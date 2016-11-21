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بالفيديو : موظفون يطهون « كبسة لحم » داخل محكمة !

21 نوفمبر, 2016 , 20:22 م
بالفيديو : موظفون يطهون « كبسة لحم » داخل محكمة !
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صحيفة المرصد:‏⁧‫ انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو‬⁩ لموظفين في إحدى المحاكم وهم يطبخون “كبسة لحم” داخل المكتب.

فيما أوضح الفيديو شخصاً يقول : “إحنا مداومين أو كاشتين”، فيما أبدى بعض المغردين عدم رضاهم عن المقطع، عازين ضياع معاملات المراجعين إلى مثل هذه التصرفات – حسب قولهم -.



تعليقات ( 62 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 62
    21 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    على الله

    راجعنا بعديومين اوالاسبوع القادم وهذي اخرتها والخافي اعظم
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  2. 61
    21 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    شنب07

    نتكلم بالعقل والمنطق ... اذا ما كان عندهم شي يسوونه وفيه من يستقبل مراجعين وكل الظروف مهيئة ... وين المانع؟؟ حنا يالله نصلح الشاهي 😢
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  3. 60
    21 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    الحربي

    يسرى11 طلعت من***
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  4. 59
    21 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    شنب07

    😂😂
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  5. 58
    21 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    مراقب عام

    الحربي ٤٥ اشكرك على صراحتك والله كلامك ١٠٠٪‏
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  6. 57
    21 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    مجبر رجل القعسي

    رد على تعليق رقم 52 اقول انت المدرعم الموظف في اليابان واروبا يداوم من الساعه 8 صباحا الى الخامسه ماهو مثل ربعك مايحضرون الى الساعه 9 ويطلعون الساعه 2 وتبي لهم بعد ساعه يتغدون فيها اقول تنشق فقس احسن
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  7. 56
    21 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    ياسر11

    تعليق 45 الحربي ياخي عندي احساس انك من**
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  8. 55
    21 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    زاير

    اولا ليت موائد الافطار تمنع من امكاتب ويكون الموظف يفطر في بيته مع اهله ثانيا ليت الدوام يمدد الي الساعه الخامسه ويفتح لهم مطعم لتناول الغدا اما انهم يفطرون او يتغدون تلاعب بالدوام
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  9. 54
    21 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    المهاجر13

    اكثر المحاكم شيوخها ماهم مداومين.....فمن حقهم يطبخ طالما بالدوااام ....ولا يخرجوا ويسببوا زحمه للناس الله المستعان
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  10. 53
    21 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    الاكل والصلاه

    اذاحضر الاكل وكان وقت الصلاه فانه يقدم الاكل على الصلاه لاهميته وانه يقوي على الطاعه بالعكس هذا يخليهم يعملون افضل ويقويهم على الطاعه شكرا لهم واقترح تخصيص بوفيه خاصه داخل العمل للاكل فقط لوقت معلوم
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  11. 52
    21 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    الحق يقال

    المدرعمين ترى بامريكا واليابان واوربا للموظف بريك ساعة مع توفير مطعم مكان العمل مثل سابك وارامكو وحنا نسجن الموظف في مبنى مستأجر للعصر ومسترخصين عليه يأكل ولا يسوي مطبخ احمدوا ربكم موافق ع دوامكم
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  12. 51
    21 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    ظامي اليل

    وانا اقول.ليش تتأخر المعاملات باالسنين في المحاكم.طلعت السالفه القاضي مشغول باالكبسه.ههههه.امزح .هههه.
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  13. 50
    21 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    يناس خلوكم واقعيين ولا نكابر

    الموظفين لهم وقت غداء ،ولاهو عيب ولا حرام يسوون غداهم ،المطاعم الان للأسف سيئة وخاصة مطاعم المندي والمثلوثة يعمل فيها بعض اليمنيين الغير مخلصين . وبعدين الرجال لديه فن الطبخ وطبخ لاخوياه وين المشكلة
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  14. 49
    21 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ابراهيم السرحاني

    هذا الصح بلا مطاعم أفضل طريقة لمقاطعة المطاعم اللي كلتنا
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  15. 48
    21 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    اصبحت عادة سئية فى اغلب الإدارات الحكومية من خلال مشاهداتى

    بالامس القريب كنت فى الخدمات الطبية لوزارة الداخلية بحى الصحافة اغلب الإدارات الموظفون يفطرون امام المراجعين بل ويدخنون واخلاق الله اعلم بها وكان المراجع متسولا !! أصبحت الوظيفة أمان من الفقر
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  16. 47
    21 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    الحمدلله.....

