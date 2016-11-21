صحيفة المرصد: اشتكت إحدى الزوجات من أن شكل زوجها لا يعجبها رغم استمرار فترة خطبتهما 9 أشهر.وقالت الزوجة :- أنا فتاة متزوجة منذ 3 أشهر فقط، لم أتعرف عليه عن قرب جيدًا إلا من خلال الهاتف، ودامت فترة الخطوبة حوالي 9 أشهر، لكني بعد الزواج وفي الليلة الأولى أدركت أنه غير مقبول شكليًّا بالنسبة لي، وبعد يوم لم أستطع أن أتقبل شخصيته، وأنا الآن في صراع داخلي يكاد يقتلني. وكيف حدث أن وضعت حياتي الطموحة بين يديه؟! حيث إنه عكسي تماما في شخصيته، وأنا الآن أبكي على أحلامي التي ضيعتها في أن يكون فارس أحلامي إنسانا ذا شخصية قوية، طموحًا، اجتماعيًّا بطبعه، واثقًا من نفسه. كل ذلك ضاع، لا أستطيع التواصل معه، وأعيش حالة من الاكتئاب منذ ذلك الوقت. أرشدوني ماذا أفعل؟.
صحيفة “المرصد” تدعو القراء لمشاركة الزوجة في حل هذه المشكلة ونصحها بدلا من الإقدام على إحدى الخطوات التي لا تدرك عواقبها الآن.
سعودية: شكل زوجي لا يعجبني وأبكي على أحلامي.. أغيثوني!!
صحيفة المرصد: اشتكت إحدى الزوجات من أن شكل زوجها لا يعجبها رغم استمرار فترة خطبتهما 9 أشهر.وقالت الزوجة :- أنا فتاة متزوجة منذ 3 أشهر فقط، لم أتعرف عليه عن قرب جيدًا إلا من خلال الهاتف، ودامت فترة الخطوبة حوالي 9 أشهر، لكني بعد الزواج وفي الليلة الأولى أدركت أنه غير مقبول شكليًّا بالنسبة لي، وبعد يوم لم أستطع أن أتقبل شخصيته، وأنا الآن في صراع داخلي يكاد يقتلني. وكيف حدث أن وضعت حياتي الطموحة بين يديه؟! حيث إنه عكسي تماما في شخصيته، وأنا الآن أبكي على أحلامي التي ضيعتها في أن يكون فارس أحلامي إنسانا ذا شخصية قوية، طموحًا، اجتماعيًّا بطبعه، واثقًا من نفسه. كل ذلك ضاع، لا أستطيع التواصل معه، وأعيش حالة من الاكتئاب منذ ذلك الوقت. أرشدوني ماذا أفعل؟.
تعليقات ( 279 )
سامرمثل ما هو حق الرجل في زوجه جميله كذلك المرأه من حقها ان تتزوج شخص يعجبها اما يفرض عليها بالقوه اقسم بالله العظيم ظلم ظلم ظلم ...حاولي انك لاتنجبي منه نهائيا وطالبي بحقك في الطلالالالالالالالالالالاق
هااااااااههلم تتعرف عليه الا من خلال الهاتف 9 شهور قرقر هذا حتفك وانقليه على كتفك
مع زاتكالمشكلة هذي لها عدة أوجه وربما نقاط يمكن من خلالها السبب للمشكلة والعلاج. اولا:الخطبة امتدت ل9أشهر. وتم الزواج قبل 6 أشهر ويفسر هذا على أنه ربما لم يرى العريس زوجته نظرة شرعية او على وجه السرعة. يتبع
الغامديصدقيني ماحد فهمك غيري.**
عدد التعليقات:402
الفارس ابو زيداذا كنتي غير مقتنعه بشكله فكري في وضع غيرك اما اذا غير مقتنعه في شغله فهذه مصيبه كبرى ولا علاج لها سوى الطلاق الفوري لان هذا صلب الزواج اما الشكل فهو يمشي مع الايام والتعود
احمد عسيريتصوري الامر عكس وهو الجميل وانت القبيحة** ماذا تتمنين ردت فعله ؟ اسمعي الكلام الصابر والشاكر لهما الجنة اصبري عليه ويشكر الله عليك عندها تسير الأمور برعاية الله ودعيك من كلام المراهقات وانتبهي لحياتك ..
زينب..تزوجت امرأه فائقة الجمال من رجل دميم الخلقه فسالهاالناس:كيف تكوني لهذا؟ فقالت لعله أحسن مابينه وبين الله فاثابه بي.فهو شاكر!ولعلي اسات فيما بيني وبين الله فعاقبني به.فأنا صابره!والصابر والشاكرفي الجنه
زائرابوفوازنصيحه من الدكتور والمهندس والطيار ابوفواز (العشره الطيبه والصبر وبعض التنزلات من الطرفين تصير لأمور الزوجيه طيبه )
عبدالعزيزوالله العظيم انو عندي نفس مشكلتك استمرت خطوبتي سنة واكتشف أن الحياة معها مستحيلة بعد الزواج بيوم بسبب الشكل والتصرفات والان اعيش في صراع مع نفسي لا استطيع ان اطلق بسبب تمسكها بي
زاىرموشيحتري
محب الوطناصبري ولاتستعجلي خلاص تزوجتي وقد تبدي لك الايام اشياء جميله ثلاثة اشهر ليست كافيه طالما تزوجتي وانتهى الامر اقل شي ثلاث سنوات ورايح يتبدل الحال الى الافضل بمشئية الله والصبر فيه اجر كبير
وشتبغين بالظبطالي تبغين تلقين بس فتح عينك وتفحص الشكل يتعدل والشخصيه تتروض بس اصبري عليه يمكن يتغير ويصير طازج
عدد التعليقات:402
الفارس ابو زيدقادم الايام اتوقع راح تكون الحال اسوى مما هو عليه الان الا اذا كنتي انتي خياليه وحالمه فلن تجدي من يعجبك اما اذا كان هو غيرمقبول فعلا فسوف يعوضك الله بخير منه وانتبهي لاتكونين ضالمته لان له نصره عليك
شنب الأسدلايوجد حل غير الطلاق . ردي مهره و أنتهي كل شىئ
سابقعزيزتي الزوجة انت قلتي احلام وهناك فرق بين الحلم والواقع فلاتجعلي أحلامك الوردية سبب تعاستك هناك معايير أساسية للزواج هي الخلق والدين اما الشكليات الاخرى فيمكن التعايش معها مع مرور الوقت
ابو سعد58انصحك انك تطلب الطلاق منه . لأنك لو أستمريتي معاه وانجبتي منه وطلبتي الطلاق حتكون مشكلة اكبر . وربي يعوضه خير وايعوضك خيرز
الله يصبرنا ...لا افلام تركيه ولا شي الخلافات بداية الزواج طبيعيه لأنهم من بيئتين مختلفه.بالإضافة إلى الحالة النفسيه التي تعتري المرأه بسبب فراقها لأهلها والله لو أنه فأر تجارب وعزلته عن جماعته مات من الحزن والفرقا
عدد التعليقات:402
الفارس ابو زيدنصيحتي من واقع تجربه اذا هذا اولها ينعاف تاليها انسحبي اكرملك واكرمله مادمتم على البر مافيه اطفال نصيحه مني وخلي كلام النصايح انسحبي لانك بتتعسينه وتتعسين نفسك ورزقه ورزقك على الله والحياه قصيره
رزززززحهيدي محنه عليكي وفيكي واربي من الخوال أحسن إليك
ريح الخزامى الغامديوبعدين فين المشكله اذا الموضوع حقيقي ان تغيري في شكله وتعطينه بعض النصائح مثل يسوي حلاقة معينه او يلبس لبس معين او يغير في اسلوبه في الكلام او يبتعد عن حركه معينه ,
فهد الشريفقبل ان تتمني فارس احلامك انضري الي عيوبك وهل انت تستحقين فارس احلام بالمواصفات التي ذكرتي وبعدها انظري الى الجوانب الايجابيه فيه واحمدي الله غيرك عنست وماتزوجت
ابو برطمماعجبكي شكله حددي في النهار**
ام عليقاكي خابط هو حد لااي راجل اليومين دول يالله يالله بلاش كلام فارغ ربنا يهدي سركم كويس انه متحملك على رزلتك
ابو حسامشكله ما يافي بالغرض لك عليه الله يعين المبتلى
ريح الخزامى الغامدييعني الحين سنه وهو رايح جاي عندكم وفي الاخير شكله ما يعجبك , يا خوفي الموضوع بالمقلوب بعد ما شافك بدون مكياج وبدون *** واعترف لك بأن شكلك مش ولا بد .
