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تبوك : العثور على “عسكري” مقتولاً بـ” 13 طلقة” !!

21 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص
تبوك : العثور على “عسكري” مقتولاً بـ” 13 طلقة” !!
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صحيفة المرصد : تبحث الجهات الأمنية في منطقة تبوك، عن مجهول أطلق أمس (الأحد)، 13 رصاصة على «عسكري»، يعمل في أحد قطاعات وزارة الدفاع في تبوك.

وذكرت المصادر حسب صحيفة «عكاظ»، أن الجهات الأمنية عثرت على المقتول ببدلته العسكرية ملطخاً بالدماء، على طريق دمج تبوك، حيث كان متوجهاً إلى مقر عمله، وذلك بعد بلاغ من مواطنين.

وأضافت المصادر أن الجثمان نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى الطب الشرعي.

ومن جهته، وعد المتحدث الأمني لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان، بالتصريح على الواقعة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    الله يرحمه ويسكنه الجنه ، ولكن هناك توجيهات بعدم لبس وتفسيخ الزي العسكري الا في العمل فقط وعدم اعطاء الفرصه للاعداء للتعرف على العسكرين خارج دلك. رحمة الله عليه
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  2. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    فهد سعدون

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل. الرحمه وان يلهم أهله الصبر
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  3. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    .لن .

    باذن الله يلقى القبض عليه والله يرحم العسكري.
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  4. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    فنزولي

    جريمه ***يبدو لي
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  5. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    اليوسي

    الله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين . اللهم وفق رجال الأمن لكشف القاتل المجرم . اللهم اكشف المجرم لرجال الأمن اللهم عجل بكشف هذا المجرم يارب العرش العظيم .اكثروا من الدعاء على المجرم الله يفضحه .
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  6. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    ام راكان

    حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم من كل معتدي الله ينتقم من كل حقود استودعتك اللهم بلادنا وامننا ورحال امننا ...امين
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  7. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    فهدالجويان

    الله يرحمه ويغفر له من المحتمل ان يكون القاتل داعشي مجوسي اوزيدي حوثي لعنة الله عليهم لكن باذن الله سيفتصح اموهم وتنسف ارقابهم رجال الامن ليسو لتصفيات حسابات المجوس
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  8. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص
    عدد التعليقات:2414

    سهم

    حسبنا الله ونعم الوكيل ، ورحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين .
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  9. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    ابو محمد النعاشي

    لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويعظم اجر اهله جميعا والله ينتقم من تسبب في قتله عاجلا غير اجل وسوف يحاسب المجرم في الدنيا قبل الاخره واتمنى يكون عقابه عاجلاوصارم ليكون عبره لغييره من خفافيش الظلام
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  10. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    ابو محمد النعاشي

    لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويعظم اجر اهله جميعا والله ينتقم من تسبب في قتله عاجلا غير اجل وسوف يحاسب المجرم في الدنيا قبل الاخره واتمنى يكون عقابه عاجلاوصارم ليكون عبره لغييره من خفافيش الظلام
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  11. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    الساهري

    ياستار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  12. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    لعن الله القوم الظالمين الذين خانوا دينه ووطنهم واهلهم
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  13. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    سبحان الله العظيم سبحان الله و بحمدة

    لاحول ولا قوة إلا بالله
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  14. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    بنت الوطن

    وبعدين وش النهايه يجب تصفيه من قبض عليهم بتهمة قتل العسكر حتى يكونون عبره لمن يقدم على قتل رجال الدوله
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  15. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لاحول ولاقوة الا بالله .. اين المباحث والاستخبارات العسكرية عن الطريق السالك بين تبوك والقاعدة والتي تبعد اكثر من 40 كلم!! .. فهذا الطريق يسلكه من يعمل بالقاعدة كل يوم ويوجد حوادث مرورية فقط..اما قتل!
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  16. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

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    بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين
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