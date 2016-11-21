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سعودية: شكل زوجي لا يعجبني وأبكي على أحلامي.. أغيثوني!!

21 نوفمبر, 2016 , 12:25 م
سعودية: شكل زوجي لا يعجبني وأبكي على أحلامي.. أغيثوني!!
  • 8٬625
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صحيفة المرصد: اشتكت إحدى الزوجات من أن شكل زوجها لا يعجبها رغم استمرار فترة خطبتهما 9 أشهر.وقالت الزوجة :- أنا فتاة متزوجة منذ 3 أشهر فقط، لم أتعرف عليه عن قرب جيدًا إلا من خلال الهاتف، ودامت فترة الخطوبة حوالي 9 أشهر، لكني بعد الزواج وفي الليلة الأولى أدركت أنه غير مقبول شكليًّا بالنسبة لي، وبعد يوم لم أستطع أن أتقبل شخصيته، وأنا الآن في صراع داخلي يكاد يقتلني. وكيف حدث أن وضعت حياتي الطموحة بين يديه؟! حيث إنه عكسي تماما في شخصيته، وأنا الآن أبكي على أحلامي التي ضيعتها في أن يكون فارس أحلامي إنسانا ذا شخصية قوية، طموحًا، اجتماعيًّا بطبعه، واثقًا من نفسه. كل ذلك ضاع، لا أستطيع التواصل معه، وأعيش حالة من الاكتئاب منذ ذلك الوقت. أرشدوني ماذا أفعل؟.
صحيفة “المرصد” تدعو القراء لمشاركة الزوجة في حل هذه المشكلة ونصحها بدلا من الإقدام على إحدى الخطوات التي لا تدرك عواقبها الآن.



تعليقات ( 279 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 279
    21 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    سامر

    مثل ما هو حق الرجل في زوجه جميله كذلك المرأه من حقها ان تتزوج شخص يعجبها اما يفرض عليها بالقوه اقسم بالله العظيم ظلم ظلم ظلم ...حاولي انك لاتنجبي منه نهائيا وطالبي بحقك في الطلالالالالالالالالالالاق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 278
    21 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    هااااااااهه

    لم تتعرف عليه الا من خلال الهاتف 9 شهور قرقر هذا حتفك وانقليه على كتفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 277
    21 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    مع زاتك

    المشكلة هذي لها عدة أوجه وربما نقاط يمكن من خلالها السبب للمشكلة والعلاج. اولا:الخطبة امتدت ل9أشهر. وتم الزواج قبل 6 أشهر ويفسر هذا على أنه ربما لم يرى العريس زوجته نظرة شرعية او على وجه السرعة. يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 276
    21 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    الغامدي

    صدقيني ماحد فهمك غيري.**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 275
    21 نوفمبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:402

    الفارس ابو زيد

    اذا كنتي غير مقتنعه بشكله فكري في وضع غيرك اما اذا غير مقتنعه في شغله فهذه مصيبه كبرى ولا علاج لها سوى الطلاق الفوري لان هذا صلب الزواج اما الشكل فهو يمشي مع الايام والتعود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 274
    21 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    احمد عسيري

    تصوري الامر عكس وهو الجميل وانت القبيحة** ماذا تتمنين ردت فعله ؟ اسمعي الكلام الصابر والشاكر لهما الجنة اصبري عليه ويشكر الله عليك عندها تسير الأمور برعاية الله ودعيك من كلام المراهقات وانتبهي لحياتك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 273
    21 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    شوفي نفسك في المرايه بدون مكياج يمكن يكون احلا منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 272
    21 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    زينب..

    تزوجت امرأه فائقة الجمال من رجل دميم الخلقه فسالهاالناس:كيف تكوني لهذا؟ فقالت لعله أحسن مابينه وبين الله فاثابه بي.فهو شاكر!ولعلي اسات فيما بيني وبين الله فعاقبني به.فأنا صابره!والصابر والشاكرفي الجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 271
    21 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    زائرابوفواز

    نصيحه من الدكتور والمهندس والطيار ابوفواز (العشره الطيبه والصبر وبعض التنزلات من الطرفين تصير لأمور الزوجيه طيبه )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 270
    21 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    عبدالعزيز

    والله العظيم انو عندي نفس مشكلتك استمرت خطوبتي سنة واكتشف أن الحياة معها مستحيلة بعد الزواج بيوم بسبب الشكل والتصرفات والان اعيش في صراع مع نفسي لا استطيع ان اطلق بسبب تمسكها بي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 269
    21 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    زاىرم

    وشيحتري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 268
    21 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    محب الوطن

    اصبري ولاتستعجلي خلاص تزوجتي وقد تبدي لك الايام اشياء جميله ثلاثة اشهر ليست كافيه طالما تزوجتي وانتهى الامر اقل شي ثلاث سنوات ورايح يتبدل الحال الى الافضل بمشئية الله والصبر فيه اجر كبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 267
    21 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    وشتبغين بالظبط

    الي تبغين تلقين بس فتح عينك وتفحص الشكل يتعدل والشخصيه تتروض بس اصبري عليه يمكن يتغير ويصير طازج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 266
    21 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:402

    الفارس ابو زيد

    قادم الايام اتوقع راح تكون الحال اسوى مما هو عليه الان الا اذا كنتي انتي خياليه وحالمه فلن تجدي من يعجبك اما اذا كان هو غيرمقبول فعلا فسوف يعوضك الله بخير منه وانتبهي لاتكونين ضالمته لان له نصره عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 265
    21 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    شنب الأسد

    لايوجد حل غير الطلاق . ردي مهره و أنتهي كل شىئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 264
    21 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    سابق

    عزيزتي الزوجة انت قلتي احلام وهناك فرق بين الحلم والواقع فلاتجعلي أحلامك الوردية سبب تعاستك هناك معايير أساسية للزواج هي الخلق والدين اما الشكليات الاخرى فيمكن التعايش معها مع مرور الوقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 263
    21 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    ابو سعد58

    انصحك انك تطلب الطلاق منه . لأنك لو أستمريتي معاه وانجبتي منه وطلبتي الطلاق حتكون مشكلة اكبر . وربي يعوضه خير وايعوضك خيرز
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 262
    21 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    الله يصبرنا ...

    لا افلام تركيه ولا شي الخلافات بداية الزواج طبيعيه لأنهم من بيئتين مختلفه.بالإضافة إلى الحالة النفسيه التي تعتري المرأه بسبب فراقها لأهلها والله لو أنه فأر تجارب وعزلته عن جماعته مات من الحزن والفرقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 261
    21 نوفمبر, 2016 , 14:33 م
    عدد التعليقات:402

    الفارس ابو زيد

    نصيحتي من واقع تجربه اذا هذا اولها ينعاف تاليها انسحبي اكرملك واكرمله مادمتم على البر مافيه اطفال نصيحه مني وخلي كلام النصايح انسحبي لانك بتتعسينه وتتعسين نفسك ورزقه ورزقك على الله والحياه قصيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 260
    21 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    رزززززح

    هيدي محنه عليكي وفيكي واربي من الخوال أحسن إليك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 259
    21 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    ريح الخزامى الغامدي

    وبعدين فين المشكله اذا الموضوع حقيقي ان تغيري في شكله وتعطينه بعض النصائح مثل يسوي حلاقة معينه او يلبس لبس معين او يغير في اسلوبه في الكلام او يبتعد عن حركه معينه ,
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 258
    21 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    فهد الشريف

    قبل ان تتمني فارس احلامك انضري الي عيوبك وهل انت تستحقين فارس احلام بالمواصفات التي ذكرتي وبعدها انظري الى الجوانب الايجابيه فيه واحمدي الله غيرك عنست وماتزوجت
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  23. 257
    21 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ابو برطم

    ماعجبكي شكله حددي في النهار**
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 256
    21 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ام علي

    قاكي خابط هو حد لااي راجل اليومين دول يالله يالله بلاش كلام فارغ ربنا يهدي سركم كويس انه متحملك على رزلتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 255
    21 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ابو حسام

    شكله ما يافي بالغرض لك عليه الله يعين المبتلى
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 254
    21 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    ريح الخزامى الغامدي

    يعني الحين سنه وهو رايح جاي عندكم وفي الاخير شكله ما يعجبك , يا خوفي الموضوع بالمقلوب بعد ما شافك بدون مكياج وبدون *** واعترف لك بأن شكلك مش ولا بد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 253
    21 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    يا اختي انظري إلى جمال روحه لعل فيها ما يستر عيبه الذي ترينه انت في الشكل فما أكثرهم الرجال وسيمي الشكل بشعي الخلق والدين لا يحسنون التعامل مع الزوجات إلا من رحم ربي ولا تلتفتي إلى كلام الغير
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  28. 252
    21 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    وشتبغين بالظبط

