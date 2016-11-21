بن مساعد : لائحتان لـ ” حوكمة الأندية ” و الإفلاس .. وإجراءات أشد للحد من الديون

صحيفة المرصد – واس:قال رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد اليوم (الإثنين) إنه يجري على إعداد لائحتين، الأولى تخص حوكمة الأندية الرياضية، والأخرى حول نظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات أشد على الأندية للحد من الديون.
جاء ذلك عقب ورشة عمل «حوكمة الأندية وتعثرها المالي وديونها» التي عقدت اليوم، في حضور الأمير عبد الله بن مساعد وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة، المكلف إعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية، بالإضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية. وجرى خلال ورشة العمل استعراض الخطوات المنفذة خلال المرحلة الماضية، والاطلاع على عدد من التجارب المطبقة في انجلترا واسبانيا واليابان وتركيا، كذلك الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي.
تعليقات ( 17 )
فهد سعدون** الرياضه والتنافس الشريف بسبب تعصبك لنادي الهلال
ااببووححممووددنعم .. سأعيد 8 دوري نهبت في عز النهار .. حينما يكون العالمي من املاكي .. التاريخ لا يمحوه خطت قلم من متعصب !
لا تعليق الاأأأأالعالميه صعبه قويه والله لويحطونك رئيس للفيفا ههه
ااببووححممووددسأحاول شراء العالمي لأعيد 8 دوري تاريخية ,***
زائرابوفوازالنوادي السعوديه ليش الخصصه يجب دعم الرياضه من الدوله واجب وطني حتمي إلزامي عشان صورتنا تتحسن عالميا ليش كذا حرام مايصير تبون عيالنا تجي لهم أمراض وعقد نفسيه هولا رفعو روسنا بين الدول
بيانقررت اشتري نادي النصر العالمي ولكن لي شروط غربلة هئية الرياضية بالكامل مو معقولة ادفع مبالغ طائلة وانظلم من المتعصبين
مواطنجاك شغلك يابو مساعد من كراتين جبت مليارات عاد كيف اذا كانت كراتين متحركة والمواطن يشجع فيها زيد رصيدك بالدولار سعودي ماينفع
الازديعندي سؤال بس خايف يقلي مو شغلك لاني مووواطن**
الازديموشغلك
قوطي نيفيالماذا ( المحلي ) يفحط كل سنه يدور على ( العالمية ) !
الجنوووووووووووووبيبكرة بشتري نادي الخليج انشاء الله يعرضونه بمزاد واصير مالك لهذا النادي والعب اقاربي واولاد العائلة كلهم اساسسين بعون الله ............. المفروض هذا القرار من اول
شو هيدا الحتسيليش نادي النصر يسونه عالمي وهو ولا مره اخذ بطوله عالميه اعيدو النظر في التسمية
زائرههههههههه