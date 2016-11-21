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مجهولون يتتبعون “قاضي” بالطائف وينهالون عليه بالضرب!

21 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص
مجهولون يتتبعون “قاضي” بالطائف وينهالون عليه بالضرب!
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صحيفة المرصد: قام مجهولون بالتعدي على قاضي محكمة شمال محافظة الطائف، وأحدثوا به إصابات نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المحافظة.

وتبحث الشرطة حاليًا عن الجناة، فيما تباشر التحقيقات للتوصل إلى هويتهم، حيثُ يعتقد أنهم أكثر من شخص، وذلك طبقا لموقع “سبق”.

وتكشف التحقيقات الأولية عن خروج القاضي من المسجد بعد أداء صلاة العشاء، ليعترضه بعض الأشخاص، واعتدوا عليه ضربًا، حتى ألحقوا به عدة إصابات في الرأس واليد، ونُقل على إثرها للمركز الصحي بالمركز، وأُعطي العلاج اللازم.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 5:45 ص

    محمد الجعيد لاتبرر وتحط الخطأ عالقاضي عشانهم من ديرتك معروفه الطايف سكانها غريبين اطوار حتى الشرطة ماسلمت منهم وشفنا مقاطع يصدمون دورية واللي يلحق عسكري وغيره من البلطجة والدرباوية منتشرين بكل حي
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  2. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص

    بيرجعوننا لايام الحنشلة والبلطجة بالبراري ايام اجدادهم خذ حقك بيدك كأن مافيه قانون !!!!
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  3. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 5:30 ص

    محمدالجعيد

    محكمه الطايف صعب احد ياخذ حقه من القضاه كل واحد على كيفه وتاخير في المعاملات . اكيد قاهرهم وماعطاهم حقهم
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  4. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    سفرانكو

    ماضربوه الا ويستاهل الضرب ،،، رسول الله تعوذ من قهر الرجال
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  5. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 3:57 ص

    على الله

    ان كانه ظالم يستاهل ماجاه وان كانه مظلوم الله يعز الدولة وينصرهاء على المعتدين
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  6. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    ساميه وش رايك بقضاه*** راعين الحشيش ومشايخه ميزو طلع المهدي المنتظر مبروك عليك هههه
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  7. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    ساميه يمكن يطلع خواني لانه متدين وله لحيه وطالع من مسجد وهذا ضد افكارك الانفتاحيه شفتي قاضي*** بتاع الحشيش
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  8. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 3:20 ص

    Saad

    تصرف همجي الاعتداء على القاضي ولكن عدم وجود محامي يجعل بعض القضاة ملتعين ويروح فيها حق البعض الدول المتحضرة تفرض وجود محامي واذا كان عاجز عن دفع التكاليف تتكفل بها وزارة العدل
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  9. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص

    سالم

    المثل يقول مافيه دخان بدون نار واكيد انهم مأجووه من الباب للطاقه
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  10. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    الاحساء

    القضاه أغلبهم ناس متعالين والتعامل معهم صعب وبعضهم أن لم يكن أغلبهم يستفز أصحاب القضايا بطريق غير مبرره ......
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  11. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    ابو شلش احترام القانون واجب حتى وان لم ينصفك فهناك طرق قانونية اخرى تنصفك - كلامك صح ولكن لاتنسى العدل ان تأخر يكون ظلم وقهر صح ولا لا؟
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  12. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    برطم ناقه

    القضاة سبب في تمرد وعصيان وعقوق الكثير من البنات والنساء لأهاليهن وأزاوجهن … ويبهذلون المواطن بطول وكثرة المواعيد … حتى السلام مايردونه .. ما أدري وش يحسون فيه هم من طينه غير طينتنا ؟ وإلا إيه ؟
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  13. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    ابو شلش

    احترام القانون واجب حتى وان لم ينصفك فهناك طرق قانونية اخرى تنصفك
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  14. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    سامية سلامات للقاضي وإن شاء الله يقبض على المجرمين وينالون العقاب الرادع - لالالا ماعليك الموضوع بسيط اهم شي ماتقلقين وتكوني مرتاحه
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  15. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    الفارس ابو زيد - قالت ذلك بسبب جهلها وقلة حيلتها عن من وصفتهم واولهم ابوها فلانعتب على جاهل
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  16. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص
    عدد التعليقات:941

    سامية

    سلامات للقاضي وإن شاء الله يقبض على المجرمين وينالون العقاب الرادع
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  17. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    اصلع عبر

    طيب وش ذنب اللي بتتعطل قضاياهم عند هالقاضي . المضروب ... أكيد بياخذ أقل شي شهر وإلا شهرين يتعالج ... الله لايبلانا ...
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  18. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص
    عدد التعليقات:399

    الفارس ابو زيد

    من قال ان النساء ناقصات عقل هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن يأخذ هذه الجمله بالسخريه فهو منكر وجاحد بما اتى به محمد فاقول للزائره في ت1 خافي ربك ترى ممكن تموتين في اي لحظه وعندها تواجهين اعمالك
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  19. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    تعليق مخالف
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  20. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    الرجال ناقصين عقل - اللي من عينتك فقط
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  21. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    انا ضد الاعتداء على اي شخص - وبكل امانه لسان حال بعض القضاه يقول خذ حقك بيدك لمماطلتهم في القضايا وعدم البت وانجاز كثير من القضايا التي لها سنين
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  22. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    زائره

    تعليق مخالف
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