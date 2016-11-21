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عودة فواتير المياه بـ”التسعيرة الجديدة” والتدقيق يكشف مبالغ مليونية

21 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص
عودة فواتير المياه بـ”التسعيرة الجديدة” والتدقيق يكشف مبالغ مليونية
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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة في شركة المياه الوطنية، أن الشركة انتهت من مرحلة المراجعة والتدقيق للفواتير خلال الفترة الماضية، وأن معدل إصدارها في تزايد مستمر، كما أن الفواتير ستصدر بناء على الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، دون أي تغيير. وأكدت ذات المصادر أنه أثناء إخضاع الفواتير للمراجعة تم اكتشاف استهلاك لفواتير بمبالغ وصلت إلى مليون ريال، كانت بعضها لجهات حكومية، وتجارية، وبعضها لعملاء كانت لديهم مشاكل في التوصيل ولم يراجعوا الشركة.

وبينت المصادر حسب صحيفة “الوطن” أن إصدار وتوزيع الفواتير سيستمر كما كان في السنوات الماضية، حيث تكون فواتير خدمات المياه مرفقة مع فواتير خدمات الكهرباء، وأن الفاتورة تحتوي على المبلغ المستحق السداد للفترة الحالية، وقد تتضمن الفاتورة مديونية سابقة في حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد، كما أن الشركة تتيح للعملاء سداد المتأخرات بنظام الدفعات المقسطة لمدة تصل إلى 12 شهرا على حسب المبلغ لكل عميل، وأن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن تتم معالجة ذلك الاعتراض.

أكدت الشركة أن معدلات إصدار الفواتير في تزايد مستمر، حيث تم البدء في زيادة تلك المعدلات من شوال الماضي، وذلك بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة، وإشعار العميل بصدورها عبر الرسائل النصية (SMS)، وأن جميع هذه الرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 بتاريخ 17/3/1437 الخاص بتعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي.

يذكر أن الشركة قد اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات، وذلك بإصدار وتطبيق وثيقة حقوق العملاء “الشركاء” والمتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن الشركاء (العملاء) خلال المواسم الضرورية، كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني



تعليقات ( 34 )

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  1. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    88

    الف الف مبروك عوده الفواتير الفلكيه
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  2. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    الله أكبر

    تعليق مخالف
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  3. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ما كـــــل ما يسمع من الناس ينقــال// أكثــر كلآم الناس مثــل الدعـــايه*** ✨✨✨ اسمع ودع تسلم من القيل والقــــال// لو قلت(كلــمة) طوروها (حكايـــه)***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    88

    ليش الخوف حسب التسعيره الجديده الفاتوه للبيت الصغير لن تتجاوز الفين ريال شهريا فقط لا غير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    الهمداني

    فهد سعدون يجب أن نقف مع الدولة صفا واحدا في هذه الأزمة ومجرد وقت لايتجاوز السنتين وستعود المياه لمجاريها******
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  6. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    زياد الصيعري

    ندفع قيمة يخت او ماء يا ناس ارحمونا كافينا اللي فينا
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  7. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    فهد سعدون

    يجب أن نقف مع الدولة صفا واحدا في هذه الأزمة ومجرد وقت لايتجاوز السنتين وستعود المياه لمجاريها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل

    لنا اكثر من خمسة شهور والمياه مقطوعة واوصلنا طلباتنا في كل اتجاه الفرع10مرات حتى رئيس الشركة ثلاث مرات بدون اي تجاوب ونحن في وسط الرياض قمة التلاعب والفوضى بدون حسيب او رقيب على قسم الصيانة من ينقذنا
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  9. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    تمخض الجمل فولد فأرا

    أيها الشركة الوطنية المشكلة لم تكن أبدا بأخطاء قراءات وقيم .. بل كانت وتمحورت حول ارتفاع تكلفة المتر للمياه خاصة لذوي الدخل المحدود ؟؟؟؟
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  10. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( اللهم من ولي من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ) أو كما قال .
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  11. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    أبو أمل

    طيب اتركوا لنا شيء من الراتب ينفعنا وقت الزنقة ؟ رزقنا وإياكم من واسع فضلة
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  12. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    هتان

    مياه عسير. صدرت فواتير المياه بالمعدل دون اخذ القراءه. من واقع الطبيعه وصدرت فواتير مرتفعة وغالبية العدادات عطلانه!!!!!!
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  13. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    الهمداني

    14حجي مسمار الامن شي مطلوب وجيد لكن انت وش تعرف عن الامن التعليم امن الصحة امن الوظيفة امن السكن امن المال امن .. اما اذا تقصد الامن من الجريمة فلا يخلو مكان في الارض منه من زمن قابيل وهابيل حتى يومنا
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  14. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    حقوق

