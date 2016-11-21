مؤسسة الملك عبد الله للأعمال الإنسانية تكرّم دهانات الجزيرة

صحيفة المرصد:كرّمت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية شركة دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط, وسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للمؤسسة درع التكريم إلى الأستاذ عبد الإله بن سعود الرميح عضو مجلس إدارة الشركة, ضمن احتفائية كبيرة أقامتها المؤسسة في مقرّها بمدينة الرياض.

وجاء هذا التكريم تقديراً لدور دهانات الجزيرة ومشاركتها وإسهامها في إنجاح حملة غرِّد للإنسانية التي أطلقتها المؤسسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” في شهر أغسطس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للإنسانية, والتي شهدت مشاركات تفاعلية إيجابية واسعة.

وأعرب عضو مجلس إدارة شركة دهانات الجزيرة الأستاذ عبد الإله بن سعود الرميح عن سعادته بهذا التكريم, مشيداً بما تقوم به مؤسسة الملك عبد الله رحمه الله من أعمال إنسانية تصب في مصلحة المجتمع, لافتاً إلى أن الاحتفاء بالقيم الإنسانية السامية وإعلاء شأنها يرسي دعائم قوية لتعزيز روابط العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة أيضاً.

وأضاف بأن الإيمان بهذه القيم وترسيخها يؤسس للتعاون والتعارف والتآلف, وهي معانٍ إنسانية نبيلة تجمع ولا تفرّق, وتوحّد ولا تشتت, مشيراً إلى أن دهانات الجزيرة تدرك مسؤوليتها الاجتماعية وترى من واجبها دعم المبادرات التي ينعكس أثرها على مجتمعنا وبلدنا بالخير والنماء والازدهار.

هذا وتتمحور المبادرات والبرامج الإنسانية التي تسعى مؤسسة الملك عبد الله العالمية للأعمال الإنسانية لتطويرها وإطلاقها حول مجالات أساسية سبعة، هي التعليم، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية، والعلوم والتقنية، والتنمية الاجتماعية، والحوار الإنساني، والأمن والسلام.