هبوط شديد للجنيه المصري أمام الدولار والسوق السوداء تشتعل من جديد

صحيفة المرصد:تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، الاثنين 21-11-2016 حاجز الـ18 جنيه تزامنا مع ارتفاعه في البنوك في بداية تعاملات اليوم إلى 18.05 جنيه.
وسجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء 18جنيه، كما سجل 18.25 للبيع.
يأتي ذلك بعد أن عادت السوق السوداء للعمل الخميس الماضي بعد توقف دام أسبوعين نتيجة الارتباك من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
تعليقات ( 14 )
سلمانزغرطي يا خنبوقة يابو المعرفات ***راح والجنيه طاح هههههههه
محمدتعليق مخالف
والعياذ بالله منهمام محمد هههه كيف واحنا مالنا خنبوقة
محمد مطرمصر تحتاج مثل مهاتير محمد الماليزي الذي انقد عملة الماليزي عندما عرض البنك الدولي قرض وطلب منه بتخفيض العملة الماليزية ورفض ذلك وقام بدراسة حيث نجحت خطته والآن ماليزيا من أقوى الدول الاسوية اقتصادا.
ام محمدكل واحد عقله برأسه ويعرف خلاصه ، وأحنا مالنا
عدد التعليقات:357
الديدحانكل من يفكر ارجاع العلاقات مع ايران المجوسيه الشيطانيه يصيبها الله بالفقر والعار . عبدة الاوثان والدجل ... هذا حال مصر .
ابوعلاويقمة ***والتخبط من القيادة المصرية فمن اجل قرض البنك الدولي 12 مليار دولار على كم سنه تدمر عملتك وتضغط على شعبك وتجعله يعيش بين جحيم الاسعار وشبح الجوع بحجة الاصلاح الاقتصادي امحق من اصلاح
هههههههحكمت ألله فوق كل شي
عدد التعليقات:8164
الحرمانكم مليون نسمه ويدرسوننا رياضيات واقتصاد ومالقو حل
ابن حامدهناك دولا عملتها بالالاف للدولار ولم تسقط. قولوا خير.
Saadقوة مصر قوة للعرب ولكن الاعمال بالنيات ولم يفهم احد ماهي سياسة مصر والدليل الاعلام المصري في تخبط شديد يدافع عن عدوه ويتعالى على من يدعمه على كل نتمنى ان يكونو واضحين اما ابيض او اسود
واضحقريبا بيصير الجنية مثل الليرة السورية او اللبنانية