بالفيديو : “ روح شريرة ” تسيطر على فتاة خلال حديثها عبر الهاتف مع صديقها !

صحيفة المرصد:ظهرت فتاة مكسيكية في مقطع فيديو مثير، وهي تتحدث عبر الهاتف عن رحلة تخطط لها، عندما بدأت تشعر بالتعب، وأثناء تناول قضمة من الشيكولاته عانت من شلل مؤقت، وأصبحت غير قادرة على الحركة وتشابكت أطرافها.

ووفقاً لما ذكر موقع ” ميرور” البريطاني، فقد سيطرت روح شريرة على الفتاة، والمخيف أن الفتاة فاقت من نوبتها وصرخت بقوة من الرعب وخرجت من غرفتها باكية في محاولة للهرب.

وأثارت اللقطات جدالاً حاداً بين المستخدمين، ما بين آراء تعتبر الواقعة حدثت فعلاً، وآخرون يرونها محض تمثيل.