حسبنا الله ونعم الوكيليا اختي انظري إلى جمال روحه لعل فيها ما يستر عيبه الذي ترينه انت في الشكل فما أكثرهم الرجال وسيمي الشكل بشعي الخلق والدين لا يحسنون التعامل مع الزوجات إلا من رحم ربي ولا تلتفتي إلى كلام الغير
وشتبغين بالظبطلكل انسان جانب مظلم ولا يوجد كامل المواصفات حاولي تغيير شخصيته سهل اما شكله وديه لاقرب سمكري ويسوي تعديل الهيكل او اذا ما نفع اخذلك خيار!
اليامياصبري حتى تزول المحنة وان شاء الله يصير ملك أن الله مع الصابرين
مصمممعليش يستي أذا حضنتيه تخيلي اي شكل تحبي يجي براسك // مش عارف تجي
شيعيالرضا بماقسم الله لك وكلها قسمه ونصيب واقنعي بما قسم الله لك فاالقناعه كنز لا يفنى وصلى الله على محمد و اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين
هجرسرجعي له مهره يمكن الله يرزقه أجمل منك وروحها أفضل من روحك وعيشي أحلامك
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراهم شي انه مايخاف من الذيب ههههههههه ولو جوه خمسه حراميه مايقول كم عددهم ينطحهم ويكومهم على بعض ويكون قد حمايتك والدفاع عنك ويقدم نفسه فداء لك هذا هو المهم الباقي خراط فارس احلام والا خيال ماتفرق ههه
عاشق وهمخليك عاقلة وبلا لعب بنات كل هالفتره وفي الاخير ماطلع مهند ؟؟؟ حرام عليكك والمسكين وش ذنبه مفروض يسجنونك لك فتره عشان تتقبلين شكله ؟؟
فصل الشتاء،فارس احلامي!!..لا يوجد فارس ولاشجاع!!.. والزواج قسمة ونصيب!!.. وخطأك يافتاه يافروله يم تعارفتي عليه عبر الهاتف...وهو خطب وتزوجتوا بدون نظرة شرعية!!!!يعني كنتي مسحوره بصوته أما صورته انصدمتي فيها
KSBاقول لا تعودتي عليه بتحبينه
رؤية 2060الطلاق هو الحل مادام انها لا تطيق العيش معه وكل واحد يروح لطريقة
الزهرانياذا كان غير مدمن فتستطيعي تعايشي معاه وربما تكون حياة رائعة مستقبلاً باذن الله والخلاف والاختلاف البسيط وارد لكن حلوا مشاكلكم الاسرية فيما بينكم
الشمرياذا ذقتي درامته من قلب تنسين حتى اهلك عليك بالصبر
ال دهواناستخيري الله وذاكان ذو خلق ودين فهو احسن لك وافضل من الذي منظره مقبول وهولايحمل لاخلق ولادين
ابو عبداللهالخلع موجود وهذا من حقك شرعاً
احمد.... ksaوتتوقعي ان زوجك معجب بشكلك يمكن وكل امره لله ورضي بنصيبه
ليبراليياصاحبي الكره ماله دواء دواه قطع حبل الوصال والفرقى
عبدالله الناصر / حائلقرار جريء ومتسرع جدآ وهذا دليل بأن الأختلافات والخلافات هامشيه ولايمكن ذكرها هكذا بداية الزوجات اختلافات تتمرد من خلال الهوس المبني على سفايف الأمور بالأمكان مدارات الزوج والأخذ به الى المبتغى والمراد
الواقع الاليمهذه كله بسبت الافلام التركيه والهنديه و؟؟؟ كله وحده حاطا في بالها فارس احلامها عيونه خضر او زرق شعره ناعم ابيض عيون غزال شفايف ثوت خدزد وردي والجسم رياضي . بس يوم الشوفه يغمي عليها معها حق
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالان الشقروات شقار طبيعي مو صبغه ولا مكياج بالعالم يتزوجن من افارقه ومن البلاد العربيه والخليجيه ولو طلقك استخرج موافقه للزواج من الخارج واتى بشقراء تطق لك اصبع قمر ١٤ باقل التكاليف وانت تتزوجين معدد
ابوعلي 990*** ابو المسلسلات التركيه اثرت فيهن هذا حلو وهذا وسيم وهذا خكري والبنات ماهمهن الا الشكل فقط تعوذي من ابليس
جلوأنا أشوف ان حدرتها تاكل (**) ومفيش اكتر منو الأيام دولت (وتنسبر) هو حد فاضي يحل مشكلة حد قال ايه فارس أحلامها قال يختي شوفي بيتك وعيالك بش كلام فارغ وسختوا البلد ومليتوا الدنيا
مانع القحطانيهذي لعابه تترك عنها التلفزيون والجوال ومتابعة الفنان فلان والشهور فلان وتتعوذ بالله من الشيطان وتتذكر ان الخالق هو الله فهل هي تعيب الخالق ام المخلوق؟
مجرد فكرةاستخيري الله لان ابغضا الحلال عند الله الطلاق فان طابت النفس كي لا تقعي في المحظور اطلبي منه بكل تفاهم الطلاق مع اظهار البينة وانشالله تكون امورك ميسرة
محمد الشهريتعليق إمرأه أنتي زي ما أنتي لهفه وشوق وصمت والأم تدرين أنك لمستي الجرح وأكثر ويكفي رمز (اسمك)
عدد التعليقات:1
sa7abالتأثير الاول والاخير هو المسلسلات التركيه ... وهاذي عواقبها
مجرد فكرةالشوفة الشرعية هي الاساس في بداية علاقة زوجية فمنها تنطلق البداية اما بالايجاب او الرفض والعادات الموجودة في بعض القبائل بعيب الشوفة او التواصل هاتفيا مع العروس وقت الملكة سببة ذلك الشي
المسافربعد خطوبة 9 شهور وزواج ثلاثة أشهر يعني سنة وشهر وتقولين مو عاجبني الظاهر طلع سلاحة مو شغال ولا كان مادورتي الأعذار
انشر التعليقحددي بالضبط ****
رازان سعودأبرك له هو اللي مافيه خير فراقه أخير قال شكله ماعجبني تخللي في بيت أهلك لحد مايجيلك اللي يعجبك شكله يابطة
محمدالموضوع بسيط جدا فقط رجعي لرجال فلوسه وروحي اختاري واحد مفصل على كيف كيفك مع اني متأكد أن الموضوع كله كلام فاضي.