    لكل انسان جانب مظلم ولا يوجد كامل المواصفات حاولي تغيير شخصيته سهل اما شكله وديه لاقرب سمكري ويسوي تعديل الهيكل او اذا ما نفع اخذلك خيار!
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  29. 251
    21 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    اليامي

    اصبري حتى تزول المحنة وان شاء الله يصير ملك أن الله مع الصابرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 250
    21 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    مصمم

    معليش يستي أذا حضنتيه تخيلي اي شكل تحبي يجي براسك // مش عارف تجي
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  31. 249
    21 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    شيعي

    الرضا بماقسم الله لك وكلها قسمه ونصيب واقنعي بما قسم الله لك فاالقناعه كنز لا يفنى وصلى الله على محمد و اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  32. 248
    21 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    هجرس

    رجعي له مهره يمكن الله يرزقه أجمل منك وروحها أفضل من روحك وعيشي أحلامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  33. 247
    21 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اهم شي انه مايخاف من الذيب ههههههههه ولو جوه خمسه حراميه مايقول كم عددهم ينطحهم ويكومهم على بعض ويكون قد حمايتك والدفاع عنك ويقدم نفسه فداء لك هذا هو المهم الباقي خراط فارس احلام والا خيال ماتفرق ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 246
    21 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    عاشق وهم

    خليك عاقلة وبلا لعب بنات كل هالفتره وفي الاخير ماطلع مهند ؟؟؟ حرام عليكك والمسكين وش ذنبه مفروض يسجنونك لك فتره عشان تتقبلين شكله ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 245
    21 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    فصل الشتاء،

    فارس احلامي!!..لا يوجد فارس ولاشجاع!!.. والزواج قسمة ونصيب!!.. وخطأك يافتاه يافروله يم تعارفتي عليه عبر الهاتف...وهو خطب وتزوجتوا بدون نظرة شرعية!!!!يعني كنتي مسحوره بصوته أما صورته انصدمتي فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 244
    21 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    KSB

    اقول لا تعودتي عليه بتحبينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 243
    21 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    رؤية 2060

    الطلاق هو الحل مادام انها لا تطيق العيش معه وكل واحد يروح لطريقة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  38. 242
    21 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    الزهراني

    اذا كان غير مدمن فتستطيعي تعايشي معاه وربما تكون حياة رائعة مستقبلاً باذن الله والخلاف والاختلاف البسيط وارد لكن حلوا مشاكلكم الاسرية فيما بينكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 241
    21 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    الشمري

    اذا ذقتي درامته من قلب تنسين حتى اهلك عليك بالصبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 240
    21 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    ال دهوان

    استخيري الله وذاكان ذو خلق ودين فهو احسن لك وافضل من الذي منظره مقبول وهولايحمل لاخلق ولادين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 239
    21 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    هيا خذلك ام السطحيه الي فيك 9 اشهر خطبه ولا شفتي شكله مره كثري منها . وخلال ال9 اشهر وفترة التكلم بالتلفون ما عرفتي شخصيته ؟؟؟؟ مالت عليك بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 238
    21 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    ابو عبدالله

    الخلع موجود وهذا من حقك شرعاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 237
    21 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    احمد.... ksa

    وتتوقعي ان زوجك معجب بشكلك يمكن وكل امره لله ورضي بنصيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 236
    21 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    ليبرالي

    ياصاحبي الكره ماله دواء دواه قطع حبل الوصال والفرقى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 235
    21 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    اصبري عليه قد يكون فيه خير لك وهاذا نصيبك احسن من تكوني بلازوج الله يوفقك ويسهل أمرك الستر طيب والرضا بماقسم الله طيب علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 234
    21 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    عبدالله الناصر / حائل

    قرار جريء ومتسرع جدآ وهذا دليل بأن الأختلافات والخلافات هامشيه ولايمكن ذكرها هكذا بداية الزوجات اختلافات تتمرد من خلال الهوس المبني على سفايف الأمور بالأمكان مدارات الزوج والأخذ به الى المبتغى والمراد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 233
    21 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    الواقع الاليم

    هذه كله بسبت الافلام التركيه والهنديه و؟؟؟ كله وحده حاطا في بالها فارس احلامها عيونه خضر او زرق شعره ناعم ابيض عيون غزال شفايف ثوت خدزد وردي والجسم رياضي . بس يوم الشوفه يغمي عليها معها حق
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  48. 232
    21 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    الان الشقروات شقار طبيعي مو صبغه ولا مكياج بالعالم يتزوجن من افارقه ومن البلاد العربيه والخليجيه ولو طلقك استخرج موافقه للزواج من الخارج واتى بشقراء تطق لك اصبع قمر ١٤ باقل التكاليف وانت تتزوجين معدد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 231
    21 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    ابوعلي 990

    *** ابو المسلسلات التركيه اثرت فيهن هذا حلو وهذا وسيم وهذا خكري والبنات ماهمهن الا الشكل فقط تعوذي من ابليس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 230
    21 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    جلو

    أنا أشوف ان حدرتها تاكل (**) ومفيش اكتر منو الأيام دولت (وتنسبر) هو حد فاضي يحل مشكلة حد قال ايه فارس أحلامها قال يختي شوفي بيتك وعيالك بش كلام فارغ وسختوا البلد ومليتوا الدنيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 229
    21 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    مانع القحطاني

    هذي لعابه تترك عنها التلفزيون والجوال ومتابعة الفنان فلان والشهور فلان وتتعوذ بالله من الشيطان وتتذكر ان الخالق هو الله فهل هي تعيب الخالق ام المخلوق؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 228
    21 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    مجرد فكرة

    استخيري الله لان ابغضا الحلال عند الله الطلاق فان طابت النفس كي لا تقعي في المحظور اطلبي منه بكل تفاهم الطلاق مع اظهار البينة وانشالله تكون امورك ميسرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 227
    21 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    محمد الشهري

    تعليق إمرأه أنتي زي ما أنتي لهفه وشوق وصمت والأم تدرين أنك لمستي الجرح وأكثر ويكفي رمز (اسمك)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 226
    21 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    كلام جميل وتراجع ملحوظ وحديث للفتيات عن أزواجهن وذلك من أجل لا يحصل طلاق بعد الزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 225
    21 نوفمبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:1

    sa7ab

    التأثير الاول والاخير هو المسلسلات التركيه ... وهاذي عواقبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 224
    21 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    مجرد فكرة

    الشوفة الشرعية هي الاساس في بداية علاقة زوجية فمنها تنطلق البداية اما بالايجاب او الرفض والعادات الموجودة في بعض القبائل بعيب الشوفة او التواصل هاتفيا مع العروس وقت الملكة سببة ذلك الشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 223
    21 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    المسافر

    بعد خطوبة 9 شهور وزواج ثلاثة أشهر يعني سنة وشهر وتقولين مو عاجبني الظاهر طلع سلاحة مو شغال ولا كان مادورتي الأعذار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 222
    21 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    انشر التعليق

    حددي بالضبط ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 221
    21 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    رازان سعود

    أبرك له هو اللي مافيه خير فراقه أخير قال شكله ماعجبني تخللي في بيت أهلك لحد مايجيلك اللي يعجبك شكله يابطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 220
    21 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    محمد

    الموضوع بسيط جدا فقط رجعي لرجال فلوسه وروحي اختاري واحد مفصل على كيف كيفك مع اني متأكد أن الموضوع كله كلام فاضي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 219
    21 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    مجبر رجل القعسي

    اطلبي الخلع وادفهب له المهر الذي دفعه لك وبعدبن ليه ماطلبتي شوفتها قبل الزواج يعني اخذتيه وانتي مغمضه هو المفروض يطلب شوفتك الشرعيهيمكن تاخذي وسيم ويكون شر عليك خليك مع نصيبك افضل لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 218
    21 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    ساكن البجري

    يمكن بعد انكس كمخه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 217
    21 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    78

    ان كان موافقتك عليه دون الرؤية الشرعية. فرفضك له الآن تأثيرك بالمسلسلات التركية ولاكن بعد 9 شهور هذا يدل انكي انسانه غير مستوره في السابق واشتياقك للحبيب الاول (95% من الرجال صبرو واحتسبو عليكم)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 216
    21 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    ابو مؤيد

    حاولي تغيرين الرجال للأحسن من ناحية اخلاقه وشخصيته، حاولي تفتحينه يمكن هالشيء غايب عنه، وعلى فكرة ترى الجمال جمال الروح والاخلاق والجمال الداخلي يحجب الشكل الخارجي، يعني يمكن فيما بعد تنظرين له داخليا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 215
    21 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الحل

    اهم شي عنده فلوس خليه يسوي عملية تجميل نفخ وشد وتبيض وتصغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 214
    21 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    مجبر رجل القعسي

    اطلبي الخلع وادفي عليه مهره وينتهي المو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 213
    21 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    منتب جاي

