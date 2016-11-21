“معركة دامية” تتسبب في إصابات وطعنات وإعتداءات على النساء بمتنزه في بيش

صحيفة المرصد : تطور شجار بدأ بين أطفال إلى تدخل أهالي الأطفال ومجموعة شبان قدموا للتنزه في وادي الفطيحة بمحافظة بيش، وتطور الصراع إلى استخدام عدد من الشباب الأسلحة البيضاء مما نتج عن الشجار تعرض عدد من أطراف الشجار إلى الإصابة بطعنات متفرقة وتعرض أحدهم إلى كسر في الجمجمة، ووصل الأمر إلى الاعتداء على مركبات عدد من المتنزهين والاعتداء بالضرب على النساء المرافقات.
وحسب صحيفة “الرياض” أوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، بأنه ورد بلاغ لمركز شرطة الفطيحة عن وجود مضاربة جماعية بين مجموعة أشخاص بوادي الفطيحة وعلى الفور تم مباشرة الموقع من قبل ضابط الخفر ودوريات الشرطة واتضح أن هناك إصابات بسيطة و متفرقة في أطراف الشجار بينهم شخص به إصابة من آلة حادة وقد تم إيقاف المتسببين في المضاربة الجماعية، وإحالة المصابين إلى مستشفى بيش العام لمعالجتهم ولازالت التحقيقات جارية حول القضية.
تعليقات ( 15 )
جاسمهاذولا ***الهمج مهايطيه حسبنا الله عليهم
ساري الليلفشلتونا الله يفشلكم يوم العرض مالة عليكم وعلى رباكم لاتزل العنجهية والتخلف مسيطرة على عقول الكثير الكثير من المحافظات والمدن اجل في اشخاص متربيين يعملون هالعمل وين الادب والعقل وين الواجه الحضارية
مايصح الا الصحفلنكن رحما طيبين لانزل انفسنا نتواظع لغيرنا نحترم صغيرنا وكبيرنا نترك شي لله فننجح بنيتنا الطيبه
مايصح الا الصحذهب شخص لقريبه وكان ظيفن عنده ومعه طفله فتفاجا ان ظيفه يصرخ بوجه طفله ليش تاخذ لعبة احمد ابنه فخاف ابني فقلت انت انسان ظعيف بذي الله لايعرفني بمثلك وشاكلتك فخرجت عجايب
Aliتخلف وهمجية هذا كله لعشان أطفال
مايصح الا الصحذات يوم كان احد اقاربي لما اسلم عليه يكتفي بخير ويقف دون تحس بسلامه محبه فلما اتا مرتن اخر لاسلم عليه قلت كما قال فصمت بعدها اتا يسلم سلام فعرف اعمل يعملك فلا نكن على نياتنا ولانعرف عدونا
مايصح الا الصحذات يوم كان احد اقاربي لما اسلم عليه يكتفي بخير ويقف دون تحس بسلامه محبه فلما اتا مرتن اخر لاسلم عليه قلت كما قال فصمت بعدها اتا يسلم سلام فعرف اعمل يعملك فلا نكن على نياتنا ولانعرف عدونا
الى ت1الله يشفيك نسأله سبحانه ان يرفع عنك وياخذ بيدك على فكره انا ما أحب قلم الحقيقه لكني مقتنع انه يكتب بمعرفه فقط يعني مافيه الا رجل اللي يخالف فكرك وتوجهاتك أكثر القراء عندهم وعي مفهوم ارتقي بنفسك
عدد التعليقات:2414
سهملاحول ولاقوة إلا بالله ، لو تواجد فرد من الهيئة مع عسكري لن ترى مثل هذه الأمراض الاجتماعية ولا الاختلاط اللي تسبب بها المشكلة .
مايصح الا الصحوالله عيب الوقت هذا صارو الناس تكابر على اقاربهم بشوفت النفس ولا يتحملون صياح طفله من ظربك وحميه وتمييز دون رحمه طفلن بري الاغلب يقطع بقاربه لحل احترام اطفاله وعدم الرظا لاهنتهم من ظعيفين الانفس غرايب
منسمامقنوب والتخلف عشرة !!
الكنقلاحول ولا قوة الا بالله شعب مع المعذره همجي وغير حضاري وانفعالي ولا يحسب للعواقب حساب . مالكم ومال التنزه والحدائق خليكم في بيوتكم احسن
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالله يعزكم يارجال الهيئات .. فكنا لا نسمع مثل هذه الحوادث .. وكان مجرد وقوف جيب او جمس الهيئة بهذه الأماكن يجعل مرضى القلوب يفكر الف مره على ان يعتدي على الاعراض او يتشاجر .. فالقرارات الارتجالية غبيه