الرئيس الشيشاني يعتذر للمملكة عن مؤتمر “جروزني” ويؤكد: علاقتنا طويلة الأمد

صحيفة المرصد: أبدى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أسفه الشديد من أن تكون جروزني أو المؤتمر الذي عُقد فيها قد تسبب في انقسام للمسلمين، مضيفًا :” لن نسمح يومًا بممارسة أي عمل في جروزني يهدف إلى التسبب بانقسام بين المسلمين، أكرر أننا وكل المشاركين في المؤتمر لسنا ضد السلفيين الحقيقيين الذين يقفون بثبات على درب السلف الصالح” حسبما أفادت “الشرق الأوسط”.

وأكد قاديروف أن علاقة بلاده مع المملكة علاقة طويلة الأمد، ولا يمكن أن تتغير مع التغيرات العالمية، وأنها ترتبط برباط قوي مع القيادة السعودية، والشعب، والقيادات الدينية، كما يجب أن تكون العلاقات بين المسلمين، لافتا إلى أنه على يقين بأن زيارته المرتقبة للسعودية ستحمل طيفًا واسعًا من القضايا، من أهمها الاقتصاد والاستثمارات والتعليم والثقافة والمسائل الإنسانية والدينية.