    بسم الله عليس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 212
    21 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    انا اعتقد هو الكسبان اذا تم اطلاق باين انك بنت مدلعه وكثيرة طلبات وحقت كشخ ومنتي حقت زواج الي تجيك كثيرة طلبات ترا ابوها ماوفرها لها وحرمها وتجي تتفرعن على ابن الحلال والله انتي حرام تزوجية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 211
    21 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    المواطن

    هذي نتيجة الزواج من غير أبناء البلد وعلاقات بالتليفون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 210
    21 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    حندر

    الله يصلحك تعودي من الشيطان ولا تتابعي مسلسلات اثرت ع حياتك وشخصيتك وصرتي متررده في اخذ القرار ارجعي الي العقل وتري كل الطيور تقع ع شاكلتها ونتي افهمي ....تحياتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 209
    21 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    ابو مشعلاني،،،،

    ٩ شهور خطبة كفيلة بمعرفت بعضهم البعض. هذا خطاها و تتحمله. يمكن يكون الرجل اجودي و كريم مما يعفو عن سلبياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 208
    21 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    شايب مخضرم

    ؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 207
    21 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    الهمداني

    سعودية: شكل زوجي لا يعجبني وأبكي على أحلامي.. أغيثوني!!((الباب مفتوح تعالي وسرعي))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 206
    21 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    احمد

    سماااااااجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 205
    21 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    الشرقاوي

    اهم شي الزوج صالح الشكل لايهم كم من زوج وسيم وخربان وعنده علاقات كثيرة مع الحريم .. الجمال للمرأه وليست للرجل .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  76. 204
    21 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    شايب مخضرم

    نصيحتي تصارح والديها وتسترجع مهر الرجال ولا تجيب منه عيال .. والله يستر عليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  77. 203
    21 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    احمد

    مكلفين نفسكم استفتاء وشغله ليست اول ولا اخر واحده في كل بلاد العالم يحصل هذا ,,الموضوع مايحتاج استفتاء والشرع دلنا على الطريق امساك بمعروف واذا لاترغب العيش معه لها حق الخلع مافيه شي بالاكراه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  78. 202
    21 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    ابو الليل

    حرام عليك بعد النظره وفترة الخطبه والديون علشان يتزوجك تجين بكل بساطه شكله ما عاجبني شكلك تبين رجال تفصيل للاسف خارج الخدمه او لسسى ما خلق نفروا بك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 201
    21 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    سلاح ذو حدين

    بالعربي انا انسان وسيم والحمدلله مائة مرة طلقت الاول بسبب غيرتها الزايدة والان انا متزوجة من الثانية والله العظيم ان الاول تبكي دم الحين ف نصيحه لوجه الله لا تضيعين الرجال من بين يديك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  80. 200
    21 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هل رايتي ممثلات فاتنات في اول اعمارهن وعندما وصلن الخمسين تغيرت اشكالهن بشكل مقزز الجمال زايل وبعد الاربعين والخمسين والستين كله زي بعضه لايوجد وسامه ولا شي الوسامةمؤقته ولا يبقى الا الانسانيه فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 199
    21 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    ابو عبدالله

    اقول اذا هو انسان يخاف الله لاتفرطي فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  82. 198
    21 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    محمد الشهري

    الرجل ينحب في خمس خصال القبول الأسلوب الهندام النظافة ولكن الأداء ؟؟؟ إذا اختلت هذا الخصال الله يعين الزوجة تبقى تعيسه طول حياتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  83. 197
    21 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    أبو سحاااب

    يتبع / بالخمسين والأبناء إذا رزقكم الله يغيرون الحياة إلى الأجمل أغلقي إذنيك عن كل سماع الشين فالبعض حسود لا يحب الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 196
    21 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    اببببباااااي

    أعلى بنايه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  85. 195
    21 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    واحد صريح

    اكيد البنات صديقاتك وقريباتك لهم يد في الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 194
    21 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    عبير

    من يوم شافو اﻻرض ماشفنى السماء ربي يرزقكي بواحد شهم وابن أصول
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  87. 193
    21 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    احمد

    ليس هذا المهم الاهم هو لماذا التركيز على موضوع سعودية بالذات ,,لو كانت هنديه مثلا او اي جنسية عربية مثلا لما اهتم احد بالموضوع ,,الموضوع اكبر ولكن الله راد كيدهم في نحورهم والحمد لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  88. 192
    21 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    واحد صريح

    انت فضحتي نفسك و زوجك مسكين الله يكون في عون عليك شكلك انسانة متعبة طلابتك واجد ليش وافقتي من البداية او دلع بنت وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  89. 191
    21 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    إمرأه

    اطلبي الطلاق وأصري عليه مافيه شي اسمه مع الايام بيكون فيه حل نصيحه نصيحه نصيحه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  90. 190
    21 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    أبو سحاااب

    إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا تدمري حياتك بأفكار الأحلام الوردية الحياة طويله و التفاهم والتجاوب يأتي بالمستحيل أتوقع انه ماهو كبير بالسن والمرأة سريعة التغير جسميا فبعد عشر سنوات تبدو كأنها بالخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  91. 189
    21 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    مع الخيل

    وعسى ان تكرهو شيئآ وهو خير لكم..صدق الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  92. 188
    21 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    مواطن

    قرينا شكواك والشكوى لله ولكن هل المسكين الي مو عاجبك ما سمعنا شكواه يمكن يتعالج نفسيا من كشرتك وفرهامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 187
    21 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    دحام

    القصة كذب الخطبة ٩ أسهر يعني ماشافته الا بسبب شي اخر و التجويع خير برهان بنات اخر زمن الرجال يصبر على الحلوة و المرة والظاهر انت امر من المرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 186
    21 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    كايد الكايد

    سبحان الله العظيم عدد ماخلق وأستغفر الله التواب الرحيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  95. 185
    21 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    ابو فيصل الرياض

    الخطوبة دامت 9 اشهر يعني كان المفروض انك شفتيه وشافك وهذا حق شرعي لكن بعد ما يدفع الرجال ويتخسر ويدعو القريب والبعيد تجين تقولين شكلة ما اعجبني . الخطا عليك انتي كان المفروض هذا الكلام قبل الزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  96. 184
    21 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    زائر

    ** كله عشان يسمحوا للبنت انها تكون لها "boyfriend" قبل الزواج مثلنا مثل الغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 183
    21 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    الحقباني2

    المسلسلات غيرت الحريم فالأسبانية تقارن بين الأسباني الوديع وبين التركي المتحرر الحلو الحمر العطر؟عزيزتي الأسبانيه ان الجينات وعوامل التعرية والمناخ القاسي هي السبب الرئيس لأشكالنا المحموسة المعفوسةعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 182
    21 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    واحد صريح

    اهم شي هو كيف **بيتصلح اذ شي ثاني لا والله حط رجلك وانحاشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  99. 181
    21 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    مصمم

    على فكرة فرصة المطلقة للزواااج أقل بكثير من غير المطلقة // بالعربي فكري زين قبل تخطي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 180
    21 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    معيض

    معيض جاهز لحل العقد الأسرية تطلقي وانا جاهز ولو أن الشكل مش ولابد لكن المخبر أفضل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  101. 179
    21 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    لقد اصبحت عرس الفرزدق ناشزاً .. ولو رضيت رمح ....... لاستقرت.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 178
    21 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    بخيت الزهراني

    جه الله أتركي ،الغزله ،وتعودي من ابليس ،تكفين خليك مع زوجك ، طلبتك يا اجمل بنت ، لاتردين طلبي ، والله لتقدين في البيت ماجد يطالعك وإذا بيجيك احد بيخطبك ،ثقي انه منتوج من زوجه قبلك عينه قدتكون حمراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  103. 177
    21 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    مصمم

    على سبيل المثااال أفيانكا زوجها شكله عادي مره وراضيه في // على طاري أفيانكا وين المواضيع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 176
    21 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    هاه

    اذا السالفة شكل ، فأعتقد كان فيه نظرة شرعية .. أما الشخصية راح تتغير مع الوقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  105. 175
    21 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    نصيحة لوجه الله تعالى

    انصحك وانا انسانه مجربه إذا كان شكله. فقط غير مقبول وهو إنسان راقي وعاقل وطيب الأخلاق لا تضيعينه من يدك أصبح صعب في هذه الدنيا تلاقين إنسان طيب ويقدر المسؤولية ويخاف الله فيك الجمال زال
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  106. 174
    21 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    بعض المعلقين يحلل القضيه من راسه هي تقول شكله ولم تذكر عجزه عن المعاشره او ذكرت العنه تبي شكل فقط وجه فقط وسامه الفضاء وانفتاحه صار مشكله على ضعيفات العقول المتأثرات بالغرب اذا لايوجد عيب خلقي اهجدي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  107. 173
    21 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    نصيحة لوجه الله تعالى