مجبر رجل القعسياطلبي الخلع وادفهب له المهر الذي دفعه لك وبعدبن ليه ماطلبتي شوفتها قبل الزواج يعني اخذتيه وانتي مغمضه هو المفروض يطلب شوفتك الشرعيهيمكن تاخذي وسيم ويكون شر عليك خليك مع نصيبك افضل لك
ساكن البجرييمكن بعد انكس كمخه
78ان كان موافقتك عليه دون الرؤية الشرعية. فرفضك له الآن تأثيرك بالمسلسلات التركية ولاكن بعد 9 شهور هذا يدل انكي انسانه غير مستوره في السابق واشتياقك للحبيب الاول (95% من الرجال صبرو واحتسبو عليكم)
ابو مؤيدحاولي تغيرين الرجال للأحسن من ناحية اخلاقه وشخصيته، حاولي تفتحينه يمكن هالشيء غايب عنه، وعلى فكرة ترى الجمال جمال الروح والاخلاق والجمال الداخلي يحجب الشكل الخارجي، يعني يمكن فيما بعد تنظرين له داخليا
الحلاهم شي عنده فلوس خليه يسوي عملية تجميل نفخ وشد وتبيض وتصغير
مجبر رجل القعسياطلبي الخلع وادفي عليه مهره وينتهي المو
منتب جايبسم الله عليس .
المواطنهذي نتيجة الزواج من غير أبناء البلد وعلاقات بالتليفون
حندرالله يصلحك تعودي من الشيطان ولا تتابعي مسلسلات اثرت ع حياتك وشخصيتك وصرتي متررده في اخذ القرار ارجعي الي العقل وتري كل الطيور تقع ع شاكلتها ونتي افهمي ....تحياتي
ابو مشعلاني،،،،٩ شهور خطبة كفيلة بمعرفت بعضهم البعض. هذا خطاها و تتحمله. يمكن يكون الرجل اجودي و كريم مما يعفو عن سلبياته
شايب مخضرم؟؟؟؟؟؟؟؟
الهمدانيسعودية: شكل زوجي لا يعجبني وأبكي على أحلامي.. أغيثوني!!((الباب مفتوح تعالي وسرعي))
احمدسماااااااجه
الشرقاوياهم شي الزوج صالح الشكل لايهم كم من زوج وسيم وخربان وعنده علاقات كثيرة مع الحريم .. الجمال للمرأه وليست للرجل .
شايب مخضرمنصيحتي تصارح والديها وتسترجع مهر الرجال ولا تجيب منه عيال .. والله يستر عليهم
احمدمكلفين نفسكم استفتاء وشغله ليست اول ولا اخر واحده في كل بلاد العالم يحصل هذا ,,الموضوع مايحتاج استفتاء والشرع دلنا على الطريق امساك بمعروف واذا لاترغب العيش معه لها حق الخلع مافيه شي بالاكراه
ابو الليلحرام عليك بعد النظره وفترة الخطبه والديون علشان يتزوجك تجين بكل بساطه شكله ما عاجبني شكلك تبين رجال تفصيل للاسف خارج الخدمه او لسسى ما خلق نفروا بك
سلاح ذو حدينبالعربي انا انسان وسيم والحمدلله مائة مرة طلقت الاول بسبب غيرتها الزايدة والان انا متزوجة من الثانية والله العظيم ان الاول تبكي دم الحين ف نصيحه لوجه الله لا تضيعين الرجال من بين يديك
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهل رايتي ممثلات فاتنات في اول اعمارهن وعندما وصلن الخمسين تغيرت اشكالهن بشكل مقزز الجمال زايل وبعد الاربعين والخمسين والستين كله زي بعضه لايوجد وسامه ولا شي الوسامةمؤقته ولا يبقى الا الانسانيه فقط
ابو عبداللهاقول اذا هو انسان يخاف الله لاتفرطي فيه
محمد الشهريالرجل ينحب في خمس خصال القبول الأسلوب الهندام النظافة ولكن الأداء ؟؟؟ إذا اختلت هذا الخصال الله يعين الزوجة تبقى تعيسه طول حياتها
أبو سحااابيتبع / بالخمسين والأبناء إذا رزقكم الله يغيرون الحياة إلى الأجمل أغلقي إذنيك عن كل سماع الشين فالبعض حسود لا يحب الخير
ابببببااااايأعلى بنايه.
واحد صريحاكيد البنات صديقاتك وقريباتك لهم يد في الموضوع
عبيرمن يوم شافو اﻻرض ماشفنى السماء ربي يرزقكي بواحد شهم وابن أصول
احمدليس هذا المهم الاهم هو لماذا التركيز على موضوع سعودية بالذات ,,لو كانت هنديه مثلا او اي جنسية عربية مثلا لما اهتم احد بالموضوع ,,الموضوع اكبر ولكن الله راد كيدهم في نحورهم والحمد لله
واحد صريحانت فضحتي نفسك و زوجك مسكين الله يكون في عون عليك شكلك انسانة متعبة طلابتك واجد ليش وافقتي من البداية او دلع بنت وبس
إمرأهاطلبي الطلاق وأصري عليه مافيه شي اسمه مع الايام بيكون فيه حل نصيحه نصيحه نصيحه
أبو سحااابإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا تدمري حياتك بأفكار الأحلام الوردية الحياة طويله و التفاهم والتجاوب يأتي بالمستحيل أتوقع انه ماهو كبير بالسن والمرأة سريعة التغير جسميا فبعد عشر سنوات تبدو كأنها بالخ
مع الخيلوعسى ان تكرهو شيئآ وهو خير لكم..صدق الله العظيم
مواطنقرينا شكواك والشكوى لله ولكن هل المسكين الي مو عاجبك ما سمعنا شكواه يمكن يتعالج نفسيا من كشرتك وفرهامك
دحامالقصة كذب الخطبة ٩ أسهر يعني ماشافته الا بسبب شي اخر و التجويع خير برهان بنات اخر زمن الرجال يصبر على الحلوة و المرة والظاهر انت امر من المرة
كايد الكايدسبحان الله العظيم عدد ماخلق وأستغفر الله التواب الرحيم
ابو فيصل الرياضالخطوبة دامت 9 اشهر يعني كان المفروض انك شفتيه وشافك وهذا حق شرعي لكن بعد ما يدفع الرجال ويتخسر ويدعو القريب والبعيد تجين تقولين شكلة ما اعجبني . الخطا عليك انتي كان المفروض هذا الكلام قبل الزواج
زائر** كله عشان يسمحوا للبنت انها تكون لها "boyfriend" قبل الزواج مثلنا مثل الغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله
الحقباني2المسلسلات غيرت الحريم فالأسبانية تقارن بين الأسباني الوديع وبين التركي المتحرر الحلو الحمر العطر؟عزيزتي الأسبانيه ان الجينات وعوامل التعرية والمناخ القاسي هي السبب الرئيس لأشكالنا المحموسة المعفوسةعلم
واحد صريحاهم شي هو كيف **بيتصلح اذ شي ثاني لا والله حط رجلك وانحاشي
مصممعلى فكرة فرصة المطلقة للزواااج أقل بكثير من غير المطلقة // بالعربي فكري زين قبل تخطي
معيضمعيض جاهز لحل العقد الأسرية تطلقي وانا جاهز ولو أن الشكل مش ولابد لكن المخبر أفضل
شاآآآايب من جبل عسيرلقد اصبحت عرس الفرزدق ناشزاً .. ولو رضيت رمح ....... لاستقرت.
بخيت الزهرانيجه الله أتركي ،الغزله ،وتعودي من ابليس ،تكفين خليك مع زوجك ، طلبتك يا اجمل بنت ، لاتردين طلبي ، والله لتقدين في البيت ماجد يطالعك وإذا بيجيك احد بيخطبك ،ثقي انه منتوج من زوجه قبلك عينه قدتكون حمراء
مصممعلى سبيل المثااال أفيانكا زوجها شكله عادي مره وراضيه في // على طاري أفيانكا وين المواضيع
هاهاذا السالفة شكل ، فأعتقد كان فيه نظرة شرعية .. أما الشخصية راح تتغير مع الوقت
نصيحة لوجه الله تعالىانصحك وانا انسانه مجربه إذا كان شكله. فقط غير مقبول وهو إنسان راقي وعاقل وطيب الأخلاق لا تضيعينه من يدك أصبح صعب في هذه الدنيا تلاقين إنسان طيب ويقدر المسؤولية ويخاف الله فيك الجمال زال
سعودي💚🇸🇦💚وافتخربعض المعلقين يحلل القضيه من راسه هي تقول شكله ولم تذكر عجزه عن المعاشره او ذكرت العنه تبي شكل فقط وجه فقط وسامه الفضاء وانفتاحه صار مشكله على ضعيفات العقول المتأثرات بالغرب اذا لايوجد عيب خلقي اهجدي
نصيحة لوجه الله تعالىانصحك وانا انسانه مجربه إذا كان شكله. فقط غير مقبول وهو إنسان راقي وعاقل وطيب الأخلاق لا تضيعينه من يدك أصبح صعب في هذه الدنيا تلاقين إنسان طيب ويقدر المسؤولية ويخاف الله فيك الجمال زال
سيم سيم كزابازعجتوناوغثيتونا كل يوم قصه وكلها ارانب.فكو الدرايش ياعيال .
