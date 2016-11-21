بالفيديو : موظفون يطهون « كبسة لحم » داخل محكمة !

صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموظفين في إحدى المحاكم وهم يطبخون “كبسة لحم” داخل المكتب.
فيما أوضح الفيديو شخصاً يقول : “إحنا مداومين أو كاشتين”، فيما أبدى بعض المغردين عدم رضاهم عن المقطع، عازين ضياع معاملات المراجعين إلى مثل هذه التصرفات – حسب قولهم -.
تعليقات ( 62 )
على اللهراجعنا بعديومين اوالاسبوع القادم وهذي اخرتها والخافي اعظم
شنب07نتكلم بالعقل والمنطق ... اذا ما كان عندهم شي يسوونه وفيه من يستقبل مراجعين وكل الظروف مهيئة ... وين المانع؟؟ حنا يالله نصلح الشاهي 😢
الحربييسرى11 طلعت من***
شنب07😂😂
مراقب عامالحربي ٤٥ اشكرك على صراحتك والله كلامك ١٠٠٪
مجبر رجل القعسيرد على تعليق رقم 52 اقول انت المدرعم الموظف في اليابان واروبا يداوم من الساعه 8 صباحا الى الخامسه ماهو مثل ربعك مايحضرون الى الساعه 9 ويطلعون الساعه 2 وتبي لهم بعد ساعه يتغدون فيها اقول تنشق فقس احسن
ياسر11تعليق 45 الحربي ياخي عندي احساس انك من**
زايراولا ليت موائد الافطار تمنع من امكاتب ويكون الموظف يفطر في بيته مع اهله ثانيا ليت الدوام يمدد الي الساعه الخامسه ويفتح لهم مطعم لتناول الغدا اما انهم يفطرون او يتغدون تلاعب بالدوام
المهاجر13اكثر المحاكم شيوخها ماهم مداومين.....فمن حقهم يطبخ طالما بالدوااام ....ولا يخرجوا ويسببوا زحمه للناس الله المستعان
الاكل والصلاهاذاحضر الاكل وكان وقت الصلاه فانه يقدم الاكل على الصلاه لاهميته وانه يقوي على الطاعه بالعكس هذا يخليهم يعملون افضل ويقويهم على الطاعه شكرا لهم واقترح تخصيص بوفيه خاصه داخل العمل للاكل فقط لوقت معلوم
الحق يقالالمدرعمين ترى بامريكا واليابان واوربا للموظف بريك ساعة مع توفير مطعم مكان العمل مثل سابك وارامكو وحنا نسجن الموظف في مبنى مستأجر للعصر ومسترخصين عليه يأكل ولا يسوي مطبخ احمدوا ربكم موافق ع دوامكم
ظامي اليلوانا اقول.ليش تتأخر المعاملات باالسنين في المحاكم.طلعت السالفه القاضي مشغول باالكبسه.ههههه.امزح .هههه.
يناس خلوكم واقعيين ولا نكابرالموظفين لهم وقت غداء ،ولاهو عيب ولا حرام يسوون غداهم ،المطاعم الان للأسف سيئة وخاصة مطاعم المندي والمثلوثة يعمل فيها بعض اليمنيين الغير مخلصين . وبعدين الرجال لديه فن الطبخ وطبخ لاخوياه وين المشكلة
ابراهيم السرحانيهذا الصح بلا مطاعم أفضل طريقة لمقاطعة المطاعم اللي كلتنا
اصبحت عادة سئية فى اغلب الإدارات الحكومية من خلال مشاهداتىبالامس القريب كنت فى الخدمات الطبية لوزارة الداخلية بحى الصحافة اغلب الإدارات الموظفون يفطرون امام المراجعين بل ويدخنون واخلاق الله اعلم بها وكان المراجع متسولا !! أصبحت الوظيفة أمان من الفقر
الحمدلله.....طيب عااااادي جوووعاااانين...... بعدين مالقيو تشجيع لقيو الاساس فيهم حطمهم.... وقال ان دوامهم ساعه واااحده....هههههه من حقهم يتونسوو اش المشكله..