    انصحك وانا انسانه مجربه إذا كان شكله. فقط غير مقبول وهو إنسان راقي وعاقل وطيب الأخلاق لا تضيعينه من يدك أصبح صعب في هذه الدنيا تلاقين إنسان طيب ويقدر المسؤولية ويخاف الله فيك الجمال زال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  108. 172
    21 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    سيم سيم كزاب

    ازعجتوناوغثيتونا كل يوم قصه وكلها ارانب.فكو الدرايش ياعيال .
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  109. 171
    21 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    شدوصل

    فية وحدة تطلقت بسبب وسامة زوجها أكلتها الغيرة حتى صارت مجنونة من زود الشك ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  110. 170
    21 نوفمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:222

    Xx5halidxX

    ترى حتى انتى بدون مكياج ما تسوين ريال مهر خلي عنك افعال المراهقيين واحمدي ربك يرضيك تجلسين في بيت اهلك وينادونك الجيران بالمطلقه وسيرتك على كل لسان معروف مجمع الانثائ يسالون عن كل كبيره وصغيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  111. 169
    21 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    وسوسه

    الله لايبلانا ... شكلك مأثرين عليك اللي في المسلسلات التركيه والخليجيه ... وفاكره الشباب كلهم زي هاك الأشكال اللي لاعبه فيهم المكاييج والعمليات التجميليه .. الرجال مايقاس بجماله وحلاوته ياهانم ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  112. 168
    21 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    مهاوي

    الجمال مو كل شي اهم شي يكون حنون وطيب معاك الرجال بأفعاله مو بشكله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  113. 167
    21 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    همسات

    لايكون طقتكم عين حاسد في ليلة الزواج ! تحصني واقرأي اذكارك واستخيري الله ،، من سنوات حضرت عرس وعندما اراد العربس ياخذ عروسته من القاعه يالطيف صارت كأنها مجنونه !! تسبه وتشتمه وماهي متحمله نفسها ورفضته
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  114. 166
    21 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    الغامدي

    وعسى ان تكرهوا شيأ ويجعل الله فيه خيرأ كثيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 165
    21 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    you

    تحدثي معه ببعض الأمور التي لاتعجبك به وصارحيه ليكون أفضل وأقوى لاتطلبي البديل بهذه السرعه.. لاتكوني أنتي والشيطان ضده , ولا أظن أنك تستاهلينه لأن أي رجل لايريد أمرأه لديها فارس أحلام وأحلام يقظه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  116. 164
    21 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    اتضح لي بأن زوجك أجمل منك أخلاقا وخلقا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  117. 163
    21 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    you

    ايام زمان لم تكن المرأة تنظر الى شكل الرجل وإنما تنظر إلى خلقه ومواظبته لصلاته. والان ينظرون لشكله ولجيبه متغافلات خلقه ودينه وهذا هو سبب كثرة الطلاق هذا زوجك شريكك وعشيرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  118. 162
    21 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الله أعلم مشكلتك صديقاتك هني اللي عايروك بزوجك وأكتر الصديقات بيؤلو مالئيتي غير هيدا وبيبلشو يحطمو فيا ماتسمعي كلام الصديقة اللي خصوصا الغير متزوجة ﻷنو مابدا مصلحتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  119. 161
    21 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    قلم يكتب

    أكثر المتزوجين والمتزوجات مش مقتنعين ببعض أول الزواج، ولو كل واحد طلق مااستمرت الحياة،، إذا يخاف الله انصحك بالاحتفاظ فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  120. 160
    21 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    صريح حدي

    إن كنتي غير مقتنعة *تماما* بكونك ستمضين معه كل حياتك إطلبي الطلاق من الآن و رجعي له مهره و لا تبهدلي نفسك و تبهدلي ولد الناس معك و اتركي عنك كلام الناس, هذي حياتك و انتي حرة, الطلاق لاهو عيب ولا حرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  121. 159
    21 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    الصاعد

    اناس كثير لا يعجبونا في البداية ولكن في النهاية يكونون ابطال ويتفوقون على اصحاب الشخصيات المرموقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  122. 158
    21 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    مصمم

    أرضي ** // مثل مشهور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 157
    21 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    أرزة 🌲 لبنان

    طبيعي المشاكل أول سنة بين الزوجين ﻷنو بيكونو لسه مافهمو على بعض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  124. 156
    21 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    🐅

    احمدى ربك على زوجك وتمسكى فيه بكل قوه خليك من الهرج الذى ما يفيدك فغيرك ماحصلت ولاعلى ربع ربع ما انت فيه فالبيوت مليانه بنات ما أحد طالع بهن ترينك تتطلقين منه يتزوج بعدك فى أسبوع ثم تعضين اصبع الندم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  125. 155
    21 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    الوليد

    اسمعي يابنت الناس إذا في حياتك شخص آخر قبل الزواج وتقارنين بينه وبين زوجك فاعتبري حياتك الزوجية عليها السلام وإن كان هناك من ينتقد وسامة زوجك وتسمعين له فعليك السلام ليس الشكل كل شيء أحمدي ألله وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 154
    21 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    ابرار ــــ المنوفية

    ضل راقل ولا ضل حيطة.اولي الحمدلله هو النسوان حصلو رقالة دلوئتي . عضي عليه بسنانك المهم راقل وخلاص .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  127. 153
    21 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    أرزة 🌲 لبنان

    طيب وإذا كان حلو بس إنسان أخلاقو غير جميلة بيضربك وحارمك من حقوقك هيدا اللي مافيكي تعيشي معو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  128. 152
    21 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    واقعي

    انتي صريحة جدا وهذا ممكن عيب او لا بس خلينا نقول انك صريحه. طيب اذا فرضنا انك صريحه فمن جد الي مو عاجبك شكله او شئ ثاني . وبما انك صريحه ؟؟؟؟؟ كما توقعنا فجاوبينا عشان ندلك على الحل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  129. 151
    21 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    حلبوب

    والله ماضيع الحريم غير المسلسلات والجوالات ....صارت الحرمه تبغى رجل ينافسها ع مكياجها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  130. 150
    21 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    انت الان كسبتي ذنب لان الله الذي خلقه بشكله وتعترضين على حلق الله ان الله لاينظر الى صوركم انما الى قلوبكم،، لو بيده صار لك مهند والا توم كروز او او اذا كان يحمل قلبا طيبا وذو دين واخلاق حافظي عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  131. 149
    21 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    الراصد

    سبحان مقسم العقول الله لايبلانا ويعافينا مماابتلاه به تطلقي وهاجري يمكن ينفع معك**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 148
    21 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    سميرة

    ايش الحريم هذي ؟؟احمدي ربكي انكي لقيتي زوج !!! انا من** عمري اربعين ماتزوجت وجامعية وموظفة . بس النصيب ؟؟ احمدي ربك .لاتجلسين على الرصيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  133. 147
    21 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    أرزة 🌲 لبنان

    إذا كان شخص مواظب على الصلاة وأخلاقو معك منيحة مابيرفع صوتو ولا بيضربك هيدا نعمة من رب العالمين لا تفرطي فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  134. 146
    21 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    حقوق

    لا تضيعي وقتك بشخص لا يوجد بينك و بينه توافق. زوجك غير مقبول لا شكلاً و لا شخصية و غير مطابق أو قريب من توقعاتك. أنصحك نصيحة لن تندمي عليها, أتركيه أفضل من أن تعيشي في الجحيم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  135. 145
    21 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    مصمم

    معليش موضوعكم مبهم الزوجة تطرقت الى جانب واحد // باقي الجوانب // المعاملة - التدين - الاخلاق - المشاعر تجاه الزوجة - الاتزامات لبيت الزوجية -// الزوج مجموعة من الجوانب // كم نسبة صلاح الزوج بشكل عام ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  136. 144
    21 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    محمد الهذلي

    تقولين أحلام؛ ومعايشة الواقع أولى من معايشة الاحلام؛ ما زلتي في بداية الطريق؛ فوضي أمرك إلى الله؛ دعي ظاهره؛ فلربما كان باطنه افضل مما تصورتيه في احلامك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  137. 143
    21 نوفمبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:5895

    المنتصر بالله

    طيب ليش ما تحلون مشكلة 112 مع راع الددسن لهم 3 سنين يعانون الامرار والاوجاااااع وووووووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  138. 142
    21 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    لارا

    وليه اتزوجتيه وهو مش عجبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  139. 141
    21 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    محب آل البيت

    كثيراً من المعلقين ينصحونها بكذا وكذا والبعض ينصحها بكذا وكذا . كل يقول من رأسه وهو لا يعرف ماهي القضية وماهي تفاصيل المشكلة ويصف العلاج وهو لا خبرة عنده ولا علم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  140. 140
    21 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    صبرك عليه. قد يكون سبب دخولك الجنة..

