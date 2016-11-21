بالفيديو: ولي أمر طالب يدخل مدرسة بالمشعاب لضرب معلم

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن يدخل مدرسة وهو يحمل عصا يريد ضرب احد المعلمين الذي ضرب ولده في الْيَوْمَ السابق و بعد أن دخل المدرسة حدث تلاسن بين المسن واحد الأشخاص لا يٌعرف اذا كان معلم او ولي امر طالب وصل لدرجة الاشتباك بالايدي .