إصابة مواطنين بعد اصطدامهما بسيارة “العسكري قتيل تبوك”

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة أن جريمة القتل التي وقعت في تبوك صباح أمس ونتج منها مقتل مواطن وهو في سيارته أثناء طريقه لعمله تسببت أيضًا بحادث مروري عبارة عن تصادم عددٍ من السيارات بسيارة القتيل أثناء توقفها.
ووفقًا للمصادر حسب موقع “سبق” ، فقد تعرض قائدا سيارتين لإصابات متفرقة أحدهما إصابة خطيرة في العمود الفقري، وهو مواطن يبلغ من العمر 23 عامًا ونقل لمستشفى الملك سلمان العسكري، فيما وصفت حالة المصاب الآخر، وهو مواطن يبلغ من العمر 25 عامًا بـ”المستقرة”.
وكانت جريمة قتل وقعت في تبوك صباح أمس الأحد نتج منها مقتل أحد المواطنين، وهو في طريقه لعمله على طريق دمج، بعد تعرّضه لطلقات نارية أدّت لوفاته في سيارته، ومن المنتظر أن تصدر شرطة تبوك بيانًا حول الجريمة.
تعليقات ( 16 )
الصبيانيوأنصح جميع العسكر خلي سلاحك دائمآ جاهز عبي جميع المخازن الأحتياط وركب المخزن الأساسي في السلاح وعمرالسلاح خلية جاهز للأطلاق بس أمنة وتدرب على خفة نزع السلاح والأطلاق في اقل من ثانية هاذا وحفظكم الله
توضيحالطريق فاضي وخالي من السيارات فهذا لا يعني زيادة السرعة بل استمتع بالقيادة بهدوء حتى لا تتفاجا بشي وانت مسرع .. هذا فعل سبب والله خير حافظ والله أعلم
الصبيانيأنصح جميع الزملاء وانا ارسلت لجميع القروبات في الواتس عدم البس الرسمي من البيت البس داخل الوحدة عندك دولاب علق بدلتك فية وريح راسك والله العظيم موخوف بس خوف من غدر الجبناء ونت غافل لورجال جاك وجة بوجة
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
عدد التعليقات:4399
العنيدالله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
عدد التعليقات:4399
العنيدالله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
عدد التعليقات:4399
العنيدللاسف كل من ينتمي للدواعش حمير بهايم ولا بسبب واحد اعرف ان الدواعش مذهبهم مذهم صرف صحي مجاري بعد ماتم التحريض ع قتل الوالدين وخصوصا الام ويقلون جهاد فلذالك من ينضم لهذا التنظيم يعلم انه فاغر وحمار
المزن🌱لاحول ولاقوة إلا بالله ' اللهم أشف المصابين ' واغفرللميتين وارحمهم يارب العالمين واجبر قلوب اهلهم إنَّا لله وإنا إليه راجعون 🌱
ناصر***إذا صرت سعودي اسأل**** يابو يمن انت وربعك عاد نفسه مواطن !!!!!!!
الهمدانيالى اين متجهين؟؟؟
مسمارت 2 ص ص ص كلامك سليم يجب ان يكون المواطن عينا ساهره جنبا الى جنب مع رجال الامن فالوطن مسؤليتنا جميعا ولن يجد العابثون مكانا لهم في وطن العز والكرامه في ارض الرساله المحمديه
فاتن حمامةلعنة الله على الروافض اتباع الخميني الكفار
ص ص صالسلام عليكم ارى أن قتل رجال الأمن كثر هذه الأيام ومنشرذمة لا تخاف الله اقترح اشراك المواطنين مع رجال الأمن بالمسؤلية هناك متقاعدين ومتحمسين وراغبين بالمساعدة اعطوهم فرصه بمساعدتكم سرياً
عدد التعليقات:15511
قلم الحقيقهالله يشفي المصابين ويرحم العسكري المغدور الذي تم اغتياله رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.