    اصبري واحتسبه، وفكري في امر الآخرة، فالدنياء فانية..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  141. 139
    21 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    دلوع

    لا بارك الله فيك ولا في من زوجك انتي عاله على المجتمع باكمله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  142. 138
    21 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    Rp1

    لاتحملين عشان ماتتورطين اكثر وعندك سنه تفكرين على كيفك وتشوفين واذا موعاجبك تطلقي وحطي في بالك ماأحد ماخذك الاشايب ولا شباب مطلق وعنده عيال ولا واحد بياخذك الثانيه لك حرية الاختيار والتفكير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  143. 137
    21 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    عبدالعزيز

    احمدي ربك على نعمة الاستقرار كل شخص له نسبة من الجمال . حاولي ان تنظري للجانب المنير وليس المظلم . اهم شي يكون بن حلال ورجل صالح هذي بحد ذاتها نعمة والحب يجي بعد العشره .والرجال بافعاله الزينة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  144. 136
    21 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    مهند التركي

    تطلقي وريحه انك بتكونين عاله عليه وعاله على الاوالد لو جالك اولاد انتي مو قد المسؤليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  145. 135
    21 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ‏يحلم الرجل بامرأة كاملة.. ‏وتحلم المرأة برجل كامل.. ‏ولا يعلمان ان الله سبحانه خلقهما ليكمل كل منهما الآخر ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  146. 134
    21 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    بعدين هل هو ناقص رجل او يد او معاق لم تذكري ولا اتوقع اذا كان سليم لطفت اللمبه وصارت الغرفه ظلام سواء فارس احلامك او زوجك كله زي بعض واذا صبرتي ع شكله سيعوضك الله ذريه صالحه بارين وبشر الصابرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  147. 133
    21 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    قائد

    على غيري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  148. 132
    21 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    مهند التركي

    تطلقي وريحه انك بتكونين عاله عليه وعاله على الاوالد لو جالك اولاد انتي مو قد المسؤليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  149. 131
    21 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    عايض القحطاني

    لاحول ولاقوة الإبالله اسال الله ان يسترنا ويستر امهاتنا وزوجاتنا وبناتنا واخواتنا والله يا اخوان اخر الزمان الله يعينه عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  150. 130
    21 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    عموري

    تطلب الطلاق فوراً حتى ترتاح ونرتاح من شكواها
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  151. 129
    21 نوفمبر, 2016 , 13:17 م
    عدد التعليقات:5895

    المنتصر بالله

    الحمد لله على نعمة العقل والعافية أقول عيني خير مالك غير ولد عمك معيض قال فارس أحلام قال كل الشعب السعودي مافيه احد راضي على خويه لكن نجامل ومع مرور الوقت تزين الايام وتنسين الشكل والريحه وووووووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  152. 128
    21 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    سعد بن فهد بن قعد

    يمكن الرجال امكاناته البدنية ضعيفة والبنت تحب القوة ومستحية تقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  153. 127
    21 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    عكاش ابوعجره

    يبدو ان احلامك مبنية على الافلام والمسلسلات من المكسيكيه الى الكوريه والتى لا تمت للواقع بصلة. إذا لا أمل في العيش المشترك الحل هو الخلع واعادة المهر . والله ولي التوفيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  154. 126
    21 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    ابو تالا

    ايه هذي نتيجة المسلسلات التركية ما معك غير الي حصل وهذا المتوفر الحين خليك على جنيك لا يجيك جني مهبول وانتي شايفة انك باسكال اقول اركدي وسنعي علومك والورعان يغيرون الوضع متزوجة افضل من مطلقة اركدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  155. 125
    21 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    محامي

    يجب إحالتها الى مصحة نفسية في خطوة استباقية قبل أن تقع في خطأ أكبر وتقول لا يشبع رغبتي وأبحث عن عنتر بن شداد فلا يجد لها وليها عنتربن شداد ولا أبو زيد الهلالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  156. 124
    21 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    البارع

    الى العزيزة قلم الحقيقة : الرجال الذي يطلق عليهم رجال لايؤذون النساء بل يعطف عليها ويحترمها لانها شريكة حياته وام ابنائه ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  157. 123
    21 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    ابوبنيان

    حريم آخر زمن زوجي شكله مو حلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  158. 122
    21 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    الهيئه

    طلبي الطلاق منه لايضيع عمرك انتي واياه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  159. 121
    21 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    جحفلي

    عيب عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  160. 120
    21 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    ستالينغراد

    الطلاق فوراااا قبل الاولاد .... احدكما سيتعلم الدرس ...وتصبح بداية لانطلاقة اجمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  161. 119
    21 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    جحفلي

    معروف المقصود من خلف القصة من اهداف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  162. 118
    21 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    فعلا غشيمات بعض الفتيات جدا صدقيني زوجك جديدبقراطيسه على الزيرو وكاله اما الوسيم هههه زير نساء ولن تنجحي معه وتتطلقين من الغيره وكثرة انشغاله عنك اما هذا اللي مو معجبك لايرى بالدنيا غيرك ويسعدك صدقيني
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  163. 117
    21 نوفمبر, 2016 , 13:12 م
    عدد التعليقات:5895

    المنتصر بالله

    ههههههه تجودي في قردك لا يجيك اقرد منه أحمدي ربك أنك لقيتي زوج فيه ناس كتير وبنات ماش لاقين فانيلة شايب على حبل غسيل هاتي أخوك عندك في الشقه مثل إللي أمس واشتري هدايا لأهلك ووووووووووووووووووووووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  164. 116
    21 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    فــــهـــــد

    اعتقد انها تبي واحد سورى ولا تركي يعني ماشفته وقت الخطبه وبعد ما خسر تجين تقولين شكله معجبك اجل يمكن شكلك يسد النفس انتي ايضا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  165. 115
    21 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    صراحه

    تطلقي افضل لانك باين انك عاله عليه ومنتي قد المسؤليه عاد لو جاك ولد معوق ولا مشوه منتي براضيه بحكم الله بنات اخر زمن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  166. 114
    21 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    البارع

    اولا تعوذي من الشيطان ثانيا هل اخلاقه سيئه ام ذا خلق ويمكن تتزوجين رجل آخر حسب احلامك ويتضح انه صاحب اخلاق سيئة ينكد عليك عيشتك. اذا كان زوجك هذا ذو خلق ويخاف الله احمدي ربك واشكريه على نعمه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  167. 113
    21 نوفمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:15517

    قلم الحقيقه

    فاذا وجدتيه بهذه الخصال الحميدة التي تتمناها وترغبها كل فتاة فصدقيني سوف تنسين ماعداها وستغطي عليك كل مالاتودين رؤيته فيه.أما اذاكان عكس ذلك وأصبح لامظهر ولامخبر حينهاكان الله في عونك وطلاقك لابد منه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  168. 112
    21 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    قرقور

    خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ سالفه ضايعه وراعيها ظايع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  169. 111
    21 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    أبو صالح

    لعله فيه خير عظيم لك شكل الزوج ليس كل شيء الرجل بأفعاله وأخلاقه الطيبة واحترامه لنفسه وغيره اصبري واذكري الله كثيرا الله سبحانه ما يختار إلا الزين والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  170. 110
    21 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    سبهلل

    أبكي على ماجرى لي يا هلي. وهل أصبح الإعلام ميدان لكل هذه العاهات النفسية. أفضل مصارحة الزوج بالحقيقة والانفصال خير لكما أو تصبري واحتسبي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  171. 109
    21 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    زائر من المدينة

    أما اذا كانت مشكلتك مع شكله بسبب أنك رايتي في المسلسلات من هو أجمل منه فأعلمي أن زوجك أجمل لو عمل عمليات التجميل اللتي عملها ذلك الممثل فإدعميه بالحب والمال ليعمل كل ما تريدينه في شكله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  172. 108
    21 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    اذناب المجوس

    هذا مصير اللي يطالعون الافلام التركيه وغيره ويفكرون ان ذا الشي واقع وصحيح. الحب لايأتي الا بعد العشره. وانتي يا اللي موعاجبك شكله ليه ماشفتيه نظره شرعيه؟ مشكلتكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  173. 107
    21 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    أبو عتب

    شوفي شكلك يمكن يبادلك نفس الشعور لكنه كعادة الرجال صبر وأحتسب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  174. 106
    21 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    واقعي

    شكله مو عاجبني. تكفين ياحوريه زمانها. الرجل يصبر ويتحمل ويضغط على نفسه ويرضى بما قسم الله له. فلو صرح الرجال بمايدور في اذهانهم لم تبقي انتي ولا غيرك في ذمة رجل لسويعات.ولكن الحياه ومخافة الله نعمه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  175. 105
    21 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    مراقب

    هههههههههههههههههه ربنا يشفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  176. 104
    21 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    أبو عتب

    شوفي شكلك يمكن يبادلك نفس الشعور لكنه كعادة الرجال صبر وأحتسب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  177. 103
    21 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:15517

