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لماذا إيران مهددة بالطرد من منظمة التعاون الإسلامي؟

21 نوفمبر, 2016 , 12:54 م
لماذا إيران مهددة بالطرد من منظمة التعاون الإسلامي؟
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صحيفة المرصد: دعا مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) أمس دول مجلس التعاون خصوصاً، والدول العربية والإسلامية عموماً، إلى طرد إيران من منظمة التعاون الإسلامي، جراء ما تقوم به من إلحاق الضرر بالوحدة الإسلامية، ورعاية الإرهاب بشتى أنواعه، وزرعة ثقافة الطائفية والعمالة بين المسلمين.

وأكد المجلس في بيان صحافي أن تحريض طهران عملائها باليمن لاستهداف مكة المكرمة أظهر للعالم الإسلامي مدى حقد هذه الدولة على أطهر مقدسات المسلمين، وعدم اكتراثها بمقدساتهم، لأن لها مقدسات غير مقدسات 96 في المئة من المسلمين، ما يستوجب رداً قاسياً يليق بالمحافظة على أطهر بقاع الأرض.

وقال رئيس «كوغر» رئيس الجمعية العربية للصحافة وحرية الإعلام الدكتور طارق آل شيخان: “بعد الأفعال التي قامت بها إيران ضد مفاهيم الوحدة الإسلامية، وسعيها لإضعاف وجود تضامن إسلامي موحد أمام دول العالم يحقق للمسلمين مصالحهم، ورعايتها الجماعات الإرهابية التي استهدفت المسلمين في العراق وسورية، وتفاخرها باحتلال أربع عواصم عربية، وتحريضها عملاءها الحوثيين والمخلوع صالحاً باستهداف مكة المكرمة، مثلما استهدفتها سابقاً بالإخلال بأمن حجاج بيت الله الحرام، يجعل أمر طرد هذه الدولة من كل المنظمات الإسلامية أمراً مشروعاً، وضرورة ملحة”.

ووفقًا لـ”الحياة” أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، أهمية تعليق عضوية إيران في الوقت الراهن لدعمها الجماعات الانقلابية في اليمن، قائلاً: “سبق لمنظمة التعاون الإسلامي أن علقت عضوية سورية، وهي من الدول الأعضاء، للسبب ذاته؛ وهو انتهاك حقوق الإنسان”.

وشدد الحارثي على أهمية مبادرة الدول الأعضاء في المنظمة بتجريم الأعمال الإرهابية التي تدعمها إيران في المنطقة، والتقدم بطلب لتعليق عضويتها في المنظمة “وخصوصاً في اليمن، إذ تجاوزت حد العبث بأمن اليمن إلى استهداف مقدسات المسلمين في مكة المكرمة”.

وأضاف: “إننا نعيد إلى الأذهان ما تمخض عنه البيان الختامي للقمة الإسلامية الأخيرة بإسطنبول، الذي دان إيران وأعمالها العدائية ضد الدول العربية والإسلامية بأربعة قرارات إدانة، ما يعني اعترافاً من المنظمة الإسلامية بالتورط الإيراني في الإخلال بوحدة المسلمين وتضامنهم”.

لكن على الجانب الأخر أكد مصدر مطلع في المنظمة عدم تلقي الأمانة العامة أي طلبات بتعليق عضوية إيران.



تعليقات ( 34 )

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  1. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    مهددة لأن جميع ما تقوم به لا علاقة له بالإسلام

    حتى دول الكفر لم تقم بما قامت به تلك الدولة المجوسية. نتمنى اقصائها وإبعادها عن المنظمة عاجلا.
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  2. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    مشــعل

    نريد افعال - ماتورطت به ايران من جرائم يكفي
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  3. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    ابو امتنان

    طرد اي شخص ولائه لها بعد سحب الجنسيه منه ووضعه على القايمه السوداء وبلاخص من يقتل رجال امننا لانهم اصبحوا اخطر من داعش الذي هي في الاساس ربيبة ايران وهي من انتجتها اليوم اصبح خطر ايران اكثر من اسرئيل
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  4. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    تعليق 21 مع نفسك

