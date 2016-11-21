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بالفيديو : “ روح شريرة ” تسيطر على فتاة خلال حديثها عبر الهاتف مع صديقها !

21 نوفمبر, 2016 , 18:38 م
بالفيديو : “ روح شريرة ” تسيطر على فتاة خلال حديثها عبر الهاتف مع صديقها !
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صحيفة المرصد:ظهرت فتاة مكسيكية في مقطع فيديو مثير، وهي تتحدث عبر الهاتف عن رحلة تخطط لها، عندما بدأت تشعر بالتعب، وأثناء تناول قضمة من الشيكولاته عانت من شلل مؤقت، وأصبحت غير قادرة على الحركة وتشابكت أطرافها.

ووفقاً لما ذكر موقع ” ميرور” البريطاني، فقد سيطرت روح شريرة على الفتاة، والمخيف أن الفتاة فاقت من نوبتها وصرخت بقوة من الرعب وخرجت من غرفتها باكية في محاولة للهرب.

وأثارت اللقطات جدالاً حاداً بين المستخدمين، ما بين آراء تعتبر الواقعة حدثت فعلاً، وآخرون يرونها محض تمثيل.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:945

    سامية

    طريقة تستخدم غالبا و تمثيلية ناجحة فهي بهذا الإعلان الذي نشرته صديقتها ستبدأ عمل ناجح في مجتمع يصدق الخرافات 😂😂😂
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  2. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    يالطيف

    تمثيليه
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  3. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    الجن و تلبسه بالأنسان ، سبحان الله الخالق ، بأسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيئا لا في السماء ولا الأرض .
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  4. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    الماااااضي2030

    هبوط في الضغط والسكر
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  5. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    ابو مصلفح حرر ارضك وعرضك من الحوثي اول ثم لكل حادث حديث
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  6. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    الهمداني

    في المكسيكية هالروح الشريرة لم تتسلط غير على نفس وحدة تعال هنا وشوف الروح الشريرة على كم نفس تسيطر على كل الموجودين
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  7. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    انقهري
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  8. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    أبو مصلفح الرياض

    أبكون سعودي وبقول الحمد لله على نعمة الإسلام
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