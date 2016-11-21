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بالفيديو: ولي أمر طالب يدخل مدرسة بالمشعاب لضرب معلم

21 نوفمبر, 2016 , 19:42 م
بالفيديو: ولي أمر طالب يدخل مدرسة بالمشعاب لضرب معلم
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن يدخل مدرسة وهو يحمل عصا يريد ضرب احد المعلمين الذي ضرب ولده في الْيَوْمَ السابق و بعد أن دخل المدرسة حدث تلاسن بين المسن واحد الأشخاص لا يٌعرف اذا كان معلم او ولي امر طالب وصل لدرجة الاشتباك بالايدي .



تعليقات ( 71 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 71
    21 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    الصريح

    وش الفوضى والمسخره طلاب معهم جوالات بالمدارس ويصورون بالله هذا تعليم
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  2. 70
    21 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    السالمي

    وراحت هيبة المدرس
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  3. 69
    21 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    الحق ينقال

    هل شاهدتم مدرس يبتكر او يصنع من معلوماته ان كان لديه شيئ من المعلومات مايفيد البشريه أم انهم فقط ناقلين لنصوص مدونة باستطاعة الطالب الاعتماد على نفسه في فهما دون هدر لهذه الميزانيات الضخمة من غير ثمار
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  4. 68
    21 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    الحق ينقال

    لايوجد في مدارسنا معلمون وانما مدرسين لايستحقون دخول المدارس يجب تخليص المدارس منهم بابعادهم عن المدارس واستقطاب كفاءات عالية المستوى تنمي الابتكار والابدع والتقنيه
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  5. 67
    21 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    شيبانكو

    *** اهل المناطق هاذي او الضرب بيد من حديد عليهم
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  6. 66
    21 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    فيصل

    ماصدقنا خلصنا من قصه العم معيض جانا العم يحي
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  7. 65
    21 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    ليل

    اذا هذي اخلاق الاب اجل الولد وش بيكون حاله..يبغاله يتأدب هو وولده لأنهم قلال ادب الثنين
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  8. 64
    21 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    أبو مهند

    المجتمعات الغربيه هي من تحترم المعلم ***لأسف وهذا يعود بالدرجه الأولى على تربيه الأبن في البيت يجب على المجتمع احترام المعلم وتقديره لما يبذله من جهد وأمر أبنائنا
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  9. 63
    21 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    راجي رحمة ربه

    عهود قمه التخلف خساره أن تدريس المعلمين والمعلمات لم يثمر في امثالك ولم ينير عقلك وينضج فكرك اسال الله العظيم ان ينور بصرك وبصيرتك الي ما يحب الله ويرضاه المال ليس كل شي ف الحياة فلا يشترى به العقل
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  10. 62
    21 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    يااخوان هاذا ماهو معلم **
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  11. 61
    21 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    تغرود

    وا اسفاااه على التعليم لك الله أيها المعلم مؤسف جدا ما يحصل ومؤسف أكثر أن يحكم مجتمع بأكمله على عموم المعلمين والمعلمات لوجود شواذ يتصرفون تصرفات خاطئة أؤيد كلام الأخ محايد بقوة
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  12. 60
    21 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    هزلت أقسم بالله تعليمنا ضاااااع اذا كان هذا المسن المتخلف يتهجم على دائره حكومية هذا يدل على ان وزارة التعليم هي من سمحت بمثل هذه الظاهرة هذا جزاء المعلم اللي يعلم الأجيال يجب معاقبة هذا الشايب سريعا
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  13. 59
    21 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    راجي رحمة ربه

    نفسي اتقاعد بس الأيتام اللي في رقبتي ولا التدريس ينكره من الإهانات وإهدار كرامه المعلم وفوق كل هذا حقد وحسد على الراتب لكن ربك كريم يفرجها لنا وللجميع والرزق يحتاج صبر والحمدلله والله يكتب الاجر
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  14. 58
    21 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    محايد

