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شفرات!

عادل التويجري 21 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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• انتخابات تشهد (لغطا)!
• لأن التجاوزات فيها (واضحة)!
• وما بني على (تجاوز)!
• انتهى بـ (كوارث)!
• المرشحان لا يمتلكان شرط الـ (15) عاما!
• ولم نرهما في مناصب (قيادية)!
• بدون (طعون)، يسقطان!
• الشرط الآخر اللغة الإنجليزية!
• كيف سيتم قياسها!
• تحدثا وكتابة!
• من في اللجنة قادر على (ضبط) هذا الشرط!
• أم تراها 2 (Yes) و1 (No)!
• خالد المعمر (رفض)!
• فلماذا!
• إعلان القوائم (تأخر)!
• وهذا (تجاوز) خطير!
• اللعبة الانتخابية تقوم على (متى) و(كيف)!
• أخفقت اللجنة في هذا الـ (متى)!
• من كانوا (ينتظرون)!
• ولماذا!
• (لمصلحة) من!
• أصوات الأولمبية منصوص عليها في (الدستور)!
• منذ 2015!
• وصادق عليها FIFA!
• اتفاق تم بين اتحاد الكرة الحالي واللجنة الأولمبية!
• ولفترة انتخابية واحدة!
• الجهلاء لم ينتبهوا منذ ذلك الحين!
• لجنة الانتخابات بلا (متحدث رسمي)!
• متحدث (يوضح ويفند ويرد)!
• لجنة (سرية)!
• سألوا الفـــشـار كيف هي «اللجنة»!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (شفرات)!

نقلا عن “مكة”



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    ابو نهار

    هههههههههه رايحين فيها ماقدرو يعلقون هههههههههههه
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  2. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    عادل امام

    سألو الداهيه بربوسي وراو ما تعجبك الانتخابات ولا أي شئ ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق ثم قال . عندي عقد نفسيه والتهاب مزمن بسبب الصعبه القويه حتى على نجمة امريكا هيللري كلنتون
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  3. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    ي و س ف

    تعليق1 ويرجع معه الدفع الرباعي للفريق اياه ولا يُعيد احمد عيد لوحدة فقط؟
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  4. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    ابو نهار

    الله الله ياعادل المعلقين او الي يحاولون يعلقون صارو **
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  5. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    عادل امام

    سألوا المحلل الحصري الداهيه عادل امام ايش الحل **؟ كح وعطس وشهق وزعق ثم قال ( اعادة الدكتور احمد عيد )
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