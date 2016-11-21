مصادر:استدعاء ناشر فيديو السيدة المتلفظة على رجل الهيئة بالرياض للتحقيق-فيديو

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن السيدة التى ظهرت في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء تلفظها على أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض، أربعينية، وحضرت إلى مقر الشرطة العليا برفقه زوجها بعد استدعاؤها لهيئة التحقيق والادعاء لاتخاذ الإجراءات.

ووفقاً لموقع”مسار”أوضحت المصادر، ان الشرطة تعتزم استدعاء ناشر الفيديو على “يوتيوب”، بتهمة التشهير.وحصلت الأجهزة الأمنيةعلى رقم لوحة السيارة، واستدعت صاحبها، الذي أفاد بأن السيدة كانت تركب مع زوجته، ولا علاقة لها بالقضية.