تبوك : العثور على “عسكري” مقتولاً بـ” 13 طلقة” !!

صحيفة المرصد : تبحث الجهات الأمنية في منطقة تبوك، عن مجهول أطلق أمس (الأحد)، 13 رصاصة على «عسكري»، يعمل في أحد قطاعات وزارة الدفاع في تبوك.
وذكرت المصادر حسب صحيفة «عكاظ»، أن الجهات الأمنية عثرت على المقتول ببدلته العسكرية ملطخاً بالدماء، على طريق دمج تبوك، حيث كان متوجهاً إلى مقر عمله، وذلك بعد بلاغ من مواطنين.
وأضافت المصادر أن الجثمان نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى الطب الشرعي.
ومن جهته، وعد المتحدث الأمني لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان، بالتصريح على الواقعة.
تعليقات ( 16 )
فهد سعدونلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل. الرحمه وان يلهم أهله الصبر
.لن .باذن الله يلقى القبض عليه والله يرحم العسكري.
فنزوليجريمه ***يبدو لي
اليوسيالله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين . اللهم وفق رجال الأمن لكشف القاتل المجرم . اللهم اكشف المجرم لرجال الأمن اللهم عجل بكشف هذا المجرم يارب العرش العظيم .اكثروا من الدعاء على المجرم الله يفضحه .
ام راكانحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم من كل معتدي الله ينتقم من كل حقود استودعتك اللهم بلادنا وامننا ورحال امننا ...امين
فهدالجويانالله يرحمه ويغفر له من المحتمل ان يكون القاتل داعشي مجوسي اوزيدي حوثي لعنة الله عليهم لكن باذن الله سيفتصح اموهم وتنسف ارقابهم رجال الامن ليسو لتصفيات حسابات المجوس
عدد التعليقات:2414
سهمحسبنا الله ونعم الوكيل ، ورحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين .
ابو محمد النعاشيلاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويعظم اجر اهله جميعا والله ينتقم من تسبب في قتله عاجلا غير اجل وسوف يحاسب المجرم في الدنيا قبل الاخره واتمنى يكون عقابه عاجلاوصارم ليكون عبره لغييره من خفافيش الظلام
ابو محمد النعاشيلاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويعظم اجر اهله جميعا والله ينتقم من تسبب في قتله عاجلا غير اجل وسوف يحاسب المجرم في الدنيا قبل الاخره واتمنى يكون عقابه عاجلاوصارم ليكون عبره لغييره من خفافيش الظلام
الساهريياستار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاملعن الله القوم الظالمين الذين خانوا دينه ووطنهم واهلهم
سبحان الله العظيم سبحان الله و بحمدةلاحول ولا قوة إلا بالله
بنت الوطنوبعدين وش النهايه يجب تصفيه من قبض عليهم بتهمة قتل العسكر حتى يكونون عبره لمن يقدم على قتل رجال الدوله
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلاحول ولاقوة الا بالله .. اين المباحث والاستخبارات العسكرية عن الطريق السالك بين تبوك والقاعدة والتي تبعد اكثر من 40 كلم!! .. فهذا الطريق يسلكه من يعمل بالقاعدة كل يوم ويوجد حوادث مرورية فقط..اما قتل!
انشر التعليقبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين