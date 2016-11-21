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“عسيري” يوضح حقيقة استمرار الهدنة مع ميلشيا الحوثي في اليمن!

21 نوفمبر, 2016 , 13:35 م
“عسيري” يوضح حقيقة استمرار الهدنة مع ميلشيا الحوثي في اليمن!
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صحيفة المرصد: قال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء أحمد عسيري، إن الهدنة في اليمن انتهت ولن تمدد.

وبحسب موقع العربية نت أوضح “عسيري” أنه بعد أقل من ساعة ستنتهي الهدنة التي أعلنها التحالف العربي في اليمن وسط مؤشرات على أنها قد لا تمدد، وذلك بعد خرقها مئات المرات من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن عدد الاختراقات التي ارتكبتها الميليشيات منذ بداية الهدنة تجاوز 500 خرق، 80% منها في الداخل اليمني.

وأشار إلي أن الاختراقات أتت منذ الساعات الأولى من الهدنة، شملت خروقات في الداخل اليمني وعلى قطاعي نجران وجازان في الحدود السعودية، حيث بلغت 113 اختراقاً.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    ((((((((((عـــــــــــــــــــــاجل .........الان ...مقاتلاتنا _الكواسر .....تعاود التحليق-المنخفض_والكثيف في .......سماء _صنعاء ))))))
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  2. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    واحد عابر

    الحوثي ينتظر انتهاء الحشد الشعبي ال من تحرير مدن العراق من داعش الارهابي لكي يساعد الحوثي في حربه والا ليش هذه المماطله الحذر ياوطني الحبيب من تلك الخدعه لابد من الضرب بيد من حديد وهزيمتهم باسرع وقت
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  3. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    صنداحي

    مادري الحوثي عن هدنتنا. حنا اللي أعلنا هدنه من تلقاء أنفسنا. الحوثي صراحة تعدى حده وأصبح يهدد الحدود وحتى داخل الأراضي ب صواريخه. ونرجو من التحالف تكثيف الضرب على مصادر الصواريخ ومنصاتها
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  4. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=SfRo56C_Klk
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  5. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    (((((عـــــــــــــــــــــاجل .... غاراتين _مباغتتين ....... لمقاتلاتنا _الكواسر ...... تدك وتحرق المليشيات في صـــرواح _مأرب .. بعد رصد تجمعات وتحركات مسلحة ))))))
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  6. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    (((((((( الله أكبر ........الله أكبر ........الله أكبر.........الله أكبر ........الله أكبر ........الله أكبر.........الله أكبر ))))))
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  7. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 15:38 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    (((((((عــــــــــــــــــاجل .....تجدد الضربات _الجوية ........ بسلسلة _غارات_عنيفة ...لمقاتلاتنا الكواسر ....... على مواقع للمليشيات في..... كــــــتيب _الحـــــــــديدة ))))))
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  8. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    ليبرالي

    اذا ماتدخل قوات وتحاصرهم في الاكواخ والتحصينات سوف تستمر المناوشات الى ماله نهاية وضرب الطيران بدون دخول القوات البريه لم يجيب نتيجه الحسم هو الحل مهما تكون العواقب
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  9. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 14:53 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    (((((ما أصدق السيف إن لم ينضه _الكذب....وأكذب السيف إن لم يصدق _الغضب....... قالوا سنحمي حمى صنعاء لاتهنوا.....وسلموها إلى الحوثي وانسحبوالطغمة من عبيد الفرس قد رضعوا...دين المجوس ومن أوحاله شربوا))))
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  10. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
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  11. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:13386

    برق الحرم

    ((((((((الهدنة ....... لم تمنع الرعاع في اليمن ..... من اطلاق صواريخ ايران البالستية في كل صوب ...... وحاق سيء ماعملوه هم واسيادهم الملالي في صعدة ولله الحمد)))
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  12. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  13. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    توت

    تعليق مخالف
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  14. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    ساهر

    خرقونا هالحوثيين !!!
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  15. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    خالد

    **بارك الله فيهم
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  16. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    الله فوووق

    شي عجيب تعرفون انهم يتقوون بهالهدنه ويدخلون اسلحه وتعطونهم هدنه يمكن المساعدات اللي تدخل اغلبها اسلحة انتبهوا
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  17. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    أبو مصلفح الرياض

    طيب والحل طال عمرك أتمنى ماتستمر الحرب هذي إلى يوم القيامة شوفوا لكم حل انتوا فلوسكم واجد وذولي عصابات بياعين عطوهم رز وفكوا حالكم وبعدين خلوا العم ترامب يسوي سور نفس السور اللي بيسويه في المكسيك
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  18. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    عبدالله الناصر / حائل

    جنرال عسيري لقد سأمنا التنظير والمناظرات التي لاتنتهي حسم الأمر بكل الطرق والأنتهاء من*** اليمن باسرع وقت ممكن لديك قادة مؤهلين لأتخاذ القرار الجريء وحسم الأمر ولدى الحوثي ميليشيات تقتات بالقات فقط
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  19. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    ساكن البجري

    ماينفع الهدنه معهم دكوهم احسن
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  20. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    واضح

    تعليق مخالف
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