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فيديو لمواطن يقتل كلب بوحشية يثير استياء نشطاء مواقع التواصل

21 نوفمبر, 2016 , 19:11 م
فيديو لمواطن يقتل كلب بوحشية يثير استياء نشطاء مواقع التواصل
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صحيفة المرصد:تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن وجد كلب داخل زريبة أغنامه فانقض عليه بوحشية وقتله ضرباً بالعصى.

وقد أثار المقطع استياء رواد مواقع التواصل ووصفوه بالعمل الغير مبرر من قبل المواطن الذي استخدم أسلوب وحشي في قتل الكلب.



تعليقات ( 69 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 69
    21 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    فتبينوا

    لاشك في تحريم فعله مهما كان لقوله صلى الله عليه وسلم أذا قتلتوا فاحسنوا القتله وهذا الرجل موقوف عند ربه لظلمه بسوء قتلته والا الحيوان المؤذي يجوز قتله لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يقتل والكلب العقور
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  2. 68
    21 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    فــــهـــــد

    حرام الله يكسر يدك يالشايب العايب
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  3. 67
    21 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    الهيئه

    نعم ليه لا لو تركه ممكن يشسوي مشكله وكلاب واجد مفلوته ملتحيه وتذي خلق الله وتسوي مشاكل
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  4. 66
    21 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    مصرقع

    ونقول ليش نصلي استسقاء وما ينزل المطر حسبي الله ونعم الوكيل دخل الجنة يمكن هذا الكلب دخل الزريبة بحث عن ماء تحصل كثير وانا اعرف أنواع الكلاب هذا الكلب مو مسعور ويتعرف الكلاب المسعورة من نباحها
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  5. 65
    21 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    أكيد الكلب وجوده خطر جدا وممكن يأذي انسان او راعي وأكيد انه قضى على حلاله وانا اشوف ان موته افضل من وجوده المؤذي.
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  6. 64
    21 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    مسمار

    نفسيييييه اقسم بالله نفسيه ايش هالعالم!!!
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  7. 63
    21 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    الهمداني

    محمد دخلت امراة النار في هرة حبستها...(((مو الجنة والنار اخر المطاف بعد القيامة بعد البعث كيف كيف اذن الرواية هذه منطقيا غلط))) يجب ان لا يعطل العقل بليز
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  8. 62
    21 نوفمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:5899

    المنتصر بالله

    عاطل وش علوم العسسسسسل هي ماتزوجتا للحين وينك يا خي وين ها الغيبه عهووووود تقول أنك يم قطر......?
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  9. 61
    21 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    معرفات معروفه للجميع

    56 فجعانه يابعد قلبي
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  10. 60
    21 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    بركود

    لا اله الا الله .. يوم القيامه بينسال عنه ومهما كانت الاسباب سوف يعاقبه الله باذن الله
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  11. 59
    21 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    النمر الذهبي

    نطالب بسرعه القبض عليه وعرضه علي القضاء ويجب سجنه وجلدة حيوان مسكين وش ذنبه كان تركه والله سبحانه أولي به اما ان يعذبه فلاء هذا حرام
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  12. 58
    21 نوفمبر, 2016 , 20:11 م

    محمد

    دخلت امراة النار في هرة حبستها...
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  13. 57
    21 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    عاطل

    نطالب الماسولين بسرعت اتخاذ الازم
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  14. 56
    21 نوفمبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:945

    سامية

    43جامع معرفات المعلقين اللي يخالفون تفكيرك وتقول شخص واحد يعني لازم الناس تفكر زيك ولايكونوا شخص واحد؟الحمد لله على نعمة العقل وعلى الإختلاف في الأشكال والأفهام ولاكانت الحياة لاتطاق لوكلهم مثلك😂😂😂
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  15. 55
    21 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    الهمداني

    49أبو أمل حسبنا الله ونعم الوكيل وش ترك للمراهقين هذا الشايب الذي قلبه خالي من الرحمة ألا يعلم هذا الشايب إن ديننا حثنا على الرفق بالحيوان((مع اني ضد بس اللي اعرفه ان الدين يقول اقتلوا الكلب الاسود))
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  16. 54
    21 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    فهيد

    الكلب الصائل يجوز قتله
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  17. 53
    21 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    ابن روق العتيبي