    قال ايش قال إسلامية ،، إسلامية تدعو اعوانها واذنابها يحجون لكربلا ، ويستهدفون مكة ويتظاهرون في الحج . يارجل قل خير أو اصمت .
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  5. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    محب آل البيت

    ت 21 علي العمري إيران ليست دولة اسلامية والدليل أنه لا يوجد مسجد واحد في طهران والمسلمين لا يستطيعون إقامة صلاة الجمعة والعيد ومن يصلي تلفق له تهمة ويعدم وتقول مسلمة ولائك لها بكل ما تعنيه الكلمة
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  6. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    محب آل البيت

    علي العمري ايران دولة رافضية مجوسية دينها أن القرآن محرف وأن الصحابة كفار ويلعنونهم ويقذفون عرض النبي عليه السلام و يسبون بعض آل البيت مثل عبدالله بن عباس رضي الله عنه
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  7. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    محب آل البيت

    ت 21 علي العمري إيران ليست دولة اسلامية والدليل أنه لا يوجد مسجد واحد في طهران والمسلمين لا يستطيعون إقامة صلاة الجمعة والعيد ومن يصلي تلفق له تهمة ويعدم وتقول مسلمة ولائك لها بكل ما تعنيه الكلمة
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  8. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    ابو امتنان

    كان هذا المفروض اتخاذ هذا القرار من زمن بعيد وانا من اكثر المطالبين بطرد هذه الدوله المسخ من المنظمه لانها ليست دوله اسلاميه في الاساس ولكن بعد لالاعتداء على مكه ماذا بقي لها من دور اسلامي كما يجب
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  9. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    سمو

    المفروض القرار هذا أسرع قرار يجب أن يتخذ تجاه المجوس من العالم الإسلامي
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  10. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    تعليف 19 الحقيقه لم توفق في الكلام

    فيه فرق بين اطلق وقصف ،، وكذلك لم توفق في ذكر الشيعة ،الشيعه ليسوا أعداء السواد الاعضم من الشيعة يعتبرون اخوان لنا في الوطن والدين ، فيه جزء منهم رافضه ارهابيين يتبعون ملالي طهران ومنهم الحوثي .
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  11. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    ابوعلي 990

    افضل للعالم الاسلامي وهم حتى لايريدون مغصوبين علينا يريدون حج اكربلاء يريون مناسك خاصه بهم
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  12. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    عبدالعزيز//

    يجب اتخاذ هذا القرار وبدون تردد فماذا اعطت ايران للمسلمين غير الارهاب والكره والمؤامرات ودولة فارسيه ماعلاقتها بالاسلام والمسلمين
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  13. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    علي العمري

    يا. خوان. ايران. دوله. اسلاميه. واظن. انه.** صح. انه. سياسته. سي. جدا. في. المنطقه. بس
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  14. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    أتمنى ان يكون التحرك جاد ويعتمد

    من كافة الدول العربية ولاسلامية ،، نعم ايران للاسف ليست دولة إسلامية ، من يستهدف المسلمين وأماكن عبادتهم يعتبر ارهابي ،، لن ننسى حادثت الحرم 1407 وغيرها وآخر هذا التعدي عندما يطلق الحوثي صاروخ على مكة
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  15. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    الآن الوضع كما أراه ويراه كل المسلمين السنة ، الحرب أندلعت بين السنة والشيعة فإما أن يقتلكم الشيعة أو تقتلونهم ، أبيدوهم قبل أن يبيدوكم ، ويغتصبوا أطفالكم ونسائكم . لقد قصفوا مكة بالصواريخ وآ إسلاماه
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  16. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    عاصم

    اهم من طرد ايران هو مواجهتها بمخطط استخباراتي محكم يهدف الى اغراقها في مشاكل داخلية وزعزعة امنها داخليا ودعم الاقليات السنية والاكراد والبلوش وبذلك نكون واجهناها بنفس السلاح ولتشرب من نفس الكاس
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  17. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    كلمة حق

