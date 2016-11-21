“الفيصل” يكشف عن رسالتين أرسلهما الملك سلمان لـ “ميشال عون”

صحيفة المرصد: كشف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عن مضمون رسالتين أرسلهما الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون.

وأكد “الفيصل” خلال استقبال “ميشال عون” لسموه، اليوم الاثنين، أنه سعيد جداً بحسن استقباله من جانب الرئيس اللبناني، لافتًا إلى أن “الرسالة الأولى كانت تحمل التحية والتهاني من جانب الملك سلمان للرئيس اللبناني بمناسبة انتخابه رئيسًا للبنان”.

وفيما يخص الرسالة الثانية، أضاف الفيصل: كانت دعوة مقدمة من جانب الملك سلمان إلى الرئيس اللبناني لزيارة المملكة، متابعًا: الرئيس اللبناني وعدني بقبول الدعوة وزيارة المملكة بعد تشكيل الحكومة مباشرة.