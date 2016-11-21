• انتخابات تشهد (لغطا)!
• لأن التجاوزات فيها (واضحة)!
• وما بني على (تجاوز)!
• انتهى بـ (كوارث)!
• المرشحان لا يمتلكان شرط الـ (15) عاما!
• ولم نرهما في مناصب (قيادية)!
• بدون (طعون)، يسقطان!
• الشرط الآخر اللغة الإنجليزية!
• كيف سيتم قياسها!
• تحدثا وكتابة!
• من في اللجنة قادر على (ضبط) هذا الشرط!
• أم تراها 2 (Yes) و1 (No)!
• خالد المعمر (رفض)!
• فلماذا!
• إعلان القوائم (تأخر)!
• وهذا (تجاوز) خطير!
• اللعبة الانتخابية تقوم على (متى) و(كيف)!
• أخفقت اللجنة في هذا الـ (متى)!
• من كانوا (ينتظرون)!
• ولماذا!
• (لمصلحة) من!
• أصوات الأولمبية منصوص عليها في (الدستور)!
• منذ 2015!
• وصادق عليها FIFA!
• اتفاق تم بين اتحاد الكرة الحالي واللجنة الأولمبية!
• ولفترة انتخابية واحدة!
• الجهلاء لم ينتبهوا منذ ذلك الحين!
• لجنة الانتخابات بلا (متحدث رسمي)!
• متحدث (يوضح ويفند ويرد)!
• لجنة (سرية)!
• سألوا الفـــشـار كيف هي «اللجنة»!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (شفرات)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 5 )
ابو نهارهههههههههه رايحين فيها ماقدرو يعلقون هههههههههههه
عادل امامسألو الداهيه بربوسي وراو ما تعجبك الانتخابات ولا أي شئ ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق ثم قال . عندي عقد نفسيه والتهاب مزمن بسبب الصعبه القويه حتى على نجمة امريكا هيللري كلنتون
ي و س فتعليق1 ويرجع معه الدفع الرباعي للفريق اياه ولا يُعيد احمد عيد لوحدة فقط؟
ابو نهارالله الله ياعادل المعلقين او الي يحاولون يعلقون صارو **
عادل امامسألوا المحلل الحصري الداهيه عادل امام ايش الحل **؟ كح وعطس وشهق وزعق ثم قال ( اعادة الدكتور احمد عيد )