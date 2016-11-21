“معركة دامية” تتسبب في إصابات وطعنات وإعتداءات على النساء بمتنزه في بيش

صحيفة المرصد : تطور شجار بدأ بين أطفال إلى تدخل أهالي الأطفال ومجموعة شبان قدموا للتنزه في وادي الفطيحة بمحافظة بيش، وتطور الصراع إلى استخدام عدد من الشباب الأسلحة البيضاء مما نتج عن الشجار تعرض عدد من أطراف الشجار إلى الإصابة بطعنات متفرقة وتعرض أحدهم إلى كسر في الجمجمة، ووصل الأمر إلى الاعتداء على مركبات عدد من المتنزهين والاعتداء بالضرب على النساء المرافقات.

وحسب صحيفة “الرياض” أوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، بأنه ورد بلاغ لمركز شرطة الفطيحة عن وجود مضاربة جماعية بين مجموعة أشخاص بوادي الفطيحة وعلى الفور تم مباشرة الموقع من قبل ضابط الخفر ودوريات الشرطة واتضح أن هناك إصابات بسيطة و متفرقة في أطراف الشجار بينهم شخص به إصابة من آلة حادة وقد تم إيقاف المتسببين في المضاربة الجماعية، وإحالة المصابين إلى مستشفى بيش العام لمعالجتهم ولازالت التحقيقات جارية حول القضية.