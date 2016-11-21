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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

21 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-فهد الجبيري

5

الجزيرة-محمود الهمزاني

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-سعود الماضي

9

الجزيرة-منال محمد

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الرياض-المسيهيج

13

الوطن-هنداوي

14

الوطن-خالد



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ما كـــــل ما يسمع من الناس ينقــال// أكثــر كلآم الناس مثــل الدعـــايه*** ✨✨✨ اسمع ودع تسلم من القيل والقــــال// لو قلت(كلــمة) طوروها (حكايـــه)***
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  2. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    استأذن مش متابعه....
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  3. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    اللهمَّ صَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ.♡ ....
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  4. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    القلوب أسرار والدنيا عبر والعمر لو طال تاليه ؛الرحيل .. والخواطر كسرها ماله جبر لو يعيد الوقت ماضيه الجميل...
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  5. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    غلاك عندي مثل اللي يحتمون الدخيل.. تموت دونه رقاب و لايمس منه شعره💜...
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  6. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    *"تعٱمل / ب افضل خُلق لمن يستحق ۈلمن لا يستحق .. فأنتَ تسعى لبيت بالجنۿ لا لبيت بڳل قلب !.."
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  7. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    ●•• الردي من مدح الاجواد يتعومس ...والكفو نمدح نـباه اول وتـالي ....
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  8. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    المزن

    🍃كلام جميل :أنا لستُ ممن يتغيرون لمجرد أنني مَللت من أحدكم أو لدخول أشخاص جدد بحياتي !! لكنني أتغير عندما أرى مكاني قد تغير بقلب من عرفت بدون نقاش . 🍃
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  9. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    ' سد الأذان عن حكي الناس وارتاح ..ما من ورا هرج المخاليق راحـه.. 😴👌🏻✨...
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  10. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 الغريب أن يكون **** ( مرشح ) ويكون هذا المرشح موظف عنده في شركته .' يعنى بالعربي هو معزبه كمان ' هذي جديده على مستوى العالم وشابة خطيره ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  11. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    وإني أخاف يالله أنْ يشكو لكَ عبداً مني ، " اللهمَّ آجعلني عابره مّرت ولآ ضرت " 🕊💙...
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  12. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    احفظه ياربّ وين ما تخطي خطاه واحفظه بعينك التي لاتنام 💛..
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  13. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    القناص2

    لايعجبك من الرجل طنطنته ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو رجل
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  14. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    اللهُم لاتحمل أُمي هماً ولو كان بِوزن رِيشه....
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  15. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    ربي أسعد أمي عدد ما ضخ قلبها وعدد مارمشت عينيها وأبعد عنها كُل سوء يا الله💜...
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  16. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    القناص2

    ماوجدت احدفي نفسه كبر إلا من مهانة يجدها في نفسه
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  17. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    هلا بيك ياقلبي....
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  18. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    المزن

    🍃 شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ؛كم نرى من زرقة البحار والأنهار ؛وكم نرى من إخضرار وكل الألوان؛ولكن تظل جبالنا وصحارينا وودياننا لها لون وجمال خاص في قلوبنا! وطني الحبيب دمت شامخاً ورايتك خفاقة🍃
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  19. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    القناص2

    لاتعتمد على خلق رجل حتى تجربه في الغضب
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  20. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    يعجبني البحر اللي يكون فيه ماء "̮*🌚🏃
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  21. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    المزن

    🍃أهلاً وسهلاً سارونه وصباحك خير وبركة معطر بالزهور وريحة البخور 🍃
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  22. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    صحيح اني 🙈حلوه 😍واجنن😘وحبابه😌وطيوبه😝ومؤدبه 😀واسمع الكلام😅 وماازعل من احد ابد 😢ودمي عسل☺️ بس بعمري ما فكرت امدح روحي😒😒
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  23. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    نظافة القلب ، هي رزقك من الدنيا مهما تضايقت لا تحقد ولا تكره 🍂...
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  24. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    المزن

    🍃حينما نتحدث في ظهر أحدهم ! علينا أن نتحدث فيمانستطيع أن نتحمله نحن !فلا نعلم قد نبلى به يوماً ..!🍃
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  25. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:6990

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وصباحك فل وجوري يارب عودآ حميدآ يالمزن...
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  26. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    المزن

    🍃ستعلمنا الحياة ، أن من الخطأ أن نكون كالكتاب المفتوح!يقرؤنا كل من يقترب..فليسوا كلهم سواء! منهم من يقدر مابين السطور ومنهم من يستهين بها؛ومنهم من يحسن الفهم؛ ومنهم من يسيء الفهم!.🍃
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  27. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    المزن

    🍃بر الوالدين ، دِين ودَين ، فاالأول يأخذك إلى الجنة، والثاني يرده إليك أبنائك.🍃
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  28. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    المزن

    🍃اللهم اشملنا بحبك ،وامنحنا جنتك، وشفافة نبيك عليه الصلاة والسلام ، ومحبة عبادك اللهم آمين.🍃
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  29. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    المزن

    🍃السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /صباح الورد ،صباح الخير،اللهم إنه يوم جديد في حياتنا ، فافتحه لنا بطاعتك، وآختمه لنا بمغفرتك ورضوانك 🍃
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