بالفيديو: ضيف «الثقافية» المسن يسقط من فوق الكرسي على الهواء

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يُظهر سقوط الدكتور محمد الربيع، من فوق كرسي أثناء استضافته في برنامج “مباشر” على قناة الثقافية، مساء أمس.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم من الموقف الذي تعرض له الشيخ المسن، وأطلقوا هاشتاجاً يحمل عنوان: “ضيف_الثقافيه_يسقط_بسبب_كرسي_مهترئ”.
من جهته قال الناشط فيصل أديب : “عيب عيب أن يتم استضافة شخص بكبر السن على كرسي أقرب وصف له “ملاهي أطفال” للأسف قنواتنا رؤيتها أقل من الزمن والمكانة”.
وبدوره قال ناشط آخر يدعى عبدالله الطياري مبديًا استنكاره للموقف: “كارثة الحال الذي وصلت له القنوات السعودية”.
تعليقات ( 19 )
إستشاري صححصل خير ...قدر والحمد الله على سلامة الرجال ...كبرتوا الموضوع ...
خالدهذي كراسي الخشبية تقشف
مجبر رجل القعسيتعليق مخالف
عاشق الوطننعيب زماننا والعيب فينا ومالزماننا عيب سوانا المفروض كبار السن يعمل لهم تجهيزات خاصه قبل الاستضافه ..لكي لا تتكرر مثل هذه الامور....
مصمممسككككككككككككين كااااان منهمك ....................
طريخم نابلسيلا اعلم اذا باستطاعته المطالبة بتعويض عن الأضرار البدنية و المعنوية
وسوسهالكرسي دوار وبكفرات ... وحاطينه على سراميك ... طبيعي يزحلق ... لاتكبرون السالفه ... وبلا مهتري وبلا كرسي أطفال ...
طريخم نابلسيطاح الرجال وبسلامته ولكن ماذا كان موضوع الحوار
معيضهذا يدل على جودة الكراسي ***
اسمرعبرههههه الظاهر الكرسي على سيراميك مو فرش عشان كذا تزحلق الرجال
شاوشالمسن نفسه طلوعه فيه نوع من الارتباك
عدد التعليقات:2444
سهمكان قعد في بيته ، البلد مليانه شباب مثقفين ، متقاعد وكبير سن .
متى التبرع الجاايهذي نتائج التبرعات الخارجية ..والداخل خاوي حتى كرسي زي الناس مافيه..!
دحامالحمد لله على السلامه لمن يعيب على تجهيزات الاستديو هو غلطان لان تجهيزات من أفخم الأنواع ولكن المسن لم يحسّن الجلوس على الكرسي و حدث ماحدث
أفريقييبدو أن الكرسي مزود بعجلات صغيرة وإنزلق بإتجاه معاكس لحركة المسن الذي يبدو أنه لم يتعود على مثل هذا النوع من الكراسي
عدد التعليقات:15517
قلم الحقيقهوالله من وارد وطلبيات الكراسي الخردة التقليد صناعة سودانية أقل جودة من الصينية بحيث لايكلف قيمة الكرسي الواحد عشرة ريال واصل الى الأستديو.بينما قيمة فاتورته المستورد بها 5000 ريال عن الكرسي الواحد.
يعيبو على الناس والعيب فيهمالله يصلح حال الجميع
احساس خالدالف لاباس .. والموضوع عادي جدا كل واحد فينا قد طاح من فوق الكرسي والي ماقد طاح معرضه انه يطيح .... المهم انه قام طيب ...