صحيفة المرصد: جلست الشاعرة البدوية حصة الهلالي، على عرش “القصيد”، تبصر أفق الصحراء المتسعة، وتنصت لهدأتها، وهي تسرد بذاكرة ثاقبة لضيفها المستشرق الهولندي لبول مارسيل، قصة الفارس علي بن رمان الخالدي، الرجل الوسيم ذو الشعر المرسل الطويل، والذي طلب منه “الإخوان” في السعودية أن يقص شعره، إلا أنه رفض، واعتبر ذلك “إهانة”.
وأضافت الهلالي، خلال حلقة جديدة من برنامج ” الرحالة الأخير” المذاع على فضائية العربية، أنه رغم مقاومة بن رمان، إلا أنهم كما تروي الهلالي “مسكوه وجزوا قرونه”!.
وتابعت:” وبحسب الحكاية المتداولة، تضارب الخالدي مع “الإخوان”، وقتل اثنين منهما، وهرب، وفي طريق فراره مر بجانب شخص اسمه عرنان المطيري صاحب إبل، فنهب الخالدي عدداً منها، وهو في طريقه نحو العراق”.
واستطردت الهلالي:” مويضي البرازية، والتي لم يكن بينها وبين “الإخوان” ودٌ، نتيجة خلاف وخصام سابق، وهي صاحبة القصيدة الشهيرة “كسر عظامي، كسر الله عظامه”، فرحت بما عمله علي بن رمان، وشعرت به كحليف لها ضد “الإخوان”، لتنظم قصيدة تمدحه فيها، وتشيد بشجاعته في مواجهة خصومه، قالت فيها:
يا ونتي ونّة مفاريد (عرنان)، تاه المدوِّر والموارد عَدَنه
غدى بها الشغموم (علي ابن رمان)، اللي على الصبيان يطول فنه
إختار جال الله على جال الإخوان، والرزق في يد واحد ٍ ما يمنّه
حرٍ شهر من دار ضيم وحقران، وبعض النفوس الضيم ما يقبلنه
الله يعديه ازرها عالي الشان، عسى عجوز جابته بالف جنه !
أخذت اباعر طيب الذِكر (عرنان)، وباتن حريمه زادهن ما كلنه
بالفيديو: الشاعرة “حصة الهلالي” تروي قصة الفارس علي بن رمان الخالدي
صحيفة المرصد: جلست الشاعرة البدوية حصة الهلالي، على عرش “القصيد”، تبصر أفق الصحراء المتسعة، وتنصت لهدأتها، وهي تسرد بذاكرة ثاقبة لضيفها المستشرق الهولندي لبول مارسيل، قصة الفارس علي بن رمان الخالدي، الرجل الوسيم ذو الشعر المرسل الطويل، والذي طلب منه “الإخوان” في السعودية أن يقص شعره، إلا أنه رفض، واعتبر ذلك “إهانة”.
تعليقات ( 19 )
احمدالموضوع دس السم في العسل .الحمد لله على رجوع الناس لدينهم الاسلامي السمح الذي يحرم الاعتداء على الغير او قتله اوسلب ماله بغير حق الان عامة الناس بخير وتعمه وتوحيد والحالات الشاذه لاحكم لها بيننا
صبحيويش تبي هذه من جدها ولاتمزح روحي صلي لك ركعتين وسبحي الله واذكريه افضلك من الخرابيط.
صبحيويش تبي هذه من جدها ولاتمزح روحي صلي لك ركعتين وسبحي الله واذكريه افضلك من الخرابيط.
الهمدانيلولين والله ماعندهم غير الفلع والقبايل في الجزيرة قبل 100 سنة كلهم مايتعدون مليون وكل الاعداد اللي تزاحمة الان من اصول صينية وتيوانية
فاهم صحللعربية ومن شاكلها نقول(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .....)
العبرية ان تكذب اكثرطيب وش الفايده من قصة اخذ الخالدي لإبل المطيري هل هو محاولة نفخ الروح في العنصرية المقيتة ام ان الموضوع تأجيج الناس على اهل الدين ممثلين في تشدد الإخوان واللذين انقرضوا منذ 70 عاماً ام بكلاهما معاً
عبداللهالرد الي صاحب التعليق 8 هذا مو سعودي هذا سفير اجنبي على ماظن انه هولندي
مدري ماهوقيم أوفر
فيصلمن كثر حبهم للأجانب حتى برنامج عربي وقناة عربيه جايبين مذيع اجنبي تباً للسخافه الي وصلنا لها
فاهم صحللعربية ومن شاكلها نقول(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .....)
القناص2مايعرف يقول المطيري المتيري اسمه عرنان قسم انه عيب مافيه سعودي غيره يقدمها
عدد التعليقات:2444
سهمقلنا لكم هذه القناة تقصد تشويه سمعتنا وسمعة بلادنا وبناتنا ونسائنا ، متى كانت نساء العرب تجلس مع الرجال وتتبادل معهم الشعر فما بالك بالأجنبي الكافر المستعرب الذي يقصد مايقصد في قلبه ،حسبنا الله عليهم
صنداحيالله. الله ،
الرشيديوين المحرم والهيئه منفرد فيها الانجليزيمن اول
عوال الشايبنتمنى الابتعاد عن طرح مثل هذي الأمور ،في كل بلد وكل قبيلة قادة وفرسان وشيوخ قبايل وشعار سطروا أقوى وأشجع الملاحم البطولية سوا في ميدان المعركه أو الوفاء والطيب،، زمن العنجهية خلاص راح وانتهاء
الحربياولا هذي اهانه لشعر وللمرأه السعوديه ان هذا الخواجه اللي مايعرف عربي ياخذ لقاء شعري ومع سعوديه. وتعتبر سقطه من سقطات القناة المتتاليه
شاعر سعودي001تعليق مخالف