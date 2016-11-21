عودة فواتير المياه بـ”التسعيرة الجديدة” والتدقيق يكشف مبالغ مليونية

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة في شركة المياه الوطنية، أن الشركة انتهت من مرحلة المراجعة والتدقيق للفواتير خلال الفترة الماضية، وأن معدل إصدارها في تزايد مستمر، كما أن الفواتير ستصدر بناء على الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، دون أي تغيير. وأكدت ذات المصادر أنه أثناء إخضاع الفواتير للمراجعة تم اكتشاف استهلاك لفواتير بمبالغ وصلت إلى مليون ريال، كانت بعضها لجهات حكومية، وتجارية، وبعضها لعملاء كانت لديهم مشاكل في التوصيل ولم يراجعوا الشركة.
وبينت المصادر حسب صحيفة “الوطن” أن إصدار وتوزيع الفواتير سيستمر كما كان في السنوات الماضية، حيث تكون فواتير خدمات المياه مرفقة مع فواتير خدمات الكهرباء، وأن الفاتورة تحتوي على المبلغ المستحق السداد للفترة الحالية، وقد تتضمن الفاتورة مديونية سابقة في حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد، كما أن الشركة تتيح للعملاء سداد المتأخرات بنظام الدفعات المقسطة لمدة تصل إلى 12 شهرا على حسب المبلغ لكل عميل، وأن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن تتم معالجة ذلك الاعتراض.
أكدت الشركة أن معدلات إصدار الفواتير في تزايد مستمر، حيث تم البدء في زيادة تلك المعدلات من شوال الماضي، وذلك بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة، وإشعار العميل بصدورها عبر الرسائل النصية (SMS)، وأن جميع هذه الرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 بتاريخ 17/3/1437 الخاص بتعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي.
يذكر أن الشركة قد اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات، وذلك بإصدار وتطبيق وثيقة حقوق العملاء “الشركاء” والمتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن الشركاء (العملاء) خلال المواسم الضرورية، كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني
تعليقات ( 34 )
88الف الف مبروك عوده الفواتير الفلكيه
الله أكبرتعليق مخالف
حسيبك الله❇❇❇ما كـــــل ما يسمع من الناس ينقــال// أكثــر كلآم الناس مثــل الدعـــايه*** ✨✨✨ اسمع ودع تسلم من القيل والقــــال// لو قلت(كلــمة) طوروها (حكايـــه)***
88ليش الخوف حسب التسعيره الجديده الفاتوه للبيت الصغير لن تتجاوز الفين ريال شهريا فقط لا غير
الهمدانيفهد سعدون يجب أن نقف مع الدولة صفا واحدا في هذه الأزمة ومجرد وقت لايتجاوز السنتين وستعود المياه لمجاريها******
زياد الصيعريندفع قيمة يخت او ماء يا ناس ارحمونا كافينا اللي فينا
فهد سعدونيجب أن نقف مع الدولة صفا واحدا في هذه الأزمة ومجرد وقت لايتجاوز السنتين وستعود المياه لمجاريها
حسبي الله ونعم الوكيللنا اكثر من خمسة شهور والمياه مقطوعة واوصلنا طلباتنا في كل اتجاه الفرع10مرات حتى رئيس الشركة ثلاث مرات بدون اي تجاوب ونحن في وسط الرياض قمة التلاعب والفوضى بدون حسيب او رقيب على قسم الصيانة من ينقذنا
تمخض الجمل فولد فأراأيها الشركة الوطنية المشكلة لم تكن أبدا بأخطاء قراءات وقيم .. بل كانت وتمحورت حول ارتفاع تكلفة المتر للمياه خاصة لذوي الدخل المحدود ؟؟؟؟
أبو أملطيب اتركوا لنا شيء من الراتب ينفعنا وقت الزنقة ؟ رزقنا وإياكم من واسع فضلة
هتانمياه عسير. صدرت فواتير المياه بالمعدل دون اخذ القراءه. من واقع الطبيعه وصدرت فواتير مرتفعة وغالبية العدادات عطلانه!!!!!!
