جدة : سعودية تتهم موظف مصري بـ “التحرش” .. والمتهم يصرح: ابتزتني بـ 3000 ريال و 3 تيوس!

صحيفة المرصد : بعد أيام من صدور حكم قضائي بإغلاق مستشفى خاص في جدة 60 يوما، وإلزامه بالدية على خلفية وفاة مواطنة بعد ثبوت تقصيره وإهماله.. تسلمت المحكمة الجزائية في جدة دعوى جديدة ضد المستشفى ذاته من موظفة اتهمت مقيما مصريا من العاملين في قسم الصيانة بالتحرش وملاحقتها وتشويه سمعتها. وطالبت الموظفة بمجازاة المتهم شرعا.
وحسب صحيفة “عكاظ” تمت مهاتفت الموظف المتهم، فأوضح أنه فوجئ بالدعوى، وأن الشاكية دخلت في ملاسنة مع أحد الأطباء فآثر الانسحاب من العيادة تنفيذا لنصيحة تلقاها من قبل «أبعد عن أي مشكلة فيها نساء!». وأضاف أنه تلقى استدعاء من قسم الشرطة لاتهامه بالتحرش، وأوقف لمدة 24 ساعة قبل أن تفرج عنه هيئة التحقيق والادعاء العام مع حفظ الدعوى في الحق العام لعدم وجود بينة. ونفى المتهم تهمة التحرش بالشاكية وكشف وجهها في مصعد المستشفى. مطالبا بتفحص كاميرات المستشفى التي ستثبت أنه لم يدخل مع الشاكية إلى أي مصعد في أي وقت. «الشاكية تقدمت ضدي بدعوى في الحق الخاص، ثم حاولت ابتزازي، وعرضت علي التنازل مقابل 50 ألف ريال، ثم خفضت المبلغ إلى 30 ألفا، وأخيرا إلى ثلاثة آلاف وثلاثة تيوس، ليس في استطاعتي السداد، فضلا عن براءتي من التهمة.. أثق في القضاء السعودي النزيه والعادل الذي سينصفني، رغم عدم قدرتي على توكيل محامٍ للدفاع عني ومساعدتي في تحرير مذكرة الدفاع».
ويضيف المتهم أنه واثق من براءته، خصوصا بعد أن حفظت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام ضده.
تعليقات ( 40 )
ساري الليلالمرأة اذا بدت تتنقل من مكان الى اخر وخصوصاُ الاماكن العامةالمختلطة لن تأمنو عليها من غدرالذئب والله لوكان عليها حراسة من قوات المارينز اسم انها تروح وتجي بوجه الرجال سيبقى ناقوس الخطر محيط بها
مرصداوي قديمالأجانب الوافدين الشحاذين زادت بلاويهم ..اطردوهم اطردوهم اطردوهم ملينا منهم ومن قرفهم خربو بلادنا ونشروا فيها الفساد ..
$الساهر$السلام عليكم صدقوني الموضوع في تناقض سمعتوى الي قال ضربنى وبكى وسبقنى وشتكى ولا المراه مكانها بالبيت أمن مكان لها واذا كانت محتاجه وظيفه في اماكن مخصصه لنساء او الجمعيات الخيرية تتكفل بها
فهدالجويانالمصري كذاب الف مره اسجنوه ورحلوه وامنعوه من دخول المملكه قال تيوس انت لاقي تاكل فرخه يا كاذب
منصورهالمصاروةماجانامنهم إلاكل بلى
عدد التعليقات:327
السليلتحليل .. 1- تقدم المرأة بشكوى مع انه يؤثر على سمعتها .. تحليل .. 2- طلب 3 تيوس في الابتزاز على قول الرجل .. غير مقنع .. اعتقد ان التحرش وارد ولا بد من التحقيق .
عدد التعليقات:327
السليلاجل ابتزتك بـ 3 تيوس !
مهاجر للغربالمصري يكذب كما يشرب الماء ، ويغير مبادئه كما يغير ملابسه ، بغض النظر هو هنا صادق ام لا ، لكن هذه صفتهم
الهاجستعليق 21 .....سد حلقك ***
الساهريتعليق رقم 15 هل تعليق صحيح ياعزيزي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الساهريتعليق رقم 15 هل تعليق صحيح ياعزيزي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الساهريتعليق رقم 15 هل تعليق صحيح ياعزيزي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Aliكذاب والله لو تحلف علي المصحف ما اصدق احد فيكم
غييييوووورررراكبر مايقهرني يوم يحطون سعودية تحت ادارة اجنبي او معه في نفس مكان العمل
الهمدانيانا من رايي اللي عنده بنات يبي يزوجهم لا يتردد المقيمين العزاب كثير جدا جدا يتوكل على الله ويزوج بناته من المقيمين المسلمين السنيين وهذا شرعا جايز ولا هو حرام او عيب وحل ممتاز للقضاء على العنوسة
طنطلههههههههههه 3 تيوس كذا انت برىء
الهمدانيالموظفة هل هي مقيمة او مواطنة اذا كانت مقيمه تروح السفاره حقته وزوجوه غصب واذا مواطة وكيلها يزوجها المصري ا
سعدالقانون لا يفرق بين ذكر وانثى ولا بين مواطن واجنبي من يخطئ ينال جزاءه
حلبوبوآخر شي 3000 الاف....هذه ناويه ايفون7
بنت الوطنمن المفتز للثاني اللي يعرض مبالغ والا اللي لو يحلف تحت الكعبه ماينتصدق ناس فاضيه عقولها كن مافيه شغله الاهم
أبو الدحميفترض إستكمال التحقيق وفي حالة ثبوت أن الإدعاء كيدي يجب معاقبة المدعية.
بولاالمصري ذَا يلف ويدور معقول كلهم غلط وهو الصح والله ابدع بتمثيل
مطوع مودرنفاتن حمامة فريدة شوقي الخنبوقة ايش اخر اخبار معرفاتك(خنبوقة يفتهم احسن منكم اقله يعلق على الاخبار وانتم تتركون التعليق وتبحثون وتجتهدون في كشف معرفاته طيب وبعدين خير ياطير متى تكبرون)
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيجب التحقيق من الكاميرات واذا كذبت فللمقيم المصري ان يقيم دعوى رد اعتبار حتى يتم سجن المدعية كذباً وجلدها
فاتن حمامةفريدة شوقي الخنبوقة ايش اخر اخبار معرفاتك
الله يصلح الحالت ١ في هذا الزمن معد في رجال تغار على محارمها ولا تسأل عن بناتها لو يغارون عليها ماتركوها تشتغل في مكان مختلط بالرجال بعضهم مايخاف الله يستغلها ويلعب عليها معد في رجال تغار وتصرف على حريمها وبناتها
محمدفريدة شوقي قلم الخنبقة موش انت تطلب الاختلاط في معرفاتك وتدعو المراءة للخروج هههههه خليك قد كلامك ابو معرفات
وليد٣ للدرجة ذي ذابحك الجوع
فريدة شوقيالله ينتقم من كل ظالم
ابن البلداصرفوا لهن رواتب شهريه خلوهن يقعدن في بيوتهن معززات مكرمات بدل الضياع والمرمطة بين الاجانب
مشعل العتيبييمكن يكون صادق لاتظلمونه الدنيا مالها أمان
بندرنهاية الاختلاط والتفكك الاسري
رائدهالموظفة وين اهلها واخوانها ومحارمها وينهم عنها ليه مايسألون عنها ويدافعون عنها