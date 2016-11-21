شبيهة بلقيس تشعل مواقع التواصل – صورة

صحيفة المرصد:نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي صورة شاركت بها متابعيها على “انستقرام” وهي لشابة تمتلك ملامح مشابهة لها.

وعبرت الشابة عن دهشتها لهذا الأمر، وعلقت على الصورة قائلة: “يا كثر شبيهاتي كثراه.. أحسبها أنا” .

حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي تظهر فيها شابة بملامح وجه شبيهة ببلقيس من ناحية الشعر الطويل ولون بشرتها السمراء، كذلك جسدها النحيف.