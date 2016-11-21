فيديو لمواطن يقتل كلب بوحشية يثير استياء نشطاء مواقع التواصل

صحيفة المرصد:تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن وجد كلب داخل زريبة أغنامه فانقض عليه بوحشية وقتله ضرباً بالعصى.

وقد أثار المقطع استياء رواد مواقع التواصل ووصفوه بالعمل الغير مبرر من قبل المواطن الذي استخدم أسلوب وحشي في قتل الكلب.