    قلم الحقيقه

    فاذا وجدتيه بهذه الخصال الحميدة التي تتمناها وترغبها كل فتاة فصدقيني سوف تنسين ماعداها وستغطي عليك كل مالاتودين رؤيته فيه.أما اذاكان عكس ذلك وأصبح لامظهر ولامخبر حينهاكان الله في عونك وطلاقك لابد منه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  178. 102
    21 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    اسمرعبر

    والله واحترنا معاكم يا هالبنات .. اذا تزوجت واحد يصبحها بالعقال قالت عنف وعيشة ما تنطاق واذا خذت واحد طيوب قالت شخصيته ضعيفة ! واذا وسيم قامت تنقب وراه من الشك واذا شكله عادي قالت مو فارس أحلامي 😩
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  179. 101
    21 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    صبحي

    ارضي بما قسم الله لك لعل زوجك هذا اللي شكله مايعجبك بغيرك الى الاحسن وتستقيمين وتتركين اشياء كنتي تغضبين الله فيها ويصير هدايتك على يديه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  180. 100
    21 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    زائر من المدينة

    كوني له كما يحب يكن لكي كما تحبي الزوج ليس بقرة حلوب تأخذين منه ولا تعطيه كما أنك تريدينه فارس أحلامك فهو يريدك فارسة لأحلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  181. 99
    21 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    الطاير

    قد تكون اخلاقك وتصرفاتك ومعاملاتك مع الناس ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  182. 98
    21 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    نوران الرشيدي

    اذا كان لايستخدم المخدرات ونظيف اخلاقيا فالافضل الاستمرار.. لان اخير من واحد شخصيه قويه وجميل لكن مدمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  183. 97
    21 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    مااتوقع انها لم تشاهده قبل الزواج اما عن طريق التقنيه او اذا جاء يخطب الستاير تتحرك ورى الشباك مسلط عليه ستين عين غير الاخو او الاخت الصغيره تجي تشوف وتنقل الاخبار بالتفصيل ولا لقيتي الا شكله هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  184. 96
    21 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    مفطح مثلوثة

    اعقلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  185. 95
    21 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    شاوش

    *خذي شنطتك والباب وابني أحلامك معى متقاعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  186. 94
    21 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    انا

    اجلسي يابنت الحلال معه وصارحيه بالامور الي ماتحبينها فيه وانتي توك متزوجه وبيتعدل معك اذا كنتو تحبون بعض اكيد بيصير فيه شوية تضحيات انتي داخله حياه جديده لازم يكون فيه مصارحه بس بدون فرض ع الثاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  187. 93
    21 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    زائر

    اول مره ادري الرجال لازم يكون شكله مقبول والله الي الواضح أنه رجال طيب وهادئ وبيتوتي اش تبغين اكثر من كذا احمدي ربك انه مو حاد في طبعه ومتسلط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  188. 92
    21 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    قبل ان تنجبي منه اطفال امساك بمعروف او تسريح بااحسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  189. 91
    21 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    واقعي

    ** كما تعودناها. اولا اتوقع انه ماهو شكله الي مو عاجبك لان من خلقه هو الله سبحانه.واتوقع انه اجمل وافضل واحلى وارق منك. ومفروض تشكرين من اخترع المكياج.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  190. 90
    21 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    سبحان الله

    لدى الأفراد والتي تؤثّر تأثيراً مباشراً في ديمومة الحياة الزّوجيّة من عدمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  191. 89
    21 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    أسماء

    اذا كنتي غير مجبوره عليه انفصلي واذا كنتي مجبوره حاولي تطلعي لدوله فيها حقوق انسان واطلبي لجوء
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  192. 88
    21 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    خالد

    ساعديه وخذي بيده في الحياه وجعلي منه شخصيه قويه وبذن الله ماتندمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  193. 87
    21 نوفمبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:11425

    إنسان منصف

    مسكين ،،،،،هذا الشاب،،،،،فرحان بالغزال،،،،،،والغزال،،،،،مايطيقه،،،،،،خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  194. 86
    21 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    سبحان الله

    وقد تكون بسبب عادات معيّنة في المجتمع مثل تزويج الفتيات في سنّ مبكّرة، وقد تكون الأسباب اقتصاديّة تتعلّق بصعوبة الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ في البلد، كما قد تكون المشاكل بسبب ضعف التّعليم والثّقافة لدى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  195. 85
    21 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    جبال سدير

    تسعة شهور كافية لمعرفة سكان مدينة صغيرة وليس شخص واحد بس يمكن حنينا للحبيب الاولي اذاكان حسن المعشر ومثقف ومنضبط في بيتة ووضعة المادي جيد ويعاملك بكل احترام فاستمري معة وسوف تتاقلمين علية مع الزمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  196. 84
    21 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    علي

    الي يسمعها يقول انتم عاجبيننا والله اننا صبرنا على شي يعلمه الله لكن الحمد لله الله عوضنا خير خير احتسبنا وصبرنا وعوضنا ربي اقسم بالله جد اتكلم لكن اوصيكم ونفسي بتقوى الله أولاً وتشوفون السعادة صح
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  197. 83
    21 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    سبحان الله

    والحقيقة أنّ هذه الخلافات قد تكون لها أسباب مختلفة منها أسباب اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو ثقافيّة تربويّة، فالمشاكل الاجتماعيّة تتعلّق بأمور منها تدخّلات الأهل في الحياة الزّوجيّة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  198. 82
    21 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    محب المرصد

    قد يكون هذاالشخص اطيب وانظف من قلب الكثيرون فقد يكون هذا خيرا لك من رجل طموح واجتماعي ولكن لا يراعي اهل بيته. اذ وثقتي بالله فان الله لن يخذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  199. 81
    21 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    سبحان الله

    تعاني مجتمعاتنا المعاصرة من زيادة نسب الطّلاق بين الأزواج، كما تعاني مجتمعاتنا من انتشار الخلافات والمشاكل بين الأزواج، وأصبح من النّادر أن يجد الإنسان منّا حياة زوجيّة بدون منغّصات أو مشاكل،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  200. 80
    21 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    الأخ سهم.. اعذرني اخي حيث انك فاهم شكوى الاخت غلط تقول لك : شخصية قوية ، طموح ، اجتماعي بطبعه، واثقًا من نفسه ما قالت ابغى رجل يشبه مهند ياليت أنت من يجمح خياله وتذكر ان البيوت اسرار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  201. 79
    21 نوفمبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:11425

    إنسان منصف

    هذا كله بسبب،،،،،عدم الاختلاط،،،،،لو كان فيه مقابله اثناء الخطوبه،،،،،ولو بوجود امها،،،،،لكي يتمقلون ببعض زين،،،،،كان ما صار اللي صار،،،،لكن الحل،،،،،اخلعيه ،،،،وارتاحي
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  202. 78
    21 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    أفتعال قصص و همية لغزو المجتمع و تفكيك نسيجه الأجتماعي ! وهناك من يسوق له ، من أبناء جلدتنا للأسف .
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  203. 77
    21 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    أبو صالح

    السلام عليكم إلى اﻷخت السائلة إن كان زوجك ذا دين وقائم بواجباته الشرعية وأخلاقه طيبة فاصبري عليه ما تعلمين الصالح وين وعسى أن تكرهوا شيئا وأنصحك بالاستفتاء من اللجنة الدائمة حفظهم الله وفقك الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  204. 76
    21 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    ابو شدى

    اختي الرجال بافعالها وليس بالشكالها*** == والمره يفضل عقلها ودلالها على جمالها*** = ان كان الرجل صادق في كلامه وعدل في تعامله لين في اخلاقه سمحا في امره ، ============= فاستعيذي بالله من الشيطان وعسى ذلك خير = وكان عكس ذلك لانفصال خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  205. 75
    21 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    قبل انفتاح الفضاء علينا وتطور التقنيه لم نسمع في مثل هذه القصص هولاء ممثلين الذين في الشاشات وهل جميع بني جلدتهم وسيمين طبعا لا والمطلقه نادر مايتزوجها من لم يسبق له الزواج الا معدد والمطلقات كثر جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  206. 74
    21 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    حمد

    انصحك لاتستعجلي في لاموروقد يكون خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  207. 73
    21 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    عبدالله

    يطلق ويرجع مهره كامل . من باب تسريح باحسان . واذا انا متزوج وحده ماتبغاني اسوي الشي هذا بعد المحاوله للتقرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  208. 72
    21 نوفمبر, 2016 , 12:58 م
    عدد التعليقات:15517

    قلم الحقيقه

    ربما أنه انسان طيب ودود يحب المرأة ويحترمها وينفذ لها طلباتها ورغباتها ولايبخل عليها بشيء انسان متسامح متفاهم معها الى أبعد حدود. يمنحها حريتها يحافظ على كرامتها لايؤذي مشاعرها.تعرفي على زوجك أولآ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  209. 71
    21 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    محمد

