  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شبيهة بلقيس تشعل مواقع التواصل – صورة

21 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
شبيهة بلقيس تشعل مواقع التواصل – صورة
  • 2٬161
  • 21
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي صورة شاركت بها متابعيها على “انستقرام” وهي لشابة تمتلك ملامح مشابهة لها.

وعبرت الشابة عن دهشتها لهذا الأمر، وعلقت على الصورة قائلة: “يا كثر شبيهاتي كثراه.. أحسبها أنا” .

حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي تظهر فيها شابة بملامح وجه شبيهة ببلقيس من ناحية الشعر الطويل ولون بشرتها السمراء، كذلك جسدها النحيف.

1294187706-36



تعليقات ( 21 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    وشك وشك

    وين الحلاوه...الحين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    يعني هل ستنخفض اسعار الايجارات مثلن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    خافو الله

    هذه اجمل من بلقيس مليون مرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    💎🎀سُندُس

    بغض النظر عن شكلي ..الحمدلله أنا ماقد واجهت لي شبيهة "متفردة"😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    زائر

    عمليات التجميل نشوف 50 حرمه يا شبهون بعض ولكن هذه الحركه مرض الشهره اليمنيات خلقهم واحد النحفه وتطيراة العيون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    قال تشعل قال مادريت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    سمير نجد

    هذي احدث الحركات للظهور في الإعلام إذا بدو ينسونهم الناس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    الحمد لله رب العالمين

    رحمتك يارب بعبادك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    سبحانك ربي

    اللهم اصلح شباب المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    زائر

    وش فيها طايحه في اسطبل خيول عسى ما شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    بريفابريك

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    متقاعد

    فعلا وانا في بيتي اللي استلمته من الاسكان اصور المواقع والمصابين لقيو اسره فاظيه والبعض سافر ع رحلات الدايركت المباشره تبوك جيزان لأن المتاجر في مطار جده والرياض تشتغل من دون مرور الركاب الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:8164

    الحرمان

    مريم فارس 🎼يسئلني مكانه وين جو القلب ولا العين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:8164

    الحرمان

    اما السر كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    خالد

    ليه مايكون أنتِ تشبهين لهم ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    أرزة 🌲 لبنان

    حتى إنتي يابلقيس عمتتشبهي بمريام فارس يعني الحال من بعضو
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  18. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    يعيبو على الناس والعيب فيهم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    محب للخير

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله يابلقيس أكن لك إحترام وتقدير مثقفة عندها لغات ناجحة دراسيا وعمليا وأخلاقيا ****..... نفتخر بيكي يابنت اليمن وبأبوكي ويارب يهدينا وياكي
    لا يعجبني(19) اعجبني(2)
  21. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    خالد الزهراني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم