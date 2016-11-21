شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على وافد بوذي “أساء للكعبة” – صورة

صحيفة المرصد : قبضت شرطة الرياض على وافد هندي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكعبة بعد تركيبه صورة لتمثال «بوذا» عليها.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة العقيد فواز الميمان أمس (الأحد) أن إدارة التحريات والبحث الجنائي أطاحت بوافد هندي الجنسية في العقد الرابع من العمر، يعمل بمهنة مهندس زراعي، غير مسلم، أساء للكعبة المشرفة بوضع صورة «بوذا» وسرّبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت شجباً واستنكاراً من الجميع حسب صحيفة “عكاظ”.
وأضاف الميمان: بالنظر إلى بشاعة الجرم الذي قام به المذكور، فقد عملت الإدارة على تحديد هويته وضبطه مساء أمس في إحدى المزارع التابعة لمركز تمير بمحافظة المجمعة، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه، كما تم ضبط الجوال المستخدم من قبله، وجرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، حسب الاختصاص، مع المطالبة بتشديد العقوبة عليه.
تعليقات ( 50 )
التاريخكاشخ المروح ، مانظفت قاذورات جسمك القذر ولاكبرت شدوقك الا من خير المملكة ، بعد العقاب ارجع لروث البقر تبرك فية حتي تموت ، سبحان مقسم العقول ، عبادة بقر ، عبادة اوثان ، يارب ثبتني على دينك ، الاسلام .
عدد التعليقات:31
ana wbasلاحو ولاقوة الا بالله العظيم ناكر للجميل وللبلد التى احتضنته بدلا من الضياع وقلة الفرص فى بلده للفضاوة وتوفر العيش الرغد له فالترحيل له ولمن هم على شاكلته من ينشرون خزعبلاتهم عندنا لابارك الله بهم
88فى المجمعه
Nasser7777يعني الحين جا دور ابو هنوده اصلا كيف يسمح للبوذي بدخول بلاد المسلمين. هاذا الي اسمه الهوان
بدوييقدسون بقرة ويعتبرون أن من يقلل من شأنها ارتكب جرما كبيرا ،ويأتون هنا ليسخروا من ثوابت ومشاعر المسلمين !!!. أمرعجيب .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله على نعمة الاسلام
مطلع على الوضعحببوه للأسلام لعله يسلم .
نتيجة طبيعية لغير ملتناوما خفي كان أعظم وهو مايتطلب رفع الوعي الوطني فضلا عن الديني باستقدام عمالة تنتمي لعقيدتنا ونرتفع بتفكيرنا السطحي والساذج بأن غير المسلم أكثر انتاجية وأمانة وصدقا
جماهيليس بعد الكفر ذنب
الحقيقه المرهبودي في ارض الحرمين كيف دخل البلد هذا . شوف عمايلهم قي بورما واركان ضد المسلمين يقشعر لها الجبين . هذا يرحل فورا الى بلاده
عبدالعزيزمسوي فوتوشوب ياسديق محطوه لين يعرف ان الله حق خل بوذا ينفعه
واقعيجميييييل
صنهاتاوكيه هذا تم القبض عليه وسيحاكم!! واللي حاولوا تفجير الكعبة بصواريخهم لماذا لاتبيدوهم وتمسحوا صعدا عن بكرة ابيها بمن فيها !! الم ينظروا في بشاعة الجرم الذي اقدموا عليه الحوثيين وهدم قبلة المسلمين!!
مزارع من أرض الطيبينشفت الصورة وائلمني المنظر القبيح من هذا البوذي الحقير اتجاه قبلة المسلمين الكعبة المشرفة
عبدالرحمن العموديالله اعز الاسلام وانصر المسلمين وادحر الكفار والمشركين واجعل كيدهم في نحورهم
فيصلوالله انه جاهل مايدري يحسب انه احترام . فلا تفضحونا عند الهنود يحسبونا نهين معتقداتهم
نجاخانقصدك الحجاج الرجل لم يقصد كان في حرب مع عبدالله بن الزبير كلامك ليس في مكانه ومردود عليك اتق الله ولاتتلحق الاموات شاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بعد كافي فزعه للبوذي
قارئمجرد عبادته للصنم اشراك والعياذ بالله
مواطنهيا مواطن انا ما اعرفك ولا اعرف سويميه وغيرهم ولاتوسوس علينا انا مجرد قارئه اعطيتكم وجهة نظري فالموضوع فابلاش التدليس والاقتناص من قيمة الغير اذا لك رئي ناقشه وخلينا من الهروجك العقيمه
قلم الحقيقه15 فعلا كلامك صحيح هو يقدس ويحترم بوذا فلا يمكن ان يجمع بين صورة من يقدسه حسب معتقده بقصد الاهانه خصوصا انه داخل البلد
عدد التعليقات:5973
الرحااالالقتل والارهاب اعظم بكثير مما فعله..ونجد اشخاص مازالوا يثنون على من هدم الكعبه سابقا ويترضون عنه..لهذا خلك حكيم وداوي الجروح بلطف
نجاخانشاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول المواطنه اللي تعذر عن هالجعري يبيلها لفته كريمه جدا صج ماتستحين تعذرين عن الجعري الله يعطيك مايذيك في نفسك صفاء النفس بالقران ماهوب بحجرررررر
عدد التعليقات:220
1=1يجب معاقبته بأشد عقاب لأن جريمته كبيره بحق هذا البيت ولرب البيت والتشهير فيه هم لو احد اساء لمعتقدهم في بلدهم او مجرد ضحك منهم فقط لبهذلوه وسجنوه والسيخ العن منهم قبل شهرين قتلوا مسلم لانه ذبح بقره
مواطنهبالمنطق فكرو فيها الرجال ماحط صورة بوذا عند الكعبه الا وهو معجب بالاثنين ولا اذا يكره الكعبه زي ماتعتقدو ماكان حط رمز بوذا في مكان يكرهه معناها معجب بروحانية الاسلام اعلم ذلك لاني قرائت عن البوذين
مواطنسويميه داخله بمعرف مواطنه انا ما ادري وش مشكلتك مع الاسلام يا ام ساره يا المحامية يا كارهة الهيئة يا رحمه ........الخ
عدد التعليقات:220
1=1يجب معاقبته بأشد عقاب لأن جريمته كبيره بحق هذا البيت ولرب البيت والتشهير فيه هم لو احد اساء لمعتقدهم في بلدهم او مجرد ضحك منهم فقط لبهذلوه وسجنوه وعذبوه
نجاخانشاقوووووووووووووووووووو ل والله شفته فبل ايام وامرضني هذا القذر جزاكم الله خير وزارة الداخليه فعلا وزارة رائده ورجال يعملون شكرا لكم طول العمر ماقصرتوا قبضتوا على الحقير خل بوذا ينفعك هالحين ياحبوان
عدد التعليقات:220
1=115 مواطنه من قال لك انهم لايعبدونه بل هم يعبدونه ويقدمون له القرابين ويطلبون الشفاء منه ويحجون لبوذايسيرون شهورا على أقدامهم فى رحلة الحج إلى بوذا يمشون على الجليد والجبال والانهار ليسجدوا لبوذا الصنم
عبدالعزيز//الله يبارك بجنودنا ويوفقهم ويحفظهم انجازات تثلج الصدر
رأي ولك رأي(مواطنة) ماشاء الله تبارك الرحمن أهم شي تكون نيتك صافية
مواطنهسؤ تفاهم فالموضوع يجب ان تعلمو ان بوذا لايعبد عند البوذين بل يعتبروه رجل قدوه وتعليماته روحانيه لديهم اي عندما يضع صورة بوذا فالكعبه فهو لايقصد به الاسائه بل الصفاء والرواحنيه صفو النيه ياقوم
الحربي ....نريد عقابا شرعيا يفرح قلوب مسلمه . لقد تحملنا الكثير من حثالات البشر يسيئون لنا ولديننا نريد حزما يكون درسا لكل حاقد متطاول على دين الله وأمة محمد عليه السلام .
غليصكل من اساء اساء لنفسه ارجو من القضاء النظر الى اخواننا الروهنجا وما يفعل بهم البوذيين ويجب علينا تصحيح مسارهم بالصفح عن هذا التافه وعكس صوره جيده حتى لا نسبب مشكله اكبر لاخواننا المسلمين هناك في الهند
ابو سليمانحنا بلانا من الاستقدام الجائر استقدمو حسب الحاجه الملحه جدا
بنت شمرهذا والله ثم والله لو واحد منا اساء لصنمهم او حتي بقرتهم وثيرانهم في ديرتهم كان اسحنوه وقطعوه قبل يوصل الشرطة للقضاء عليه وانتهي امره والسؤال ماذا سيكون الحكم سجن 5 نجوم ثم تتدخل السفارة و Release
ابوبنيان إلى 124تسفير وخروج بدون عودة
يالطيفجرم يطابق جرم الي يسيئ بالرسوم للرسول. المشكله ياكل ويشرب ويتغذى وينام مطمئن بييننا واخرتها حقدة وكراهيته للاسلام جعله كذا مثل بوذي شغال في احد المعارض يوصل مشاوير اثر على الاطفال ولم يؤثروعليه اهله
شاوشهذا الموضوع في ذمة الادعاء العام والمحكمه
برق الشمالصباح الخير للجميع كلمه واحده تشفى صدورنا في هذ الهندى هو. قطع راسه
ابو تالاهذا ماحصلناه من استقدام كل اصور واعور الاملح يابو فهد هذا ازدراء لدين الاسلامي وحرمة بيت الله الحرام
اليوسيالحمد لله الذي وفق رجال الأمن للقبض على هذا الخبيث اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللهم يامن لاتضيع ودائعه اللهم انا نستودعك بيتك الحرام وهذه البلاد فاحفظها بحفظك ياكريم
منصورنتفواذانه هذااكيدمن اذناب الفرس الروافض
فهدالجويانرنوه بني جلدة من المسلمين هذولي رجال يخافون على دينهم مو مثل خنبوقه وغيره من ***عايشين بنعمة الاسلام ويتباكون ولا يشكرون ويذمون حسبي الله عليهم
عدد التعليقات:327
السليلعليه من الله ما يستحق .. لا بد من تطبيق اشد العقوبة عليه .
aliلا بارك الله في هؤلاء الاجانب يكلون من خير البلد ويجلسون يسبون في دينها وفي شعبها