    نصيحة لكل معلم من كمل ٢٠ سنة يتقاعد اقسم بمن رفع السماء بلا عمد لو خدمتي وصلت ٢٠ سنة لن اتأخر يوم واحد وسوف اقبل بأي راتب تقاعدي بعد هذا المقطع الهمجي من ولي الامر سلام على التعليم وعلى المعلم
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  15. 57
    21 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    اذا احترمت معلم ابنك سوفا يعامل ابنك وكأنه ابنه فلنحترم معلمي ابنائنا ونشكرهم
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  16. 56
    21 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    المدارس تحتاج رجال امن بشكل دائم

    ياوزير التعليم استحدث وحدة جديده للامن والسلامه نحتاج لكل مدرسه عدد 5 رجال امن سكورتي
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  17. 55
    21 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    الحمدلله على نعمة العقل المفروض الأب المعتوه يسجن وابنه ينقل الى مدرسة اخرى يجب احترام المعلمين ومدارس التعليم المعلم اب لطلاب فيجب احترامه وتقديره وحمايته من المرضى النفسيين
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  18. 54
    21 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    العويد

    عمل غير مبرر ولكن من ينصفك!
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  19. 53
    21 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    الاخوان المعليقن

    حاطين حرتكم في الشايب وتركتو المعلم داخل المدرسة **،،، اكيد المدرس مخطي على الطالب اذا هذا أسلوبه داخل المدرسة ب***
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  20. 52
    21 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    قمة التناقض

    ننتظر التطور في مجد التهور كيف لنا ان تطور ولم نحترم حرم التعليم ومؤسسات الدوله ..
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  21. 51
    21 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    عبد الله الغامدي

    صارت المدارس فوضى كأننا في الشارع لا احترام ولا تقدير يدخل الواحد يسوي اللي يبغاه زي الهمجي اللي في المقطع
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  22. 50
    21 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    لاحول

    والله المعلمين مايداومون مديرهم يغطي عليهم يجي الظهر ووقع توقيع الصبح والظهروخلاص اعرف لكم واحد يداوم في جده فالها
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  23. 49
    21 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    ابو سلطان

    لو إلتمسنا للعجوز جهلة في تصرفه .. فالنضع أنفسنا في موقف المعلم فإن أثنينا على صبره فالنتصور تأثيره عليه مستقبلا وأرى إلزام العجوز بالاعتذار أمام الطلاب وبمقطع متداول ( هل هذه علاقة البيت بالمدرسة )؟؟
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  24. 48
    21 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    **بمعلم هذا مواطن لابس **
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  25. 47
    21 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    معيض

    هذا امر خاطئ ولا يقبل ابداً وان اختلفنا مع المعلمين واعتقد اننا بحاجة الى تفعيل دور الحراسات الامنية المدنية( سكرتي ) في المدارس او على الاقل في بعض المدارس النائية او البعيدة عن المجمعات الحكومية
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  26. 46
    21 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    من ناحيتي انا

    المعلم ماشاء الله متعافي ويقدر يطرح خصمه سلاااام سلام لكن خايف على سمعته بين المعلمين وجماعته واهل حارته اذا الامور وصلت لإدارة التعليم والشرطة وتحقيق واحتمال فيها نقل تاديب . الله يصبر المعلمين .
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  27. 45
    21 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    بنت شمر

    خيرا فعل المدرس فقد مسك اعصابه ولم ينغعل امام تعدي العجوز وضربة والا كان مات العجوز واعتبر قاتل مع سبق الاصرار شكرا لك يا مربي بلعون انك مدرس متربي ونعم المربي .
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  28. 44
    21 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    استغفر الله

    انا عندي عيال لكن مبدأي دائما من الخطأ انك تنصر الصغير عالكبير ..عالاقل موقدامه ان اخطا كبير ع احد من عيالي اقوله انت الغلطان وامسك الكبير انبهه انه غلط اما اهينه فأنا اهدم القدوة والاحترام في ابنائي
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  29. 43
    21 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    سعيد

    عطه ملف ولده عالم الذره لابارك الله فيه ولا علي ولده عالم الذره
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  30. 42
    21 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    يمني عاشق الدمام

