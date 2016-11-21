بالفيديو: ولي أمر طالب يدخل مدرسة بالمشعاب لضرب معلم

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن يدخل مدرسة وهو يحمل عصا يريد ضرب احد المعلمين الذي ضرب ولده في الْيَوْمَ السابق و بعد أن دخل المدرسة حدث تلاسن بين المسن واحد الأشخاص لا يٌعرف اذا كان معلم او ولي امر طالب وصل لدرجة الاشتباك بالايدي .
تعليقات ( 71 )
الصريحوش الفوضى والمسخره طلاب معهم جوالات بالمدارس ويصورون بالله هذا تعليم
السالميوراحت هيبة المدرس
الحق ينقالهل شاهدتم مدرس يبتكر او يصنع من معلوماته ان كان لديه شيئ من المعلومات مايفيد البشريه أم انهم فقط ناقلين لنصوص مدونة باستطاعة الطالب الاعتماد على نفسه في فهما دون هدر لهذه الميزانيات الضخمة من غير ثمار
الحق ينقاللايوجد في مدارسنا معلمون وانما مدرسين لايستحقون دخول المدارس يجب تخليص المدارس منهم بابعادهم عن المدارس واستقطاب كفاءات عالية المستوى تنمي الابتكار والابدع والتقنيه
شيبانكو*** اهل المناطق هاذي او الضرب بيد من حديد عليهم
فيصلماصدقنا خلصنا من قصه العم معيض جانا العم يحي
ليلاذا هذي اخلاق الاب اجل الولد وش بيكون حاله..يبغاله يتأدب هو وولده لأنهم قلال ادب الثنين
أبو مهندالمجتمعات الغربيه هي من تحترم المعلم ***لأسف وهذا يعود بالدرجه الأولى على تربيه الأبن في البيت يجب على المجتمع احترام المعلم وتقديره لما يبذله من جهد وأمر أبنائنا
راجي رحمة ربهعهود قمه التخلف خساره أن تدريس المعلمين والمعلمات لم يثمر في امثالك ولم ينير عقلك وينضج فكرك اسال الله العظيم ان ينور بصرك وبصيرتك الي ما يحب الله ويرضاه المال ليس كل شي ف الحياة فلا يشترى به العقل
تغرودوا اسفاااه على التعليم لك الله أيها المعلم مؤسف جدا ما يحصل ومؤسف أكثر أن يحكم مجتمع بأكمله على عموم المعلمين والمعلمات لوجود شواذ يتصرفون تصرفات خاطئة أؤيد كلام الأخ محايد بقوة
مزاجي رايق ⭐🌟⭐هزلت أقسم بالله تعليمنا ضاااااع اذا كان هذا المسن المتخلف يتهجم على دائره حكومية هذا يدل على ان وزارة التعليم هي من سمحت بمثل هذه الظاهرة هذا جزاء المعلم اللي يعلم الأجيال يجب معاقبة هذا الشايب سريعا
راجي رحمة ربهنفسي اتقاعد بس الأيتام اللي في رقبتي ولا التدريس ينكره من الإهانات وإهدار كرامه المعلم وفوق كل هذا حقد وحسد على الراتب لكن ربك كريم يفرجها لنا وللجميع والرزق يحتاج صبر والحمدلله والله يكتب الاجر
محايدنصيحة لكل معلم من كمل ٢٠ سنة يتقاعد اقسم بمن رفع السماء بلا عمد لو خدمتي وصلت ٢٠ سنة لن اتأخر يوم واحد وسوف اقبل بأي راتب تقاعدي بعد هذا المقطع الهمجي من ولي الامر سلام على التعليم وعلى المعلم
المدارس تحتاج رجال امن بشكل دائمياوزير التعليم استحدث وحدة جديده للامن والسلامه نحتاج لكل مدرسه عدد 5 رجال امن سكورتي
العويدعمل غير مبرر ولكن من ينصفك!
الاخوان المعليقنحاطين حرتكم في الشايب وتركتو المعلم داخل المدرسة **،،، اكيد المدرس مخطي على الطالب اذا هذا أسلوبه داخل المدرسة ب***
قمة التناقضننتظر التطور في مجد التهور كيف لنا ان تطور ولم نحترم حرم التعليم ومؤسسات الدوله ..
