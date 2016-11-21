المستثمرون السعوديون مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا.. لهذا السبب!

صحيفة المرصد: أظهرت تقارير اقتصادية أن عددا من المستثمرين العقاريين السعوديين في تركيا مهددين بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا لعدم تطويرها في الفترة المحددة؛ جراء تعرضهم للنصب من قبل بعض شركات التطوير العقاري. ويحدد النظام التركي مدي زمنيا لتطوير الأراضي البيضاء، ومن ثم يتم سحبها من جانب الحكومة، في حال لم تطور في الفترة المحددة.

ووفقا لتقرير نشرته “عكاظ” وقع المستثمرون ضحية لبعض شركات التطوير العقاري، التي ماطلت في تطوير الأراضي، ومن ثم بدأت بالمطالبة برفع قيمة العقود المبرمة مع المستثمرين- بعد خفض العملة التركية- ما تسبب في تعطيل عدد من المشاريع العقارية لدى المطورين العقاريين.

من جانبهم رفض المستثمرون السعوديون ما اعتبروه “ابتزازا” لعدم وجود بند في العقود يعطي الحق للمطورين بالمطالبة برفع الأسعار لأي أسباب، فيما توجه عدد منهم للقضاء التركي لاسترداد حقوقهم من شركات المطورين العقاريين.