    هههههههههههههههه القوة القوة طيبة تنفع مرات كثيرة هههههههههههههههه
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  31. 41
    21 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    بنت شمر

    والله قمة المهزلة ولي أمر يقتحم الحرم المدرسي اثناء الدوام ويبدأ بالصراخ ثم ضرب المدرس عيني عينك امام الادارة والطلبة اي مهزلة نعيشها تعسا لها من مهنة الله الغني يجب طرد التلميذ ومعاقبة الرجل المعتدي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  32. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    💎🎀سُندُس

    لحووول هي حصلت ووصلت للمشاعيب ياخرابي ؟ عموماً فيه معلمين يستاهلون الضرب😜😂
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  33. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    هههههه اين عبدو زوينه حمول
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    المعلمين رواتبهم كثيرة ومايسوون شي ولا يشرحون زين وكل شوي عطلة يستاهلون بالمشعاب والخيزرانة سآدّدد
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  35. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    ابو رهف

    الوظيفة اللي مافيها غير التهديد والوعيد هي التعليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    أبو مانع

    يا أمة ضحكت من جهلها الأمم متى نحترم المقر الحكومي أو مقر العمل بصفة خاصةوالمرافق والعاملين فيها على اختلاف مراتبهم ونقدر الوقت الذي يضيع بسبب سوء تصرف جاهل ومتى نعي ونسيطر على أعصابنا من الانفلات
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  37. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    أبو مهراس

    يربع فيه موقف سارقدام عيوني فيه طلاب براءالمدرسه وقت أنصراف الطلاب من المدرسه واخص بذكر مدرسه متوسطه قام أحدى الطلاب برمي أحدى المدرسين بعلبة سفن أب وفيه سفن اب والمدرس متجه للسيارته ولاقاله المدرس شي
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  38. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    أبو مانع

    يا أمة ضحكت من جهلها الأمم متى نحترم المقر الحكومي أو مقر العمل بصفة خاصةوالمرافق والعاملين فيها على اختلاف مراتبهم ونقدر الوقت الذي يضيع بسبب سوء تصرف جاهل ومتى نعي ونسيطر على أعصابنا من الانفلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    ali

    هذا هو حال التعليم عندنا المعلم والمعلمة مالهم أي دور فقط يأكلون الإهانة من الطلاب ومن أولياء الأمور وبعدين يستغربون من نسبة تقاعد المعلمين والمعلمات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  40. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    الاب

    إذا كان هذا الأب فلا جدوى من عقاب الابن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    الجنوووووووووووووبي

    المفروض المعلم يبلغ ولي امر الطالب وبعدين اذا ما انحلت مشكلة الطالب من قبل ولي الامر من حق المعلم ان يفرررررررش الطالب ويضربه الين يعض الأرض ويتادب وينفع الوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    أبو مهراس

    هذه الأشتباك بين ولي أمر الطالب والمدرس تقريبآ في مدارس ***
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  43. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    الزول

    المدرس محترم ما رد على الشايب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة

    قمة الأستهتار للمعلم و الرساله التي يؤديها ، المعلم ما ضرب ابنك إلا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    مجرة التبانة

    تطبيق عملي للقافة ، هذا لو مات راحوا فيها أكيد كبر سنه ويمكن عنده سكر والا تجية سكته الله يرحم حاله الواحب يبعدون عنه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    سيرايفوا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    شايف العجائب

    نعم هكذا يجب ان يأخذ الشخص حقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    سعد الدوسري

    لا حول ولا قوة الا بالله،،،يظهر الموضوع كبير،،،بس كان المفروض حل المشكله،،،بعيدا عن إستعمال اليد والضرب،،،خاصه الرجل كبير في السن،،،المفروض يكون أكثر رزانه،،،يظهر من المقطع رغبته في ضرب طالب وليس معلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    سعد الدوسري

    لا حول ولا قوة الا بالله،،،يظهر الموضوع كبير،،،بس كان المفروض حل المشكله،،،بعيدا عن إستعمال اليد والضرب،،،خاصه الرجل كبير في السن،،،المفروض يكون أكثر رزانه،،،يظهر من المقطع رغبته في ضرب طالب وليس معلم
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  50. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــان

