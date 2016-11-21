لماذا إيران مهددة بالطرد من منظمة التعاون الإسلامي؟

صحيفة المرصد: دعا مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) أمس دول مجلس التعاون خصوصاً، والدول العربية والإسلامية عموماً، إلى طرد إيران من منظمة التعاون الإسلامي، جراء ما تقوم به من إلحاق الضرر بالوحدة الإسلامية، ورعاية الإرهاب بشتى أنواعه، وزرعة ثقافة الطائفية والعمالة بين المسلمين.
وأكد المجلس في بيان صحافي أن تحريض طهران عملائها باليمن لاستهداف مكة المكرمة أظهر للعالم الإسلامي مدى حقد هذه الدولة على أطهر مقدسات المسلمين، وعدم اكتراثها بمقدساتهم، لأن لها مقدسات غير مقدسات 96 في المئة من المسلمين، ما يستوجب رداً قاسياً يليق بالمحافظة على أطهر بقاع الأرض.
وقال رئيس «كوغر» رئيس الجمعية العربية للصحافة وحرية الإعلام الدكتور طارق آل شيخان: “بعد الأفعال التي قامت بها إيران ضد مفاهيم الوحدة الإسلامية، وسعيها لإضعاف وجود تضامن إسلامي موحد أمام دول العالم يحقق للمسلمين مصالحهم، ورعايتها الجماعات الإرهابية التي استهدفت المسلمين في العراق وسورية، وتفاخرها باحتلال أربع عواصم عربية، وتحريضها عملاءها الحوثيين والمخلوع صالحاً باستهداف مكة المكرمة، مثلما استهدفتها سابقاً بالإخلال بأمن حجاج بيت الله الحرام، يجعل أمر طرد هذه الدولة من كل المنظمات الإسلامية أمراً مشروعاً، وضرورة ملحة”.
ووفقًا لـ”الحياة” أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، أهمية تعليق عضوية إيران في الوقت الراهن لدعمها الجماعات الانقلابية في اليمن، قائلاً: “سبق لمنظمة التعاون الإسلامي أن علقت عضوية سورية، وهي من الدول الأعضاء، للسبب ذاته؛ وهو انتهاك حقوق الإنسان”.
وشدد الحارثي على أهمية مبادرة الدول الأعضاء في المنظمة بتجريم الأعمال الإرهابية التي تدعمها إيران في المنطقة، والتقدم بطلب لتعليق عضويتها في المنظمة “وخصوصاً في اليمن، إذ تجاوزت حد العبث بأمن اليمن إلى استهداف مقدسات المسلمين في مكة المكرمة”.
وأضاف: “إننا نعيد إلى الأذهان ما تمخض عنه البيان الختامي للقمة الإسلامية الأخيرة بإسطنبول، الذي دان إيران وأعمالها العدائية ضد الدول العربية والإسلامية بأربعة قرارات إدانة، ما يعني اعترافاً من المنظمة الإسلامية بالتورط الإيراني في الإخلال بوحدة المسلمين وتضامنهم”.
لكن على الجانب الأخر أكد مصدر مطلع في المنظمة عدم تلقي الأمانة العامة أي طلبات بتعليق عضوية إيران.
تعليقات ( 34 )
مهددة لأن جميع ما تقوم به لا علاقة له بالإسلامحتى دول الكفر لم تقم بما قامت به تلك الدولة المجوسية. نتمنى اقصائها وإبعادها عن المنظمة عاجلا.
مشــعلنريد افعال - ماتورطت به ايران من جرائم يكفي
ابو امتنانطرد اي شخص ولائه لها بعد سحب الجنسيه منه ووضعه على القايمه السوداء وبلاخص من يقتل رجال امننا لانهم اصبحوا اخطر من داعش الذي هي في الاساس ربيبة ايران وهي من انتجتها اليوم اصبح خطر ايران اكثر من اسرئيل
تعليق 21 مع نفسكقال ايش قال إسلامية ،، إسلامية تدعو اعوانها واذنابها يحجون لكربلا ، ويستهدفون مكة ويتظاهرون في الحج . يارجل قل خير أو اصمت .
