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هبوط شديد للجنيه المصري أمام الدولار والسوق السوداء تشتعل من جديد

21 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
هبوط شديد للجنيه المصري أمام الدولار والسوق السوداء تشتعل من جديد
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صحيفة المرصد:تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، الاثنين 21-11-2016 حاجز الـ18 جنيه تزامنا مع ارتفاعه في البنوك في بداية تعاملات اليوم إلى 18.05 جنيه.

وسجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء 18جنيه، كما سجل 18.25 للبيع.

يأتي ذلك بعد أن عادت السوق السوداء للعمل الخميس الماضي بعد توقف دام أسبوعين نتيجة الارتباك من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    سلمان

    زغرطي يا خنبوقة يابو المعرفات ***راح والجنيه طاح هههههههه
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  2. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    محمد

    تعليق مخالف
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  3. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    والعياذ بالله منهم

    ام محمد هههه كيف واحنا مالنا خنبوقة
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  4. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    محمد مطر

    مصر تحتاج مثل مهاتير محمد الماليزي الذي انقد عملة الماليزي عندما عرض البنك الدولي قرض وطلب منه بتخفيض العملة الماليزية ورفض ذلك وقام بدراسة حيث نجحت خطته والآن ماليزيا من أقوى الدول الاسوية اقتصادا.
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  5. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    ام محمد

    كل واحد عقله برأسه ويعرف خلاصه ، وأحنا مالنا
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  6. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:357

    الديدحان

    كل من يفكر ارجاع العلاقات مع ايران المجوسيه الشيطانيه يصيبها الله بالفقر والعار . عبدة الاوثان والدجل ... هذا حال مصر .
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  7. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    ابوعلاوي

    قمة ***والتخبط من القيادة المصرية فمن اجل قرض البنك الدولي 12 مليار دولار على كم سنه تدمر عملتك وتضغط على شعبك وتجعله يعيش بين جحيم الاسعار وشبح الجوع بحجة الاصلاح الاقتصادي امحق من اصلاح
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  8. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    ههههههه

    حكمت ألله فوق كل شي
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  9. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    مما يسعدني
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  10. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 19:11 م
    عدد التعليقات:8164

    الحرمان

    كم مليون نسمه ويدرسوننا رياضيات واقتصاد ومالقو حل
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  11. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    ابن حامد

    هناك دولا عملتها بالالاف للدولار ولم تسقط. قولوا خير.
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  12. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    Saad

    قوة مصر قوة للعرب ولكن الاعمال بالنيات ولم يفهم احد ماهي سياسة مصر والدليل الاعلام المصري في تخبط شديد يدافع عن عدوه ويتعالى على من يدعمه على كل نتمنى ان يكونو واضحين اما ابيض او اسود
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  13. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    إلا بيصير مثل الروبيه عملة اندنوشيا وإلا الروبيه الهنديه ... اقرأوا على مصر الفاتحه ياقدعان وأدعوا لها بالرحمه فهي على فراش الموت تحتضر
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  14. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    واضح

    قريبا بيصير الجنية مثل الليرة السورية او اللبنانية
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