    الرجال مخابر ماهم مناظر كل اللي قلتيها صفات تعتبر ثانويه وسوف لن تكون لها قيمه لديك بعد مده أهم حاجه دينه وخلقه افهمي الكلام واعقلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  210. 70
    21 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    nbras

    اسبوع فكري بتروي فإذا ما من بد فالطلاق هو الحل العمر مرة واحدة ولا ترتبطي مجدد الا عند تخلصك من حالة المزاج المتقلب المسيطرة عليك والله يسهل لك مافيه الخير والصلاح .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  211. 69
    21 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    وش نقول احنا اجل اللي ماحققنا ربع أحلامنا ورضينا نسكن مع أهله بعد مع اني الأديبة الأريبة اللي يشار لي بالبنان المشهورة بالأوساط الأدبية والثقافية 😭😂 الله يعين بس نصيحتي لس مشّي حالس 😬😂😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  212. 68
    21 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    ضمير الناس

    ركزي على شغل الليل وتزبط مك الاموربعد فتره صارة كثير***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  213. 67
    21 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    مسفر القحطاني

    لحل بيدك انتى ياجوهرت البيت اجعلى من زوجك رجال طموح وقوي شخصيه بلعكس الان تربيه على ماتريدى انتى زوجك لسه معدن خام اجعلى منه رجال احلامك وسوف تر منه مايسرك وباذن الله سوف تنتجي منه رجال اشد قوة وطموح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  214. 66
    21 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    سبحان الله

    من أجمل الأمور وأصعبها في نفس الوقت هو بناء حياة جديدة مليئة بالمسؤوليات والمتطلبات، والحب والحنان والمشاركة، فبعضنا يتخوف من هذه البداية ظنناً به أنه لا يستطيع والبعض الأخر يبدأها ببسمة مشرقة نحو مست
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  215. 65
    21 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    ضمير الناس

    يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظراليهافانه احرى ان يؤدم بينكما***فهذه ضريبه للتشددفي النظره الشرعيه على الرجل او المرأه***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  216. 64
    21 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    ابو ماهر

    اختي الفاضله يحفضك الله اصبري وأحتسبي مع الأيام أنتي ممن يقدر أن يجعل منه رجل طموح ويسعدك ربك كريم لا تتعجلي في أتخاذ أي قرارتندمي عليه مع العشره سوف تجدين فيه كل ماتتمنينه موفقة بأذن ربي..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  217. 63
    21 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    عبدالعزيز الخالدي

    قال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  218. 62
    21 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    أجامل أيامي

    اشغال المواطن بشئ غيرحقيقي مخالفة مهنية والمواطن المسكين ماهوناقص
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  219. 61
    21 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    عبدالعزيز الخالدي

    قال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  220. 60
    21 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    انا حلو

    هل فكرتي وانتي بشارع تنضري الا الهامور ومعه زوجته تقولين بنفسك شين بس هي مزيونة كيف قبلة فيه لكن اهي معجبها الوضع لأنه لو دورة جميل ممكن ما تلقا العز هذا لكن البعض نصيب من ربها وانتي استخيري وفكري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  221. 59
    21 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    محمدعثمان

    اذا كانت المشكلة الشكل هذه مشكلة سطحية علميه الاعتناء وحسن الهندام واشتري له ما يجعله انيقا وجيها في نظرك .. الطموح دفعيه دفعا نحوه بما يطيق اطرحي له افكارا ..انا مؤمن بمقولة وراء كل رجل عظيم امراءة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  222. 58
    21 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    سبحان الله

    •قد نشعر بالوحدة بين كثير من يجلسون حولنا وقد نشعر بالأنس بوجود شخص واحد.. ليس الأمر متعلقاً بعدد من حولك بل بقلب من معك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  223. 57
    21 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    عبدالعزيز الخالدي

    قال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  224. 56
    21 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    عبدالعزيز الخالدي

    قال تعالى :{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ادعو الاخت للتفكر في الاية الكريمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  225. 55
    21 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    سبحان الله

    الزواج هو سنة من سنن الحياة التي فرضها الله على عباده وذلك لأن النفس البشرية تحتاج من يؤنسها ولأن بالزواج يستمر هذا الكون لنحقق الغاية التي وجدنا من أجلها وهي عبادة الله، وهنا في مقالي هذا سوف تجد عبا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  226. 54
    21 نوفمبر, 2016 , 12:52 م
    عدد التعليقات:32

    ana wbas

    قال صلى الله عليه وسلم:لعن الله من خبب أمرأه على زوجها ومن خبب رجل على امراته نقول اصبرى واحتسبى الاجر من الله وستكون العقبى لك بالمسرات كل امراءة تبحث عن الرجل القوى الناجح الواثق من نفسه غيرك لم تجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  227. 53
    21 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    علاء

    من حدقت بعينها بالرجال مباشرة وخالطتهم وشافت الاشكال والانواع لن يعجبها العجب والحياء شعبة من شعب الايمان ، لكن ليش من اول ليلة ما عجبها،، اقول قولي الحمد لله الطلاق غلط ،،إن الله مع الصابرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  228. 52
    21 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    ضمير الناس

    الحل انك تتخيلين يشب بوجهك غازوتكتشفين ان الشكل ماهوالاشيء بسيط في اساسيات نجاح العلاقات الزوجيه يامامن الاشكال اللي كانت سبب للتعاسه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  229. 51
    21 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    ابو احمد العنزي

    هههه ام ركب سود تحظرن اقوووول مالك الا ابو سروال وفنيلة وكيف ما كان يكون وبلا دلع زايد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  230. 50
    21 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    انا حلو

    انا معك البنت تحب الترتيب والشكل الجميل لكن هذا نصيبك ممكن يكون افضل من غيرك بكثير ويتمنونه يعني انتي شوفي المجتمع الي حولك اشكالهم جذابة من ناحية الرجل لكن تعيسة في حياتها لا من مادية وغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  231. 49
    21 نوفمبر, 2016 , 12:51 م
    عدد التعليقات:2444

    سهم

    هذي تبي حب وعشق ووله ، كانت حاطه في خيالها أشباه مهند التركي !!!!!!!!!! يجيها على حصان أبيض ويخطفها لكوخ في الغابة الخضراء ويتمتعون سوى .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  232. 48
    21 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    علي العمري

    اي. مشكله. هي. السباب. وين. النضره. الشرعيه. والمفروض. يطلقه. وخلاص. في. حريقه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  233. 47
    21 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    77

    يعني بالله حنا الي عاجببنا ولا محققين احلامنا هم اصبحوا مقابر لنا والي يغث كل ماقلنا شي قال الشرع حلل أربع انتبهي يامال فرقا العين بس
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  234. 46
    21 نوفمبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:15517

    قلم الحقيقه

    عليك ألا تشاهدينه من زاوية واحدة وهي زاوية شكله فقط وتضعين هذا الأمر في ذهنك دون سواه والا سوف تتعب نفسيتك كثيرآ من جراء الضغط النفسي الذي ستضعين نفسك به.اجلسي معه ربما هناك خصال طيبة فيه غير شكله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  235. 45
    21 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    لا يشيخة ما تلاحظون كثر ها اليومين ظاهرة الفتيات و مشكلاتهن مع أزواجهن ،،، ظاهرة مفتعلة بكل المقاييس ،،، لديك مشكلة المحاكم تحلها و ليس الصحافة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  236. 44
    21 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    انا حلو

    احيانا يكون الشكل غير مقبول لكن التصرفات والاعتماد الكلي على الحيات والمستقبل تنعكس وتكنون اكبر من ذالك وانا انصك ان تفكري جيدا الان ليسا مثل زمان اغلب البنات لا يمها الشكل بلعكس اهم شي توفير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  237. 43
    21 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    ضمير الناس

    اشتغلي خطابه ولماتلقين واحديناسب فخامتكي اشبكيه وخوذي عليه ضمان سنه يمكن يتغيرشكله***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  238. 42
    21 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    77

    وش السالفه مره لا أحب أهل زوجي ومره ام زوجي سبب طلاقي والحين لا احب زوجي حنا ناقصين؟! يكفينا النكت الي شوهت سمعتنا بين العربان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  239. 41
    21 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    دحام

    حقيقة قصص مخجلة السئوال الم ترينه في الشوفه الشرعيه في وقت الخطبة و قبلتي لماذا تغيرتي قد يكون لسبب اخر أقول احمد الله بدون استعجال النصيحه الصبر على المكتوب انت شفيت ورضيت به
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  240. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    بخيت الزهراني

    الله يعافيك ويعطيك العافيه ، الحل لموضوعك ،عندي ، وهو ، انك تبلعين العافيه ، أحسن لك وأفضل لك ،غيرك ما حصلت انها تتزوج ،وان تركتي زوجك ،فانتي الخسرانه،واستنئني لين يجيك خاطب وزوج مثل ،ميسي ،كبري عقلك،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  241. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    سبحان الله

