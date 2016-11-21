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بالفيديو : لعبة ترفيهية غريبة تجعل الجمهور ينفجر ضحكا

21 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص
بالفيديو : لعبة ترفيهية غريبة تجعل الجمهور ينفجر ضحكا
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صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمجموعة من الشباب وهم يمارسون لعبة ترفيهية وصفها الكثيرين بالمضحكة .

كما أظهر الفيديو جموعا من الحضور ولجنة التحكيم لمشاهدة أشخاص يمارسون لعبة تتسم بالغرابة ، عبارة عن فريقين مكونين من 4 أشخاص، يقوم شخصان بالنزول أرضا لرفع الكرة بينهما بواسطة رأسيهما والمشي بها، وكلما تساقطت الكرة تعالت أصوات الحضور ضحكاً.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام ..كان من المفترض ونحن دولة إسلامية منع وحظر مثل هذه المظاهر لأن اليوم يلعبون ويضحكون وغدا يطالبون بالسينما وحفلات الأغاني والمهرجانات ..فمنعه منذ البداية من باب أولي
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  2. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 4:15 ص

    جنوبية..🌻🌻

    هذه أول فعاليات وزراة الترفيه مرة تضحك بطني وجعني من الضحك
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  3. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    قلم يكتب

    الله يسعدنا ويسعدهم،، . اللي ينتقدهم،، ***
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  4. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    تعليق 4

    احسنت ،،،، مادري اغلب الناس في وقتنا الحالي ما يعجبه العجب ولا الصايم في رجب ،، ناس تستأنس ولم يرتكبوا غلط
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  5. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص
    عدد التعليقات:941

    سامية

    فعلا ماخذين اللعبة من فيلم Just Go with It لجنيفر انستون ونيكول كيدمان وآدم ساندلر 😂😂😂
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  6. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي وقانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .. وحرم وعلينا اللهو والمرح واللعب لما فيه من الابتعاد والصد عن ذكر الله ..
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  7. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص
    عدد التعليقات:941

    سامية

    ماتصلح للكبار وبعد بالثوب ودحوسة حتى الأطفال ماهقيت تجوز لهم
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  8. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص
    عدد التعليقات:941

    سامية

    أهون شوي من مسابقة من** أسرع وهذي اللعبة معروفة في هاواي بس بدل الكورة يحاولون يرفعون جوزة هند وليس بالرأس فقط 😂😂😂
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  9. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    معيض

    هذي من ألعاب المخيمات
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  10. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    لازت اشكركم
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  11. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    hima

    اعتقد اخدين الفكرة من فيلم جنيفر انستون وادم ساندلر لما بيرفعو الكوكنت بنفس الطريقه,,ياحرام,يعني لو عاملين طرب ووناسه وتنمية الاحساس كان احسن من اللعب في التراب والروائح,المفروض يستحمو بعد الفرح.
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  12. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص
    عدد التعليقات:8143

    الحرمان

    افغانيه 😂
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  13. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    مشعل العتيبي

    ناس مستانسين وفالينها أنتم وش دخلكم يالنفسيات
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  14. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    الهمداني

    ماشاء الله تبارك الله نعم هذا هو الترفية السعودي الفاخر المفتخر
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  15. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ملحق الصحافه

    ترفيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    مراقب عام

    جداً سامجه ومالها داعي
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