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الرئيس الشيشاني يعتذر للمملكة عن مؤتمر “جروزني” ويؤكد: علاقتنا طويلة الأمد

21 نوفمبر, 2016 , 15:55 م
الرئيس الشيشاني يعتذر للمملكة عن مؤتمر “جروزني” ويؤكد: علاقتنا طويلة الأمد
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صحيفة المرصد: أبدى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أسفه الشديد من أن تكون جروزني أو المؤتمر الذي عُقد فيها قد تسبب في انقسام للمسلمين، مضيفًا :” لن نسمح يومًا بممارسة أي عمل في جروزني يهدف إلى التسبب بانقسام بين المسلمين، أكرر أننا وكل المشاركين في المؤتمر لسنا ضد السلفيين الحقيقيين الذين يقفون بثبات على درب السلف الصالح” حسبما أفادت “الشرق الأوسط”.
وأكد قاديروف أن علاقة بلاده مع المملكة علاقة طويلة الأمد، ولا يمكن أن تتغير مع التغيرات العالمية، وأنها ترتبط برباط قوي مع القيادة السعودية، والشعب، والقيادات الدينية، كما يجب أن تكون العلاقات بين المسلمين، لافتا إلى أنه على يقين بأن زيارته المرتقبة للسعودية ستحمل طيفًا واسعًا من القضايا، من أهمها الاقتصاد والاستثمارات والتعليم والثقافة والمسائل الإنسانية والدينية.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    saleh33

    كررتها هنا وللمرة الالف اقول يجب وضع جميع المشاركين عدم دخولهم بلدنا واي تعاملات مع اي شخص من هذا الى الازهر البطيخ وجميع المشاركين وضربهم بيد من حديد وهذا شغل المخابرات وعدم دخولهم بلدنا او اي تعامل
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  2. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    غرم الله

    جاء يعتذر وهو صاغر وكل من ايد مؤتمره المشبوه الفاشل في الاخير لايصح الا الصحيح
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  3. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    فهد العنزي

    مايهرول عبث ، إبحثوا وراءه وتبينوا !!!!
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  4. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    خالد القحطاني

    لن نرضى حتى يعلن عند الكعبه في المسجد الحرام خطأه وأسفه
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  5. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    مواطن

    لايجوز الحكم على الناس والدخول في النوايا قبل الاستماع الى الآخر ثم الحكم.اتق الله أينما كنت
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  6. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    العمده

    الشرهه ماهى عليك الشرهه على الصوفية المخططين والمتأمرين على اهل السنه والجماعه ولاكن الله لهم بالمرصاد.صوفيه وتجانيه وقادريه وقبوريه وغيرهم الكثير من مخالفى السنه النبويه الشريفه هم من حضر مؤتمرهم.
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  7. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    زائر المرصد

    تعليق مخالف
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  8. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    ابومحمد

    المؤمن كيس فطن، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين
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  9. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    ابومحمد

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  10. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    متابع المرصد

    تعليق مخالف
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  11. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الطاهر يوم عقد الاجتماع كان ****
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  12. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    مرحب

    اكويس اعتذر سلطوا الاعلام عليه وخلوها علنا الاعتذار
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  13. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:22

    سلمان البقمي

    من خطط للمؤتمر ودبر وسعى له هو رأس الفتنة القبوري الصوفي الحبيب الجفري من زيدية اليمن.. والذي يكن العداء الشديد للسعودية وأهل السنة والجماعة.. بهدف تشويه صورة أهل الحق والاعتدال..
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  14. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    وي

    مجرد تفكير نحتاج
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  15. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    تفاحه

    نحن بحاجة الرز صراحه بدل مانتصدق على الاخرين الاقربون أولى
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  16. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    سنافي.

    فلنحسن الظن ونرحب بمن اقبل للخير ونسعى معه لنشر الخير والوعي ومحاربة البدع والخرافات .
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  17. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    جوزاء

    اهم حاجه يثبت للناس الي كانوا معه بانه اخطى في حق الرياض وانه على استعداد ان يعتذر عن ما جرى في التصريحات الخاطى
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  18. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    رعد الجنوب

    طالما الرجل اعتذر فلنجربه ونرى
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  19. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    الصارم

    عفى الله عمّا سلف، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الرجوع للحق أخير من الإستمرار في الظلال، نسأل الله أن يهدينا وجميع أخواننا المسلمين ل السراط المستقيم
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  20. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    انشر التعليق

    ما انت الا ***لسيدك بوتن
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  21. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    سنافي.

    إذا فلتثبت الأقوال باﻻفعال ويبدأ بنشر الوعي الديني وفق مذهب اهل السنة والجماعة(مذهب السلف) رضوان الله عليهم.
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  22. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    محمد

    هاذي الزبدة بالموضوع جاي علشان اقتصاد بلاده واستثمارات وفلوس الظاهر انقطع عنه الرز وتحسف اقول لا تجي ولانشوفك وخلي إيران وغيرها ينفعوك
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  23. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    جبال سدير

    مادريناء عنك لاانت ولا مؤتمرك صوفية متجمعين يدعون انهم هم اهل السنةوالجماعة لاتجتمع السنة والخزعبلات والتبرك باالقبور وطلب الغوث والرزق من الاموات وهل انتم من تقررون من هم اهل السنة فاقد الشيئ لايعطية
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  24. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    السلام عليكم

    فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى مجدك لقدام وأمجادك ورا وان حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد انتي ما مثلك بها الدنيا بلد والله ما مثلك بها الدنيا بلد و عاش ابو فهد سلمان المجد
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  25. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    بالعكس الاعتذار من شيم الكبار والحمد لله انه رجع لرشده وكل ذلك بفضل سياسة حكومتنا الرشيده بقيادة ابو فهد بعدما عرفهم باهداف المجوس التي تحاك ضد السنه ومرحبا بكم يا فخامة الرئيس في بلدكم الثاني..
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  26. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    علي العمري

    شكله. مثل اعتذار كبري لهادي
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  27. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    مجمية ومرفوعه راسك يابلدي من رب العالمين

    مثل حكاية قصة اعتذار كيري لهادي الرجل قال أن علاقة بلاده مع المملكة علاقة طويلة الأمد، ولا يمكن أن تتغير مع التغيرات العالمية، ما اعتذر . لانه شريك في المؤامرة
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  28. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    الـزعــيــم

    صح النوم توّ ة يعتذر أتوقع موصحيح انه اعتذر نفس قناة العربيه يوم تقول الخارجيه الامريكيه اعتذرت للرئيس هادي وبعدين نفو الخبر الامريكان من عندكم الخبريه هاي يقول السوري 😂
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  29. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    زائر

    لأا كده حيزعل منك بتاع الرز أوي فكل شيء من تخطيطه
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