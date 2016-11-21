إصابة مواطنين بعد اصطدامهما بسيارة “العسكري قتيل تبوك”

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة أن جريمة القتل التي وقعت في تبوك صباح أمس ونتج منها مقتل مواطن وهو في سيارته أثناء طريقه لعمله تسببت أيضًا بحادث مروري عبارة عن تصادم عددٍ من السيارات بسيارة القتيل أثناء توقفها.

ووفقًا للمصادر حسب موقع “سبق” ، فقد تعرض قائدا سيارتين لإصابات متفرقة أحدهما إصابة خطيرة في العمود الفقري، وهو مواطن يبلغ من العمر 23 عامًا ونقل لمستشفى الملك سلمان العسكري، فيما وصفت حالة المصاب الآخر، وهو مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا بـ”المستقرة”.

وكانت جريمة قتل وقعت في تبوك صباح أمس الأحد نتج منها مقتل أحد المواطنين، وهو في طريقه لعمله على طريق دمج، بعد تعرّضه لطلقات نارية أدّت لوفاته في سيارته، ومن المنتظر أن تصدر شرطة تبوك بيانًا حول الجريمة.