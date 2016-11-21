“عسيري” يوضح حقيقة استمرار الهدنة مع ميلشيا الحوثي في اليمن!

صحيفة المرصد: قال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء أحمد عسيري، إن الهدنة في اليمن انتهت ولن تمدد.
وبحسب موقع العربية نت أوضح “عسيري” أنه بعد أقل من ساعة ستنتهي الهدنة التي أعلنها التحالف العربي في اليمن وسط مؤشرات على أنها قد لا تمدد، وذلك بعد خرقها مئات المرات من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن عدد الاختراقات التي ارتكبتها الميليشيات منذ بداية الهدنة تجاوز 500 خرق، 80% منها في الداخل اليمني.
وأشار إلي أن الاختراقات أتت منذ الساعات الأولى من الهدنة، شملت خروقات في الداخل اليمني وعلى قطاعي نجران وجازان في الحدود السعودية، حيث بلغت 113 اختراقاً.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:13386
برق الحرم((((((((((عـــــــــــــــــــــاجل .........الان ...مقاتلاتنا _الكواسر .....تعاود التحليق-المنخفض_والكثيف في .......سماء _صنعاء ))))))
واحد عابرالحوثي ينتظر انتهاء الحشد الشعبي ال من تحرير مدن العراق من داعش الارهابي لكي يساعد الحوثي في حربه والا ليش هذه المماطله الحذر ياوطني الحبيب من تلك الخدعه لابد من الضرب بيد من حديد وهزيمتهم باسرع وقت
صنداحيمادري الحوثي عن هدنتنا. حنا اللي أعلنا هدنه من تلقاء أنفسنا. الحوثي صراحة تعدى حده وأصبح يهدد الحدود وحتى داخل الأراضي ب صواريخه. ونرجو من التحالف تكثيف الضرب على مصادر الصواريخ ومنصاتها
عدد التعليقات:13386
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=SfRo56C_Klk
عدد التعليقات:13386
برق الحرم(((((عـــــــــــــــــــــاجل .... غاراتين _مباغتتين ....... لمقاتلاتنا _الكواسر ...... تدك وتحرق المليشيات في صـــرواح _مأرب .. بعد رصد تجمعات وتحركات مسلحة ))))))
عدد التعليقات:13386
برق الحرم(((((((( الله أكبر ........الله أكبر ........الله أكبر.........الله أكبر ........الله أكبر ........الله أكبر.........الله أكبر ))))))
عدد التعليقات:13386
برق الحرم(((((((عــــــــــــــــــاجل .....تجدد الضربات _الجوية ........ بسلسلة _غارات_عنيفة ...لمقاتلاتنا الكواسر ....... على مواقع للمليشيات في..... كــــــتيب _الحـــــــــديدة ))))))
ليبرالياذا ماتدخل قوات وتحاصرهم في الاكواخ والتحصينات سوف تستمر المناوشات الى ماله نهاية وضرب الطيران بدون دخول القوات البريه لم يجيب نتيجه الحسم هو الحل مهما تكون العواقب
عدد التعليقات:13386
برق الحرم(((((ما أصدق السيف إن لم ينضه _الكذب....وأكذب السيف إن لم يصدق _الغضب....... قالوا سنحمي حمى صنعاء لاتهنوا.....وسلموها إلى الحوثي وانسحبوالطغمة من عبيد الفرس قد رضعوا...دين المجوس ومن أوحاله شربوا))))
عدد التعليقات:13386
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
عدد التعليقات:13386
برق الحرم((((((((الهدنة ....... لم تمنع الرعاع في اليمن ..... من اطلاق صواريخ ايران البالستية في كل صوب ...... وحاق سيء ماعملوه هم واسيادهم الملالي في صعدة ولله الحمد)))
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
توتتعليق مخالف
ساهرخرقونا هالحوثيين !!!
خالد**بارك الله فيهم
الله فوووقشي عجيب تعرفون انهم يتقوون بهالهدنه ويدخلون اسلحه وتعطونهم هدنه يمكن المساعدات اللي تدخل اغلبها اسلحة انتبهوا
أبو مصلفح الرياضطيب والحل طال عمرك أتمنى ماتستمر الحرب هذي إلى يوم القيامة شوفوا لكم حل انتوا فلوسكم واجد وذولي عصابات بياعين عطوهم رز وفكوا حالكم وبعدين خلوا العم ترامب يسوي سور نفس السور اللي بيسويه في المكسيك
عبدالله الناصر / حائلجنرال عسيري لقد سأمنا التنظير والمناظرات التي لاتنتهي حسم الأمر بكل الطرق والأنتهاء من*** اليمن باسرع وقت ممكن لديك قادة مؤهلين لأتخاذ القرار الجريء وحسم الأمر ولدى الحوثي ميليشيات تقتات بالقات فقط
ساكن البجريماينفع الهدنه معهم دكوهم احسن
واضحتعليق مخالف