    طيب عااااادي جوووعاااانين...... بعدين مالقيو تشجيع لقيو الاساس فيهم حطمهم.... وقال ان دوامهم ساعه واااحده....هههههه من حقهم يتونسوو اش المشكله..
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  17. 46
    21 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ليل

    وين الدليل انهم في المحكمة؟؟؟ او في دائرة حكومية؟؟بس طايرن في العجة!!!
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  18. 45
    21 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    الحربي

    قصمان ماعليهم شيء ولا خطأ ويدبرون لها مئة تصريفه طبعا عن طريق ايه فتوى والخطأ من غيرهم مرفوض كاشتين وتاركين معاملات خلق الله ولا جيته قالك اصبر بنصلي الضحى اصبرالكبسةوقبل الظهر بنص ساعة بنتوضأ للصلات
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  19. 44
    21 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    دحام

    بعد هذةالحادثة صدق وزير الخدمة المدنينة فيما صرح به افعال بجد تحطم عزائم الموظفين أين الرائيس المباشر او رئيس المحكمة افعال مبرزة يلعبون المفروض فصل ومنع من العمل بالدوائر الحكومية خلوة يطبخ في بيتهم
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  20. 43
    21 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    فنان شعبي قديم

    اركدو وتعوذو من الشيطان وخاصه تعليق 11 الظلم ظلمات يوم القيامه ولا تطير بالعجه زعيط فيه ومعيط فيه
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  21. 42
    21 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    القضية مطبوخه

    ببهاراتها
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  22. 41
    21 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    فنان شعبي قديم

    وهذا المجلس يعتبر احد غرف استراحات سكن تلك الحراسات الأمنيه ..
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  23. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    فنان شعبي قديم

    هذولي افراد الحراسات الأمنيه للمحكمه وهذا شيئ طبيعي في كل ادارات عليها حراسات امنيه على مدار 24 ساعه لديهم سكن ملحق بتلك المرافق الحكوميه وافرادها يقومون بطبخ وجباتهم .. وليس موظفين تلك الدوائر
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  24. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    ابو شنب

    شعب الكبسه مامنه فايده
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  25. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    عادي

    تعليق مخالف
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  26. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    خالد

    هذا هو الاستهتار بالنظام وبالقوانين وفي دار القانون والنظام ..اي بشر هؤلاء اهم من حملت النظام والدستور.. يجب الضرب بيد من حديد والا ضاعت هيبه الحكومه
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  27. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    عبدالكريم

    هذه ردة فعل على تصريح وزير الخدمة المدنيه ، فأعتقد ان الطبخ هذا بعد انتهاء ساعة دوامهم
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  28. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    زمن أغبر

    متضامنين مع المقاطعة✌️😂
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  29. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    ابو سلطان

    هناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( البطنة تذهب الفطنة ) و ( ما ملىء آدمي وعاء شرا من بطنه ) والقاضي أحوج الى ألفطنة عند النظر في القضايا خاصة اثناء ساعات الدوام وآمل ان لا يكون المقطع صحيحا !
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  30. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    السمو

    فصل مع تحقيق
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  31. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    ابو نوره

    ابد علي راحتكم اطبخوا. وكُلُوا.
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  32. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    اذا مجلسهم وطبخهم لا يؤجل المحاكمه او يؤخر المعاملات فـ بالعافيه على قلوبهم ( من حقهم ياكلو ) اما اذا كانو يؤخرون المراجعين ويأجلون محاكمات على حساب وناستهم فالله المستعان
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  33. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    اذا مجلسهم وطبخهم لا يؤجل المحاكمه او يؤخر المعاملات فـ بالعافيه على قلوبهم ( من حقهم ياكلو ) اما اذا كانو يؤخرون المراجعين ويأجلون محاكمات على حساب وناستهم فالله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    عابر القارات

    واضح خلو المكتب من المراجعين اكيد عندهم خارج دوام الف عافية 😋
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    شيخة البنات

    بالعافيه على قلوبهم السعوديين تحت المجهر حتى الاكل محسوب عليهم خلهم ياكلون ويستأنسون وش دخلكم
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  36. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:538

    ابونواف...

