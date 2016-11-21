فيديو لمواطن يقتل كلب بوحشية يثير استياء نشطاء مواقع التواصل

صحيفة المرصد:تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن وجد كلب داخل زريبة أغنامه فانقض عليه بوحشية وقتله ضرباً بالعصى.
وقد أثار المقطع استياء رواد مواقع التواصل ووصفوه بالعمل الغير مبرر من قبل المواطن الذي استخدم أسلوب وحشي في قتل الكلب.
تعليقات ( 69 )
فتبينوالاشك في تحريم فعله مهما كان لقوله صلى الله عليه وسلم أذا قتلتوا فاحسنوا القتله وهذا الرجل موقوف عند ربه لظلمه بسوء قتلته والا الحيوان المؤذي يجوز قتله لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يقتل والكلب العقور
فــــهـــــدحرام الله يكسر يدك يالشايب العايب
الهيئهنعم ليه لا لو تركه ممكن يشسوي مشكله وكلاب واجد مفلوته ملتحيه وتذي خلق الله وتسوي مشاكل
مصرقعونقول ليش نصلي استسقاء وما ينزل المطر حسبي الله ونعم الوكيل دخل الجنة يمكن هذا الكلب دخل الزريبة بحث عن ماء تحصل كثير وانا اعرف أنواع الكلاب هذا الكلب مو مسعور ويتعرف الكلاب المسعورة من نباحها
مسمارنفسيييييه اقسم بالله نفسيه ايش هالعالم!!!
الهمدانيمحمد دخلت امراة النار في هرة حبستها...(((مو الجنة والنار اخر المطاف بعد القيامة بعد البعث كيف كيف اذن الرواية هذه منطقيا غلط))) يجب ان لا يعطل العقل بليز
عدد التعليقات:5899
المنتصر باللهعاطل وش علوم العسسسسسل هي ماتزوجتا للحين وينك يا خي وين ها الغيبه عهووووود تقول أنك يم قطر......?
معرفات معروفه للجميع56 فجعانه يابعد قلبي
بركودلا اله الا الله .. يوم القيامه بينسال عنه ومهما كانت الاسباب سوف يعاقبه الله باذن الله
النمر الذهبينطالب بسرعه القبض عليه وعرضه علي القضاء ويجب سجنه وجلدة حيوان مسكين وش ذنبه كان تركه والله سبحانه أولي به اما ان يعذبه فلاء هذا حرام
محمددخلت امراة النار في هرة حبستها...
عاطلنطالب الماسولين بسرعت اتخاذ الازم
عدد التعليقات:945
سامية43جامع معرفات المعلقين اللي يخالفون تفكيرك وتقول شخص واحد يعني لازم الناس تفكر زيك ولايكونوا شخص واحد؟الحمد لله على نعمة العقل وعلى الإختلاف في الأشكال والأفهام ولاكانت الحياة لاتطاق لوكلهم مثلك😂😂😂
الهمداني49أبو أمل حسبنا الله ونعم الوكيل وش ترك للمراهقين هذا الشايب الذي قلبه خالي من الرحمة ألا يعلم هذا الشايب إن ديننا حثنا على الرفق بالحيوان((مع اني ضد بس اللي اعرفه ان الدين يقول اقتلوا الكلب الاسود))
فهيدالكلب الصائل يجوز قتله
ابن روق العتيبيلاحول ولاقوة الا بالله الله يهديك ياها الشايب الله اعلم انك أخطيت بذبحتك ال ها الكلب
الماااااضي2030لﻹسف ....احفاد الصحابه
قونداعشان كذا باذن الله ما اشتري من أمثال الشيبه هذا الوحش الكاسر
أبو أملحسبنا الله ونعم الوكيل وش ترك للمراهقين هذا الشايب الذي قلبه خالي من الرحمة ألا يعلم هذا الشايب إن ديننا حثنا على الرفق بالحيوان
سعيدياويلك من نار جهنم
سمير نجديمكن الكلب داخل يشرب موية ، و بعدين وين الغنم .
قونداحسبنا الله عليك الله يجعله في ذمتك ولا تسلم من ذنبه
سعد العبدياكيد الكلب مؤدي ونزى على حلاله لكن الكلاب دايماً تبري جماعتها وتتهم الاخرين طبيعة الكلاب قشره نباح على غير سنع
الهمدانيويقولوا فواتير الماء والكهرب ترهقنا مارتفعت عليكم من شوي ماعلينا الكلب من طريقة نباحه ليس مصروع لكن يمكن مجرب للنهاية ويمكن اكل وتخصص في اكل دواجن الشايب فتخلص منه نعطي مجال للعذر-ياترى الى اين متجهين
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
حرية موظفإلى متى هذا ****في هذا البلد أقسم ب الله أنني سأمت من العيش في بلدي لا يحترمون لا إنسان ولا حيوان يقتلون ويحسدون ويخربون كل شي جميل ينثرون شرهم وطغيانهم في كل مكان حتى الوازع الديني لم يردعهم ...