ليلوين الدليل انهم في المحكمة؟؟؟ او في دائرة حكومية؟؟بس طايرن في العجة!!!
الحربيقصمان ماعليهم شيء ولا خطأ ويدبرون لها مئة تصريفه طبعا عن طريق ايه فتوى والخطأ من غيرهم مرفوض كاشتين وتاركين معاملات خلق الله ولا جيته قالك اصبر بنصلي الضحى اصبرالكبسةوقبل الظهر بنص ساعة بنتوضأ للصلات
دحامبعد هذةالحادثة صدق وزير الخدمة المدنينة فيما صرح به افعال بجد تحطم عزائم الموظفين أين الرائيس المباشر او رئيس المحكمة افعال مبرزة يلعبون المفروض فصل ومنع من العمل بالدوائر الحكومية خلوة يطبخ في بيتهم
فنان شعبي قديماركدو وتعوذو من الشيطان وخاصه تعليق 11 الظلم ظلمات يوم القيامه ولا تطير بالعجه زعيط فيه ومعيط فيه
القضية مطبوخهببهاراتها
فنان شعبي قديموهذا المجلس يعتبر احد غرف استراحات سكن تلك الحراسات الأمنيه ..
فنان شعبي قديمهذولي افراد الحراسات الأمنيه للمحكمه وهذا شيئ طبيعي في كل ادارات عليها حراسات امنيه على مدار 24 ساعه لديهم سكن ملحق بتلك المرافق الحكوميه وافرادها يقومون بطبخ وجباتهم .. وليس موظفين تلك الدوائر
ابو شنبشعب الكبسه مامنه فايده
عاديتعليق مخالف
خالدهذا هو الاستهتار بالنظام وبالقوانين وفي دار القانون والنظام ..اي بشر هؤلاء اهم من حملت النظام والدستور.. يجب الضرب بيد من حديد والا ضاعت هيبه الحكومه
عبدالكريمهذه ردة فعل على تصريح وزير الخدمة المدنيه ، فأعتقد ان الطبخ هذا بعد انتهاء ساعة دوامهم
زمن أغبرمتضامنين مع المقاطعة✌️😂
ابو سلطانهناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( البطنة تذهب الفطنة ) و ( ما ملىء آدمي وعاء شرا من بطنه ) والقاضي أحوج الى ألفطنة عند النظر في القضايا خاصة اثناء ساعات الدوام وآمل ان لا يكون المقطع صحيحا !
السموفصل مع تحقيق
ابو نورهابد علي راحتكم اطبخوا. وكُلُوا.
عابر القاراتواضح خلو المكتب من المراجعين اكيد عندهم خارج دوام الف عافية 😋
شيخة البناتبالعافيه على قلوبهم السعوديين تحت المجهر حتى الاكل محسوب عليهم خلهم ياكلون ويستأنسون وش دخلكم
عدد التعليقات:538
ابونواف...اهنئ**على الكبسه المضبوطة شكله مواكب حملة مقاطعة من1437/2/21وترى ياإخوان فيه بعض الأدوات الحكومية عسكريه اومدنيه زوجتى خاصه تمتد مناوبتها٢٤ساعه متواصلة
شاآآآايب من جبل عسيرأغاية الدين ان تحفوا شواربكم .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!!؟!!.
