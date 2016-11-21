شاهد:أسوأ “مفاجأة” يمكن أن يواجهها عريس..عشيقته السابقة تحضر زفافه بفستان الفرح فهكذا كان ردة فعله!

صحيفة المرصد:فاجأت عشيقة سابقة حبيبها في حفل زفافه عندما أذهلته وكل الحضور بمجيئها مرتديةً فستان العروس الأبيض نفسه.

ووفقاً لموقع”هافينغتون بوست”نقلاً عن صحيفة” Mirror “البريطانية أن العشيقة حضرت بفستان الزفاف الأبيض ذاته والقفازات والخمار الأبيض الذي يجلل وجهها قطع مراسم العرس الذي يعتقد أنه كان في دولة غانا.

ويظهر مقطع فيديو مشهد العرس وضيوفه الذين دبت في أوساطهم البلبلة فيما أصاب العريس الدهشة والذهول.أما الحبيبة السابقة فظهرت في الفيديو تحاول الاقتراب من الزوجين فيما يحاول رجل منعها واقتيادها بعيداً.

وتسمع في الفيديو أصوات الصراخ، وفي إحدى اللقطات تلتقط الحبيبة مكبر الصوت وتتحدث بلهجة محلية مخاطبة الحضور لتفضح العريس أمام ذويه.ولا يتبين هل استمر العرس أم توقف، بيد أن موقع أخبار غانا المرئية والمسموعة زعم أن شجاراً وعراكاً احتدم في الصالة.