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هكذا تم القبض على “الخادمة” قاتلة كفيلتها بالمسجد الحرام

21 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص
هكذا تم القبض على “الخادمة” قاتلة كفيلتها بالمسجد الحرام
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صحيفة المرصد: ذكرت مصادر تفاصيل جديدة حول عملية القبض على الخادمة الفلبينية، التي أقدمت على قتل كفيلتها بالشرائع، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام شكَّلت فريقًا أمنيًّا بحثيًّا عالي الخبرة من الأفراد والضباط، بإشراك من مأمورات البحث والتحري من العنصر النسائي.

ووفقا لموقع سبق قال المصدر: منذ التعميم عن أوصاف الجانية بعد فعلتها الجريمة الشنيعة، وبعد جمع المعلومات، اشتبهت إحدى مأمورات البحث والتحري في امرأة موجودة داخل مصلَّى الجهة الغربية من جهة صحن المطاف؛ فأبلغت رجال الأمن عبر الأجهزة النقالة، واتجهت داخل المصلَّى بهدوء حتى لا تشعر القاتلة، وبعد الاقتراب منها ظهرت عليها علامات ارتياب وارتباك؛ فحاولت الهرب؛ فانقضت المأمورة عليها، فقاومتها الجانية، إلا أنها فشلت في مسعاها، بعد أن حاولت الفرار بعضِّ المأمورة. وعلى الفور حضر رجال أمن القوة، وتم تحرير يد مأمورة البحث من فك القاتلة، وضبطها. فيما أصابت القاتلة يد المأمورة بقَطْع بسيط.

وأشارت المصادر إلى أن الهلال الأحمر بُلِّغ بإصابة المأمورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة لإسعافها، وقد أُصيبت بقَطْع بسيط في اليد، وتم عمل ضمادة لها، والتأكد من سلامتها. وقد حضر اللواء محمد بن وصل الأحمدي للاطمئنان على سلامة المأمورة مهنئًا إياها على أداء مهمتها وواجبها تجاه كل من يحاول زعزعة أمن الوطن.

وأوضح الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، أنه بتوفيق من الله تمكن منسوبو القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بإشراف مباشر من قائد القوه اللواء محمد بن وصل الأحمدي، من القبض على الخادمة الفلبينية التي أقدمت على قتل كفيلتها بمكة المكرمة أمس.

وفي التفاصيل، أشار “السلمي” إلى أنه منذ تلقي البلاغ تم التعميم عن الخادمة على منسوبي القوة، وتم تكثيف عناصر التحريات والبحث الجنائي، خاصة العناصر النسائية. وخلال فترة وجيزة تم القبض على المطلوبة في صحن المطاف، وتم تسليمها لمركز شرطة الشرائع لإكمال اللازم.

 



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 5:33 ص

    ابو عبدالله

    يمني حقود الله ياخذ عمرك ماعندك شغله في كل خبر داخل تغمز وتلمز وين البحث والتحري عنك سالت عن المسيار انا اقولك زواج شرعي ولي وشهود وعقدوتتنازل الزوجه عن بعض حقوقها مثل المبيت اما المتعه عكس ذلك
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  2. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 5:32 ص

    ابو عبدالله

    يمني حقود الله ياخذ عمرك ماعندك شغله في كل خبر داخل تغمز وتلمز وين البحث والتحري عنك سالت عن المسيار انا اقولك زواج شرعي ولي وشهود وعقدوتتنازل الزوجه عن بعض حقوقها مثل المبيت اما المتعه عكس ذلك
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  3. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 5:22 ص

    Ymni mahbob

    يستقدمون الخدم وفي الاخير ((قيم اوفر))
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  4. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 5:20 ص

    Ymni mahbob

    نعم حياه ترفيهيه وخدم وحشم وفي الاخير عامل الناس كم تحب ان تعامل،،،سلام الله على منبع العروبه والاصاله لا خدم ولا حشم ولا هم يحزنون،،،،
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  5. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 4:48 ص

    الراصد

    بيض الله وجه المأمورة عمل تشكر عليه وبنت الكلب قتلت المغدورة وعلى الحرم *** الحرم *** دم المسلم مايروح هدر الله يكشف الظالم
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  6. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 4:24 ص

    صبحي

    ياليت فيه تفتيش منازل كل شهر من قبل مراقبات من الجوزات تفتيش دقيق كل غرف البيت كان تصيدون نسبه كبيرة من الخادمات و السواقين ولكن يجب البحث بطريقه لتعرف على المتسترين و معاقبتهم باشد الغرامات والسجن
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  7. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص

    عزام

    حريت الاجانب من السعودين أنفسهم فيه بيوت سعوديون عندة خدمات هاربان من أشهر لا تلومون الاجانب بعد تعاطف السعودين معهم و تستر عليهم في افعالهم الغير نظاميه فسأعود ساعد الاجانب على قوانين الدولة
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  8. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    .لن .

    عاشت بنت بلادي اعطوهم الثقة فهن اهل لها .
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