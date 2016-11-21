مجهولون يتتبعون “قاضي” بالطائف وينهالون عليه بالضرب!

صحيفة المرصد: قام مجهولون بالتعدي على قاضي محكمة شمال محافظة الطائف، وأحدثوا به إصابات نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المحافظة.
وتبحث الشرطة حاليًا عن الجناة، فيما تباشر التحقيقات للتوصل إلى هويتهم، حيثُ يعتقد أنهم أكثر من شخص، وذلك طبقا لموقع “سبق”.
وتكشف التحقيقات الأولية عن خروج القاضي من المسجد بعد أداء صلاة العشاء، ليعترضه بعض الأشخاص، واعتدوا عليه ضربًا، حتى ألحقوا به عدة إصابات في الرأس واليد، ونُقل على إثرها للمركز الصحي بالمركز، وأُعطي العلاج اللازم.
تعليقات ( 22 )
محمدالجعيدمحكمه الطايف صعب احد ياخذ حقه من القضاه كل واحد على كيفه وتاخير في المعاملات . اكيد قاهرهم وماعطاهم حقهم
سفرانكوماضربوه الا ويستاهل الضرب ،،، رسول الله تعوذ من قهر الرجال
على اللهان كانه ظالم يستاهل ماجاه وان كانه مظلوم الله يعز الدولة وينصرهاء على المعتدين
Saadتصرف همجي الاعتداء على القاضي ولكن عدم وجود محامي يجعل بعض القضاة ملتعين ويروح فيها حق البعض الدول المتحضرة تفرض وجود محامي واذا كان عاجز عن دفع التكاليف تتكفل بها وزارة العدل
سالمالمثل يقول مافيه دخان بدون نار واكيد انهم مأجووه من الباب للطاقه
الاحساءالقضاه أغلبهم ناس متعالين والتعامل معهم صعب وبعضهم أن لم يكن أغلبهم يستفز أصحاب القضايا بطريق غير مبرره ......
برطم ناقهالقضاة سبب في تمرد وعصيان وعقوق الكثير من البنات والنساء لأهاليهن وأزاوجهن … ويبهذلون المواطن بطول وكثرة المواعيد … حتى السلام مايردونه .. ما أدري وش يحسون فيه هم من طينه غير طينتنا ؟ وإلا إيه ؟
ابو شلشاحترام القانون واجب حتى وان لم ينصفك فهناك طرق قانونية اخرى تنصفك
عدد التعليقات:941
ساميةسلامات للقاضي وإن شاء الله يقبض على المجرمين وينالون العقاب الرادع
اصلع عبرطيب وش ذنب اللي بتتعطل قضاياهم عند هالقاضي . المضروب ... أكيد بياخذ أقل شي شهر وإلا شهرين يتعالج ... الله لايبلانا ...
عدد التعليقات:399
الفارس ابو زيدمن قال ان النساء ناقصات عقل هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن يأخذ هذه الجمله بالسخريه فهو منكر وجاحد بما اتى به محمد فاقول للزائره في ت1 خافي ربك ترى ممكن تموتين في اي لحظه وعندها تواجهين اعمالك
زائرهتعليق مخالف