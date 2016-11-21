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المستثمرون السعوديون مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا.. لهذا السبب!

21 نوفمبر, 2016 , 15:32 م
المستثمرون السعوديون مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا.. لهذا السبب!
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صحيفة المرصد: أظهرت تقارير اقتصادية أن عددا من المستثمرين العقاريين السعوديين في تركيا مهددين بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا لعدم تطويرها في الفترة المحددة؛ جراء تعرضهم للنصب من قبل بعض شركات التطوير العقاري. ويحدد النظام التركي مدي زمنيا لتطوير الأراضي البيضاء، ومن ثم يتم سحبها من جانب الحكومة، في حال لم تطور في الفترة المحددة.

ووفقا لتقرير نشرته “عكاظ” وقع المستثمرون ضحية لبعض شركات التطوير العقاري، التي ماطلت في تطوير الأراضي، ومن ثم بدأت بالمطالبة برفع قيمة العقود المبرمة مع المستثمرين- بعد خفض العملة التركية- ما تسبب في تعطيل عدد من المشاريع العقارية لدى المطورين العقاريين.

من جانبهم رفض المستثمرون السعوديون ما اعتبروه “ابتزازا” لعدم وجود بند في العقود يعطي الحق للمطورين بالمطالبة برفع الأسعار لأي أسباب، فيما توجه عدد منهم للقضاء التركي لاسترداد حقوقهم من شركات المطورين العقاريين.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    تعليق مخالف
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  2. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    مكرفون

    اسحبوها هذولي فلوسهم واجد مثل الرز
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  3. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    سنونو

    هؤلاء فئة من المستثمرين او الحزبيين اللذين كأنو يتباهون بسناباتهم وهم على الخيول في تركيا
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  4. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    أبو الدحم

    ياجماعة حط قريشك في ديرتك أبرك لكم واتركوا عنكم تركيا وغيرها...
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  5. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    مواطن سعودي

    لايمكن لمطور أن يطلب زيادة على عقد موقع وليس فيه فقرة تنص على ذلك .
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  6. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    سيرايفوا

    ورب الكعبة حلال فيهم ياليت الحكومة التركية تسحبها وان شاء الله نسمع خبرهم قريب حتى ثاني مرة يستثمرونها ببلدهم
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  7. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    قارئ

    وقعوا في شرك عملية نصب واحتيال الله يعوض عليهم
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  8. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    يالطيف

    اثركم حتى في تركيا مسببين اراضي بيضاء هنا ابتلينا بكم وهناك بليتموهم بلوى ليش كذا الله يخسر عليكم انه ميقدر عليكم الى رب العالمين
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  9. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    شاوش

    لدينا ازمت سكن ولا فيكم خير ولا في البنوك المحليه نصبتو الشراك لابناء وطنكم في تركيا فوقعتو في شر خبائلكم عموما hard luck ✋
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  10. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    علي العمري

    يا. زين. بلد ليش. ما. تستثمر. في. بلد. لك. وله. بلدك
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  11. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    محماس

    نصب في نصب
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  12. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:15520

    قلم الحقيقه

    عساكم من هالحال وأردى ياأخوان الشر السعوديين.
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