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جدة : سعودية تتهم موظف مصري بـ “التحرش” .. والمتهم يصرح: ابتزتني بـ 3000 ريال و 3 تيوس!

21 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص
جدة : سعودية تتهم موظف مصري بـ “التحرش” .. والمتهم يصرح: ابتزتني بـ 3000 ريال و 3 تيوس!
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صحيفة المرصد : بعد أيام من صدور حكم قضائي بإغلاق مستشفى خاص في جدة 60 يوما، وإلزامه بالدية على خلفية وفاة مواطنة بعد ثبوت تقصيره وإهماله.. تسلمت المحكمة الجزائية في جدة دعوى جديدة ضد المستشفى ذاته من موظفة اتهمت مقيما مصريا من العاملين في قسم الصيانة بالتحرش وملاحقتها وتشويه سمعتها. وطالبت الموظفة بمجازاة المتهم شرعا.

وحسب صحيفة “عكاظ” تمت مهاتفت الموظف المتهم، فأوضح أنه فوجئ بالدعوى، وأن الشاكية دخلت في ملاسنة مع أحد الأطباء فآثر الانسحاب من العيادة تنفيذا لنصيحة تلقاها من قبل «أبعد عن أي مشكلة فيها نساء!». وأضاف أنه تلقى استدعاء من قسم الشرطة لاتهامه بالتحرش، وأوقف لمدة 24 ساعة قبل أن تفرج عنه هيئة التحقيق والادعاء العام مع حفظ الدعوى في الحق العام لعدم وجود بينة. ونفى المتهم تهمة التحرش بالشاكية وكشف وجهها في مصعد المستشفى. مطالبا بتفحص كاميرات المستشفى التي ستثبت أنه لم يدخل مع الشاكية إلى أي مصعد في أي وقت. «الشاكية تقدمت ضدي بدعوى في الحق الخاص، ثم حاولت ابتزازي، وعرضت علي التنازل مقابل 50 ألف ريال، ثم خفضت المبلغ إلى 30 ألفا، وأخيرا إلى ثلاثة آلاف وثلاثة تيوس، ليس في استطاعتي السداد، فضلا عن براءتي من التهمة.. أثق في القضاء السعودي النزيه والعادل الذي سينصفني، رغم عدم قدرتي على توكيل محامٍ للدفاع عني ومساعدتي في تحرير مذكرة الدفاع».
ويضيف المتهم أنه واثق من براءته، خصوصا بعد أن حفظت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام ضده.



تعليقات ( 40 )

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  1. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    ساري الليل

    المرأة اذا بدت تتنقل من مكان الى اخر وخصوصاُ الاماكن العامةالمختلطة لن تأمنو عليها من غدرالذئب والله لوكان عليها حراسة من قوات المارينز اسم انها تروح وتجي بوجه الرجال سيبقى ناقوس الخطر محيط بها
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  2. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    ياحرام ابتزها لانها من ملكات الجمال واعتصمت لان عندها حياء صدقو البريتانيييين بدراستهم عنها 🙄
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  3. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    المستشفيات بهاكمرات بمافيها الاءصنصيروالمصري يقول ابتزتني بمبلغ مالي و3تيوس والقضيه حفظت لعدم وجود الاءدله من قبل النائب العام بهية التحقيق والادعاءالمصري وش سالفة المصري على التيوس والمبلغ المالي
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  4. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    مرصداوي قديم

    الأجانب الوافدين الشحاذين زادت بلاويهم ..اطردوهم اطردوهم اطردوهم ملينا منهم ومن قرفهم خربو بلادنا ونشروا فيها الفساد ..
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  5. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    $الساهر$

    السلام عليكم صدقوني الموضوع في تناقض سمعتوى الي قال ضربنى وبكى وسبقنى وشتكى ولا المراه مكانها بالبيت أمن مكان لها واذا كانت محتاجه وظيفه في اماكن مخصصه لنساء او الجمعيات الخيرية تتكفل بها
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  6. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    فهدالجويان

    المصري كذاب الف مره اسجنوه ورحلوه وامنعوه من دخول المملكه قال تيوس انت لاقي تاكل فرخه يا كاذب
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  7. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    منصور

    هالمصاروةماجانامنهم إلاكل بلى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص
    عدد التعليقات:327

    السليل

    تحليل .. 1- تقدم المرأة بشكوى مع انه يؤثر على سمعتها .. تحليل .. 2- طلب 3 تيوس في الابتزاز على قول الرجل .. غير مقنع .. اعتقد ان التحرش وارد ولا بد من التحقيق .
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  9. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص
    عدد التعليقات:327

