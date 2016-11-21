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إصابة مواطنين بعد اصطدامهما بسيارة “العسكري قتيل تبوك”

21 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص
إصابة مواطنين بعد اصطدامهما بسيارة “العسكري قتيل تبوك”
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صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة أن جريمة القتل التي وقعت في تبوك صباح أمس ونتج منها مقتل مواطن وهو في سيارته أثناء طريقه لعمله تسببت أيضًا بحادث مروري عبارة عن تصادم عددٍ من السيارات بسيارة القتيل أثناء توقفها.

ووفقًا للمصادر حسب موقع “سبق” ، فقد تعرض قائدا سيارتين لإصابات متفرقة أحدهما إصابة خطيرة في العمود الفقري، وهو مواطن يبلغ من العمر 23 عامًا ونقل لمستشفى الملك سلمان العسكري، فيما وصفت حالة المصاب الآخر، وهو مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا بـ”المستقرة”.

وكانت جريمة قتل وقعت في تبوك صباح أمس الأحد نتج منها مقتل أحد المواطنين، وهو في طريقه لعمله على طريق دمج، بعد تعرّضه لطلقات نارية أدّت لوفاته في سيارته، ومن المنتظر أن تصدر شرطة تبوك بيانًا حول الجريمة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    الصبياني

    وأنصح جميع العسكر خلي سلاحك دائمآ جاهز عبي جميع المخازن الأحتياط وركب المخزن الأساسي في السلاح وعمرالسلاح خلية جاهز للأطلاق بس أمنة وتدرب على خفة نزع السلاح والأطلاق في اقل من ثانية هاذا وحفظكم الله
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  2. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    توضيح

    الطريق فاضي وخالي من السيارات فهذا لا يعني زيادة السرعة بل استمتع بالقيادة بهدوء حتى لا تتفاجا بشي وانت مسرع .. هذا فعل سبب والله خير حافظ والله أعلم
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  3. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    الصبياني

    أنصح جميع الزملاء وانا ارسلت لجميع القروبات في الواتس عدم البس الرسمي من البيت البس داخل الوحدة عندك دولاب علق بدلتك فية وريح راسك والله العظيم موخوف بس خوف من غدر الجبناء ونت غافل لورجال جاك وجة بوجة
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  4. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  5. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:4399

    العنيد

    الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
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  6. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:4399

    العنيد

    الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
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  7. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:4399

    العنيد

    للاسف كل من ينتمي للدواعش حمير بهايم ولا بسبب واحد اعرف ان الدواعش مذهبهم مذهم صرف صحي مجاري بعد ماتم التحريض ع قتل الوالدين وخصوصا الام ويقلون جهاد فلذالك من ينضم لهذا التنظيم يعلم انه فاغر وحمار
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  8. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    المزن

    🌱لاحول ولاقوة إلا بالله ' اللهم أشف المصابين ' واغفرللميتين وارحمهم يارب العالمين واجبر قلوب اهلهم إنَّا لله وإنا إليه راجعون 🌱
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  9. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    ناصر

    ***إذا صرت سعودي اسأل**** يابو يمن انت وربعك عاد نفسه مواطن !!!!!!!
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  10. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    الله يرحم المتوفين ويسكنهم فسيح جناته ... ويشفي المصابين.
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  11. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    الهمداني

    الى اين متجهين؟؟؟
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  12. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    حسبي الله عليه ****قتل ثلاثة أنفس لكن نقول الله يرحم العسكري والله يشفي المصابين وربنا يستر احتمال يكونون من ذوي الإعاقة
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  13. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    مسمار

    ت 2 ص ص ص كلامك سليم يجب ان يكون المواطن عينا ساهره جنبا الى جنب مع رجال الامن فالوطن مسؤليتنا جميعا ولن يجد العابثون مكانا لهم في وطن العز والكرامه في ارض الرساله المحمديه
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  14. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    فاتن حمامة

    لعنة الله على الروافض اتباع الخميني الكفار
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  15. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    ص ص ص

    السلام عليكم ارى أن قتل رجال الأمن كثر هذه الأيام ومنشرذمة لا تخاف الله اقترح اشراك المواطنين مع رجال الأمن بالمسؤلية هناك متقاعدين ومتحمسين وراغبين بالمساعدة اعطوهم فرصه بمساعدتكم سرياً
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  16. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص
    عدد التعليقات:15511

    قلم الحقيقه

    الله يشفي المصابين ويرحم العسكري المغدور الذي تم اغتياله رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
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