محب آل البيتت 21 علي العمري إيران ليست دولة اسلامية والدليل أنه لا يوجد مسجد واحد في طهران والمسلمين لا يستطيعون إقامة صلاة الجمعة والعيد ومن يصلي تلفق له تهمة ويعدم وتقول مسلمة ولائك لها بكل ما تعنيه الكلمة
محب آل البيتعلي العمري ايران دولة رافضية مجوسية دينها أن القرآن محرف وأن الصحابة كفار ويلعنونهم ويقذفون عرض النبي عليه السلام و يسبون بعض آل البيت مثل عبدالله بن عباس رضي الله عنه
محب آل البيتت 21 علي العمري إيران ليست دولة اسلامية والدليل أنه لا يوجد مسجد واحد في طهران والمسلمين لا يستطيعون إقامة صلاة الجمعة والعيد ومن يصلي تلفق له تهمة ويعدم وتقول مسلمة ولائك لها بكل ما تعنيه الكلمة
ابو امتنانكان هذا المفروض اتخاذ هذا القرار من زمن بعيد وانا من اكثر المطالبين بطرد هذه الدوله المسخ من المنظمه لانها ليست دوله اسلاميه في الاساس ولكن بعد لالاعتداء على مكه ماذا بقي لها من دور اسلامي كما يجب
سموالمفروض القرار هذا أسرع قرار يجب أن يتخذ تجاه المجوس من العالم الإسلامي
تعليف 19 الحقيقه لم توفق في الكلامفيه فرق بين اطلق وقصف ،، وكذلك لم توفق في ذكر الشيعة ،الشيعه ليسوا أعداء السواد الاعضم من الشيعة يعتبرون اخوان لنا في الوطن والدين ، فيه جزء منهم رافضه ارهابيين يتبعون ملالي طهران ومنهم الحوثي .
ابوعلي 990افضل للعالم الاسلامي وهم حتى لايريدون مغصوبين علينا يريدون حج اكربلاء يريون مناسك خاصه بهم
عبدالعزيز//يجب اتخاذ هذا القرار وبدون تردد فماذا اعطت ايران للمسلمين غير الارهاب والكره والمؤامرات ودولة فارسيه ماعلاقتها بالاسلام والمسلمين
علي العمرييا. خوان. ايران. دوله. اسلاميه. واظن. انه.** صح. انه. سياسته. سي. جدا. في. المنطقه. بس
أتمنى ان يكون التحرك جاد ويعتمدمن كافة الدول العربية ولاسلامية ،، نعم ايران للاسف ليست دولة إسلامية ، من يستهدف المسلمين وأماكن عبادتهم يعتبر ارهابي ،، لن ننسى حادثت الحرم 1407 وغيرها وآخر هذا التعدي عندما يطلق الحوثي صاروخ على مكة
عاصماهم من طرد ايران هو مواجهتها بمخطط استخباراتي محكم يهدف الى اغراقها في مشاكل داخلية وزعزعة امنها داخليا ودعم الاقليات السنية والاكراد والبلوش وبذلك نكون واجهناها بنفس السلاح ولتشرب من نفس الكاس
كلمة حقمن زار ايران عرف كذبها وضلالها فلا يوجد مسجد واحد وبعكس ذلك توجد الكنائس والسفارات المسلمه تؤدي صلاة الجمعه والجماعه في السفارات أي اسلام هذه اكبر عدو للاسلام المشكله فيه سذج يصدقون انها مسلمه
زعل العنزيالمفروض طرد ايران من زمان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ابو طلاليجب طرد مايسمى ايران لانها مجوسيه محتله للاحواز والجزر الاماراتيه و مناطق البلوش والتركمان والكرد والاذريين
سبهللإيران تحمل مشروع وهي تتفانى في تحقيقه
محب آل البيتكل من يعرف إيران ودينها غير الإسلامي ودعمها للإرهاب وإشاعة الفتن والقلاقل ودعم المجرمين ومناصرتهم يؤيد طر إيران الإرهابية من التعاون الإسلامي
عدو المجوسالمفروض انه من الاساس ماتدخل ايران المجوسية منظمة المسلمين لان الواقع يقول تصرفاتها في المنطقة تعادي الاسلام والمسلمين فيجب طردها فورا من المنظمة وجميع التجمعات الاسلامية حتى تتحرر ايران من المجوس
ابوبنيانمفروض طردها من زمان
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊أقصائها من التجمع الأسلأمي هو الحل لردع الفرس .
صريح جدالان افعالها غير اسلامية وتحارب المسلمين وتزرع الفتن
محب آل البيتكل من يعرف إيران ودينها غير الإسلامي ودعمها للإرهاب وإشاعة الفتن والقلاقل ودعم المجرمين ومناصرتهم يؤيد طر إيران الإرهابية من التعاون الإسلامي
فهد العرمانيسوف يُباد العالم الاسلامي اذا لم يتم ايقاف ايران الفارسية المجوسية عند حدها و بصفة عاجلة
فهد العرمانيالعرب رخوم ثم رخوم ثم رخوم ، لو لهم ذرة هيبة كان ايران ما احتلت دولهم العربية و هم يشاهدون ثم رابطة العالم الاسلامي ومنظماتهم**
جورياي والله اطردوها ماشفنا منها خير بس كله تحريض ضدنا واخذه وتحمل انها دوله اسلاميه للتزييف فقط وهي عكس ذلك حسبي الله ع الخميني وامثاله بس متى تنقلب حال ايران الى الاسواء 😩🤔
جورياي والله اطردوها ماشفنا منها خير بس كله تحريض ضدنا واخذه وتحمل انها دوله اسلاميه للتزييف فقط وهي عكس ذلك حسبي الله ع الخميني وامثاله بس متى تنقلب حال ايران الى الاسواء 😩🤔