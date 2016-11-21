بن مساعد : لائحتان لـ ” حوكمة الأندية ” و الإفلاس .. وإجراءات أشد للحد من الديون

صحيفة المرصد – واس:قال رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد اليوم (الإثنين) إنه يجري على إعداد لائحتين، الأولى تخص حوكمة الأندية الرياضية، والأخرى حول نظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات أشد على الأندية للحد من الديون.

جاء ذلك عقب ورشة عمل «حوكمة الأندية وتعثرها المالي وديونها» التي عقدت اليوم، في حضور الأمير عبد الله بن مساعد وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة، المكلف إعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية، بالإضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية. وجرى خلال ورشة العمل استعراض الخطوات المنفذة خلال المرحلة الماضية، والاطلاع على عدد من التجارب المطبقة في انجلترا واسبانيا واليابان وتركيا، كذلك الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي.