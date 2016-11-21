“الفيصل” يكشف عن رسالتين أرسلهما الملك سلمان لـ “ميشال عون”

صحيفة المرصد: كشف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عن مضمون رسالتين أرسلهما الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون.
وأكد “الفيصل” خلال استقبال “ميشال عون” لسموه، اليوم الاثنين، أنه سعيد جداً بحسن استقباله من جانب الرئيس اللبناني، لافتًا إلى أن “الرسالة الأولى كانت تحمل التحية والتهاني من جانب الملك سلمان للرئيس اللبناني بمناسبة انتخابه رئيسًا للبنان”.
وفيما يخص الرسالة الثانية، أضاف الفيصل: كانت دعوة مقدمة من جانب الملك سلمان إلى الرئيس اللبناني لزيارة المملكة، متابعًا: الرئيس اللبناني وعدني بقبول الدعوة وزيارة المملكة بعد تشكيل الحكومة مباشرة.
تعليقات ( 19 )
ابن الصويدرةاللهم أحفظ بلادنا من كل مكروه خطوة ممتازة من الملك بأرسال الفيصل كونه رئيس الفكر العربي ويحضى بشعبية من اللبنانيين اللهم اجعلها زيارة خير للمسلمين
حمل بن بدر العربيحق الرأي محفوظ لكل مواطن ولكن،بالسياسة والإستراتيجيا أمنحوا ثقتكم لولي الأمر، هل يعلم البعض أن طلبه بترك لبنان يعني هزيمة كبيرة بكل معانيها؟!يا عمو لولا لبنان لم تصبح إيران دولة نووية.حكم عقلك حبيبي
عبدالعزيز//للاسف كثير لايعلم الهدف من اعادة العلاقة لونظر البعض فقط لتغيير نهج عون في خطابه رغم ولائه لحزب الشيطان لعرف السياسه السعوديه وقوتها ومن يتالم **
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرعندكم باكستان وتركيا واندونيسيا وماليزيا ودول الخليج ودول التحالف العزبي ركزو عليهم فهم قوةوسند كبو الباقين الا يكفي ماجرى ولم يوقف معنا غير السودان والاردن والمغرب ١٥ دولةعربيه ضدنا او محايده افهمو
جمالالله يكون بالعون
حمادىلبنان بلد صديق
مرحب مليونخطوه ممتازة من قبل الرياض الى الامام فلا تجعلوا إيران تتنفس لو ثانيه لبنان دوله عربيه فليس للمجوس مكان في بلدنا ألعربيه
علي العمريلن. نشوف. خير. من. لبنان. والايام القادم. تخبركم. كم. انا. صادق
وشك وشكتعليق مخالف
سياسي متقشفكلها كم يوم ونسمع دعم بكم مليار للبنان لك تابرني نعرف كيف نجيبك ولو علي رواتب شعبك الغلبان
مواطنبرضنا نطرد المقفي وندوس علي المقبل وش سرتنا به لبنان حتي تضرنا لكن علي الله
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 5 ابو فواز اقترح على ريسك ميشيل عون ان يطالب بتدخل دولي لنزع سلاح حزب الشيطان اقترح على شعبك بلنان ان يقومو قومة رجل واحد بطرد حسن زميره لانه مجوسي واعترف على الملا انه جندي في ولاية الفقيه
زائرابوفوازنصرك الله ياملك العرب سلمان الحزم والعزم مرحبا بي دوله لبنان حبيبه على قلوبنا وريسها أخونا وحبيبنا المنصور من الرب ميشل عون رجل فيه خير لي لبنان وأمه العربيه الي لامام الي لامام لارجوع موتو ايه لاعدا
ابن البلدوالى متى الركض وراء هالدولة المبعثره والله ان ولاءها لايران ومن كان منهمومعناىفهو مصااااص ملااااايين وجنسيه وامتيازات فكونا من لبنان وش قدم لنا ال الحقد وحزب اللات يحارب بدع منا للجيش اللبناني المر
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراعلام لبنان مثل الاعلام المصري ضدنا وقنواته تنقل مباشر خطابات حسن زميره بلد مو قادر يتنفس من حزب الشيطان لم يقومو ضد زميره وحزبه ولم يطلبو تدخل دولي بنزع سلاح اللات اذا وش الفايده منهم غير ياخذون فلوس
الصريح جداوشعندها لبنان دولة احزاب وكل يوم لهم قرار