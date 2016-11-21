سعودية: شكل زوجي لا يعجبني وأبكي على أحلامي.. أغيثوني!!

صحيفة المرصد: اشتكت إحدى الزوجات من أن شكل زوجها لا يعجبها رغم استمرار فترة خطبتهما 9 أشهر.وقالت الزوجة :- أنا فتاة متزوجة منذ 3 أشهر فقط، لم أتعرف عليه عن قرب جيدًا إلا من خلال الهاتف، ودامت فترة الخطوبة حوالي 9 أشهر، لكني بعد الزواج وفي الليلة الأولى أدركت أنه غير مقبول شكليًّا بالنسبة لي، وبعد يوم لم أستطع أن أتقبل شخصيته، وأنا الآن في صراع داخلي يكاد يقتلني. وكيف حدث أن وضعت حياتي الطموحة بين يديه؟! حيث إنه عكسي تماما في شخصيته، وأنا الآن أبكي على أحلامي التي ضيعتها في أن يكون فارس أحلامي إنسانا ذا شخصية قوية، طموحًا، اجتماعيًّا بطبعه، واثقًا من نفسه. كل ذلك ضاع، لا أستطيع التواصل معه، وأعيش حالة من الاكتئاب منذ ذلك الوقت. أرشدوني ماذا أفعل؟.

صحيفة “المرصد” تدعو القراء لمشاركة الزوجة في حل هذه المشكلة ونصحها بدلا من الإقدام على إحدى الخطوات التي لا تدرك عواقبها الآن.