عبد الله الغامديصارت المدارس فوضى كأننا في الشارع لا احترام ولا تقدير يدخل الواحد يسوي اللي يبغاه زي الهمجي اللي في المقطع
لاحولوالله المعلمين مايداومون مديرهم يغطي عليهم يجي الظهر ووقع توقيع الصبح والظهروخلاص اعرف لكم واحد يداوم في جده فالها
ابو سلطانلو إلتمسنا للعجوز جهلة في تصرفه .. فالنضع أنفسنا في موقف المعلم فإن أثنينا على صبره فالنتصور تأثيره عليه مستقبلا وأرى إلزام العجوز بالاعتذار أمام الطلاب وبمقطع متداول ( هل هذه علاقة البيت بالمدرسة )؟؟
معيضهذا امر خاطئ ولا يقبل ابداً وان اختلفنا مع المعلمين واعتقد اننا بحاجة الى تفعيل دور الحراسات الامنية المدنية( سكرتي ) في المدارس او على الاقل في بعض المدارس النائية او البعيدة عن المجمعات الحكومية
من ناحيتي اناالمعلم ماشاء الله متعافي ويقدر يطرح خصمه سلاااام سلام لكن خايف على سمعته بين المعلمين وجماعته واهل حارته اذا الامور وصلت لإدارة التعليم والشرطة وتحقيق واحتمال فيها نقل تاديب . الله يصبر المعلمين .
بنت شمرخيرا فعل المدرس فقد مسك اعصابه ولم ينغعل امام تعدي العجوز وضربة والا كان مات العجوز واعتبر قاتل مع سبق الاصرار شكرا لك يا مربي بلعون انك مدرس متربي ونعم المربي .
استغفر اللهانا عندي عيال لكن مبدأي دائما من الخطأ انك تنصر الصغير عالكبير ..عالاقل موقدامه ان اخطا كبير ع احد من عيالي اقوله انت الغلطان وامسك الكبير انبهه انه غلط اما اهينه فأنا اهدم القدوة والاحترام في ابنائي
سعيدعطه ملف ولده عالم الذره لابارك الله فيه ولا علي ولده عالم الذره
يمني عاشق الدمامهههههههههههههههه القوة القوة طيبة تنفع مرات كثيرة هههههههههههههههه
بنت شمروالله قمة المهزلة ولي أمر يقتحم الحرم المدرسي اثناء الدوام ويبدأ بالصراخ ثم ضرب المدرس عيني عينك امام الادارة والطلبة اي مهزلة نعيشها تعسا لها من مهنة الله الغني يجب طرد التلميذ ومعاقبة الرجل المعتدي.
💎🎀سُندُسلحووول هي حصلت ووصلت للمشاعيب ياخرابي ؟ عموماً فيه معلمين يستاهلون الضرب😜😂
💎💛عــــهــــــود💛💎المعلمين رواتبهم كثيرة ومايسوون شي ولا يشرحون زين وكل شوي عطلة يستاهلون بالمشعاب والخيزرانة سآدّدد
ابو رهفالوظيفة اللي مافيها غير التهديد والوعيد هي التعليم
أبو مانعيا أمة ضحكت من جهلها الأمم متى نحترم المقر الحكومي أو مقر العمل بصفة خاصةوالمرافق والعاملين فيها على اختلاف مراتبهم ونقدر الوقت الذي يضيع بسبب سوء تصرف جاهل ومتى نعي ونسيطر على أعصابنا من الانفلات
أبو مهراسيربع فيه موقف سارقدام عيوني فيه طلاب براءالمدرسه وقت أنصراف الطلاب من المدرسه واخص بذكر مدرسه متوسطه قام أحدى الطلاب برمي أحدى المدرسين بعلبة سفن أب وفيه سفن اب والمدرس متجه للسيارته ولاقاله المدرس شي
أبو مانعيا أمة ضحكت من جهلها الأمم متى نحترم المقر الحكومي أو مقر العمل بصفة خاصةوالمرافق والعاملين فيها على اختلاف مراتبهم ونقدر الوقت الذي يضيع بسبب سوء تصرف جاهل ومتى نعي ونسيطر على أعصابنا من الانفلات
aliهذا هو حال التعليم عندنا المعلم والمعلمة مالهم أي دور فقط يأكلون الإهانة من الطلاب ومن أولياء الأمور وبعدين يستغربون من نسبة تقاعد المعلمين والمعلمات
الابإذا كان هذا الأب فلا جدوى من عقاب الابن
الجنوووووووووووووبيالمفروض المعلم يبلغ ولي امر الطالب وبعدين اذا ما انحلت مشكلة الطالب من قبل ولي الامر من حق المعلم ان يفرررررررش الطالب ويضربه الين يعض الأرض ويتادب وينفع الوطن
أبو مهراسهذه الأشتباك بين ولي أمر الطالب والمدرس تقريبآ في مدارس ***
الزولالمدرس محترم ما رد على الشايب.