    الصبر................والاقادم افضل ان شاء الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  242. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    بحر 1

    الحل بيدك انتى ياجوهرت البيت اجعلى من زوجك رجال طموح وقوي شخصيه بلعكس الان تربيه على ماتريدى انتى زوجك لسه معدن خام اجعلى منه رجال احلامك وسوف تر منه مايسرك وباذن الله سوف تنتجي منه رجال اشد قوة وطموح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  243. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    بحر 1

    الحل بيدك انتى ياجوهرت البيت اجعلى من زوجك رجال طموح وقوي شخصيه بلعكس الان تربيه على ماتريدى انتى زوجك لسه معدن خام اجعلى منه رجال احلامك وسوف تر منه مايسرك وباذن الله سوف تنتجي منه رجال اشد قوة وطموح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  244. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    محمدالجعيد

    اي بدايه تكون عن طريق جوال نت الفشل نهايتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  245. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    أجامل أيامي

    وهذي وين لقيتوها ولا تألفون قصص لمغزى معين
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  246. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    انا حلو

    يا اختي الكمال لله سبحانه وتعالى يعني لو كان زوجك جميل هل تعتقدي ممكن يسعدك ويوفر حياتك والعكس صحيح ممكن يطلع شين ويسعدك والعكس صحيح يجب عليك ان ترضي بحياتك لا تعلمي ما هوا امامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  247. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    علي

    ارجو من الاخت الكريمه اعادة النظر جيداً اول شي الاخت كاذبه من بدايه القصه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  248. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    جنوبية..🌻🌻

    تسعة شهور ماشفتي شكله طيب مافيه صفات زينة اخلاقه كرمه طيبته بس مالومك الشكل مطلوب مبين مرة شين ماقدرتي حتى تطالعي في وجهه حاولي تفتشي على الأشياء الزينه خلاص هذا زوجك أرضي بنصيبك واصبري
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  249. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    متمكن

    كولي دمنتك مالك الا ابن عمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  250. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    محمدالجعيد

    قايل الكم حريم هازمن مافي فايدة مسترجلات وبوبه وبلاوي . ارضي باللي كتبه الله لكي وحمدي ربك انك متزوجه ياحسافه على زوحك مسكين مايدري عن مشاعرك جهته الغدر يمشي في دم المراة
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  251. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:15517

    قلم الحقيقه

    عليك ألا تشاهدينه من زاوية واحدة وهي زاوية شكله فقط وتضعين هذا الأمر في ذهنك دون سواه والا سوف تتعب نفسيتك كثيرآ من جراء الضغط النفسي الذي ستضعين نفسك به.اجلسي معه ربما هناك خصال طيبة فيه غير شكله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  252. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    مشــعل

    سوي له عملية تجميل !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  253. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    العابد لله

    ارجعى إليه مهره وطلقيه ولا تسوين سالفة الغرض منها فتح مجال لأختلاط بدعوى معرفة شريك الحياه وفعلها قبلك كثير من الدول العربية وهم االان يعانون من الخيانة والتحرش والعلاقات المحرمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  254. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    الزوج هو الضحيّة!

    هذي يبيلها جلد بعصا رمّان لمدة ثلاثة ايام على الريق..بعدها بيرجع لها عقلها..لأن أهلها ما أحسنوا تربيتها وتعليمها..!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  255. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    سلملم

    من تزوج بالجوال طلق بالفاكس
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  256. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    عبدالعزيز بن عبدالله

    لها أمرين الأول الصبر وهو غير وارد من كلامه أنها أصابها اكتئاب. الأمر الثانى وهو الإنفصال وهو الأقرب بنجاح كان آلله في عون الجميع
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  257. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    المزن

    🌸من تجربة اللي حوالي ' تكون مشاعرها مضطربة بين مد وجزر ،مو عشان الزوج مو كويس ؛ عشان فترة انتقال من حياة عند الاهل الى حياة جديدة ومسؤلية ' وتوتر وارتباك وغيره مع الوقت تتأقلم وتمضي في حياتها الجديدة🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  258. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    عسكوووول الوااافي

    اذكر القرّاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:لعن الله من خبب أمرأه على زوجها ومن خبب رجل على امراته
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  259. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:2444

    سهم

    أقوووول ترى البنات في البيوت على ثلاث وأربع ولاهم لاقين أزواج كفء ، احمدي ربك وخلي اشباه مهند ***والمسلسلات الفاضية وخيالك الجامح وابليس يركد ، وعيشي وخلفي بنات وعيال وصلي وصومي وخلي عنك الخنبقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  260. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    صنداحي

    إذا طحت ي فصيح لا تصيح. كل شيء تنفع معه الحلول والفزعات والوساطة إلا ميل وحب القلوب . وانتي اصبري على بلواكي فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. 😙 أهم شيء سلاحه اذا كان يرمي الباقي سهالات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  261. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    ةةــــــــــــــةة

    تبكين على احلامك يا رشيقة القوام وبعد 9 اشهر ؟؟؟ ومن ليلة الدخلة تغيرتي ؟؟؟؟ عرفت والله وش اللي ما عجبك فيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  262. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    عربي

    يقول سبحانة عز وجل (عسى ان تكرهوا شيء وهو خيراً لكم ) ياما شباب حلوين عيونهم وقلوبهم زايغة اصبري واحتسبي وادعي ربك واحفضي عينك وقلبك وسيعجبك ، اقولها عن تجربة الجمال ليس كل شيء الدين والاخلاق وبعدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  263. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    جتوبي 2016

    تستطيعين اعادة تاهلية لما تريدين ليتغير من شخصية سلبية الا ايجابية تدريجيا بالذكاء و والاساليب النساءية التي تغيره 380 درجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  264. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ابو ريان

    ويمكن شعوره نفس شعورك لا تعجبينه وكيف ضيع حياته وماله معك اقول احمدي ربك وتقبلي الامر الواقع غيرك تدور الزواج ما تزوجت
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  265. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    بلوشي وكلي فخر

    ان كان ذميم الخلقة ، قد يكون حسن الخلق ، الله عز وجل خلقه وخلقنا جميعا ، ف احتسبي الأجر والثواب بالدنيا والاخرة ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  266. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    سعودي غلبااان

    بلاكي والله من هل المسلسلات التركيه لكن نقول الله يعوضه بحده احسن منك
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  267. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  268. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    ام بدر

    صدقيني مع اتعود حيصير جميل اهم شي اخلاقه ودينه اذا لا الطلاق احسن لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  269. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    مفلح ابو رقبه

    الاحت الفاضلة : لا تجري الامواج بما تشتهي السفن وعليك النظر في إجابياته قبل سلبياته والمقارنه بينهما اما اشكل فهذا خلق الله وهذا نصيب وعليك الأيمان بما كتب لك ولا تلطمي الخد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  270. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    ابو صيته

    إذا كان يغليك ويحبك يفضل تضحين ب الأشياء الي في رأسك من طموحاتك نصيحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  271. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    زائر

    لاتنظري اليه من ناحية الشكل فقط قد يكون لديه صفات جيدة كما لكل شخص ما يميزة ومايعيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  272. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    الله فوووق

    كل هذا من مهند وغيره تتابعين المسلسلات هذا نتايجها لو ما تشوفين هالافلام ترين زوجك اجمل بشر
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  273. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    فاضل

    لو يتمكيج طلع احلى منك
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  274. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    المزن

    🌸ياأختي حدثِ العاقل بما يعقل ، خطبة 9 أشهر وقبلها النظرة الشرعية وتكلمينه !! وآخرتها شكله مايعجبك أصلاً من المكالمات معه بتعرفين نوع شخصيته " خلك عاقلة يابنت الناس وبلا خفة عقل. تحتاجين قرصة أذن! 🌸
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  275. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    صادق

    ربما تكرهوا شيئا وهوا خيرا لكم العوانس كثير والستر زين واذا ترين انه ماهوا مقبول مرة فالانفصال قبل الحمل افضل ونسئل الله لك وله التوفيق
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  276. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    متابع عن بعد

    فيه مثل عربي يقول:: في الصيف ضيعتي اللبن .. أرجو أن تبحثي عن تحليل هذا المثل وبعده قرري..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  277. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    ماجد

    استخيري وتوكلي على الله في كل امورك ومن واقع تجربه حاول انهاء العلاقة من الان طالما انتي في اول الطريق قبل وجود اطفال وانتي فقط من يحكم وما عليك من الي يشور عليك استمري فأنتي من يعاني وليس هم
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  278. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    ناصركو

    مكيجيه مثل ما تتمكيجين
    لا يعجبني(1) اعجبني(14)
  279. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    [email protected]

    تكفين يا ايفانيكا ترامب
    لا يعجبني(3) اعجبني(13)

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