    السليل

    اجل ابتزتك بـ 3 تيوس !
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  10. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    مهاجر للغرب

    المصري يكذب كما يشرب الماء ، ويغير مبادئه كما يغير ملابسه ، بغض النظر هو هنا صادق ام لا ، لكن هذه صفتهم
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  11. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    الهاجس

    تعليق 21 .....سد حلقك ***
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  12. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    الساهري

    تعليق رقم 15 هل تعليق صحيح ياعزيزي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  13. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    الساهري

    تعليق رقم 15 هل تعليق صحيح ياعزيزي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    الساهري

    تعليق رقم 15 هل تعليق صحيح ياعزيزي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    Ali

    كذاب والله لو تحلف علي المصحف ما اصدق احد فيكم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  16. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    غييييوووورررر

    اكبر مايقهرني يوم يحطون سعودية تحت ادارة اجنبي او معه في نفس مكان العمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    الهمداني

    انا من رايي اللي عنده بنات يبي يزوجهم لا يتردد المقيمين العزاب كثير جدا جدا يتوكل على الله ويزوج بناته من المقيمين المسلمين السنيين وهذا شرعا جايز ولا هو حرام او عيب وحل ممتاز للقضاء على العنوسة
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  18. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    الرجال ناقصين دين وعقل - اللي من عينتك فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    طنطل

    ههههههههههه 3 تيوس كذا انت برىء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    الهمداني

    الموظفة هل هي مقيمة او مواطنة اذا كانت مقيمه تروح السفاره حقته وزوجوه غصب واذا مواطة وكيلها يزوجها المصري ا
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  21. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    يوجد من العمالة غير المتزوجين أو من غير زوجاتهم الملايين بيننا أفسدوا في بلدنا لا سامح الله من شرعن الاختلاط وأهان المرأة السعودية ووضعهابين الذئاب بدعوى العمل فأوردوها المهالك وأخرجوها من عفافها.
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  22. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    سعد

    القانون لا يفرق بين ذكر وانثى ولا بين مواطن واجنبي من يخطئ ينال جزاءه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    حلبوب

    وآخر شي 3000 الاف....هذه ناويه ايفون7
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  24. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    بنت الوطن

    من المفتز للثاني اللي يعرض مبالغ والا اللي لو يحلف تحت الكعبه ماينتصدق ناس فاضيه عقولها كن مافيه شغله الاهم
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  25. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    أبو الدحم

    يفترض إستكمال التحقيق وفي حالة ثبوت أن الإدعاء كيدي يجب معاقبة المدعية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    الرجال ناقصين دين وعقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  27. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    بولا

    المصري ذَا يلف ويدور معقول كلهم غلط وهو الصح والله ابدع بتمثيل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    مطوع مودرن

    فاتن حمامة فريدة شوقي الخنبوقة ايش اخر اخبار معرفاتك(خنبوقة يفتهم احسن منكم اقله يعلق على الاخبار وانتم تتركون التعليق وتبحثون وتجتهدون في كشف معرفاته طيب وبعدين خير ياطير متى تكبرون)
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  29. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يجب التحقيق من الكاميرات واذا كذبت فللمقيم المصري ان يقيم دعوى رد اعتبار حتى يتم سجن المدعية كذباً وجلدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    فاتن حمامة

    فريدة شوقي الخنبوقة ايش اخر اخبار معرفاتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    الله يصلح الحال

    ت ١ في هذا الزمن معد في رجال تغار على محارمها ولا تسأل عن بناتها لو يغارون عليها ماتركوها تشتغل في مكان مختلط بالرجال بعضهم مايخاف الله يستغلها ويلعب عليها معد في رجال تغار وتصرف على حريمها وبناتها
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  32. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    محمد

    فريدة شوقي قلم الخنبقة موش انت تطلب الاختلاط في معرفاتك وتدعو المراءة للخروج هههههه خليك قد كلامك ابو معرفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 6:59 ص

    احس كلامها غير صحيح وتبلت على المصري والله اعلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  34. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    النساء ناقصات دين وعقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    وليد

    ٣ للدرجة ذي ذابحك الجوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    فريدة شوقي

    الله ينتقم من كل ظالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    ابن البلد

    اصرفوا لهن رواتب شهريه خلوهن يقعدن في بيوتهن معززات مكرمات بدل الضياع والمرمطة بين الاجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  38. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    مشعل العتيبي

    يمكن يكون صادق لاتظلمونه الدنيا مالها أمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    بندر

    نهاية الاختلاط والتفكك الاسري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    رائد

    هالموظفة وين اهلها واخوانها ومحارمها وينهم عنها ليه مايسألون عنها ويدافعون عنها
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