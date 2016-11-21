مصادر:استدعاء ناشر فيديو السيدة المتلفظة على رجل الهيئة بالرياض للتحقيق-فيديو

صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن السيدة التى ظهرت في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء تلفظها على أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض، أربعينية، وحضرت إلى مقر الشرطة العليا برفقه زوجها بعد استدعاؤها لهيئة التحقيق والادعاء لاتخاذ الإجراءات.
ووفقاً لموقع”مسار”أوضحت المصادر، ان الشرطة تعتزم استدعاء ناشر الفيديو على “يوتيوب”، بتهمة التشهير.وحصلت الأجهزة الأمنيةعلى رقم لوحة السيارة، واستدعت صاحبها، الذي أفاد بأن السيدة كانت تركب مع زوجته، ولا علاقة لها بالقضية.
تعليقات ( 26 )
معاهد ومبايع ال سعوديجب محاسب عضو الهيئة أشد الحساب . أيه ومنعه من التدخل في شئون الناس . التعليمات واضحة وصريحة من الدولة ماعليها غبار ( عند مشاهدة اي مخالفة او سؤء سلوك فقط يقوم بإبلاغ اقرب دورية او سيكت ويازين السكوت
اسمرعبرحرمة طالعة من الدانوب يعني ماخذه مواد غذائية وش تبي فيها ناشب لها الله يهديك .. للأسف البعض تصرفاته غير محسوبة يشوه فيها الهيئة .. المفروض أعضاء الهيئة يكونوا ذو شهادات عليا بالشريعة يتعاملون بالحسنى
وحيدالارض اجدبت السنه هذه ماشفنا الغيث نزل الله يرحم عباده
محمدالجعيدراح فيها الناشر
خلك بعيد حبك يزيد 😊بدال التكريم واعطائه هديه يستدعى للستجواب مرحبآ بالشفافيه ويابلادي واصلي هههه
💎💛عــــهــــــود💛💎في آخر الزمان يصدّق الكاذب ويُكَذَّب الصادق ويؤتمن الخائن ويخوَّّن الأمين ...... حسبنا الله وكفى
💎💛عــــهــــــود💛💎تقول له قلة أدب و وسخ ! لأنه ينصحها وماندري قبل وش قالت له واضح انها قالت أعظم من كذا قبل التصوير . رمتني بدائها وانسلت ..فعلاً كلن يرى الناس بعين طبعه .أجل المطوع وسخ عشانه ينصح ؟!
مع زاتكخبر ممتاز..وهل سيتم استدعاء ممن سبق وأن شهروا بأعضاء هئيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.سابقا .وأثر رجعي.هل من حقهم المطالبه؟؟؟؟؟
الرأي العامسبحان الله ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
محمد١٦ -- ماعندكم اعذار غير كلمة ليبرالي ترى الأسطوانة ذي قديمة الناس صارت تضحك عليها مابقى احد ماخليتوه ليبرالي ههههه
محب الهيئةوفي حال يكون الأمر يعلق بتشهير بأحد رجال الهيئه يكون الأمر طبيعي. لماذا الليبراليه العفنه مفضله ع المجتمع السني. حسبنا الله ونعم الوكيل.
فريدة شوقياكيد التهمه راكبته هو اللي يطاردها لين باب المجمع وطبعاً الحقيقة بتبان واللي صور كتب عبارة لها اكثر من معنى والاهم من هذا كله "لن تعودي"
💎💛عــــهــــــود💛💎ضاعت هيبة رجال الهيئة فضعنا كلنا وخسرنا البركة انهارت القِيَم فانهار الاقتصاد .. ياحماة الفضيلة لاتحزنوا سيعرف الكل قدركم في يومٍ ما .
غورباتشوفتعليق مخالف
يمني عاشق الدمامتعليق مخالف
علي العمريالي. متي. التشهير. في. الناس. وكمان. كانت. مع. زوجه. ايش. دخل. الهيئه. فيهم.
يالطيفليه القبض عليه اجل. هل هي لها منصب او واسطه من شكل السيارة باين علشان كذا انحرجت بعد نشر المقطع بين الي تعرفهم يمكن كانت يعتبرونها هادئه لاكن بعد المقطع سبب لها احراج الان مافيه سبب لإستدعاء الناشر
💎💛عــــهــــــود💛💎مزدي فيها . بصراحة فيه نساء قمة في الانحطاط والمشكلة من صوتها انها حول الخمسين ياالله هيا الشعيبي أسلوبها أرقى منها . لكل شاب لاتفكر تتزوج إلا من بنت العشرين وتحت لأن سهل تغير طباعها وتكون تخاف وبريئة
أبو مصلفح الرياضبعدين معقولة إن كلمة وسخ تعتبر تلفظ ويتم استدعاء آنسة لأجل شخص ملاحقها اللين باب سيارتها أنا كنت موظف ولازلت في السوق الهيئةلابد من رقيب عليهم لأجل مايتفلتوا ع الناس الدين النصيحة واللين أقوى من الشدة
أبو مصلفح الرياضاللي يعجبك في المواطن السعودي الصالح إنه هو رجل الأمن الأول لا وعاجبوني شباب حلوين من طبقة حماة الأعراض يصورون بنات في الشارع منتظرات ويعلقون وينكم يامسلمين ذولي بنات بيركبوا مع عيال وينكم ياأمة محمد
محب الهيئهتعليق مخالف
مصممإذا لم تستح فاصنع ما شئت // موضوع مقلق // وين المواضيع الحلوه أم الصور الحلوه
في الصميمواضح من صوتها انها بنت عالم وناس ... كنها ***... الله لا يبلانا
ن.ريعني اللي تصرخ كانت وحده ثانية ؟ وهذي كانت تتفرج لكن التصوير جاء من زاويه بينت انها هي اللي تتكلم؟!! في هذي الحاله لازم يحاسب ناشر المقطع اشد حساب
سنونواللي صور الفيديو مذنب بنشره
بنت الرياضبعض الناس صارت شغلتها في الحياة التصوير والتشهير من يوم طلعت جوالات الكاميرا ماشفنا خير