رفع ساعات التطوير المهني لكوادر التعليم إلى 18 ساعة

صحيفة المرصد : بدأت الإدارات العامة للتعليم في المناطق والمحافظات في تنفيذ الهدف الإستراتيجي الثاني ضمن الخطوات التنفيذية لوزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 من خلال رفع متوسط ساعات التطوير المهني للمعلمين والمعلمات المستكملة من 10 ساعات إلى 18 ساعة بحسب مؤشر الأداء والذي حدد المستهدف في 2020 بـ 18 ساعة تدريب وهو أقل من المعيار الإقليمي المحدد بـ25 ساعة وعالمياً 100 ساعة تدريب.

وأعلنت إدارة التدريب التربوي في تعليم حائل انطلاق برنامج التطوير المهني لمعلمي الرياضيات والعلوم وذلك ضمن الخطوات التنفيذية التي تشارك فيها بعض إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لمواكبة وتحقيق برنامج التحول الوطني الذي يستهدف تطوير مهارات المعلمين في عمليتي التعليم والتعلم لمادتي الرياضيات والعلوم.

وبحسب إدارة الإعلام التعليمي فإن البرنامج الذي ينفذ في إدارة التدريب والابتعاث يستهدف 35 معلماً من معلمي العلوم في المرحلة الابتدائية ويمتد لـ6 أسابيع تتنوع الأنشطة في البرنامج بين تدريب مباشر ووحدات تعلم إلكترونية ودراسات ذاتية ومشاريع تطبيقية.