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شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على وافد بوذي “أساء للكعبة” – صورة

21 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص
شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على وافد بوذي “أساء للكعبة” – صورة
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صحيفة المرصد : قبضت شرطة الرياض على وافد هندي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكعبة بعد تركيبه صورة لتمثال «بوذا» عليها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة العقيد فواز الميمان أمس (الأحد) أن إدارة التحريات والبحث الجنائي أطاحت بوافد هندي الجنسية في العقد الرابع من العمر، يعمل بمهنة مهندس زراعي، غير مسلم، أساء للكعبة المشرفة بوضع صورة «بوذا» وسرّبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت شجباً واستنكاراً من الجميع حسب صحيفة “عكاظ”.

وأضاف الميمان: بالنظر إلى بشاعة الجرم الذي قام به المذكور، فقد عملت الإدارة على تحديد هويته وضبطه مساء أمس في إحدى المزارع التابعة لمركز تمير بمحافظة المجمعة، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه، كما تم ضبط الجوال المستخدم من قبله، وجرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، حسب الاختصاص، مع المطالبة بتشديد العقوبة عليه.

77777777



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    21 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    التاريخ

    كاشخ المروح ، مانظفت قاذورات جسمك القذر ولاكبرت شدوقك الا من خير المملكة ، بعد العقاب ارجع لروث البقر تبرك فية حتي تموت ، سبحان مقسم العقول ، عبادة بقر ، عبادة اوثان ، يارب ثبتني على دينك ، الاسلام .
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  2. 49
    21 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:31

    ana wbas

    لاحو ولاقوة الا بالله العظيم ناكر للجميل وللبلد التى احتضنته بدلا من الضياع وقلة الفرص فى بلده للفضاوة وتوفر العيش الرغد له فالترحيل له ولمن هم على شاكلته من ينشرون خزعبلاتهم عندنا لابارك الله بهم
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  3. 48
    21 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    88

    فى المجمعه
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  4. 47
    21 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    Nasser7777

    يعني الحين جا دور ابو هنوده اصلا كيف يسمح للبوذي بدخول بلاد المسلمين. هاذا الي اسمه الهوان
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  5. 46
    21 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    بدوي

    يقدسون بقرة ويعتبرون أن من يقلل من شأنها ارتكب جرما كبيرا ،ويأتون هنا ليسخروا من ثوابت ومشاعر المسلمين !!!. أمرعجيب .
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  6. 45
    21 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    غير المسلمين يعلمون أن دين الإسلام هو دين الحق ومع ذلك يسيؤن لمقدساتنا ولشرعنا ولا نجد من المسلمين الدفاع عن ذلك بينما حينما تعرضت أصنام بوذا للهدم قامت الدنيا عندهم وهددوا وزمجروا .
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  7. 44
    21 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله على نعمة الاسلام
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  8. 43
    21 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    يجي جايع وبعد مايشبع يبدا في العمايل
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  9. 42
    21 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    مطلع على الوضع

    حببوه للأسلام لعله يسلم .
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  10. 41
    21 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    نتيجة طبيعية لغير ملتنا

    وما خفي كان أعظم وهو مايتطلب رفع الوعي الوطني فضلا عن الديني باستقدام عمالة تنتمي لعقيدتنا ونرتفع بتفكيرنا السطحي والساذج بأن غير المسلم أكثر انتاجية وأمانة وصدقا
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  11. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    يرحل لبلد شقيقه خامني
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  12. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    جماهي

    ليس بعد الكفر ذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    الحقيقه المره

    بودي في ارض الحرمين كيف دخل البلد هذا . شوف عمايلهم قي بورما واركان ضد المسلمين يقشعر لها الجبين . هذا يرحل فورا الى بلاده
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    عبدالعزيز

    مسوي فوتوشوب ياسديق محطوه لين يعرف ان الله حق خل بوذا ينفعه
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  15. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    واقعي

    جميييييل
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  16. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    صنهات

