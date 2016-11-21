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شاهد:أسوأ “مفاجأة” يمكن أن يواجهها عريس..عشيقته السابقة تحضر زفافه بفستان الفرح فهكذا كان ردة فعله!

21 نوفمبر, 2016 , 14:54 م
شاهد:أسوأ “مفاجأة” يمكن أن يواجهها عريس..عشيقته السابقة تحضر زفافه بفستان الفرح فهكذا كان ردة فعله!
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صحيفة المرصد:فاجأت عشيقة سابقة حبيبها في حفل زفافه عندما أذهلته وكل الحضور بمجيئها مرتديةً فستان العروس الأبيض نفسه.

ووفقاً لموقع”هافينغتون بوست”نقلاً عن صحيفة” Mirror “البريطانية أن العشيقة  حضرت بفستان الزفاف الأبيض ذاته والقفازات والخمار الأبيض الذي يجلل وجهها قطع مراسم العرس الذي يعتقد أنه كان في دولة غانا.

ويظهر مقطع فيديو مشهد العرس وضيوفه الذين دبت في أوساطهم البلبلة فيما أصاب العريس الدهشة والذهول.أما الحبيبة السابقة فظهرت في الفيديو تحاول الاقتراب من الزوجين فيما يحاول رجل منعها واقتيادها بعيداً.

وتسمع في الفيديو أصوات الصراخ، وفي إحدى اللقطات تلتقط الحبيبة مكبر الصوت وتتحدث بلهجة محلية مخاطبة الحضور لتفضح العريس أمام ذويه.ولا يتبين هل استمر العرس أم توقف، بيد أن موقع أخبار غانا المرئية والمسموعة زعم أن شجاراً وعراكاً احتدم في الصالة.

 



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    ..

    اكيد انه خدعها ولعب عليها
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  2. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    مكارم الأخلاق والطبع

    لكل شيئ زينة في الورى * وزينة المرء تمام الأدب قد يشرفُ المرء بآدابه * فينا وان كان وضيع النسب كن ابن من شئت واكتسب أدباً * يغنيك محموده عن النسبِ إن الفتى من يقول ها أنا ذا * ليس الفتى من يقول .
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  3. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    الجنوبي 1

    يدافع البلا . كان لزم العشيقه ياملا البندق ثم سد شكمانها
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  4. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    اهي اهي

    ماتسويها الا ***
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  5. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    وشك وشك

    يجوز الزواج من اثنتين وثلاث واربع...مره واحده
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  6. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    💎🎀سُندُس

    وآحنا مالنا . . فخار⚱🏺يكسر بعضه.
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  7. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 15:24 م
    عدد التعليقات:15520

    قلم الحقيقه

    الله يستر لايتم تطبيق هذا المشهد في صالات الأفراح النسائية لدينا وتصبح العروس عروسين أصلي وتقليد. وعريس الغفلة آخر من يعلم.
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  8. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:3046

    ابن الوطن

    لاتزيد المواجع خلني قد نسيت
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  9. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    مدري ماهو

    عايدي تزوج بالثنتين..وتنتهي المشكله..خلك متصرف... لا تقفل مخك بسبب موقف بسيط كهذاء..
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  10. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    عشيقته يعني علاقات قبل الزواج ومن يرضى يتزوح عشيقه لتكون ام ابنائه ست بيت بشرف مافيه رجل يرضى حتى الغير مسلمين لجا الجد واراد يتزوج يسال عن التزامها واخلاقها ويقول في نفسه مثل ماحصلتها يحصلهاغيري ههه
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  11. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    داعس رقبة الزيدي

    يا مال فرقا العين
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