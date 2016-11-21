شبيهة بلقيس تشعل مواقع التواصل – صورة

صحيفة المرصد:نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي صورة شاركت بها متابعيها على “انستقرام” وهي لشابة تمتلك ملامح مشابهة لها.
وعبرت الشابة عن دهشتها لهذا الأمر، وعلقت على الصورة قائلة: “يا كثر شبيهاتي كثراه.. أحسبها أنا” .
حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي تظهر فيها شابة بملامح وجه شبيهة ببلقيس من ناحية الشعر الطويل ولون بشرتها السمراء، كذلك جسدها النحيف.
تعليقات ( 21 )
وشك وشكوين الحلاوه...الحين
خافو اللههذه اجمل من بلقيس مليون مرة
💎🎀سُندُسبغض النظر عن شكلي ..الحمدلله أنا ماقد واجهت لي شبيهة "متفردة"😊
زائرعمليات التجميل نشوف 50 حرمه يا شبهون بعض ولكن هذه الحركه مرض الشهره اليمنيات خلقهم واحد النحفه وتطيراة العيون
سمير نجدهذي احدث الحركات للظهور في الإعلام إذا بدو ينسونهم الناس .
الحمد لله رب العالمينرحمتك يارب بعبادك
سبحانك ربياللهم اصلح شباب المسلمين
زائروش فيها طايحه في اسطبل خيول عسى ما شر
بريفابريكتعليق مخالف
متقاعدفعلا وانا في بيتي اللي استلمته من الاسكان اصور المواقع والمصابين لقيو اسره فاظيه والبعض سافر ع رحلات الدايركت المباشره تبوك جيزان لأن المتاجر في مطار جده والرياض تشتغل من دون مرور الركاب الحمدلله
عدد التعليقات:8164
الحرمانمريم فارس 🎼يسئلني مكانه وين جو القلب ولا العين
عدد التعليقات:8164
الحرماناما السر كلام
خالدليه مايكون أنتِ تشبهين لهم ؟
أرزة 🌲 لبنانحتى إنتي يابلقيس عمتتشبهي بمريام فارس يعني الحال من بعضو
يعيبو على الناس والعيب فيهمتعليق مخالف
محب للخيرتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضوالله يابلقيس أكن لك إحترام وتقدير مثقفة عندها لغات ناجحة دراسيا وعمليا وأخلاقيا ****..... نفتخر بيكي يابنت اليمن وبأبوكي ويارب يهدينا وياكي
خالد الزهرانيتعليق مخالف