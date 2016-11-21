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بن مساعد : لائحتان لـ ” حوكمة الأندية ” و الإفلاس .. وإجراءات أشد للحد من الديون

21 نوفمبر, 2016 , 19:52 م
بن مساعد : لائحتان لـ ” حوكمة الأندية ” و الإفلاس .. وإجراءات أشد للحد من الديون
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صحيفة المرصد – واس:قال رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد اليوم (الإثنين) إنه يجري على إعداد لائحتين، الأولى تخص حوكمة الأندية الرياضية، والأخرى حول نظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات أشد على الأندية للحد من الديون.

جاء ذلك عقب ورشة عمل «حوكمة الأندية وتعثرها المالي وديونها» التي عقدت اليوم، في حضور الأمير عبد الله بن مساعد وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة، المكلف إعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية، بالإضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية. وجرى خلال ورشة العمل استعراض الخطوات المنفذة خلال المرحلة الماضية، والاطلاع على عدد من التجارب المطبقة في انجلترا واسبانيا واليابان وتركيا، كذلك الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    فهد سعدون

    ** الرياضه والتنافس الشريف بسبب تعصبك لنادي الهلال
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  2. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    ااببووححمموودد

    نعم .. سأعيد 8 دوري نهبت في عز النهار .. حينما يكون العالمي من املاكي .. التاريخ لا يمحوه خطت قلم من متعصب !
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  3. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    لا تعليق الاأأأأ

    العالميه صعبه قويه والله لويحطونك رئيس للفيفا ههه
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  4. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ااببووححمموودد

    سأحاول شراء العالمي لأعيد 8 دوري تاريخية ,***
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  5. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    زائرابوفواز

    النوادي السعوديه ليش الخصصه يجب دعم الرياضه من الدوله واجب وطني حتمي إلزامي عشان صورتنا تتحسن عالميا ليش كذا حرام مايصير تبون عيالنا تجي لهم أمراض وعقد نفسيه هولا رفعو روسنا بين الدول
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  6. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    بيان

    قررت اشتري نادي النصر العالمي ولكن لي شروط غربلة هئية الرياضية بالكامل مو معقولة ادفع مبالغ طائلة وانظلم من المتعصبين
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  7. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    مواطن

    جاك شغلك يابو مساعد من كراتين جبت مليارات عاد كيف اذا كانت كراتين متحركة والمواطن يشجع فيها زيد رصيدك بالدولار سعودي ماينفع
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  8. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    الازدي

    عندي سؤال بس خايف يقلي مو شغلك لاني مووواطن**
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  9. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    الازدي

    موشغلك
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  10. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    قوطي نيفيا

    لماذا ( المحلي ) يفحط كل سنه يدور على ( العالمية ) !
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  11. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    الجنوووووووووووووبي

    بكرة بشتري نادي الخليج انشاء الله يعرضونه بمزاد واصير مالك لهذا النادي والعب اقاربي واولاد العائلة كلهم اساسسين بعون الله ............. المفروض هذا القرار من اول
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  12. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    قال عالمي قال هههههه
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  13. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    شو هيدا الحتسي

    ليش نادي النصر يسونه عالمي وهو ولا مره اخذ بطوله عالميه اعيدو النظر في التسمية
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  14. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    ههههههه
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  15. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    زائر

    ههههههههه
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  16. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    مدري ودي اقول شي بس لاتزعلون ليش ماتنقلون نادي النصر
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  17. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    حيان بعض الورش يطلبون فحص كمبيوتر والسياره مافيه كمبيوتر اصلن
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