    لاحول ولاقوة الا بالله الله يهديك ياها الشايب الله اعلم انك أخطيت بذبحتك ال ها الكلب
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  18. 52
    21 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    الماااااضي2030

    لﻹسف ....احفاد الصحابه
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  19. 51
    21 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    صراحه ما شفت الڤيديو ولا أبي أشوفه بس بقول مو غريبه ***
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  20. 50
    21 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    قوندا

    عشان كذا باذن الله ما اشتري من أمثال الشيبه هذا الوحش الكاسر
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  21. 49
    21 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    أبو أمل

    حسبنا الله ونعم الوكيل وش ترك للمراهقين هذا الشايب الذي قلبه خالي من الرحمة ألا يعلم هذا الشايب إن ديننا حثنا على الرفق بالحيوان
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  22. 48
    21 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    سعيد

    ياويلك من نار جهنم
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  23. 47
    21 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    سمير نجد

    يمكن الكلب داخل يشرب موية ، و بعدين وين الغنم .
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  24. 46
    21 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    قوندا

    حسبنا الله عليك الله يجعله في ذمتك ولا تسلم من ذنبه
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  25. 45
    21 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    سعد العبدي

    اكيد الكلب مؤدي ونزى على حلاله لكن الكلاب دايماً تبري جماعتها وتتهم الاخرين طبيعة الكلاب قشره نباح على غير سنع
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  26. 44
    21 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    الهمداني

    ويقولوا فواتير الماء والكهرب ترهقنا مارتفعت عليكم من شوي ماعلينا الكلب من طريقة نباحه ليس مصروع لكن يمكن مجرب للنهاية ويمكن اكل وتخصص في اكل دواجن الشايب فتخلص منه نعطي مجال للعذر-ياترى الى اين متجهين
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  27. 43
    21 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
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  28. 42
    21 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    حسبي الله عليه وعلى اللي يصور ويضحك جعلهم ****
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  29. 41
    21 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    حرية موظف

    إلى متى هذا ****في هذا البلد أقسم ب الله أنني سأمت من العيش في بلدي لا يحترمون لا إنسان ولا حيوان يقتلون ويحسدون ويخربون كل شي جميل ينثرون شرهم وطغيانهم في كل مكان حتى الوازع الديني لم يردعهم ...
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  30. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    ت29 وانت ت********* مافي قلبك رحمه
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  31. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    زائر

    لاحول ولا قوة إلا بالله والله ماني قادر احسبن على الشايب أخاف يجيه شي لكن اطلب له الهداية والمغفرة على ماقام به من عمل وحشي لايمكن أن نعلم أطفالنا هذه الأفعال المتوحشة
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  32. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    القناص2

    اتمنى**** ان يعاقب المصور ولفاعل يااخي هل يعقل انسان عاقل يقوم بهذا العمل الوحشي لديه طرق كثيره يتخلص منه أعوذ بالله من هؤلاء البشر
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  33. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    ااببووححمموودد

    المؤذي يقتل .. لكن ليس بهذا الشكل يا شيبه !
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  34. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    بوست

    ماهذا أيها الشايب ماهذا التصرف ***حسبي الله عليك بتحاسب على العمل اللي سويته
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  35. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    حسبي الله عليه جعله****
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  36. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 19:46 م
    عدد التعليقات:5899

    المنتصر بالله

    تزعلون على شأن واحد كلب وفيه مسلمين تم ضربهم وتعذيبهم وقتلهم وهم أبرياء عجبي.............?
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  37. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    يعيبو على الناس والعيب فيهم..

    متى أخر مره يامصلفح ***زرت طبيبك النفسي؟ماعليك من ايفانكا واهتم بعقلك
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  38. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    ^^ اول شي وانتم بكرامه ^^ اكيد تذكرون هذي القصه وحده دخلت الجنه لانها شربت كلب مويه تدرون انها ساقطه يهوديه ؟؟ غفر الله لها الحمدلله محنا يهود ولا ساقطين . هذا الرجل لا يمثل الا نفسه
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  39. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    ملون

    يجب على المسؤلين عدم السكوت يجب ان يحاسب هذا الرجل في أسرع وقت ممكن
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  40. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    خالد

    حسبي الله ونعم الوكيل فيك وش ذَا الوحشية
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  41. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:5899

