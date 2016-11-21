إحالة “مدرب النمور” الذي عرّض حياة طفلة للخطر إلى “التحقيق “

صحيفة المرصد : أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس أنه من خلال متابعة الحالة الأمنية بمقر فعاليات مهرجان الصناعات الاستهلاكية الواقع بجوار نادي العروبة شمال مدينة سكاكا مساء يوم السبت الموافق ١٩-٢-١٤٣٨ هـ لوحظ قيام مدرب الحيوانات المفترسة (مواطن عشريني) بإخراج أحد الحيوانات (نمر) خارج القفص المخصص له مما أدى لمهاجمته لطفلة (٨ سنوات) كانت موجودة بالقرب من المدرب وتم تخليصها منه بدون إصابات ولله الحمد.

بعد ذلك حضر والد الطفلة مقدما بلاغا ضد المدرب والمنظمين للمهرجان للإدﻻء بتصريح مناف للحقيقة بأن الطفلة بنت المدرب وتم التحفظ على المدرب وإكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. وشرطة منطقة الجوف تؤكد انها لن تتهاون في تطبيق اﻻنظمة والتعليمات ضد كل من يعرض حياة الناس للخطر أو يهدد سلامتهم حسب صحيفة “الرياض”.

وكان مغردون قد تداولوا مقطعا لتعرض طفلة لهجوم نمر في معرض الصناعات الوطنية بمدينة سكاكا؛ وأظهر المقطع “نمراً” يتجول مع مدربه داخل ساحة المعرض وسط الجماهير قبل أن يهجم على طفلة اقتربت منه ليسقطها أرضا وسط صيحات الأطفال والنساء، وتم تحرير الطفلة من النمر دون إصابات، فيما ذكرت مصادر في حينه أن هجوم النمر على الطفلة ما هو إلا عرض من قبل مدرب الحيوانات المفترسة، وواجه هذا العمل انتقاداً كبيراً من المواطنين، معتبرين ذلك خطأ يجب ألا يتكرر خاصة أمام الأطفال.