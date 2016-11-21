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“معركة دامية” تتسبب في إصابات وطعنات وإعتداءات على النساء بمتنزه في بيش

21 نوفمبر, 2016 , 7:02 ص
“معركة دامية” تتسبب في إصابات وطعنات وإعتداءات على النساء بمتنزه في بيش
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صحيفة المرصد : تطور شجار بدأ بين أطفال إلى تدخل أهالي الأطفال ومجموعة شبان قدموا للتنزه في وادي الفطيحة بمحافظة بيش، وتطور الصراع إلى استخدام عدد من الشباب الأسلحة البيضاء مما نتج عن الشجار تعرض عدد من أطراف الشجار إلى الإصابة بطعنات متفرقة وتعرض أحدهم إلى كسر في الجمجمة، ووصل الأمر إلى الاعتداء على مركبات عدد من المتنزهين والاعتداء بالضرب على النساء المرافقات.

وحسب صحيفة “الرياض” أوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، بأنه ورد بلاغ لمركز شرطة الفطيحة عن وجود مضاربة جماعية بين مجموعة أشخاص بوادي الفطيحة وعلى الفور تم مباشرة الموقع من قبل ضابط الخفر ودوريات الشرطة واتضح أن هناك إصابات بسيطة و متفرقة في أطراف الشجار بينهم شخص به إصابة من آلة حادة وقد تم إيقاف المتسببين في المضاربة الجماعية، وإحالة المصابين إلى مستشفى بيش العام لمعالجتهم ولازالت التحقيقات جارية حول القضية.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    جاسم

    هاذولا ***الهمج مهايطيه حسبنا الله عليهم
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  2. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    ٧ كيف حكمت انه مايكتب غير بمعرفه الله يشفيك انت توقع من *** كل شي
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  3. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    ساري الليل

    فشلتونا الله يفشلكم يوم العرض مالة عليكم وعلى رباكم لاتزل العنجهية والتخلف مسيطرة على عقول الكثير الكثير من المحافظات والمدن اجل في اشخاص متربيين يعملون هالعمل وين الادب والعقل وين الواجه الحضارية
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  4. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    مايصح الا الصح

    فلنكن رحما طيبين لانزل انفسنا نتواظع لغيرنا نحترم صغيرنا وكبيرنا نترك شي لله فننجح بنيتنا الطيبه
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  5. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    مايصح الا الصح

    ذهب شخص لقريبه وكان ظيفن عنده ومعه طفله فتفاجا ان ظيفه يصرخ بوجه طفله ليش تاخذ لعبة احمد ابنه فخاف ابني فقلت انت انسان ظعيف بذي الله لايعرفني بمثلك وشاكلتك فخرجت عجايب
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  6. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    Ali

    تخلف وهمجية هذا كله لعشان أطفال
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  7. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    مايصح الا الصح

    ذات يوم كان احد اقاربي لما اسلم عليه يكتفي بخير ويقف دون تحس بسلامه محبه فلما اتا مرتن اخر لاسلم عليه قلت كما قال فصمت بعدها اتا يسلم سلام فعرف اعمل يعملك فلا نكن على نياتنا ولانعرف عدونا
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  8. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    مايصح الا الصح

    ذات يوم كان احد اقاربي لما اسلم عليه يكتفي بخير ويقف دون تحس بسلامه محبه فلما اتا مرتن اخر لاسلم عليه قلت كما قال فصمت بعدها اتا يسلم سلام فعرف اعمل يعملك فلا نكن على نياتنا ولانعرف عدونا
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  9. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    الى ت1

    الله يشفيك نسأله سبحانه ان يرفع عنك وياخذ بيدك على فكره انا ما أحب قلم الحقيقه لكني مقتنع انه يكتب بمعرفه فقط يعني مافيه الا رجل اللي يخالف فكرك وتوجهاتك أكثر القراء عندهم وعي مفهوم ارتقي بنفسك
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  10. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص
    عدد التعليقات:2414

    سهم

    لاحول ولاقوة إلا بالله ، لو تواجد فرد من الهيئة مع عسكري لن ترى مثل هذه الأمراض الاجتماعية ولا الاختلاط اللي تسبب بها المشكلة .
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  11. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    مايصح الا الصح

    والله عيب الوقت هذا صارو الناس تكابر على اقاربهم بشوفت النفس ولا يتحملون صياح طفله من ظربك وحميه وتمييز دون رحمه طفلن بري الاغلب يقطع بقاربه لحل احترام اطفاله وعدم الرظا لاهنتهم من ظعيفين الانفس غرايب
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  12. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    منسم

    امقنوب والتخلف عشرة !!
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  13. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    الكنق

    لاحول ولا قوة الا بالله شعب مع المعذره همجي وغير حضاري وانفعالي ولا يحسب للعواقب حساب . مالكم ومال التنزه والحدائق خليكم في بيوتكم احسن
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  14. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    سبب الهوشه اطفال يارب لك الحمد على نعمة العقل وش بيصرون لاكبرو كان علمتوهم الصلح صفح العفو ليس تكبير مسؤله ضرب استغرب من بعض تربية أهالي همن بكره لأكبر طفل قتل يااهل الخير افزعو ربو أطفالكم على طيبه
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  15. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله يعزكم يارجال الهيئات .. فكنا لا نسمع مثل هذه الحوادث .. وكان مجرد وقوف جيب او جمس الهيئة بهذه الأماكن يجعل مرضى القلوب يفكر الف مره على ان يعتدي على الاعراض او يتشاجر .. فالقرارات الارتجالية غبيه
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