المستثمرون السعوديون مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا.. لهذا السبب!

صحيفة المرصد: أظهرت تقارير اقتصادية أن عددا من المستثمرين العقاريين السعوديين في تركيا مهددين بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا لعدم تطويرها في الفترة المحددة؛ جراء تعرضهم للنصب من قبل بعض شركات التطوير العقاري. ويحدد النظام التركي مدي زمنيا لتطوير الأراضي البيضاء، ومن ثم يتم سحبها من جانب الحكومة، في حال لم تطور في الفترة المحددة.
ووفقا لتقرير نشرته “عكاظ” وقع المستثمرون ضحية لبعض شركات التطوير العقاري، التي ماطلت في تطوير الأراضي، ومن ثم بدأت بالمطالبة برفع قيمة العقود المبرمة مع المستثمرين- بعد خفض العملة التركية- ما تسبب في تعطيل عدد من المشاريع العقارية لدى المطورين العقاريين.
من جانبهم رفض المستثمرون السعوديون ما اعتبروه “ابتزازا” لعدم وجود بند في العقود يعطي الحق للمطورين بالمطالبة برفع الأسعار لأي أسباب، فيما توجه عدد منهم للقضاء التركي لاسترداد حقوقهم من شركات المطورين العقاريين.
تعليقات ( 12 )
مكرفوناسحبوها هذولي فلوسهم واجد مثل الرز
سنونوهؤلاء فئة من المستثمرين او الحزبيين اللذين كأنو يتباهون بسناباتهم وهم على الخيول في تركيا
أبو الدحمياجماعة حط قريشك في ديرتك أبرك لكم واتركوا عنكم تركيا وغيرها...
مواطن سعوديلايمكن لمطور أن يطلب زيادة على عقد موقع وليس فيه فقرة تنص على ذلك .
سيرايفواورب الكعبة حلال فيهم ياليت الحكومة التركية تسحبها وان شاء الله نسمع خبرهم قريب حتى ثاني مرة يستثمرونها ببلدهم
قارئوقعوا في شرك عملية نصب واحتيال الله يعوض عليهم
يالطيفاثركم حتى في تركيا مسببين اراضي بيضاء هنا ابتلينا بكم وهناك بليتموهم بلوى ليش كذا الله يخسر عليكم انه ميقدر عليكم الى رب العالمين
شاوشلدينا ازمت سكن ولا فيكم خير ولا في البنوك المحليه نصبتو الشراك لابناء وطنكم في تركيا فوقعتو في شر خبائلكم عموما hard luck ✋
علي العمرييا. زين. بلد ليش. ما. تستثمر. في. بلد. لك. وله. بلدك
محماسنصب في نصب
عدد التعليقات:15520
قلم الحقيقهعساكم من هالحال وأردى ياأخوان الشر السعوديين.