“عسيري” يوضح حقيقة استمرار الهدنة مع ميلشيا الحوثي في اليمن!

صحيفة المرصد: قال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء أحمد عسيري، إن الهدنة في اليمن انتهت ولن تمدد.

وبحسب موقع العربية نت أوضح “عسيري” أنه بعد أقل من ساعة ستنتهي الهدنة التي أعلنها التحالف العربي في اليمن وسط مؤشرات على أنها قد لا تمدد، وذلك بعد خرقها مئات المرات من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن عدد الاختراقات التي ارتكبتها الميليشيات منذ بداية الهدنة تجاوز 500 خرق، 80% منها في الداخل اليمني.

وأشار إلي أن الاختراقات أتت منذ الساعات الأولى من الهدنة، شملت خروقات في الداخل اليمني وعلى قطاعي نجران وجازان في الحدود السعودية، حيث بلغت 113 اختراقاً.