    المنتصر بالله

    يمكن سبق وأن قام في تحذيره أكثر من 3 مرات لكنه ضرب التحذيرات في عرض الشبك يستاهل القتل هيدي الكلب ومن يزعل عنده أكيد فيه بينهم صلة قرابة أو نسب أو نفس الفصيله.....................?
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  42. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    ميلاد احمد

    المقطع الاخير عندما استسلم الكلب ونظر الى مربية الظالم نظرة رحمة وخوف وعند ذالك اجهز علية بدون رحمة باللة يا ناس هذا سلوك رجل مسلم وسعودى وعربي اصيل ولا اسلوب ****
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  43. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    الصابره

    الحمدلله على نعمة العقل ... حرام عليه ذا الشايب .. بدينا نشوف تصرفات غريبه عجيبه من البشر نزعت منهم الرحمه ... يارب ارحمنا برحمتك وثبتنا على طاعتك واتباع سنة نبيك صلى عليه وسلم .
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  45. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    حرية موظف

    بعض المعلقين يقولون يمكن عثى في حلاله ما هذا التفكير السقيم من أعطاه الحق بقتل روح هذا الحيوان والله الذي نفسي بيده أننا نخشى زوال النعمه والخير والسكينه التي نحن فيها بسبب هذا ****
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  46. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    ميلاد احمد

    الانسان بطبعة غدار هذا الكلب كان عند هذا ****وعندما مرض غدر به عكس الكلب وفى للشخص الى الممات واللة اصبحنا امام العالم امة لا ترحم وقاسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    عفاف اللحياني

    شايب عايب من في عمره تجده في المسجد 24 ساعه يطلب من الله حسن الخاتمه
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  48. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 19:34 م
    عدد التعليقات:5899

    المنتصر بالله

    لو لقيت **** داخل حوش المعزا حقي غير اسحلها سحل في سيارتي لين تتقطع وتصير لحم مفروم وتاكلها الحصاني آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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  49. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    أبو محمد

    الرحمة منزوعة من قلبه ، وتذكًر ان الدين لايموت ، يقول الحق في كتابه الكريم (وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون) ....
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  50. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:357

    الديدحان

    لاتعليق الابعد سماع الجاني لماذا قتلت الكلب اعزكم الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    صايل

    الله **** يالله لاتوفقه
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  52. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    أبو مصلفح الرياض

    تكفون ياجماعة المقطع لاتدري عنه بنت ترامب إيفانكا صحيح ان المقطع كوميدي بس ذولي الغرب وش بيفكنا منهم
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  53. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    شيعي فسفوري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    فهد

    الله العالم ان الكلب فيه جرب ولا ماقتله لانه زي ماقال ايش يجيبه هنيه جابه الظمأ ياالنعجه كان سقيته واذ رجعلك وتأذيت منه اقتله كذا يكون جايز قتله
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  55. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    حرية موظف

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أننا نبرأ من هذا الفعل من هذا الرجل ***الحاقد **** الذي يقتل كل شي يمشي على الارض بدون رحمه لابد من معاقبته وأخذ حق هذا الحيوان الذي لا حول له ولا قوة
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  56. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    ميلاد احمد

    اللة يشل لسان ويد الى يصور وهو يضحك قاعد يشجع الشايب ***
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  57. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    عمر

    ودك من يصك عليه في حوش مثل ****
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  58. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:8164

    الحرمان

    لو كان صغير قلنا يمكن جهل لكن بهذا العمر مصيبه
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  59. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    شيعي و لي الفخر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    ميلاد احمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    شيعي برونزي

    شايب ****اين احسانكم للحيوانات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    زيد

    الله ينزل عليك عقوبه من عند ياذاالشايب ****
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  63. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    معروف

    يا حنينه يا ساميه فديتك
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  64. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    فارس

    تعليق مخالف
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  65. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    طلال

    شايب عمره فوق الستين ولكن اعتقد ان الكلب داخل بشبك حلاله وممكن مسبب له خساير
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  66. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:945

    سامية

    لن أشاهد ولكني أشجب وأستنكر هذا السوك المتوحش ضد المخلوقات 😡
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  67. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    حمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل حسبي الله وكفي

    حسبيى الله ونعم الوكيل الكلب يظهر فى المقطع انه غير شرس ( انتظر العقوبة الآلهيه من الله تعالي
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  69. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    خربزلي

    يمكن عثى في غنمة
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