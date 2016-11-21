بالفيديو : لعبة ترفيهية غريبة تجعل الجمهور ينفجر ضحكا

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمجموعة من الشباب وهم يمارسون لعبة ترفيهية وصفها الكثيرين بالمضحكة .
كما أظهر الفيديو جموعا من الحضور ولجنة التحكيم لمشاهدة أشخاص يمارسون لعبة تتسم بالغرابة ، عبارة عن فريقين مكونين من 4 أشخاص، يقوم شخصان بالنزول أرضا لرفع الكرة بينهما بواسطة رأسيهما والمشي بها، وكلما تساقطت الكرة تعالت أصوات الحضور ضحكاً.
تعليقات ( 16 )
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام ..كان من المفترض ونحن دولة إسلامية منع وحظر مثل هذه المظاهر لأن اليوم يلعبون ويضحكون وغدا يطالبون بالسينما وحفلات الأغاني والمهرجانات ..فمنعه منذ البداية من باب أولي
جنوبية..🌻🌻هذه أول فعاليات وزراة الترفيه مرة تضحك بطني وجعني من الضحك
قلم يكتبالله يسعدنا ويسعدهم،، . اللي ينتقدهم،، ***
تعليق 4احسنت ،،،، مادري اغلب الناس في وقتنا الحالي ما يعجبه العجب ولا الصايم في رجب ،، ناس تستأنس ولم يرتكبوا غلط
عدد التعليقات:941
ساميةفعلا ماخذين اللعبة من فيلم Just Go with It لجنيفر انستون ونيكول كيدمان وآدم ساندلر 😂😂😂
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي وقانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .. وحرم وعلينا اللهو والمرح واللعب لما فيه من الابتعاد والصد عن ذكر الله ..
عدد التعليقات:941
ساميةماتصلح للكبار وبعد بالثوب ودحوسة حتى الأطفال ماهقيت تجوز لهم
عدد التعليقات:941
ساميةأهون شوي من مسابقة من** أسرع وهذي اللعبة معروفة في هاواي بس بدل الكورة يحاولون يرفعون جوزة هند وليس بالرأس فقط 😂😂😂
معيضهذي من ألعاب المخيمات
himaاعتقد اخدين الفكرة من فيلم جنيفر انستون وادم ساندلر لما بيرفعو الكوكنت بنفس الطريقه,,ياحرام,يعني لو عاملين طرب ووناسه وتنمية الاحساس كان احسن من اللعب في التراب والروائح,المفروض يستحمو بعد الفرح.
عدد التعليقات:8143
الحرمانافغانيه 😂
مشعل العتيبيناس مستانسين وفالينها أنتم وش دخلكم يالنفسيات
الهمدانيماشاء الله تبارك الله نعم هذا هو الترفية السعودي الفاخر المفتخر
ملحق الصحافهترفيه
مراقب عامجداً سامجه ومالها داعي