شدوصلفية وحدة تطلقت بسبب وسامة زوجها أكلتها الغيرة حتى صارت مجنونة من زود الشك ...
عدد التعليقات:222
Xx5halidxXترى حتى انتى بدون مكياج ما تسوين ريال مهر خلي عنك افعال المراهقيين واحمدي ربك يرضيك تجلسين في بيت اهلك وينادونك الجيران بالمطلقه وسيرتك على كل لسان معروف مجمع الانثائ يسالون عن كل كبيره وصغيره
وسوسهالله لايبلانا ... شكلك مأثرين عليك اللي في المسلسلات التركيه والخليجيه ... وفاكره الشباب كلهم زي هاك الأشكال اللي لاعبه فيهم المكاييج والعمليات التجميليه .. الرجال مايقاس بجماله وحلاوته ياهانم ...
مهاويالجمال مو كل شي اهم شي يكون حنون وطيب معاك الرجال بأفعاله مو بشكله
همساتلايكون طقتكم عين حاسد في ليلة الزواج ! تحصني واقرأي اذكارك واستخيري الله ،، من سنوات حضرت عرس وعندما اراد العربس ياخذ عروسته من القاعه يالطيف صارت كأنها مجنونه !! تسبه وتشتمه وماهي متحمله نفسها ورفضته
الغامديوعسى ان تكرهوا شيأ ويجعل الله فيه خيرأ كثيرا
youتحدثي معه ببعض الأمور التي لاتعجبك به وصارحيه ليكون أفضل وأقوى لاتطلبي البديل بهذه السرعه.. لاتكوني أنتي والشيطان ضده , ولا أظن أنك تستاهلينه لأن أي رجل لايريد أمرأه لديها فارس أحلام وأحلام يقظه.
youايام زمان لم تكن المرأة تنظر الى شكل الرجل وإنما تنظر إلى خلقه ومواظبته لصلاته. والان ينظرون لشكله ولجيبه متغافلات خلقه ودينه وهذا هو سبب كثرة الطلاق هذا زوجك شريكك وعشيرك
أرزة 🌲 لبنانالله أعلم مشكلتك صديقاتك هني اللي عايروك بزوجك وأكتر الصديقات بيؤلو مالئيتي غير هيدا وبيبلشو يحطمو فيا ماتسمعي كلام الصديقة اللي خصوصا الغير متزوجة ﻷنو مابدا مصلحتك
قلم يكتبأكثر المتزوجين والمتزوجات مش مقتنعين ببعض أول الزواج، ولو كل واحد طلق مااستمرت الحياة،، إذا يخاف الله انصحك بالاحتفاظ فيه
صريح حديإن كنتي غير مقتنعة *تماما* بكونك ستمضين معه كل حياتك إطلبي الطلاق من الآن و رجعي له مهره و لا تبهدلي نفسك و تبهدلي ولد الناس معك و اتركي عنك كلام الناس, هذي حياتك و انتي حرة, الطلاق لاهو عيب ولا حرام
الصاعداناس كثير لا يعجبونا في البداية ولكن في النهاية يكونون ابطال ويتفوقون على اصحاب الشخصيات المرموقة
مصممأرضي ** // مثل مشهور
أرزة 🌲 لبنانطبيعي المشاكل أول سنة بين الزوجين ﻷنو بيكونو لسه مافهمو على بعض
🐅احمدى ربك على زوجك وتمسكى فيه بكل قوه خليك من الهرج الذى ما يفيدك فغيرك ماحصلت ولاعلى ربع ربع ما انت فيه فالبيوت مليانه بنات ما أحد طالع بهن ترينك تتطلقين منه يتزوج بعدك فى أسبوع ثم تعضين اصبع الندم
الوليداسمعي يابنت الناس إذا في حياتك شخص آخر قبل الزواج وتقارنين بينه وبين زوجك فاعتبري حياتك الزوجية عليها السلام وإن كان هناك من ينتقد وسامة زوجك وتسمعين له فعليك السلام ليس الشكل كل شيء أحمدي ألله وبس
ابرار ــــ المنوفيةضل راقل ولا ضل حيطة.اولي الحمدلله هو النسوان حصلو رقالة دلوئتي . عضي عليه بسنانك المهم راقل وخلاص .
أرزة 🌲 لبنانطيب وإذا كان حلو بس إنسان أخلاقو غير جميلة بيضربك وحارمك من حقوقك هيدا اللي مافيكي تعيشي معو
واقعيانتي صريحة جدا وهذا ممكن عيب او لا بس خلينا نقول انك صريحه. طيب اذا فرضنا انك صريحه فمن جد الي مو عاجبك شكله او شئ ثاني . وبما انك صريحه ؟؟؟؟؟ كما توقعنا فجاوبينا عشان ندلك على الحل.
حلبوبوالله ماضيع الحريم غير المسلسلات والجوالات ....صارت الحرمه تبغى رجل ينافسها ع مكياجها
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرانت الان كسبتي ذنب لان الله الذي خلقه بشكله وتعترضين على حلق الله ان الله لاينظر الى صوركم انما الى قلوبكم،، لو بيده صار لك مهند والا توم كروز او او اذا كان يحمل قلبا طيبا وذو دين واخلاق حافظي عليه
الراصدسبحان مقسم العقول الله لايبلانا ويعافينا مماابتلاه به تطلقي وهاجري يمكن ينفع معك**
سميرةايش الحريم هذي ؟؟احمدي ربكي انكي لقيتي زوج !!! انا من** عمري اربعين ماتزوجت وجامعية وموظفة . بس النصيب ؟؟ احمدي ربك .لاتجلسين على الرصيف
أرزة 🌲 لبنانإذا كان شخص مواظب على الصلاة وأخلاقو معك منيحة مابيرفع صوتو ولا بيضربك هيدا نعمة من رب العالمين لا تفرطي فيه
حقوقلا تضيعي وقتك بشخص لا يوجد بينك و بينه توافق. زوجك غير مقبول لا شكلاً و لا شخصية و غير مطابق أو قريب من توقعاتك. أنصحك نصيحة لن تندمي عليها, أتركيه أفضل من أن تعيشي في الجحيم.
مصمممعليش موضوعكم مبهم الزوجة تطرقت الى جانب واحد // باقي الجوانب // المعاملة - التدين - الاخلاق - المشاعر تجاه الزوجة - الاتزامات لبيت الزوجية -// الزوج مجموعة من الجوانب // كم نسبة صلاح الزوج بشكل عام ؟
محمد الهذليتقولين أحلام؛ ومعايشة الواقع أولى من معايشة الاحلام؛ ما زلتي في بداية الطريق؛ فوضي أمرك إلى الله؛ دعي ظاهره؛ فلربما كان باطنه افضل مما تصورتيه في احلامك.
