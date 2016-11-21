هكذا تم القبض على “الخادمة” قاتلة كفيلتها بالمسجد الحرام

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر تفاصيل جديدة حول عملية القبض على الخادمة الفلبينية، التي أقدمت على قتل كفيلتها بالشرائع، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام شكَّلت فريقًا أمنيًّا بحثيًّا عالي الخبرة من الأفراد والضباط، بإشراك من مأمورات البحث والتحري من العنصر النسائي.

ووفقا لموقع سبق قال المصدر: منذ التعميم عن أوصاف الجانية بعد فعلتها الجريمة الشنيعة، وبعد جمع المعلومات، اشتبهت إحدى مأمورات البحث والتحري في امرأة موجودة داخل مصلَّى الجهة الغربية من جهة صحن المطاف؛ فأبلغت رجال الأمن عبر الأجهزة النقالة، واتجهت داخل المصلَّى بهدوء حتى لا تشعر القاتلة، وبعد الاقتراب منها ظهرت عليها علامات ارتياب وارتباك؛ فحاولت الهرب؛ فانقضت المأمورة عليها، فقاومتها الجانية، إلا أنها فشلت في مسعاها، بعد أن حاولت الفرار بعضِّ المأمورة. وعلى الفور حضر رجال أمن القوة، وتم تحرير يد مأمورة البحث من فك القاتلة، وضبطها. فيما أصابت القاتلة يد المأمورة بقَطْع بسيط.

وأشارت المصادر إلى أن الهلال الأحمر بُلِّغ بإصابة المأمورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة لإسعافها، وقد أُصيبت بقَطْع بسيط في اليد، وتم عمل ضمادة لها، والتأكد من سلامتها. وقد حضر اللواء محمد بن وصل الأحمدي للاطمئنان على سلامة المأمورة مهنئًا إياها على أداء مهمتها وواجبها تجاه كل من يحاول زعزعة أمن الوطن.

وأوضح الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، أنه بتوفيق من الله تمكن منسوبو القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بإشراف مباشر من قائد القوه اللواء محمد بن وصل الأحمدي، من القبض على الخادمة الفلبينية التي أقدمت على قتل كفيلتها بمكة المكرمة أمس.

وفي التفاصيل، أشار “السلمي” إلى أنه منذ تلقي البلاغ تم التعميم عن الخادمة على منسوبي القوة، وتم تكثيف عناصر التحريات والبحث الجنائي، خاصة العناصر النسائية. وخلال فترة وجيزة تم القبض على المطلوبة في صحن المطاف، وتم تسليمها لمركز شرطة الشرائع لإكمال اللازم.