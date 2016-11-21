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بالفيديو: ضيف «الثقافية» المسن يسقط من فوق الكرسي على الهواء

21 نوفمبر, 2016 , 12:12 م
بالفيديو: ضيف «الثقافية» المسن يسقط من فوق الكرسي على الهواء
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يُظهر سقوط الدكتور محمد الربيع، من فوق كرسي أثناء استضافته في برنامج “مباشر” على قناة الثقافية، مساء أمس.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من الموقف الذي تعرض له الشيخ المسن، وأطلقوا هاشتاجاً يحمل عنوان: “ضيف_الثقافيه_يسقط_بسبب_كرسي_مهترئ”.

من جهته قال الناشط فيصل أديب : “عيب عيب أن يتم استضافة شخص بكبر السن على كرسي أقرب وصف له “ملاهي أطفال” للأسف قنواتنا رؤيتها أقل من الزمن والمكانة”.

وبدوره قال ناشط آخر يدعى عبدالله الطياري مبديًا استنكاره للموقف: “كارثة الحال الذي وصلت له القنوات السعودية”.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    إستشاري صح

    حصل خير ...قدر والحمد الله على سلامة الرجال ...كبرتوا الموضوع ...
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  2. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    خالد

    هذي كراسي الخشبية تقشف
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  3. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الحمد لله على السلامه.كنت افكر اسواء من كذا.
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  4. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    مجبر رجل القعسي

    تعليق مخالف
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  5. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    عاشق الوطن

    نعيب زماننا والعيب فينا ومالزماننا عيب سوانا المفروض كبار السن يعمل لهم تجهيزات خاصه قبل الاستضافه ..لكي لا تتكرر مثل هذه الامور....
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  6. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    مصمم

    مسككككككككككككين كااااان منهمك ....................
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  7. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    طريخم نابلسي

    لا اعلم اذا باستطاعته المطالبة بتعويض عن الأضرار البدنية و المعنوية
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  8. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    وسوسه

    الكرسي دوار وبكفرات ... وحاطينه على سراميك ... طبيعي يزحلق ... لاتكبرون السالفه ... وبلا مهتري وبلا كرسي أطفال ...
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  9. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    طريخم نابلسي

    طاح الرجال وبسلامته ولكن ماذا كان موضوع الحوار
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  10. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    معيض

    هذا يدل على جودة الكراسي ***
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  11. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    اسمرعبر

    ههههه الظاهر الكرسي على سيراميك مو فرش عشان كذا تزحلق الرجال
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  12. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    شاوش

    المسن نفسه طلوعه فيه نوع من الارتباك
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  13. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:2444

    سهم

    كان قعد في بيته ، البلد مليانه شباب مثقفين ، متقاعد وكبير سن .
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  14. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    متى التبرع الجااي

    هذي نتائج التبرعات الخارجية ..والداخل خاوي حتى كرسي زي الناس مافيه..!
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  15. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    دحام

    الحمد لله على السلامه لمن يعيب على تجهيزات الاستديو هو غلطان لان تجهيزات من أفخم الأنواع ولكن المسن لم يحسّن الجلوس على الكرسي و حدث ماحدث
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  16. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    أفريقي

    يبدو أن الكرسي مزود بعجلات صغيرة وإنزلق بإتجاه معاكس لحركة المسن الذي يبدو أنه لم يتعود على مثل هذا النوع من الكراسي
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  17. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 12:24 م
    عدد التعليقات:15517

    قلم الحقيقه

    والله من وارد وطلبيات الكراسي الخردة التقليد صناعة سودانية أقل جودة من الصينية بحيث لايكلف قيمة الكرسي الواحد عشرة ريال واصل الى الأستديو.بينما قيمة فاتورته المستورد بها 5000 ريال عن الكرسي الواحد.
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  18. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    يعيبو على الناس والعيب فيهم

    الله يصلح حال الجميع
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  19. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    احساس خالد

    الف لاباس .. والموضوع عادي جدا كل واحد فينا قد طاح من فوق الكرسي والي ماقد طاح معرضه انه يطيح .... المهم انه قام طيب ...
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