بنت شقرديةهههههههه بالعافيه عليهم ماشاء الله الرجال صايريين يبدعون بالكبسات
الهيئهيقتدون با ** *
شجاعبالعافيه دامهم ينجزون عملهم
سابقمن لم يتراجع المحاكم قد لايصدق هذا المشهد ولكن اذا لم يكن المقطع صحيح فهو يحاكي الواقع في اغلب المحاكم وربما الخافي اعظم
الهيئهوستقلت ما يردون السلام ونفوسهم بروس خشومهم وغترهم البيض كاسيه وجوههم ولا يلتفتون بحل يا الطا اووس
💎💛عــــهــــــود💛💎مساكين خلوهم يطبخون ع الاقل ياكلون من شغل يدينهم وبعدين دوامهم طويل ولا بدلات ولا شي وبعدين عجبني الرز شكله وترتيبه بسوي بكرة نفسه والحبحر والزبيب ياسلام 😍😍
سنونوالحكم على الكبسة بالسجن في بطون الموظفين ، رفعت الجلسة
الهيئهسيقان شا ورما ماما نوره
الهيئهوبعد صلات الظهر اعتذر للمر جعين عندهم اجتما ع
الهيئهنعم انا قهوجي بلمحكمه اسوي لهم فطور وقهوه وشاهي ودوامهم اربع ساعات فقط قبل الصلاه بنصف ساعه اغلق المكاتب وبعد الصلاه الظهر بنصف ساعه افتح المكاتب واعتذر
💎🎀سُندُسعادي مافيها شئ يعني ماطبخ إلاهم😂 إن ماطبخوا راح يطلبون من المطعم !
الناقدأنها فوضى طبخ كبسه بالمحكمه ، نرجو أهتمام وزير العدل الشيخ الصمعاني بالموضوع حيث عرفنا عنه الشدة والحزم ولا يرضى بالأستهتار وكم أتمنى أعفائهم من وظائفهم حتى يكملوا طبخ الكبسه مع أولادهم في بيوتهم !!!
ابو العزكذب و الشغلة تلفيق .. يعني بالعقل.. خويهم يصورهم وكمان يكتب اسم المحكمة بطريقة كأنها تحريش ومافي احد بيصور كذا وينشر لان زملاءة عارفين انه هو اللي صور وبالاخير كمان يطلع اسم مدير الجوزات مو محكمة
ابوخالد الدمامشكلهم بعد الدوام ، عادي بالعافيه عليهم
سوط الحقفي محكمة وملتحين .فالحق معهم وهذا سوف يتضح من خلال التعليق .. وسيدافعون عنهم وسيجدون المبررات ! لكن لو حدث هذا في أحد مرافق التعليم أو الصحة أو ..فالويل لهم .. هذا تفكيرنا ووعينا للأسف .. بالهنا.
ابن الوغيدهوالله لن تفلح هذه الامه اذا لم تحافظ على الامانه, اذاكانت هذه ,المحاكم فلم ننتقد اداء الاخرين.مما ارى انتهم عاله علا القضاء,وغير ثقه هذاسبب ضياع حقوق المسلمين.من فرط فى امانة العمل.لن يؤمن
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳مكان لأداء العمل وليس للتنزة و أكل ،، يجب معاقبتهم ع ذلك .
الشايبهذا شكله بعد الدوام الرسمي اللي يستلمون 24 ساعه .. وين المشكله كل الاماكن اللي فيها مناوبه يضبطون غداهم بالعافيه
دحمياصلا فية بالمرافق الحكومية التي تداوم حتى الساعة الثانية ظهرا تخصيص الساعة الثانية عشر ظهرا تحت مسمى برنامج ( صلاة + وجبة الغداء ) وهذا بكل الدوائر الحكومية
خالدطيب وخير ياطير وين المشكله ، وربي ما الومهم من قرف المطاعم واللي نشوفه فيها بعدين هم يتأخرون في الدوام ، بس حب للفضايح والتشهير
حسنضياع الأمانه
عدد التعليقات:397
♨ليالي نجد ♨الناشر والموظفين مطلوبين للتحقيق لعدة مخالفات قانونية يجب ردعهم . بما فيها عندما قال وش عندك يابو ثنين واظهر محتوى مستند هام وسري
منسمبالعافية عليكم يالشقردية
متابع عن بعدوينك يا منتقد المعلمين .. ولا الحصانة تجعلك تبصم ولا كلمة ..
يالطيفهل سيتم استدعاء الناشر مثل الي سبت الهيئه او لاكان فيه......... لايتم الاستدعاء