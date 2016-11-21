بالفيديو: ضيف «الثقافية» المسن يسقط من فوق الكرسي على الهواء

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يُظهر سقوط الدكتور محمد الربيع، من فوق كرسي أثناء استضافته في برنامج “مباشر” على قناة الثقافية، مساء أمس.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من الموقف الذي تعرض له الشيخ المسن، وأطلقوا هاشتاجاً يحمل عنوان: “ضيف_الثقافيه_يسقط_بسبب_كرسي_مهترئ”.

من جهته قال الناشط فيصل أديب : “عيب عيب أن يتم استضافة شخص بكبر السن على كرسي أقرب وصف له “ملاهي أطفال” للأسف قنواتنا رؤيتها أقل من الزمن والمكانة”.

وبدوره قال ناشط آخر يدعى عبدالله الطياري مبديًا استنكاره للموقف: “كارثة الحال الذي وصلت له القنوات السعودية”.