    اوكيه هذا تم القبض عليه وسيحاكم!! واللي حاولوا تفجير الكعبة بصواريخهم لماذا لاتبيدوهم وتمسحوا صعدا عن بكرة ابيها بمن فيها !! الم ينظروا في بشاعة الجرم الذي اقدموا عليه الحوثيين وهدم قبلة المسلمين!!
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  17. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    شفت الصورة وائلمني المنظر القبيح من هذا البوذي الحقير اتجاه قبلة المسلمين الكعبة المشرفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    ايش كان مصير من أساؤا الى الرسول أو الذين جاهروا بالمعصية في بلادنا زي رائف بدوي ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  19. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    ماتوصل الى قطع الرقاب يااابرق الشمال سجن ثم تسفير نهائيا
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  20. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    عبدالرحمن العمودي

    الله اعز الاسلام وانصر المسلمين وادحر الكفار والمشركين واجعل كيدهم في نحورهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    فيصل

    والله انه جاهل مايدري يحسب انه احترام . فلا تفضحونا عند الهنود يحسبونا نهين معتقداتهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  22. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    نجاخان

    قصدك الحجاج الرجل لم يقصد كان في حرب مع عبدالله بن الزبير كلامك ليس في مكانه ومردود عليك اتق الله ولاتتلحق الاموات شاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بعد كافي فزعه للبوذي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    قارئ

    مجرد عبادته للصنم اشراك والعياذ بالله
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  24. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    مواطنه

    يا مواطن انا ما اعرفك ولا اعرف سويميه وغيرهم ولاتوسوس علينا انا مجرد قارئه اعطيتكم وجهة نظري فالموضوع فابلاش التدليس والاقتناص من قيمة الغير اذا لك رئي ناقشه وخلينا من الهروجك العقيمه
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  25. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    قلم الحقيقه

    15 فعلا كلامك صحيح هو يقدس ويحترم بوذا فلا يمكن ان يجمع بين صورة من يقدسه حسب معتقده بقصد الاهانه خصوصا انه داخل البلد
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  26. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص
    عدد التعليقات:5973

    الرحااال

    القتل والارهاب اعظم بكثير مما فعله..ونجد اشخاص مازالوا يثنون على من هدم الكعبه سابقا ويترضون عنه..لهذا خلك حكيم وداوي الجروح بلطف
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  27. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    نجاخان

    شاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول المواطنه اللي تعذر عن هالجعري يبيلها لفته كريمه جدا صج ماتستحين تعذرين عن الجعري الله يعطيك مايذيك في نفسك صفاء النفس بالقران ماهوب بحجرررررر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص
    عدد التعليقات:220

    1=1

    يجب معاقبته بأشد عقاب لأن جريمته كبيره بحق هذا البيت ولرب البيت والتشهير فيه هم لو احد اساء لمعتقدهم في بلدهم او مجرد ضحك منهم فقط لبهذلوه وسجنوه والسيخ العن منهم قبل شهرين قتلوا مسلم لانه ذبح بقره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    مواطنه

    بالمنطق فكرو فيها الرجال ماحط صورة بوذا عند الكعبه الا وهو معجب بالاثنين ولا اذا يكره الكعبه زي ماتعتقدو ماكان حط رمز بوذا في مكان يكرهه معناها معجب بروحانية الاسلام اعلم ذلك لاني قرائت عن البوذين
    لا يعجبني(7) اعجبني(9)
  30. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    مواطن

    سويميه داخله بمعرف مواطنه انا ما ادري وش مشكلتك مع الاسلام يا ام ساره يا المحامية يا كارهة الهيئة يا رحمه ........الخ
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  31. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص
    عدد التعليقات:220

    1=1

    يجب معاقبته بأشد عقاب لأن جريمته كبيره بحق هذا البيت ولرب البيت والتشهير فيه هم لو احد اساء لمعتقدهم في بلدهم او مجرد ضحك منهم فقط لبهذلوه وسجنوه وعذبوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    نجاخان