عدد التعليقات:5895
المنتصر باللهطيب ليش ما تحلون مشكلة 112 مع راع الددسن لهم 3 سنين يعانون الامرار والاوجاااااع وووووووووووو
لاراوليه اتزوجتيه وهو مش عجبك
محب آل البيتكثيراً من المعلقين ينصحونها بكذا وكذا والبعض ينصحها بكذا وكذا . كل يقول من رأسه وهو لا يعرف ماهي القضية وماهي تفاصيل المشكلة ويصف العلاج وهو لا خبرة عنده ولا علم .
صبرك عليه. قد يكون سبب دخولك الجنة..اصبري واحتسبه، وفكري في امر الآخرة، فالدنياء فانية..
دلوعلا بارك الله فيك ولا في من زوجك انتي عاله على المجتمع باكمله
Rp1لاتحملين عشان ماتتورطين اكثر وعندك سنه تفكرين على كيفك وتشوفين واذا موعاجبك تطلقي وحطي في بالك ماأحد ماخذك الاشايب ولا شباب مطلق وعنده عيال ولا واحد بياخذك الثانيه لك حرية الاختيار والتفكير
عبدالعزيزاحمدي ربك على نعمة الاستقرار كل شخص له نسبة من الجمال . حاولي ان تنظري للجانب المنير وليس المظلم . اهم شي يكون بن حلال ورجل صالح هذي بحد ذاتها نعمة والحب يجي بعد العشره .والرجال بافعاله الزينة
مهند التركيتطلقي وريحه انك بتكونين عاله عليه وعاله على الاوالد لو جالك اولاد انتي مو قد المسؤليه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخربعدين هل هو ناقص رجل او يد او معاق لم تذكري ولا اتوقع اذا كان سليم لطفت اللمبه وصارت الغرفه ظلام سواء فارس احلامك او زوجك كله زي بعض واذا صبرتي ع شكله سيعوضك الله ذريه صالحه بارين وبشر الصابرين
قائدعلى غيري
مهند التركيتطلقي وريحه انك بتكونين عاله عليه وعاله على الاوالد لو جالك اولاد انتي مو قد المسؤليه
عايض القحطانيلاحول ولاقوة الإبالله اسال الله ان يسترنا ويستر امهاتنا وزوجاتنا وبناتنا واخواتنا والله يا اخوان اخر الزمان الله يعينه عليها
عموريتطلب الطلاق فوراً حتى ترتاح ونرتاح من شكواها
عدد التعليقات:5895
المنتصر باللهالحمد لله على نعمة العقل والعافية أقول عيني خير مالك غير ولد عمك معيض قال فارس أحلام قال كل الشعب السعودي مافيه احد راضي على خويه لكن نجامل ومع مرور الوقت تزين الايام وتنسين الشكل والريحه وووووووووووو
سعد بن فهد بن قعديمكن الرجال امكاناته البدنية ضعيفة والبنت تحب القوة ومستحية تقول
عكاش ابوعجرهيبدو ان احلامك مبنية على الافلام والمسلسلات من المكسيكيه الى الكوريه والتى لا تمت للواقع بصلة. إذا لا أمل في العيش المشترك الحل هو الخلع واعادة المهر . والله ولي التوفيق
ابو تالاايه هذي نتيجة المسلسلات التركية ما معك غير الي حصل وهذا المتوفر الحين خليك على جنيك لا يجيك جني مهبول وانتي شايفة انك باسكال اقول اركدي وسنعي علومك والورعان يغيرون الوضع متزوجة افضل من مطلقة اركدي
محامييجب إحالتها الى مصحة نفسية في خطوة استباقية قبل أن تقع في خطأ أكبر وتقول لا يشبع رغبتي وأبحث عن عنتر بن شداد فلا يجد لها وليها عنتربن شداد ولا أبو زيد الهلالي
البارعالى العزيزة قلم الحقيقة : الرجال الذي يطلق عليهم رجال لايؤذون النساء بل يعطف عليها ويحترمها لانها شريكة حياته وام ابنائه ..
ابوبنيانحريم آخر زمن زوجي شكله مو حلو
الهيئهطلبي الطلاق منه لايضيع عمرك انتي واياه
جحفليعيب عليكم
ستالينغرادالطلاق فوراااا قبل الاولاد .... احدكما سيتعلم الدرس ...وتصبح بداية لانطلاقة اجمل
جحفليمعروف المقصود من خلف القصة من اهداف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرفعلا غشيمات بعض الفتيات جدا صدقيني زوجك جديدبقراطيسه على الزيرو وكاله اما الوسيم هههه زير نساء ولن تنجحي معه وتتطلقين من الغيره وكثرة انشغاله عنك اما هذا اللي مو معجبك لايرى بالدنيا غيرك ويسعدك صدقيني
عدد التعليقات:5895
المنتصر باللهههههههه تجودي في قردك لا يجيك اقرد منه أحمدي ربك أنك لقيتي زوج فيه ناس كتير وبنات ماش لاقين فانيلة شايب على حبل غسيل هاتي أخوك عندك في الشقه مثل إللي أمس واشتري هدايا لأهلك ووووووووووووووووووووووووووو
فــــهـــــداعتقد انها تبي واحد سورى ولا تركي يعني ماشفته وقت الخطبه وبعد ما خسر تجين تقولين شكله معجبك اجل يمكن شكلك يسد النفس انتي ايضا
صراحهتطلقي افضل لانك باين انك عاله عليه ومنتي قد المسؤليه عاد لو جاك ولد معوق ولا مشوه منتي براضيه بحكم الله بنات اخر زمن
البارعاولا تعوذي من الشيطان ثانيا هل اخلاقه سيئه ام ذا خلق ويمكن تتزوجين رجل آخر حسب احلامك ويتضح انه صاحب اخلاق سيئة ينكد عليك عيشتك. اذا كان زوجك هذا ذو خلق ويخاف الله احمدي ربك واشكريه على نعمه.
عدد التعليقات:15517
قلم الحقيقهفاذا وجدتيه بهذه الخصال الحميدة التي تتمناها وترغبها كل فتاة فصدقيني سوف تنسين ماعداها وستغطي عليك كل مالاتودين رؤيته فيه.أما اذاكان عكس ذلك وأصبح لامظهر ولامخبر حينهاكان الله في عونك وطلاقك لابد منه.
قرقورخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ سالفه ضايعه وراعيها ظايع
أبو صالحلعله فيه خير عظيم لك شكل الزوج ليس كل شيء الرجل بأفعاله وأخلاقه الطيبة واحترامه لنفسه وغيره اصبري واذكري الله كثيرا الله سبحانه ما يختار إلا الزين والله أعلم
سبهللأبكي على ماجرى لي يا هلي. وهل أصبح الإعلام ميدان لكل هذه العاهات النفسية. أفضل مصارحة الزوج بالحقيقة والانفصال خير لكما أو تصبري واحتسبي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
زائر من المدينةأما اذا كانت مشكلتك مع شكله بسبب أنك رايتي في المسلسلات من هو أجمل منه فأعلمي أن زوجك أجمل لو عمل عمليات التجميل اللتي عملها ذلك الممثل فإدعميه بالحب والمال ليعمل كل ما تريدينه في شكله
اذناب المجوسهذا مصير اللي يطالعون الافلام التركيه وغيره ويفكرون ان ذا الشي واقع وصحيح. الحب لايأتي الا بعد العشره. وانتي يا اللي موعاجبك شكله ليه ماشفتيه نظره شرعيه؟ مشكلتكم
أبو عتبشوفي شكلك يمكن يبادلك نفس الشعور لكنه كعادة الرجال صبر وأحتسب .
واقعيشكله مو عاجبني. تكفين ياحوريه زمانها. الرجل يصبر ويتحمل ويضغط على نفسه ويرضى بما قسم الله له. فلو صرح الرجال بمايدور في اذهانهم لم تبقي انتي ولا غيرك في ذمة رجل لسويعات.ولكن الحياه ومخافة الله نعمه.