الهمداني14حجي مسمار الامن شي مطلوب وجيد لكن انت وش تعرف عن الامن التعليم امن الصحة امن الوظيفة امن السكن امن المال امن .. اما اذا تقصد الامن من الجريمة فلا يخلو مكان في الارض منه من زمن قابيل وهابيل حتى يومنا
حقوقالمشكلة ليست فقط في الزيادة بل في دقة القراءة و توقيتها. هل لدى شركة المياه الوطنية قراء عدادات كافي لكي يقرأوا العدادات في الوقت المحدد؟ أم يأتوا حسب الأهواء لترتفع الفاتورة إلى الشريحة الأعلى!!
الى ت 14إصابة مواطنين بعد اصطدامهما بسيارة “العسكري قتيل تبوك”
عندما وعندناتعليق مخالف
الهمدانيقلم الحقيقة صدقت المواطن اصبح ابن عم الــ؟لــ؟ كملوا الفرغات ... في وطنه
يقول لكهالشتوية المطر على المواطن (:
الهمدانييلويلكم من فواتير الماء سمعت انها شغل تمام متعوب عليه انصحكم بستخدام المنديل الورقية مهما غلت فهي بتكون احن من الماء استخدموا المناديل في الدخول لبيت الراحة ماشي يا,,,,,رجال!؟
طيبواللي يستلمون مياه مالحة ومياه العيون والأبار ليش يدفعون نفس الرسوم!
مسمارت 12 قلم ****لاتدس السم في العسل خير لي ان اكون منتف وفي امن وامان من ان اكون منتفا ولا في امن وامان فاحمدلله على نعمه واشكر فضله عندك قوت يومك وامن في سربك كانك حزت الدنيا جميعا
صراحة مع مرتبة الشرفمن الضلم أن تعامل المواطن مثل الوافد الوافد للاسف لا يحترم هدر الماء ومقولتهم الشهيره " خله يولي " وللاسف يتم التعويض من جيب المواطن
عدد التعليقات:15511
قلم الحقيقهطالما الأمر يتعلق بالمواطن يضعونه على حد الموس بفواتير كهرباء مياه أقساط بنوك أقساط سيارات أجار منزل مصاريف علاج في مستشفيات. لاترحمه .مواطن لازم يكون حافي منتف .
فتى البطيننسمع ونقرا ان هناك تلاعب فى الفواتير واختلاس لكن لم نرى اى عقوبات رادعه لهولاء المتسببين واخر قضيه هى فرع الشركه بالمدينه المنوره او من امن العقوبه اساء الادب
شافيمن جرف لدحديرة من فواتير الكهرباء الى فواتير الماء طيب كيف نسعد مابقى شي يامسئولين هل انتم تعيشون عاشت المواطن من ذوي الدخل المحدود او من الطبقه الوسطى اتقو الله في احوال الناس
ابو تالاتعليق مخالف
ابو عمر***تعليق مخالف
عبدالعزيزمعقولة ياوزارة المياه كانت الفاتوره سابقا 1 بريال واحد والان تجيني فاتورة بقيمة 900 ريال وشهر 200 ريال ويش التغير الكبير في قراءة العداد نطالب ان تاخذ قراءة العداد بالاجهزة الرقمية مثل شركة الكهرباء
ابو شلشياليت وزارة الاسكان عندها زي شركة المياه جديه ونشاط جبار واصرار على بلوغ الأهداف
ابو عمر***نعم ... ابدأوا بالقصور ثم المراكز الحكوميه ثم المساجد و استثنوا المواطنيين اللي ما بقى من رواتبهم شي ... رؤية 2030
وما هو دور الشورى وقراره الأخيرالذي نص على العودة بأسعار المياه الى الأسعار القديمة لحين مراجعة التسعيرة والآلية. هل هذا تأكيد بأن قرارات الشورى ليست ملزمة لأي جهة؟