    أخلاق ولي الأمر الثاني أبت بأن يرفع يده على رجل طاعن بالسن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    مواطن

    لابد من وضع حد للعم ماوكلي القادم من الادغال لمعاقبة طالب ضرب ولده .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    الصريح جدا

    اه يهبلك مصيبه
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  53. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    يالطيف

    اعجبني اسلوب المدرس لم يدافع عن نفسه لان الشخص الي امامه طاعن بالسن لاكن ليس سنه يعفيه من اخذ حق المدرس او عقوبه هو طرد الطالب او نقله لان الشايب بينط كل شوي للمدرسه ويسبب فوضى لابد ايقافه ولا بيعودها
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  54. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    زائر رررر111

    المفروض يسجل غرامة مالية على كل شخص لا يحترم مكان العلم وتكون حسب نوع المخالفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    جابر

    فورا يجب القبض عليه وجلده بنفس المدرسه والحكم بسجنه سنتين على الاقل وتعويض المضروبين والاولاد من الحال النفسيه التي اعترتهم من هذا الساذج وايضا يجب التأكيد انه هدد بالقتل للشخص وهذا له قضيه لوحدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:15530

    قلم الحقيقه

    مسكين الله يكون في عونه ويرأف بحاله هذا وين والمضاربة وين لاعب في حسبته مرض السكر والضغط اضافة الى هشاشة العظام يكاد يقف على رجليه وجزاه الله خير المدرسين اللي يحاولون تهدئته وأخذه على قد عقله ومفهومه
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  57. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    موسى بن موسى

    جنتل مان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
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  59. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    خرخرينو

    يا طرقي يا زين من طرق رأسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    مواطنه

    الي فهمتو من المقطع ان ذا العجوز ***اتهجم على طالب ضرب ولده وباقي الرجال ادخلو يهدوه بأي حق يتهجم على طالب ويهدده كان بلغ الاداره هما يتصرفو دحين اهل الولد يشوفو المقطع وماحيسكتو ويكبر الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    قرف

    جاي من كهف هو ولبسه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  62. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    عفاف اللحياني

    هذي مشكله بين أثنين من أوليا أمور الطلاب بسبب مظاربه حصلت بين أولادهم ولمعلم كان يفرق بينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    ابومحمد

    هو يكلم الطفل الثاني ويقول انت ضربت ولدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    واشيب قلبي

    الشايب على نيته سامحوه لكن المشكله الطالب اللي يصور كيف يحضر المدرسه بجوال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    يعيبونا والعيب فيهم امثال تعليق 2 عبدلله

    ياليت تصفي نيتك اذكرك بتعليقاتك العنصريه ولا مايحتاج يابعد قلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  66. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    طرقي

    اول مالفت نظري المعلم الي لابس ( شلحه )ههه هذا جزاء المعلم الذي يمد يده على طالب ، النطام يجرم هذا العمل المشين . اي معلم يمد يده يجب ان يعلم ان وراء كل طالب ولي امر بيكسر راسه .
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  67. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    ابومحمد

    مقفلة مع العم يحي وولي امر الطالب الثاني رجل محترم ولم يرد على الشايب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    عادي؟ ؟؟ غيره يدخل بسلاح رشاش هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    شجاع

    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه المعلم يجب ان يكرم ويعزز موقفة وما فعله هذا المسن يعتبر خارج المنطق واذلالا للمعلم الذي لزم الادب وكان كلامهم لة في غايه الادب ويجب ان يوقف هذا وامثالة عند حدهم
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  70. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    عبدالله

    صفو النيه ولا احد يلمز ويهمز بالالقاب العنصرية المفترض ولي الطالب المسن يروح الادارة ادا كان له حق في ضرب ابنه ونقول اللهم اصلح الحال
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    شيعي برونزي

    فيلم رعب خخخخخخخخخخخ سواها العم يحيى للطلاب
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