مراقبهههههههههههههههههه ربنا يشفي
أبو عتبشوفي شكلك يمكن يبادلك نفس الشعور لكنه كعادة الرجال صبر وأحتسب .
عدد التعليقات:15517
قلم الحقيقهفاذا وجدتيه بهذه الخصال الحميدة التي تتمناها وترغبها كل فتاة فصدقيني سوف تنسين ماعداها وستغطي عليك كل مالاتودين رؤيته فيه.أما اذاكان عكس ذلك وأصبح لامظهر ولامخبر حينهاكان الله في عونك وطلاقك لابد منه.
اسمرعبروالله واحترنا معاكم يا هالبنات .. اذا تزوجت واحد يصبحها بالعقال قالت عنف وعيشة ما تنطاق واذا خذت واحد طيوب قالت شخصيته ضعيفة ! واذا وسيم قامت تنقب وراه من الشك واذا شكله عادي قالت مو فارس أحلامي 😩
صبحيارضي بما قسم الله لك لعل زوجك هذا اللي شكله مايعجبك بغيرك الى الاحسن وتستقيمين وتتركين اشياء كنتي تغضبين الله فيها ويصير هدايتك على يديه.
زائر من المدينةكوني له كما يحب يكن لكي كما تحبي الزوج ليس بقرة حلوب تأخذين منه ولا تعطيه كما أنك تريدينه فارس أحلامك فهو يريدك فارسة لأحلامه
الطايرقد تكون اخلاقك وتصرفاتك ومعاملاتك مع الناس ***
نوران الرشيدياذا كان لايستخدم المخدرات ونظيف اخلاقيا فالافضل الاستمرار.. لان اخير من واحد شخصيه قويه وجميل لكن مدمن
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرمااتوقع انها لم تشاهده قبل الزواج اما عن طريق التقنيه او اذا جاء يخطب الستاير تتحرك ورى الشباك مسلط عليه ستين عين غير الاخو او الاخت الصغيره تجي تشوف وتنقل الاخبار بالتفصيل ولا لقيتي الا شكله هههههه
مفطح مثلوثةاعقلي
شاوش*خذي شنطتك والباب وابني أحلامك معى متقاعد
انااجلسي يابنت الحلال معه وصارحيه بالامور الي ماتحبينها فيه وانتي توك متزوجه وبيتعدل معك اذا كنتو تحبون بعض اكيد بيصير فيه شوية تضحيات انتي داخله حياه جديده لازم يكون فيه مصارحه بس بدون فرض ع الثاني
زائراول مره ادري الرجال لازم يكون شكله مقبول والله الي الواضح أنه رجال طيب وهادئ وبيتوتي اش تبغين اكثر من كذا احمدي ربك انه مو حاد في طبعه ومتسلط
واقعي** كما تعودناها. اولا اتوقع انه ماهو شكله الي مو عاجبك لان من خلقه هو الله سبحانه.واتوقع انه اجمل وافضل واحلى وارق منك. ومفروض تشكرين من اخترع المكياج.
سبحان اللهلدى الأفراد والتي تؤثّر تأثيراً مباشراً في ديمومة الحياة الزّوجيّة من عدمها
أسماءاذا كنتي غير مجبوره عليه انفصلي واذا كنتي مجبوره حاولي تطلعي لدوله فيها حقوق انسان واطلبي لجوء
خالدساعديه وخذي بيده في الحياه وجعلي منه شخصيه قويه وبذن الله ماتندمين
عدد التعليقات:11425
إنسان منصفمسكين ،،،،،هذا الشاب،،،،،فرحان بالغزال،،،،،،والغزال،،،،،مايطيقه،،،،،،خخخخخخخ
سبحان اللهوقد تكون بسبب عادات معيّنة في المجتمع مثل تزويج الفتيات في سنّ مبكّرة، وقد تكون الأسباب اقتصاديّة تتعلّق بصعوبة الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ في البلد، كما قد تكون المشاكل بسبب ضعف التّعليم والثّقافة لدى
جبال سديرتسعة شهور كافية لمعرفة سكان مدينة صغيرة وليس شخص واحد بس يمكن حنينا للحبيب الاولي اذاكان حسن المعشر ومثقف ومنضبط في بيتة ووضعة المادي جيد ويعاملك بكل احترام فاستمري معة وسوف تتاقلمين علية مع الزمن
عليالي يسمعها يقول انتم عاجبيننا والله اننا صبرنا على شي يعلمه الله لكن الحمد لله الله عوضنا خير خير احتسبنا وصبرنا وعوضنا ربي اقسم بالله جد اتكلم لكن اوصيكم ونفسي بتقوى الله أولاً وتشوفون السعادة صح
سبحان اللهوالحقيقة أنّ هذه الخلافات قد تكون لها أسباب مختلفة منها أسباب اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو ثقافيّة تربويّة، فالمشاكل الاجتماعيّة تتعلّق بأمور منها تدخّلات الأهل في الحياة الزّوجيّة
محب المرصدقد يكون هذاالشخص اطيب وانظف من قلب الكثيرون فقد يكون هذا خيرا لك من رجل طموح واجتماعي ولكن لا يراعي اهل بيته. اذ وثقتي بالله فان الله لن يخذلك
سبحان اللهتعاني مجتمعاتنا المعاصرة من زيادة نسب الطّلاق بين الأزواج، كما تعاني مجتمعاتنا من انتشار الخلافات والمشاكل بين الأزواج، وأصبح من النّادر أن يجد الإنسان منّا حياة زوجيّة بدون منغّصات أو مشاكل،
عدد التعليقات:11425
إنسان منصفهذا كله بسبب،،،،،عدم الاختلاط،،،،،لو كان فيه مقابله اثناء الخطوبه،،،،،ولو بوجود امها،،،،،لكي يتمقلون ببعض زين،،،،،كان ما صار اللي صار،،،،لكن الحل،،،،،اخلعيه ،،،،وارتاحي
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊أفتعال قصص و همية لغزو المجتمع و تفكيك نسيجه الأجتماعي ! وهناك من يسوق له ، من أبناء جلدتنا للأسف .
أبو صالحالسلام عليكم إلى اﻷخت السائلة إن كان زوجك ذا دين وقائم بواجباته الشرعية وأخلاقه طيبة فاصبري عليه ما تعلمين الصالح وين وعسى أن تكرهوا شيئا وأنصحك بالاستفتاء من اللجنة الدائمة حفظهم الله وفقك الله
ابو شدىاختي الرجال بافعالها وليس بالشكالها*** == والمره يفضل عقلها ودلالها على جمالها*** = ان كان الرجل صادق في كلامه وعدل في تعامله لين في اخلاقه سمحا في امره ، ============= فاستعيذي بالله من الشيطان وعسى ذلك خير = وكان عكس ذلك لانفصال خير
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرقبل انفتاح الفضاء علينا وتطور التقنيه لم نسمع في مثل هذه القصص هولاء ممثلين الذين في الشاشات وهل جميع بني جلدتهم وسيمين طبعا لا والمطلقه نادر مايتزوجها من لم يسبق له الزواج الا معدد والمطلقات كثر جدا
حمدانصحك لاتستعجلي في لاموروقد يكون خير
عبداللهيطلق ويرجع مهره كامل . من باب تسريح باحسان . واذا انا متزوج وحده ماتبغاني اسوي الشي هذا بعد المحاوله للتقرب
عدد التعليقات:15517
قلم الحقيقهربما أنه انسان طيب ودود يحب المرأة ويحترمها وينفذ لها طلباتها ورغباتها ولايبخل عليها بشيء انسان متسامح متفاهم معها الى أبعد حدود. يمنحها حريتها يحافظ على كرامتها لايؤذي مشاعرها.تعرفي على زوجك أولآ.
