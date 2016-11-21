بالفيديو : لعبة ترفيهية غريبة تجعل الجمهور ينفجر ضحكا

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمجموعة من الشباب وهم يمارسون لعبة ترفيهية وصفها الكثيرين بالمضحكة .

كما أظهر الفيديو جموعا من الحضور ولجنة التحكيم لمشاهدة أشخاص يمارسون لعبة تتسم بالغرابة ، عبارة عن فريقين مكونين من 4 أشخاص، يقوم شخصان بالنزول أرضا لرفع الكرة بينهما بواسطة رأسيهما والمشي بها، وكلما تساقطت الكرة تعالت أصوات الحضور ضحكاً.