    اهنئ**على الكبسه المضبوطة شكله مواكب حملة مقاطعة من1437/2/21وترى ياإخوان فيه بعض الأدوات الحكومية عسكريه اومدنيه زوجتى خاصه تمتد مناوبتها٢٤ساعه متواصلة
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  37. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    أغاية الدين ان تحفوا شواربكم .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!!؟!!.
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  38. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    بنت شقردية

    هههههههه بالعافيه عليهم ماشاء الله الرجال صايريين يبدعون بالكبسات
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  39. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    الهيئه

    يقتدون با ** *
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  40. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    شجاع

    بالعافيه دامهم ينجزون عملهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    سابق

    من لم يتراجع المحاكم قد لايصدق هذا المشهد ولكن اذا لم يكن المقطع صحيح فهو يحاكي الواقع في اغلب المحاكم وربما الخافي اعظم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  42. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    الهيئه

    وستقلت ما يردون السلام ونفوسهم بروس خشومهم وغترهم البيض كاسيه وجوههم ولا يلتفتون بحل يا الطا اووس
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  43. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    مساكين خلوهم يطبخون ع الاقل ياكلون من شغل يدينهم وبعدين دوامهم طويل ولا بدلات ولا شي وبعدين عجبني الرز شكله وترتيبه بسوي بكرة نفسه والحبحر والزبيب ياسلام 😍😍
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  44. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    سنونو

    الحكم على الكبسة بالسجن في بطون الموظفين ، رفعت الجلسة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  45. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    الهيئه

    سيقان شا ورما ماما نوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    الهيئه

    وبعد صلات الظهر اعتذر للمر جعين عندهم اجتما ع
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  47. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    الهيئه

    نعم انا قهوجي بلمحكمه اسوي لهم فطور وقهوه وشاهي ودوامهم اربع ساعات فقط قبل الصلاه بنصف ساعه اغلق المكاتب وبعد الصلاه الظهر بنصف ساعه افتح المكاتب واعتذر
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  48. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    💎🎀سُندُس

    عادي مافيها شئ يعني ماطبخ إلاهم😂 إن ماطبخوا راح يطلبون من المطعم !
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  49. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    الناقد

    أنها فوضى طبخ كبسه بالمحكمه ، نرجو أهتمام وزير العدل الشيخ الصمعاني بالموضوع حيث عرفنا عنه الشدة والحزم ولا يرضى بالأستهتار وكم أتمنى أعفائهم من وظائفهم حتى يكملوا طبخ الكبسه مع أولادهم في بيوتهم !!!
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  50. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    ابو العز

    كذب و الشغلة تلفيق .. يعني بالعقل.. خويهم يصورهم وكمان يكتب اسم المحكمة بطريقة كأنها تحريش ومافي احد بيصور كذا وينشر لان زملاءة عارفين انه هو اللي صور وبالاخير كمان يطلع اسم مدير الجوزات مو محكمة
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  51. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    ابوخالد الدمام

    شكلهم بعد الدوام ، عادي بالعافيه عليهم
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  52. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    سوط الحق

    في محكمة وملتحين .فالحق معهم وهذا سوف يتضح من خلال التعليق .. وسيدافعون عنهم وسيجدون المبررات ! لكن لو حدث هذا في أحد مرافق التعليم أو الصحة أو ..فالويل لهم .. هذا تفكيرنا ووعينا للأسف .. بالهنا.
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  53. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    ابن الوغيده

    والله لن تفلح هذه الامه اذا لم تحافظ على الامانه, اذاكانت هذه ,المحاكم فلم ننتقد اداء الاخرين.مما ارى انتهم عاله علا القضاء,وغير ثقه هذاسبب ضياع حقوق المسلمين.من فرط فى امانة العمل.لن يؤمن
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  54. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    مكان لأداء العمل وليس للتنزة و أكل ،، يجب معاقبتهم ع ذلك .
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  55. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    الشايب

    هذا شكله بعد الدوام الرسمي اللي يستلمون 24 ساعه .. وين المشكله كل الاماكن اللي فيها مناوبه يضبطون غداهم بالعافيه
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  56. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    دحمي

    اصلا فية بالمرافق الحكومية التي تداوم حتى الساعة الثانية ظهرا تخصيص الساعة الثانية عشر ظهرا تحت مسمى برنامج ( صلاة + وجبة الغداء ) وهذا بكل الدوائر الحكومية
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  57. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    خالد

    طيب وخير ياطير وين المشكله ، وربي ما الومهم من قرف المطاعم واللي نشوفه فيها بعدين هم يتأخرون في الدوام ، بس حب للفضايح والتشهير
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  58. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    حسن

    ضياع الأمانه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 20:32 م
    عدد التعليقات:397

    ♨ليالي نجد ♨

    الناشر والموظفين مطلوبين للتحقيق لعدة مخالفات قانونية يجب ردعهم . بما فيها عندما قال وش عندك يابو ثنين واظهر محتوى مستند هام وسري
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  60. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    منسم

    بالعافية عليكم يالشقردية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    متابع عن بعد

    وينك يا منتقد المعلمين .. ولا الحصانة تجعلك تبصم ولا كلمة ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    يالطيف

    هل سيتم استدعاء الناشر مثل الي سبت الهيئه او لاكان فيه......... لايتم الاستدعاء
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