    المشكلة ليست فقط في الزيادة بل في دقة القراءة و توقيتها. هل لدى شركة المياه الوطنية قراء عدادات كافي لكي يقرأوا العدادات في الوقت المحدد؟ أم يأتوا حسب الأهواء لترتفع الفاتورة إلى الشريحة الأعلى!!
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  15. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    الى ت 14

    إصابة مواطنين بعد اصطدامهما بسيارة “العسكري قتيل تبوك”
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  16. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    عندما وعندنا

    تعليق مخالف
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  17. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    الهمداني

    قلم الحقيقة صدقت المواطن اصبح ابن عم الــ؟لــ؟ كملوا الفرغات ... في وطنه
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  18. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    يقول لك

    هالشتوية المطر على المواطن (:
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  19. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    الهمداني

    يلويلكم من فواتير الماء سمعت انها شغل تمام متعوب عليه انصحكم بستخدام المنديل الورقية مهما غلت فهي بتكون احن من الماء استخدموا المناديل في الدخول لبيت الراحة ماشي يا,,,,,رجال!؟
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  20. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    طيب

    واللي يستلمون مياه مالحة ومياه العيون والأبار ليش يدفعون نفس الرسوم!
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  21. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    مسمار

    ت 12 قلم ****لاتدس السم في العسل خير لي ان اكون منتف وفي امن وامان من ان اكون منتفا ولا في امن وامان فاحمدلله على نعمه واشكر فضله عندك قوت يومك وامن في سربك كانك حزت الدنيا جميعا
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  22. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    صراحة مع مرتبة الشرف

    من الضلم أن تعامل المواطن مثل الوافد الوافد للاسف لا يحترم هدر الماء ومقولتهم الشهيره " خله يولي " وللاسف يتم التعويض من جيب المواطن
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  23. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص
    عدد التعليقات:15511

    قلم الحقيقه

    طالما الأمر يتعلق بالمواطن يضعونه على حد الموس بفواتير كهرباء مياه أقساط بنوك أقساط سيارات أجار منزل مصاريف علاج في مستشفيات. لاترحمه .مواطن لازم يكون حافي منتف .
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  24. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    تعليق مخالف
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  25. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    فتى البطين

    نسمع ونقرا ان هناك تلاعب فى الفواتير واختلاس لكن لم نرى اى عقوبات رادعه لهولاء المتسببين واخر قضيه هى فرع الشركه بالمدينه المنوره او من امن العقوبه اساء الادب
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  26. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    شافي

    من جرف لدحديرة من فواتير الكهرباء الى فواتير الماء طيب كيف نسعد مابقى شي يامسئولين هل انتم تعيشون عاشت المواطن من ذوي الدخل المحدود او من الطبقه الوسطى اتقو الله في احوال الناس
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  27. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    فضلالايجي واحدمدرعم مثلامثلاقليل ثقافه تراءجميع القرارات كلهامن صنع البشرقابله للتعديل والتخفيض باي شكل وقابله لاءي روءيه تفيدالبشراي اي (أن القرارات ليست بقراءن منزل) فالقران هواللذي لايتغيرالبته))))
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  28. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    ابو تالا

    تعليق مخالف
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  29. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    ابو عمر***

    تعليق مخالف
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  30. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    طيب خفضواسعارالمياه نوع من صلة الرحم بين المواطن ومتخذبلاش المياه خلوهالاتخفضونهاخفضوالكهرب بلاش كهرب الاخفضو وقودالسيارات اكثرشي موجودبالأرض بترول فيصبح مياه كهرب مرتفع بنزين مخفض وعطوهاالشوري للدرس
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  31. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    عبدالعزيز

    معقولة ياوزارة المياه كانت الفاتوره سابقا 1 بريال واحد والان تجيني فاتورة بقيمة 900 ريال وشهر 200 ريال ويش التغير الكبير في قراءة العداد نطالب ان تاخذ قراءة العداد بالاجهزة الرقمية مثل شركة الكهرباء
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  32. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    ابو شلش

    ياليت وزارة الاسكان عندها زي شركة المياه جديه ونشاط جبار واصرار على بلوغ الأهداف
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  33. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    ابو عمر***

    نعم ... ابدأوا بالقصور ثم المراكز الحكوميه ثم المساجد و استثنوا المواطنيين اللي ما بقى من رواتبهم شي ... رؤية 2030
    لا يعجبني(0) اعجبني(18)
  34. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    وما هو دور الشورى وقراره الأخير

    الذي نص على العودة بأسعار المياه الى الأسعار القديمة لحين مراجعة التسعيرة والآلية. هل هذا تأكيد بأن قرارات الشورى ليست ملزمة لأي جهة؟
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