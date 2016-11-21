شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على وافد بوذي “أساء للكعبة” – صورة

صحيفة المرصد : قبضت شرطة الرياض على وافد هندي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكعبة بعد تركيبه صورة لتمثال «بوذا» عليها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة العقيد فواز الميمان أمس (الأحد) أن إدارة التحريات والبحث الجنائي أطاحت بوافد هندي الجنسية في العقد الرابع من العمر، يعمل بمهنة مهندس زراعي، غير مسلم، أساء للكعبة المشرفة بوضع صورة «بوذا» وسرّبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت شجباً واستنكاراً من الجميع حسب صحيفة “عكاظ”.

وأضاف الميمان: بالنظر إلى بشاعة الجرم الذي قام به المذكور، فقد عملت الإدارة على تحديد هويته وضبطه مساء أمس في إحدى المزارع التابعة لمركز تمير بمحافظة المجمعة، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه، كما تم ضبط الجوال المستخدم من قبله، وجرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، حسب الاختصاص، مع المطالبة بتشديد العقوبة عليه.