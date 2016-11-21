صحيفة المرصد: أبدى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أسفه الشديد من أن تكون جروزني أو المؤتمر الذي عُقد فيها قد تسبب في انقسام للمسلمين، مضيفًا :” لن نسمح يومًا بممارسة أي عمل في جروزني يهدف إلى التسبب بانقسام بين المسلمين، أكرر أننا وكل المشاركين في المؤتمر لسنا ضد السلفيين الحقيقيين الذين يقفون بثبات على درب السلف الصالح” حسبما أفادت “الشرق الأوسط”.
وأكد قاديروف أن علاقة بلاده مع المملكة علاقة طويلة الأمد، ولا يمكن أن تتغير مع التغيرات العالمية، وأنها ترتبط برباط قوي مع القيادة السعودية، والشعب، والقيادات الدينية، كما يجب أن تكون العلاقات بين المسلمين، لافتا إلى أنه على يقين بأن زيارته المرتقبة للسعودية ستحمل طيفًا واسعًا من القضايا، من أهمها الاقتصاد والاستثمارات والتعليم والثقافة والمسائل الإنسانية والدينية.
الرئيس الشيشاني يعتذر للمملكة عن مؤتمر “جروزني” ويؤكد: علاقتنا طويلة الأمد
صحيفة المرصد: أبدى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أسفه الشديد من أن تكون جروزني أو المؤتمر الذي عُقد فيها قد تسبب في انقسام للمسلمين، مضيفًا :” لن نسمح يومًا بممارسة أي عمل في جروزني يهدف إلى التسبب بانقسام بين المسلمين، أكرر أننا وكل المشاركين في المؤتمر لسنا ضد السلفيين الحقيقيين الذين يقفون بثبات على درب السلف الصالح” حسبما أفادت “الشرق الأوسط”.
تعليقات ( 29 )
saleh33كررتها هنا وللمرة الالف اقول يجب وضع جميع المشاركين عدم دخولهم بلدنا واي تعاملات مع اي شخص من هذا الى الازهر البطيخ وجميع المشاركين وضربهم بيد من حديد وهذا شغل المخابرات وعدم دخولهم بلدنا او اي تعامل
غرم اللهجاء يعتذر وهو صاغر وكل من ايد مؤتمره المشبوه الفاشل في الاخير لايصح الا الصحيح
فهد العنزيمايهرول عبث ، إبحثوا وراءه وتبينوا !!!!
خالد القحطانيلن نرضى حتى يعلن عند الكعبه في المسجد الحرام خطأه وأسفه
مواطنلايجوز الحكم على الناس والدخول في النوايا قبل الاستماع الى الآخر ثم الحكم.اتق الله أينما كنت
العمدهالشرهه ماهى عليك الشرهه على الصوفية المخططين والمتأمرين على اهل السنه والجماعه ولاكن الله لهم بالمرصاد.صوفيه وتجانيه وقادريه وقبوريه وغيرهم الكثير من مخالفى السنه النبويه الشريفه هم من حضر مؤتمرهم.
زائر المرصدتعليق مخالف
ابومحمدالمؤمن كيس فطن، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين
ابومحمدتعليق مخالف
متابع المرصدتعليق مخالف
مواطن ولكن ،،،،الطاهر يوم عقد الاجتماع كان ****
مرحباكويس اعتذر سلطوا الاعلام عليه وخلوها علنا الاعتذار
عدد التعليقات:22
سلمان البقميمن خطط للمؤتمر ودبر وسعى له هو رأس الفتنة القبوري الصوفي الحبيب الجفري من زيدية اليمن.. والذي يكن العداء الشديد للسعودية وأهل السنة والجماعة.. بهدف تشويه صورة أهل الحق والاعتدال..
ويمجرد تفكير نحتاج
تفاحهنحن بحاجة الرز صراحه بدل مانتصدق على الاخرين الاقربون أولى
سنافي.فلنحسن الظن ونرحب بمن اقبل للخير ونسعى معه لنشر الخير والوعي ومحاربة البدع والخرافات .
جوزاءاهم حاجه يثبت للناس الي كانوا معه بانه اخطى في حق الرياض وانه على استعداد ان يعتذر عن ما جرى في التصريحات الخاطى
رعد الجنوبطالما الرجل اعتذر فلنجربه ونرى
الصارمعفى الله عمّا سلف، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الرجوع للحق أخير من الإستمرار في الظلال، نسأل الله أن يهدينا وجميع أخواننا المسلمين ل السراط المستقيم
انشر التعليقما انت الا ***لسيدك بوتن
سنافي.إذا فلتثبت الأقوال باﻻفعال ويبدأ بنشر الوعي الديني وفق مذهب اهل السنة والجماعة(مذهب السلف) رضوان الله عليهم.
محمدهاذي الزبدة بالموضوع جاي علشان اقتصاد بلاده واستثمارات وفلوس الظاهر انقطع عنه الرز وتحسف اقول لا تجي ولانشوفك وخلي إيران وغيرها ينفعوك
جبال سديرمادريناء عنك لاانت ولا مؤتمرك صوفية متجمعين يدعون انهم هم اهل السنةوالجماعة لاتجتمع السنة والخزعبلات والتبرك باالقبور وطلب الغوث والرزق من الاموات وهل انتم من تقررون من هم اهل السنة فاقد الشيئ لايعطية
السلام عليكمفوق عالي الشهب يا أغلى ثرى مجدك لقدام وأمجادك ورا وان حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد انتي ما مثلك بها الدنيا بلد والله ما مثلك بها الدنيا بلد و عاش ابو فهد سلمان المجد
علي العمريشكله. مثل اعتذار كبري لهادي
مجمية ومرفوعه راسك يابلدي من رب العالمينمثل حكاية قصة اعتذار كيري لهادي الرجل قال أن علاقة بلاده مع المملكة علاقة طويلة الأمد، ولا يمكن أن تتغير مع التغيرات العالمية، ما اعتذر . لانه شريك في المؤامرة
الـزعــيــمصح النوم توّ ة يعتذر أتوقع موصحيح انه اعتذر نفس قناة العربيه يوم تقول الخارجيه الامريكيه اعتذرت للرئيس هادي وبعدين نفو الخبر الامريكان من عندكم الخبريه هاي يقول السوري 😂
زائرلأا كده حيزعل منك بتاع الرز أوي فكل شيء من تخطيطه