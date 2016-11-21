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بالفيديو: عراقيون في “الموصل” يتصارعون على شاحنات المساعدات هربًا من الجوع!

21 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص
بالفيديو: عراقيون في “الموصل” يتصارعون على شاحنات المساعدات هربًا من الجوع!
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ترجمة صحيفة المرصد: سلطت “الديلي ميل” الضوء على واقعة سرقة المدنيين في الموصل لشاحنات المساعدات التي أرسلتها الحكومة العراقية في المناطق المحررة التي كانت تخضع في وقتٍ قريب لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

 

وتحت عنوان “إنه الجوع الذي يدفع الإنسان للسطو على شاحنات الإغاثة هربًا من الفقر”، قالت “الديلي ميل”، إن بعض جنود الجيش العراقي حاولوا صد هجوم المئات من المدنيين اللذين انكبوا على صناديق المساعدات فنهبوها في دقائق.

 

ويظهر في فيديو أرفقته الصحيفة بتقريرها، العشرات من المدنيين يقتتلون من أجل أولوية الحصول على المساعدات، بينما سارع العديد منهم في اعتلاء الشاحنات وإفراغها من صناديق المساعدات.

 

ويقول قادة عسكريون بالجيش العراقي، إن المدنيين هم العنصر الأهم، وهناك حرص على حياتهم، وهو الأمر الذي يُعيقهم عن تحرير المدينة بشكل كامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

 

وتمكنت القوات العراقية من تحرير أجزاء كبيرة من مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، وفيما يبدو أنها أصبحت على مقربة من حسم المعركة في المدينة التي تعتبر أخر معاقل التنظيم.

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تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 5:24 ص

    Ymni mahbob

    باعو العراق للبغدادي واخرتها مع المجراره،،،،
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  2. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    الاحساء

    شيعة العراق مساكين مخدوعين من قبل المعمعم الصفوي *** إيران تخطط لحتلال العراق بالكامل ونهب ثرواته وانفاقها لتصدير ثورتها الملعونه ولكن حينما يحل الفقر والجوع راح ننتظر مقاومة شيعة العراق للمحتلال الايران
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  3. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    الجنوووووووووووووبي

    باعوا العراق لإيران المجوسية عباد القبور .. ايران مناها السعودية بس تعقب لا هي ولا كلابها...
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  4. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    مسلم غيور

    حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو هدف الكفار والروافض لتجويع أهل موصل وإهانتهم أللهم عليك بأعداء الإسلام وشتت شملهم وإحفظ أهل موصل ورمادي وفلوجة وتلعفر وصلاح الدين وديالى
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