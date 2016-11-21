تبوك : العثور على “عسكري” مقتولاً بـ” 13 طلقة” !!

صحيفة المرصد : تبحث الجهات الأمنية في منطقة تبوك، عن مجهول أطلق أمس (الأحد)، 13 رصاصة على «عسكري»، يعمل في أحد قطاعات وزارة الدفاع في تبوك.

وذكرت المصادر حسب صحيفة «عكاظ»، أن الجهات الأمنية عثرت على المقتول ببدلته العسكرية ملطخاً بالدماء، على طريق دمج تبوك، حيث كان متوجهاً إلى مقر عمله، وذلك بعد بلاغ من مواطنين.

وأضافت المصادر أن الجثمان نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى الطب الشرعي.

ومن جهته، وعد المتحدث الأمني لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان، بالتصريح على الواقعة.