    من زار ايران عرف كذبها وضلالها فلا يوجد مسجد واحد وبعكس ذلك توجد الكنائس والسفارات المسلمه تؤدي صلاة الجمعه والجماعه في السفارات أي اسلام هذه اكبر عدو للاسلام المشكله فيه سذج يصدقون انها مسلمه
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  18. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    زعل العنزي

    المفروض طرد ايران من زمان حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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  19. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    ( من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ) الإستخبارات الإسلامية عليها تجهيز فرق إغتيالات لقتل كل الخونة المارقين المتعدين على حقوق المسلمين السنة أقتلوا قادتهم وزعمائهم وكل الذين يأمرون بقتلكم
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  20. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    اطردوها ايران المجوسية عباد الاوثان المشركين**اليوم قبل بكرة هي ومنهو على ملتها الخلأ بها عدوةالاسلام والمسلمين \ \ جمهوريةايران المجوسية
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  21. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    ابو طلال

    يجب طرد مايسمى ايران لانها مجوسيه محتله للاحواز والجزر الاماراتيه و مناطق البلوش والتركمان والكرد والاذريين
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  22. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    لاتفي الإدانةبالإرهاب بل التطبيق العملي بطردها من التعاون الإسلامي وقطع العلاقات معها هي وراء كل ما يحدث وهي ليس المحرض على ضرب مكة بالصواريخ بل هي المنفذة لأن المليشياء الحوثية تجيد تخزين القات فقط..
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  23. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    سبهلل

    إيران تحمل مشروع وهي تتفانى في تحقيقه
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  24. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    محب آل البيت

    كل من يعرف إيران ودينها غير الإسلامي ودعمها للإرهاب وإشاعة الفتن والقلاقل ودعم المجرمين ومناصرتهم يؤيد طر إيران الإرهابية من التعاون الإسلامي
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  25. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    عدو المجوس

    المفروض انه من الاساس ماتدخل ايران المجوسية منظمة المسلمين لان الواقع يقول تصرفاتها في المنطقة تعادي الاسلام والمسلمين فيجب طردها فورا من المنظمة وجميع التجمعات الاسلامية حتى تتحرر ايران من المجوس
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  26. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    ابوبنيان

    مفروض طردها من زمان
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  27. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    أقصائها من التجمع الأسلأمي هو الحل لردع الفرس .
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  28. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    صريح جدا

    لان افعالها غير اسلامية وتحارب المسلمين وتزرع الفتن
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  29. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    محب آل البيت

    كل من يعرف إيران ودينها غير الإسلامي ودعمها للإرهاب وإشاعة الفتن والقلاقل ودعم المجرمين ومناصرتهم يؤيد طر إيران الإرهابية من التعاون الإسلامي
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  30. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    فهد العرماني

    سوف يُباد العالم الاسلامي اذا لم يتم ايقاف ايران الفارسية المجوسية عند حدها و بصفة عاجلة
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  31. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    أطردوا الشيعة الخونة من أي تجمع للمسلمين السنة ولا تقبلوا لهم بأي تمثيل وعليكم باستهداف كبار الخونة من الشيعة والنصيرية وأذنابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  32. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    فهد العرماني

    العرب رخوم ثم رخوم ثم رخوم ، لو لهم ذرة هيبة كان ايران ما احتلت دولهم العربية و هم يشاهدون ثم رابطة العالم الاسلامي ومنظماتهم**
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  33. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    جوري

    اي والله اطردوها ماشفنا منها خير بس كله تحريض ضدنا واخذه وتحمل انها دوله اسلاميه للتزييف فقط وهي عكس ذلك حسبي الله ع الخميني وامثاله بس متى تنقلب حال ايران الى الاسواء 😩🤔
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  34. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    جوري

    اي والله اطردوها ماشفنا منها خير بس كله تحريض ضدنا واخذه وتحمل انها دوله اسلاميه للتزييف فقط وهي عكس ذلك حسبي الله ع الخميني وامثاله بس متى تنقلب حال ايران الى الاسواء 😩🤔
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