إنتقادات بين وزارة المالية وجامعة تبوك … ساعات زائدة بـ18 مليونا !!

صحيفة المرصد : انتقدت وزارة المالية طلب جامعة تبوك نقل 18 مليونا و669 ألف ريال من بند رواتب الموظفين إلى بند مكافآت الموظفين المدنيين المعتمد بميزانية الجامعة للسنة المالية الحالية، لصرف مكافآت المتعاونين بالجامعة والساعات الزائدة لـ448 عضو هيئة تدريس بالجامعة في 16 كلية.
وكشفت مصادر حسب صحيفة “الوطن”، أن مطالبة جامعة تبوك لوزارة المالية بنقل ذلك المبلغ لفت انتباه وزارة المالية إلى ساعات الأكاديميين التدريسية الزائدة، وتضخم المتعاونين في الجامعات مما دعاها إلى مخاطبة وزارة التعليم وطلب توجيه الجامعات بإعادة النظر في توزيع الحصص التدريسية المقررة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس لضمان التوقف عن الاستعانة بالمتعاونين وإيقاف الساعات الزائدة.
حدد مراقبون عددا من الإجراءات العاجلة التي ستلجأ لها الجامعات للحد من ساعات الأكاديميين الزائدة التي تمثل عبئا إضافيا على ميزانية الجامعات ومنها منح أعضاء هيئة التدريس كامل الأنصبة، ودمج المجموعات الطلابية، وإلغاء برامج الدبلومات، وترشيد برامج الدراسات العليا، وإعادة صياغة عقود الأكاديميين المتعاقدين اعتبارا من العام القادم لرفع ساعاتهم التدريسية.
يذكر أن ميزانيات الجامعات السعودية تعاني من ارتفاع مستحقات المتعاقدين غير السعوديين بسبب بدل السكن والتذاكر السنوية التي تقدر سنويا بـ950 مليون ريال سنويا.
تعليقات ( 10 )
غريبةالووو .... نزاهة.... صباح الخير .....تسمعني ؟... الووو ... كرررشت.... طوط طوط طوط
88تعليق مخالف
خرخرينوصح النوم الطيور طارت بأرزاقها وإذا فات القطار فلن يعود
خالد القحطانينطالب هيئة النزاهه بزيارة جامعة تبوك حسنةالسمعه والسيره والانظباط والتحقيق مع مسؤليها عن طريقة عملهم وحقيقته وأكتسابهم للسمعه الطيبه عند أهالي تبوك
البلويلابد من تكون لجنة لمعرفة المصروفات السنوية وكيفية الصرف
فنان شعبي قديميعني دكاترة الجامعات يقبضون رواتب خياليه دون جهد ومعضم ساعاتهم اعتذار عن الحضور برسائل نصيه والصكه تأتي في رؤس المتعاونين وهاتك ياهدر للمال
يالطيفبعذر حطو السنه التحضيريه اثرها لفايدتهم صحيح يفكرون لمصلحتهم وليس العلم لتزود عدد الساعات والمكاسب الماديه
المرتب مو قد المقعدالغوا السنة التحضيرية ببعض الجامعات واستبدلوها بدورات وكورسات عادية داخل الجامعة نفسها وتحسب للطالب من ضمن المقياس للطالب خفضوا الابتعاث لمن يستحق وخاصة التخصصات الطبية والعلمية والغوا الادبية
يالطيفاوف مبالغ خياليه وحنا في رجى بيت نسكنه مبالغ تتدفع في تمتع دكاترة ورفهيتهم وهم ليس هناك انتاج في العلم والتعليم تخريج شباب وشابات ينعون الوطن اهدار للدكاترة طيب اجل ليش الابتعاث ونحن نهدر الملايارات
ابو عزامتوه تنتبه وزارة المالية