أدور على دواء عيوني تحت السدرةقمة الأستهتار للمعلم و الرساله التي يؤديها ، المعلم ما ضرب ابنك إلا ***
مجرة التبانةتطبيق عملي للقافة ، هذا لو مات راحوا فيها أكيد كبر سنه ويمكن عنده سكر والا تجية سكته الله يرحم حاله الواحب يبعدون عنه.
سيرايفواتعليق مخالف
شايف العجائبنعم هكذا يجب ان يأخذ الشخص حقه
سعد الدوسريلا حول ولا قوة الا بالله،،،يظهر الموضوع كبير،،،بس كان المفروض حل المشكله،،،بعيدا عن إستعمال اليد والضرب،،،خاصه الرجل كبير في السن،،،المفروض يكون أكثر رزانه،،،يظهر من المقطع رغبته في ضرب طالب وليس معلم
سعد الدوسريلا حول ولا قوة الا بالله،،،يظهر الموضوع كبير،،،بس كان المفروض حل المشكله،،،بعيدا عن إستعمال اليد والضرب،،،خاصه الرجل كبير في السن،،،المفروض يكون أكثر رزانه،،،يظهر من المقطع رغبته في ضرب طالب وليس معلم
أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــانأخلاق ولي الأمر الثاني أبت بأن يرفع يده على رجل طاعن بالسن .
مواطنلابد من وضع حد للعم ماوكلي القادم من الادغال لمعاقبة طالب ضرب ولده .
الصريح جدااه يهبلك مصيبه
يالطيفاعجبني اسلوب المدرس لم يدافع عن نفسه لان الشخص الي امامه طاعن بالسن لاكن ليس سنه يعفيه من اخذ حق المدرس او عقوبه هو طرد الطالب او نقله لان الشايب بينط كل شوي للمدرسه ويسبب فوضى لابد ايقافه ولا بيعودها
زائر رررر111المفروض يسجل غرامة مالية على كل شخص لا يحترم مكان العلم وتكون حسب نوع المخالفة
جابرفورا يجب القبض عليه وجلده بنفس المدرسه والحكم بسجنه سنتين على الاقل وتعويض المضروبين والاولاد من الحال النفسيه التي اعترتهم من هذا الساذج وايضا يجب التأكيد انه هدد بالقتل للشخص وهذا له قضيه لوحدها
عدد التعليقات:15530
قلم الحقيقهمسكين الله يكون في عونه ويرأف بحاله هذا وين والمضاربة وين لاعب في حسبته مرض السكر والضغط اضافة الى هشاشة العظام يكاد يقف على رجليه وجزاه الله خير المدرسين اللي يحاولون تهدئته وأخذه على قد عقله ومفهومه
موسى بن موسىجنتل مان
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
خرخرينويا طرقي يا زين من طرق رأسك
مواطنهالي فهمتو من المقطع ان ذا العجوز ***اتهجم على طالب ضرب ولده وباقي الرجال ادخلو يهدوه بأي حق يتهجم على طالب ويهدده كان بلغ الاداره هما يتصرفو دحين اهل الولد يشوفو المقطع وماحيسكتو ويكبر الموضوع
قرفجاي من كهف هو ولبسه
عفاف اللحيانيهذي مشكله بين أثنين من أوليا أمور الطلاب بسبب مظاربه حصلت بين أولادهم ولمعلم كان يفرق بينهم
ابومحمدهو يكلم الطفل الثاني ويقول انت ضربت ولدي
واشيب قلبيالشايب على نيته سامحوه لكن المشكله الطالب اللي يصور كيف يحضر المدرسه بجوال
يعيبونا والعيب فيهم امثال تعليق 2 عبدللهياليت تصفي نيتك اذكرك بتعليقاتك العنصريه ولا مايحتاج يابعد قلبي
طرقياول مالفت نظري المعلم الي لابس ( شلحه )ههه هذا جزاء المعلم الذي يمد يده على طالب ، النطام يجرم هذا العمل المشين . اي معلم يمد يده يجب ان يعلم ان وراء كل طالب ولي امر بيكسر راسه .
ابومحمدمقفلة مع العم يحي وولي امر الطالب الثاني رجل محترم ولم يرد على الشايب
شجاعالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه المعلم يجب ان يكرم ويعزز موقفة وما فعله هذا المسن يعتبر خارج المنطق واذلالا للمعلم الذي لزم الادب وكان كلامهم لة في غايه الادب ويجب ان يوقف هذا وامثالة عند حدهم
عبداللهصفو النيه ولا احد يلمز ويهمز بالالقاب العنصرية المفترض ولي الطالب المسن يروح الادارة ادا كان له حق في ضرب ابنه ونقول اللهم اصلح الحال
شيعي برونزيفيلم رعب خخخخخخخخخخخ سواها العم يحيى للطلاب