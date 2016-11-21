مجهولون يتتبعون “قاضي” بالطائف وينهالون عليه بالضرب!

صحيفة المرصد: قام مجهولون بالتعدي على قاضي محكمة شمال محافظة الطائف، وأحدثوا به إصابات نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المحافظة.

وتبحث الشرطة حاليًا عن الجناة، فيما تباشر التحقيقات للتوصل إلى هويتهم، حيثُ يعتقد أنهم أكثر من شخص، وذلك طبقا لموقع “سبق”.

وتكشف التحقيقات الأولية عن خروج القاضي من المسجد بعد أداء صلاة العشاء، ليعترضه بعض الأشخاص، واعتدوا عليه ضربًا، حتى ألحقوا به عدة إصابات في الرأس واليد، ونُقل على إثرها للمركز الصحي بالمركز، وأُعطي العلاج اللازم.