شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 29 )
حسيبك الله❇❇❇ما كـــــل ما يسمع من الناس ينقــال// أكثــر كلآم الناس مثــل الدعـــايه*** ✨✨✨ اسمع ودع تسلم من القيل والقــــال// لو قلت(كلــمة) طوروها (حكايـــه)***
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّاستأذن مش متابعه....
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّاللهمَّ صَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ.♡ ....
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّالقلوب أسرار والدنيا عبر والعمر لو طال تاليه ؛الرحيل .. والخواطر كسرها ماله جبر لو يعيد الوقت ماضيه الجميل...
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّغلاك عندي مثل اللي يحتمون الدخيل.. تموت دونه رقاب و لايمس منه شعره💜...
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّ*"تعٱمل / ب افضل خُلق لمن يستحق ۈلمن لا يستحق .. فأنتَ تسعى لبيت بالجنۿ لا لبيت بڳل قلب !.."
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّ●•• الردي من مدح الاجواد يتعومس ...والكفو نمدح نـباه اول وتـالي ....
المزن🍃كلام جميل :أنا لستُ ممن يتغيرون لمجرد أنني مَللت من أحدكم أو لدخول أشخاص جدد بحياتي !! لكنني أتغير عندما أرى مكاني قد تغير بقلب من عرفت بدون نقاش . 🍃
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّ' سد الأذان عن حكي الناس وارتاح ..ما من ورا هرج المخاليق راحـه.. 😴👌🏻✨...
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 الغريب أن يكون **** ( مرشح ) ويكون هذا المرشح موظف عنده في شركته .' يعنى بالعربي هو معزبه كمان ' هذي جديده على مستوى العالم وشابة خطيره ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّوإني أخاف يالله أنْ يشكو لكَ عبداً مني ، " اللهمَّ آجعلني عابره مّرت ولآ ضرت " 🕊💙...
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّاحفظه ياربّ وين ما تخطي خطاه واحفظه بعينك التي لاتنام 💛..
القناص2لايعجبك من الرجل طنطنته ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو رجل
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّاللهُم لاتحمل أُمي هماً ولو كان بِوزن رِيشه....
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّربي أسعد أمي عدد ما ضخ قلبها وعدد مارمشت عينيها وأبعد عنها كُل سوء يا الله💜...
القناص2ماوجدت احدفي نفسه كبر إلا من مهانة يجدها في نفسه
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّهلا بيك ياقلبي....
المزن🍃 شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ؛كم نرى من زرقة البحار والأنهار ؛وكم نرى من إخضرار وكل الألوان؛ولكن تظل جبالنا وصحارينا وودياننا لها لون وجمال خاص في قلوبنا! وطني الحبيب دمت شامخاً ورايتك خفاقة🍃
القناص2لاتعتمد على خلق رجل حتى تجربه في الغضب
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّيعجبني البحر اللي يكون فيه ماء "̮*🌚🏃
المزن🍃أهلاً وسهلاً سارونه وصباحك خير وبركة معطر بالزهور وريحة البخور 🍃
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّصحيح اني 🙈حلوه 😍واجنن😘وحبابه😌وطيوبه😝ومؤدبه 😀واسمع الكلام😅 وماازعل من احد ابد 😢ودمي عسل☺️ بس بعمري ما فكرت امدح روحي😒😒
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّنظافة القلب ، هي رزقك من الدنيا مهما تضايقت لا تحقد ولا تكره 🍂...
المزن🍃حينما نتحدث في ظهر أحدهم ! علينا أن نتحدث فيمانستطيع أن نتحمله نحن !فلا نعلم قد نبلى به يوماً ..!🍃
عدد التعليقات:6990
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وصباحك فل وجوري يارب عودآ حميدآ يالمزن...
المزن🍃ستعلمنا الحياة ، أن من الخطأ أن نكون كالكتاب المفتوح!يقرؤنا كل من يقترب..فليسوا كلهم سواء! منهم من يقدر مابين السطور ومنهم من يستهين بها؛ومنهم من يحسن الفهم؛ ومنهم من يسيء الفهم!.🍃
المزن🍃بر الوالدين ، دِين ودَين ، فاالأول يأخذك إلى الجنة، والثاني يرده إليك أبنائك.🍃
المزن🍃اللهم اشملنا بحبك ،وامنحنا جنتك، وشفافة نبيك عليه الصلاة والسلام ، ومحبة عبادك اللهم آمين.🍃
المزن🍃السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /صباح الورد ،صباح الخير،اللهم إنه يوم جديد في حياتنا ، فافتحه لنا بطاعتك، وآختمه لنا بمغفرتك ورضوانك 🍃