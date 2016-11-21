• انتخابات تشهد (لغطا)!

• لأن التجاوزات فيها (واضحة)!

• وما بني على (تجاوز)!

• انتهى بـ (كوارث)!

• المرشحان لا يمتلكان شرط الـ (15) عاما!

• ولم نرهما في مناصب (قيادية)!

• بدون (طعون)، يسقطان!

• الشرط الآخر اللغة الإنجليزية!

• كيف سيتم قياسها!

• تحدثا وكتابة!

• من في اللجنة قادر على (ضبط) هذا الشرط!

• أم تراها 2 (Yes) و1 (No)!

• خالد المعمر (رفض)!

• فلماذا!

• إعلان القوائم (تأخر)!

• وهذا (تجاوز) خطير!

• اللعبة الانتخابية تقوم على (متى) و(كيف)!

• أخفقت اللجنة في هذا الـ (متى)!

• من كانوا (ينتظرون)!

• ولماذا!

• (لمصلحة) من!

• أصوات الأولمبية منصوص عليها في (الدستور)!

• منذ 2015!

• وصادق عليها FIFA!

• اتفاق تم بين اتحاد الكرة الحالي واللجنة الأولمبية!

• ولفترة انتخابية واحدة!

• الجهلاء لم ينتبهوا منذ ذلك الحين!

• لجنة الانتخابات بلا (متحدث رسمي)!

• متحدث (يوضح ويفند ويرد)!

• لجنة (سرية)!

• سألوا الفـــشـار كيف هي «اللجنة»!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (شفرات)!

نقلا عن “مكة”