هبوط شديد للجنيه المصري أمام الدولار والسوق السوداء تشتعل من جديد

صحيفة المرصد:تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، الاثنين 21-11-2016 حاجز الـ18 جنيه تزامنا مع ارتفاعه في البنوك في بداية تعاملات اليوم إلى 18.05 جنيه.

وسجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء 18جنيه، كما سجل 18.25 للبيع.

يأتي ذلك بعد أن عادت السوق السوداء للعمل الخميس الماضي بعد توقف دام أسبوعين نتيجة الارتباك من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.