زائرلاحول ولا قوة إلا بالله والله ماني قادر احسبن على الشايب أخاف يجيه شي لكن اطلب له الهداية والمغفرة على ماقام به من عمل وحشي لايمكن أن نعلم أطفالنا هذه الأفعال المتوحشة
القناص2اتمنى**** ان يعاقب المصور ولفاعل يااخي هل يعقل انسان عاقل يقوم بهذا العمل الوحشي لديه طرق كثيره يتخلص منه أعوذ بالله من هؤلاء البشر
ااببووححممووددالمؤذي يقتل .. لكن ليس بهذا الشكل يا شيبه !
بوستماهذا أيها الشايب ماهذا التصرف ***حسبي الله عليك بتحاسب على العمل اللي سويته
عدد التعليقات:5899
المنتصر باللهتزعلون على شأن واحد كلب وفيه مسلمين تم ضربهم وتعذيبهم وقتلهم وهم أبرياء عجبي.............?
يعيبو على الناس والعيب فيهم..متى أخر مره يامصلفح ***زرت طبيبك النفسي؟ماعليك من ايفانكا واهتم بعقلك
ملونيجب على المسؤلين عدم السكوت يجب ان يحاسب هذا الرجل في أسرع وقت ممكن
خالدحسبي الله ونعم الوكيل فيك وش ذَا الوحشية
عدد التعليقات:5899
المنتصر باللهيمكن سبق وأن قام في تحذيره أكثر من 3 مرات لكنه ضرب التحذيرات في عرض الشبك يستاهل القتل هيدي الكلب ومن يزعل عنده أكيد فيه بينهم صلة قرابة أو نسب أو نفس الفصيله.....................?
ميلاد احمدالمقطع الاخير عندما استسلم الكلب ونظر الى مربية الظالم نظرة رحمة وخوف وعند ذالك اجهز علية بدون رحمة باللة يا ناس هذا سلوك رجل مسلم وسعودى وعربي اصيل ولا اسلوب ****
زائرتعليق مخالف
الصابرهالحمدلله على نعمة العقل ... حرام عليه ذا الشايب .. بدينا نشوف تصرفات غريبه عجيبه من البشر نزعت منهم الرحمه ... يارب ارحمنا برحمتك وثبتنا على طاعتك واتباع سنة نبيك صلى عليه وسلم .
حرية موظفبعض المعلقين يقولون يمكن عثى في حلاله ما هذا التفكير السقيم من أعطاه الحق بقتل روح هذا الحيوان والله الذي نفسي بيده أننا نخشى زوال النعمه والخير والسكينه التي نحن فيها بسبب هذا ****
ميلاد احمدالانسان بطبعة غدار هذا الكلب كان عند هذا ****وعندما مرض غدر به عكس الكلب وفى للشخص الى الممات واللة اصبحنا امام العالم امة لا ترحم وقاسية
عفاف اللحيانيشايب عايب من في عمره تجده في المسجد 24 ساعه يطلب من الله حسن الخاتمه
عدد التعليقات:5899
المنتصر باللهلو لقيت **** داخل حوش المعزا حقي غير اسحلها سحل في سيارتي لين تتقطع وتصير لحم مفروم وتاكلها الحصاني آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
أبو محمدالرحمة منزوعة من قلبه ، وتذكًر ان الدين لايموت ، يقول الحق في كتابه الكريم (وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون) ....
عدد التعليقات:357
الديدحانلاتعليق الابعد سماع الجاني لماذا قتلت الكلب اعزكم الله .
صايلالله **** يالله لاتوفقه
أبو مصلفح الرياضتكفون ياجماعة المقطع لاتدري عنه بنت ترامب إيفانكا صحيح ان المقطع كوميدي بس ذولي الغرب وش بيفكنا منهم
شيعي فسفوريتعليق مخالف
فهدالله العالم ان الكلب فيه جرب ولا ماقتله لانه زي ماقال ايش يجيبه هنيه جابه الظمأ ياالنعجه كان سقيته واذ رجعلك وتأذيت منه اقتله كذا يكون جايز قتله
حرية موظفحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أننا نبرأ من هذا الفعل من هذا الرجل ***الحاقد **** الذي يقتل كل شي يمشي على الارض بدون رحمه لابد من معاقبته وأخذ حق هذا الحيوان الذي لا حول له ولا قوة
ميلاد احمداللة يشل لسان ويد الى يصور وهو يضحك قاعد يشجع الشايب ***
عمرودك من يصك عليه في حوش مثل ****
عدد التعليقات:8164
الحرمانلو كان صغير قلنا يمكن جهل لكن بهذا العمر مصيبه
شيعي و لي الفخرتعليق مخالف
ميلاد احمدتعليق مخالف
شيعي برونزيشايب ****اين احسانكم للحيوانات
زيدالله ينزل عليك عقوبه من عند ياذاالشايب ****
معروفيا حنينه يا ساميه فديتك
فارستعليق مخالف
طلالشايب عمره فوق الستين ولكن اعتقد ان الكلب داخل بشبك حلاله وممكن مسبب له خساير
عدد التعليقات:945
ساميةلن أشاهد ولكني أشجب وأستنكر هذا السوك المتوحش ضد المخلوقات 😡
حمدتعليق مخالف
كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل حسبي الله وكفيحسبيى الله ونعم الوكيل الكلب يظهر فى المقطع انه غير شرس ( انتظر العقوبة الآلهيه من الله تعالي
خربزلييمكن عثى في غنمة