه لارحمه الله.لماذا لاتقوم الحكومة بحملة واسعة للقضاء على أتباعه وأحبابه.
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  2. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 4:34 ص

    ابو حسام

    طيب واسم الدلع وشهو يحب الظهور ولو كان **
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  3. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    ابو منصور

    ما زال هذا الشخص *** يهذي بيفيض القول؟! ويفتري.
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  4. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص
    عدد التعليقات:941

    سامية

    يتبع السروري شيخه ويطيعه طاعة عمياء ولا وشفيه إسم سليمان حتى يطلب تغييره لجل انه ذكر في حديث نسي الشيخ السروري أن إسم سليمان ورد ف القرآن وهو النبي سليمان عليه السلام أكيد شكله اختبار للطاعة ونجح فيه
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  5. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    يعني ماحولنا دمغراطيه وان طالبت اصير فتان خواني غبطي شروري شراني مدري ايش اسامي غريبه موجوده فغط براس غلم ومسعل وشاميه ورطة
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  6. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    مشــعل

    تيار سروري وتيار قطبي ؟ وكلهم مالهم اهداف الا تدمير أوطانهم وزرع الفتن فيها
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  7. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    يكيكي

    ابوه سماه سليمان باسم نبي ولاكن شيخه اقترح عليه تغيير اسمه ففعل الاسلام نهى عن عبادة الاصنام
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  8. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    فهد العرماني

    ما فهمت شي اللي قريته سليمان وسلمان و سلمان وسليمان!!!!! شكلي انعس
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  9. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    شجاع

    ت 3 لاحول ولاقوة الابالله نقلت اسمة من اسم صحابي سلمان الفارسي رضي الله عنة الى اسم يهودي اتقي الله هدانا الله واياك الى كل خير نسأل الله للجميع الثبات على مايرضية
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  10. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اللقافه شينه .
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  11. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    وحنا ويش دخلنا فيه ان شاء الله يغير اسمه لشالوم
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  12. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص
    عدد التعليقات:8143

    الحرمان

    حتي الاسم دخلتوه
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  13. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    شكله يبي شهره اليحيى !!!
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