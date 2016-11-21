بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء البحرين

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق له .

ورحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمرافقيه في بلدهم المملكة ، فيما أعرب سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن سروره بزيارة المملكة ولقائه الملك المفدى.

كما صافح سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريما صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق له.