شاهد:أسوأ “مفاجأة” يمكن أن يواجهها عريس..عشيقته السابقة تحضر زفافه بفستان الفرح فهكذا كان ردة فعله!

صحيفة المرصد:فاجأت عشيقة سابقة حبيبها في حفل زفافه عندما أذهلته وكل الحضور بمجيئها مرتديةً فستان العروس الأبيض نفسه.
ووفقاً لموقع”هافينغتون بوست”نقلاً عن صحيفة” Mirror “البريطانية أن العشيقة حضرت بفستان الزفاف الأبيض ذاته والقفازات والخمار الأبيض الذي يجلل وجهها قطع مراسم العرس الذي يعتقد أنه كان في دولة غانا.
ويظهر مقطع فيديو مشهد العرس وضيوفه الذين دبت في أوساطهم البلبلة فيما أصاب العريس الدهشة والذهول.أما الحبيبة السابقة فظهرت في الفيديو تحاول الاقتراب من الزوجين فيما يحاول رجل منعها واقتيادها بعيداً.
وتسمع في الفيديو أصوات الصراخ، وفي إحدى اللقطات تلتقط الحبيبة مكبر الصوت وتتحدث بلهجة محلية مخاطبة الحضور لتفضح العريس أمام ذويه.ولا يتبين هل استمر العرس أم توقف، بيد أن موقع أخبار غانا المرئية والمسموعة زعم أن شجاراً وعراكاً احتدم في الصالة.
تعليقات ( 11 )
..اكيد انه خدعها ولعب عليها
مكارم الأخلاق والطبعلكل شيئ زينة في الورى * وزينة المرء تمام الأدب قد يشرفُ المرء بآدابه * فينا وان كان وضيع النسب كن ابن من شئت واكتسب أدباً * يغنيك محموده عن النسبِ إن الفتى من يقول ها أنا ذا * ليس الفتى من يقول .
الجنوبي 1يدافع البلا . كان لزم العشيقه ياملا البندق ثم سد شكمانها
اهي اهيماتسويها الا ***
وشك وشكيجوز الزواج من اثنتين وثلاث واربع...مره واحده
💎🎀سُندُسوآحنا مالنا . . فخار⚱🏺يكسر بعضه.
عدد التعليقات:15520
قلم الحقيقهالله يستر لايتم تطبيق هذا المشهد في صالات الأفراح النسائية لدينا وتصبح العروس عروسين أصلي وتقليد. وعريس الغفلة آخر من يعلم.
عدد التعليقات:3046
ابن الوطنلاتزيد المواجع خلني قد نسيت
مدري ماهوعايدي تزوج بالثنتين..وتنتهي المشكله..خلك متصرف... لا تقفل مخك بسبب موقف بسيط كهذاء..
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرعشيقته يعني علاقات قبل الزواج ومن يرضى يتزوح عشيقه لتكون ام ابنائه ست بيت بشرف مافيه رجل يرضى حتى الغير مسلمين لجا الجد واراد يتزوج يسال عن التزامها واخلاقها ويقول في نفسه مثل ماحصلتها يحصلهاغيري ههه
داعس رقبة الزيدييا مال فرقا العين