    شاقوووووووووووووووووووو ل والله شفته فبل ايام وامرضني هذا القذر جزاكم الله خير وزارة الداخليه فعلا وزارة رائده ورجال يعملون شكرا لكم طول العمر ماقصرتوا قبضتوا على الحقير خل بوذا ينفعك هالحين ياحبوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص
    عدد التعليقات:220

    1=1

    15 مواطنه من قال لك انهم لايعبدونه بل هم يعبدونه ويقدمون له القرابين ويطلبون الشفاء منه ويحجون لبوذايسيرون شهورا على أقدامهم فى رحلة الحج إلى بوذا يمشون على الجليد والجبال والانهار ليسجدوا لبوذا الصنم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    عبدالعزيز//

    الله يبارك بجنودنا ويوفقهم ويحفظهم انجازات تثلج الصدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    رأي ولك رأي

    (مواطنة) ماشاء الله تبارك الرحمن أهم شي تكون نيتك صافية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    مواطنه

    سؤ تفاهم فالموضوع يجب ان تعلمو ان بوذا لايعبد عند البوذين بل يعتبروه رجل قدوه وتعليماته روحانيه لديهم اي عندما يضع صورة بوذا فالكعبه فهو لايقصد به الاسائه بل الصفاء والرواحنيه صفو النيه ياقوم
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  37. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    الحربي ....

    نريد عقابا شرعيا يفرح قلوب مسلمه . لقد تحملنا الكثير من حثالات البشر يسيئون لنا ولديننا نريد حزما يكون درسا لكل حاقد متطاول على دين الله وأمة محمد عليه السلام .
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  38. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    غليص

    كل من اساء اساء لنفسه ارجو من القضاء النظر الى اخواننا الروهنجا وما يفعل بهم البوذيين ويجب علينا تصحيح مسارهم بالصفح عن هذا التافه وعكس صوره جيده حتى لا نسبب مشكله اكبر لاخواننا المسلمين هناك في الهند
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    ابو سليمان

    حنا بلانا من الاستقدام الجائر استقدمو حسب الحاجه الملحه جدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    بنت شمر

    هذا والله ثم والله لو واحد منا اساء لصنمهم او حتي بقرتهم وثيرانهم في ديرتهم كان اسحنوه وقطعوه قبل يوصل الشرطة للقضاء عليه وانتهي امره والسؤال ماذا سيكون الحكم سجن 5 نجوم ثم تتدخل السفارة و Release
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    ابوبنيان إلى 124

    تسفير وخروج بدون عودة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    يالطيف

    جرم يطابق جرم الي يسيئ بالرسوم للرسول. المشكله ياكل ويشرب ويتغذى وينام مطمئن بييننا واخرتها حقدة وكراهيته للاسلام جعله كذا مثل بوذي شغال في احد المعارض يوصل مشاوير اثر على الاطفال ولم يؤثروعليه اهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    شاوش

    هذا الموضوع في ذمة الادعاء العام والمحكمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    برق الشمال

    صباح الخير للجميع كلمه واحده تشفى صدورنا في هذ الهندى هو. قطع راسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    ابو تالا

    هذا ماحصلناه من استقدام كل اصور واعور الاملح يابو فهد هذا ازدراء لدين الاسلامي وحرمة بيت الله الحرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    اليوسي

    الحمد لله الذي وفق رجال الأمن للقبض على هذا الخبيث اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللهم يامن لاتضيع ودائعه اللهم انا نستودعك بيتك الحرام وهذه البلاد فاحفظها بحفظك ياكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  47. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 8:10 ص

    منصور

    نتفواذانه هذااكيدمن اذناب الفرس الروافض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    فهدالجويان

    رنوه بني جلدة من المسلمين هذولي رجال يخافون على دينهم مو مثل خنبوقه وغيره من ***عايشين بنعمة الاسلام ويتباكون ولا يشكرون ويذمون حسبي الله عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  49. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص
    عدد التعليقات:327

    السليل

    عليه من الله ما يستحق .. لا بد من تطبيق اشد العقوبة عليه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    ali

    لا بارك الله في هؤلاء الاجانب يكلون من خير البلد ويجلسون يسبون في دينها وفي شعبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)

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