محمدالرجال مخابر ماهم مناظر كل اللي قلتيها صفات تعتبر ثانويه وسوف لن تكون لها قيمه لديك بعد مده أهم حاجه دينه وخلقه افهمي الكلام واعقلي
nbrasاسبوع فكري بتروي فإذا ما من بد فالطلاق هو الحل العمر مرة واحدة ولا ترتبطي مجدد الا عند تخلصك من حالة المزاج المتقلب المسيطرة عليك والله يسهل لك مافيه الخير والصلاح .
💎💛عــــهــــــود💛💎وش نقول احنا اجل اللي ماحققنا ربع أحلامنا ورضينا نسكن مع أهله بعد مع اني الأديبة الأريبة اللي يشار لي بالبنان المشهورة بالأوساط الأدبية والثقافية 😭😂 الله يعين بس نصيحتي لس مشّي حالس 😬😂😂😂
ضمير الناسركزي على شغل الليل وتزبط مك الاموربعد فتره صارة كثير***
مسفر القحطانيلحل بيدك انتى ياجوهرت البيت اجعلى من زوجك رجال طموح وقوي شخصيه بلعكس الان تربيه على ماتريدى انتى زوجك لسه معدن خام اجعلى منه رجال احلامك وسوف تر منه مايسرك وباذن الله سوف تنتجي منه رجال اشد قوة وطموح
سبحان اللهمن أجمل الأمور وأصعبها في نفس الوقت هو بناء حياة جديدة مليئة بالمسؤوليات والمتطلبات، والحب والحنان والمشاركة، فبعضنا يتخوف من هذه البداية ظنناً به أنه لا يستطيع والبعض الأخر يبدأها ببسمة مشرقة نحو مست
ضمير الناسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظراليهافانه احرى ان يؤدم بينكما***فهذه ضريبه للتشددفي النظره الشرعيه على الرجل او المرأه***
ابو ماهراختي الفاضله يحفضك الله اصبري وأحتسبي مع الأيام أنتي ممن يقدر أن يجعل منه رجل طموح ويسعدك ربك كريم لا تتعجلي في أتخاذ أي قرارتندمي عليه مع العشره سوف تجدين فيه كل ماتتمنينه موفقة بأذن ربي..
عبدالعزيز الخالديقال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
أجامل أيامياشغال المواطن بشئ غيرحقيقي مخالفة مهنية والمواطن المسكين ماهوناقص
عبدالعزيز الخالديقال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
انا حلوهل فكرتي وانتي بشارع تنضري الا الهامور ومعه زوجته تقولين بنفسك شين بس هي مزيونة كيف قبلة فيه لكن اهي معجبها الوضع لأنه لو دورة جميل ممكن ما تلقا العز هذا لكن البعض نصيب من ربها وانتي استخيري وفكري
محمدعثماناذا كانت المشكلة الشكل هذه مشكلة سطحية علميه الاعتناء وحسن الهندام واشتري له ما يجعله انيقا وجيها في نظرك .. الطموح دفعيه دفعا نحوه بما يطيق اطرحي له افكارا ..انا مؤمن بمقولة وراء كل رجل عظيم امراءة
سبحان الله•قد نشعر بالوحدة بين كثير من يجلسون حولنا وقد نشعر بالأنس بوجود شخص واحد.. ليس الأمر متعلقاً بعدد من حولك بل بقلب من معك.
عبدالعزيز الخالديقال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
عبدالعزيز الخالديقال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
سبحان اللهالزواج هو سنة من سنن الحياة التي فرضها الله على عباده وذلك لأن النفس البشرية تحتاج من يؤنسها ولأن بالزواج يستمر هذا الكون لنحقق الغاية التي وجدنا من أجلها وهي عبادة الله، وهنا في مقالي هذا سوف تجد عبا
عدد التعليقات:32
ana wbasقال صلى الله عليه وسلم:لعن الله من خبب أمرأه على زوجها ومن خبب رجل على امراته نقول اصبرى واحتسبى الاجر من الله وستكون العقبى لك بالمسرات كل امراءة تبحث عن الرجل القوى الناجح الواثق من نفسه غيرك لم تجد
علاءمن حدقت بعينها بالرجال مباشرة وخالطتهم وشافت الاشكال والانواع لن يعجبها العجب والحياء شعبة من شعب الايمان ، لكن ليش من اول ليلة ما عجبها،، اقول قولي الحمد لله الطلاق غلط ،،إن الله مع الصابرين
ضمير الناسالحل انك تتخيلين يشب بوجهك غازوتكتشفين ان الشكل ماهوالاشيء بسيط في اساسيات نجاح العلاقات الزوجيه يامامن الاشكال اللي كانت سبب للتعاسه***
ابو احمد العنزيهههه ام ركب سود تحظرن اقوووول مالك الا ابو سروال وفنيلة وكيف ما كان يكون وبلا دلع زايد
انا حلوانا معك البنت تحب الترتيب والشكل الجميل لكن هذا نصيبك ممكن يكون افضل من غيرك بكثير ويتمنونه يعني انتي شوفي المجتمع الي حولك اشكالهم جذابة من ناحية الرجل لكن تعيسة في حياتها لا من مادية وغيرها
عدد التعليقات:2444
سهمهذي تبي حب وعشق ووله ، كانت حاطه في خيالها أشباه مهند التركي !!!!!!!!!! يجيها على حصان أبيض ويخطفها لكوخ في الغابة الخضراء ويتمتعون سوى .
علي العمرياي. مشكله. هي. السباب. وين. النضره. الشرعيه. والمفروض. يطلقه. وخلاص. في. حريقه.
77يعني بالله حنا الي عاجببنا ولا محققين احلامنا هم اصبحوا مقابر لنا والي يغث كل ماقلنا شي قال الشرع حلل أربع انتبهي يامال فرقا العين بس
عدد التعليقات:15517
قلم الحقيقهعليك ألا تشاهدينه من زاوية واحدة وهي زاوية شكله فقط وتضعين هذا الأمر في ذهنك دون سواه والا سوف تتعب نفسيتك كثيرآ من جراء الضغط النفسي الذي ستضعين نفسك به.اجلسي معه ربما هناك خصال طيبة فيه غير شكله.
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊لا يشيخة ما تلاحظون كثر ها اليومين ظاهرة الفتيات و مشكلاتهن مع أزواجهن ،،، ظاهرة مفتعلة بكل المقاييس ،،، لديك مشكلة المحاكم تحلها و ليس الصحافة .
انا حلواحيانا يكون الشكل غير مقبول لكن التصرفات والاعتماد الكلي على الحيات والمستقبل تنعكس وتكنون اكبر من ذالك وانا انصك ان تفكري جيدا الان ليسا مثل زمان اغلب البنات لا يمها الشكل بلعكس اهم شي توفير
ضمير الناساشتغلي خطابه ولماتلقين واحديناسب فخامتكي اشبكيه وخوذي عليه ضمان سنه يمكن يتغيرشكله***
77وش السالفه مره لا أحب أهل زوجي ومره ام زوجي سبب طلاقي والحين لا احب زوجي حنا ناقصين؟! يكفينا النكت الي شوهت سمعتنا بين العربان
دحامحقيقة قصص مخجلة السئوال الم ترينه في الشوفه الشرعيه في وقت الخطبة و قبلتي لماذا تغيرتي قد يكون لسبب اخر أقول احمد الله بدون استعجال النصيحه الصبر على المكتوب انت شفيت ورضيت به
بخيت الزهرانيالله يعافيك ويعطيك العافيه ، الحل لموضوعك ،عندي ، وهو ، انك تبلعين العافيه ، أحسن لك وأفضل لك ،غيرك ما حصلت انها تتزوج ،وان تركتي زوجك ،فانتي الخسرانه،واستنئني لين يجيك خاطب وزوج مثل ،ميسي ،كبري عقلك،
سبحان اللهالصبر................والاقادم افضل ان شاء الله.
