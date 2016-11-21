بالفيديو : موظفون يطهون « كبسة لحم » داخل محكمة !

صحيفة المرصد:‏⁧‫ انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو‬⁩ لموظفين في إحدى المحاكم وهم يطبخون “كبسة لحم” داخل المكتب.

فيما أوضح الفيديو شخصاً يقول : “إحنا مداومين أو كاشتين”، فيما أبدى بعض المغردين عدم رضاهم عن المقطع، عازين ضياع معاملات المراجعين إلى مثل هذه التصرفات – حسب قولهم -.