بحر 1الحل بيدك انتى ياجوهرت البيت اجعلى من زوجك رجال طموح وقوي شخصيه بلعكس الان تربيه على ماتريدى انتى زوجك لسه معدن خام اجعلى منه رجال احلامك وسوف تر منه مايسرك وباذن الله سوف تنتجي منه رجال اشد قوة وطموح
بحر 1الحل بيدك انتى ياجوهرت البيت اجعلى من زوجك رجال طموح وقوي شخصيه بلعكس الان تربيه على ماتريدى انتى زوجك لسه معدن خام اجعلى منه رجال احلامك وسوف تر منه مايسرك وباذن الله سوف تنتجي منه رجال اشد قوة وطموح
محمدالجعيداي بدايه تكون عن طريق جوال نت الفشل نهايتها
أجامل أياميوهذي وين لقيتوها ولا تألفون قصص لمغزى معين
انا حلويا اختي الكمال لله سبحانه وتعالى يعني لو كان زوجك جميل هل تعتقدي ممكن يسعدك ويوفر حياتك والعكس صحيح ممكن يطلع شين ويسعدك والعكس صحيح يجب عليك ان ترضي بحياتك لا تعلمي ما هوا امامك
عليارجو من الاخت الكريمه اعادة النظر جيداً اول شي الاخت كاذبه من بدايه القصه
جنوبية..🌻🌻تسعة شهور ماشفتي شكله طيب مافيه صفات زينة اخلاقه كرمه طيبته بس مالومك الشكل مطلوب مبين مرة شين ماقدرتي حتى تطالعي في وجهه حاولي تفتشي على الأشياء الزينه خلاص هذا زوجك أرضي بنصيبك واصبري
متمكنكولي دمنتك مالك الا ابن عمك
محمدالجعيدقايل الكم حريم هازمن مافي فايدة مسترجلات وبوبه وبلاوي . ارضي باللي كتبه الله لكي وحمدي ربك انك متزوجه ياحسافه على زوحك مسكين مايدري عن مشاعرك جهته الغدر يمشي في دم المراة
عدد التعليقات:15517
قلم الحقيقهعليك ألا تشاهدينه من زاوية واحدة وهي زاوية شكله فقط وتضعين هذا الأمر في ذهنك دون سواه والا سوف تتعب نفسيتك كثيرآ من جراء الضغط النفسي الذي ستضعين نفسك به.اجلسي معه ربما هناك خصال طيبة فيه غير شكله.
مشــعلسوي له عملية تجميل !
العابد للهارجعى إليه مهره وطلقيه ولا تسوين سالفة الغرض منها فتح مجال لأختلاط بدعوى معرفة شريك الحياه وفعلها قبلك كثير من الدول العربية وهم االان يعانون من الخيانة والتحرش والعلاقات المحرمة
الزوج هو الضحيّة!هذي يبيلها جلد بعصا رمّان لمدة ثلاثة ايام على الريق..بعدها بيرجع لها عقلها..لأن أهلها ما أحسنوا تربيتها وتعليمها..!
سلملممن تزوج بالجوال طلق بالفاكس
عبدالعزيز بن عبداللهلها أمرين الأول الصبر وهو غير وارد من كلامه أنها أصابها اكتئاب. الأمر الثانى وهو الإنفصال وهو الأقرب بنجاح كان آلله في عون الجميع
المزن🌸من تجربة اللي حوالي ' تكون مشاعرها مضطربة بين مد وجزر ،مو عشان الزوج مو كويس ؛ عشان فترة انتقال من حياة عند الاهل الى حياة جديدة ومسؤلية ' وتوتر وارتباك وغيره مع الوقت تتأقلم وتمضي في حياتها الجديدة🌸
عسكوووول الوااافياذكر القرّاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:لعن الله من خبب أمرأه على زوجها ومن خبب رجل على امراته
عدد التعليقات:2444
سهمأقوووول ترى البنات في البيوت على ثلاث وأربع ولاهم لاقين أزواج كفء ، احمدي ربك وخلي اشباه مهند ***والمسلسلات الفاضية وخيالك الجامح وابليس يركد ، وعيشي وخلفي بنات وعيال وصلي وصومي وخلي عنك الخنبقة
صنداحيإذا طحت ي فصيح لا تصيح. كل شيء تنفع معه الحلول والفزعات والوساطة إلا ميل وحب القلوب . وانتي اصبري على بلواكي فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. 😙 أهم شيء سلاحه اذا كان يرمي الباقي سهالات
ةةــــــــــــــةةتبكين على احلامك يا رشيقة القوام وبعد 9 اشهر ؟؟؟ ومن ليلة الدخلة تغيرتي ؟؟؟؟ عرفت والله وش اللي ما عجبك فيه
عربييقول سبحانة عز وجل (عسى ان تكرهوا شيء وهو خيراً لكم ) ياما شباب حلوين عيونهم وقلوبهم زايغة اصبري واحتسبي وادعي ربك واحفضي عينك وقلبك وسيعجبك ، اقولها عن تجربة الجمال ليس كل شيء الدين والاخلاق وبعدها
جتوبي 2016تستطيعين اعادة تاهلية لما تريدين ليتغير من شخصية سلبية الا ايجابية تدريجيا بالذكاء و والاساليب النساءية التي تغيره 380 درجة
ابو ريانويمكن شعوره نفس شعورك لا تعجبينه وكيف ضيع حياته وماله معك اقول احمدي ربك وتقبلي الامر الواقع غيرك تدور الزواج ما تزوجت
بلوشي وكلي فخران كان ذميم الخلقة ، قد يكون حسن الخلق ، الله عز وجل خلقه وخلقنا جميعا ، ف احتسبي الأجر والثواب بالدنيا والاخرة ،
سعودي غلبااانبلاكي والله من هل المسلسلات التركيه لكن نقول الله يعوضه بحده احسن منك
ام بدرصدقيني مع اتعود حيصير جميل اهم شي اخلاقه ودينه اذا لا الطلاق احسن لك
مفلح ابو رقبهالاحت الفاضلة : لا تجري الامواج بما تشتهي السفن وعليك النظر في إجابياته قبل سلبياته والمقارنه بينهما اما اشكل فهذا خلق الله وهذا نصيب وعليك الأيمان بما كتب لك ولا تلطمي الخد.
ابو صيتهإذا كان يغليك ويحبك يفضل تضحين ب الأشياء الي في رأسك من طموحاتك نصيحة
زائرلاتنظري اليه من ناحية الشكل فقط قد يكون لديه صفات جيدة كما لكل شخص ما يميزة ومايعيبه
الله فوووقكل هذا من مهند وغيره تتابعين المسلسلات هذا نتايجها لو ما تشوفين هالافلام ترين زوجك اجمل بشر
فاضللو يتمكيج طلع احلى منك
المزن🌸ياأختي حدثِ العاقل بما يعقل ، خطبة 9 أشهر وقبلها النظرة الشرعية وتكلمينه !! وآخرتها شكله مايعجبك أصلاً من المكالمات معه بتعرفين نوع شخصيته " خلك عاقلة يابنت الناس وبلا خفة عقل. تحتاجين قرصة أذن! 🌸
صادقربما تكرهوا شيئا وهوا خيرا لكم العوانس كثير والستر زين واذا ترين انه ماهوا مقبول مرة فالانفصال قبل الحمل افضل ونسئل الله لك وله التوفيق
متابع عن بعدفيه مثل عربي يقول:: في الصيف ضيعتي اللبن .. أرجو أن تبحثي عن تحليل هذا المثل وبعده قرري..
ماجداستخيري وتوكلي على الله في كل امورك ومن واقع تجربه حاول انهاء العلاقة من الان طالما انتي في اول الطريق قبل وجود اطفال وانتي فقط من يحكم وما عليك من الي يشور عليك استمري فأنتي من يعاني وليس هم
ناصركومكيجيه مثل ما تتمكيجين
[email protected]تكفين يا ايفانيكا ترامب