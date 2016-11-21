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فيديو لـ أسيل عمران تظهر مصدومة بعدد أحذية شقيقتها يحقق نصف مليون مشاهدة !

21 نوفمبر, 2016 , 20:32 م
فيديو لـ أسيل عمران تظهر مصدومة بعدد أحذية شقيقتها يحقق نصف مليون مشاهدة !
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صحيفة المرصد: بدأت لجين عمران بعد عودتها من الدوحة، من حفل “روتا” الخيري، بتوضيب الأغراض من منزلها للانتقال للمنزل الجديد، وبدأت بالطابق المخصص للأحذية والحقائب، وفور وصول أسيل، بدت متفاجئةً بسبب العدد الهائل للأحذية التي تملكها لجين.

وكشفت أسيل عمران في فيديو مأخوذ من حساب لجين على سناب شات، وحقّق بعد نشره على اليوتيوب ما يفوق النصف مليون مشاهدة، أنّ مقاس قدمها أصغر من مقاس قدم لجين ما يُعرّضها لمواقف محرجة حيث تنتعل أحذيتها وفقاً لمجلة لها.



تعليقات ( 48 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 48
    21 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    بواحمد

    شلون مايجي لنا الفقر***
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  2. 47
    21 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    مصطفى ادريس

    ايران اهي السبب
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  3. 46
    21 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    عتبيه

    ليتني عندكم **
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  4. 45
    21 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ماجد

    تعليق مخالف
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  5. 44
    21 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    زائر

    *** يابنات عمران البيوت اسرار ** احمدو الله على العافيه **احمدو الله فاالنعمه زواله.
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  6. 43
    21 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    يوم لاينفع مال ولا بنون الأمن أتى الله بقلب سليم
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  7. 42
    21 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    😷😖الله من **في هالغرفة
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  8. 41
    21 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    ضابط ايقاع

    تعليق مخالف
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  9. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    اقسم بالله***
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  10. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    أعوذ بالله كل هالنعال على الأقل 10 لبسات تكفي لكن واضح ان كل مكان له جزمة جديدة 👠👡💸___وديهن للدول الفقيرة عند جمعيات وهم يوزعونهن بيتك امتلىء
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  11. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    احمد عسيري

    رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: ( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً. )
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  12. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    Saeed

    الهياط أنواع وهذا نوع من الهياط
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  13. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    أختها و24 ساعة عندها ببيتها وماتدري بكل هالنعال😂يمكن تدري لكن متفقات لكي يصورن وينشرن 👡👠👠👡👠
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  14. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    احمد عسيري

    *** يارب رحمتك يوم المعاد
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  15. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    جماهي

    احلام تستعرض بطيارة والماسات وهذي تستعرض بجزم***
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  16. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    يعني الحين بس

    عندها احذية طيب ***
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  17. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    لي صاحبن كنت احبه

    وش رأيكم يا قوم
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  18. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    انا دخلت عشان اسأل سؤال : نصف مليون مشاهدة على احذية ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    ابو مشعلاني،،،،

    ياصبر الارض على***
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  20. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    فنان شعبي قديم

    ***ال عمران سوى عرض*** ( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )
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  21. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    احمد

    مصدومه من الاحذيه ,,خلاص شويه وتهدا وتروح الصدمه ..بس انا ابغي اعرف شي واحد بس انا ايش دخلني فيها اذا هي مصدومه من احذيه..ياضياع وقتي
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  22. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    فنان شعبي قديم

    كل هذه جزم عساها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    موجود

    راحت ولا جت ***
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  24. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    هو الدور الاول للجين والثاني لاسيل ***
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  25. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    رايقة وفايقة

    ا***شكراً لجين شكرا لك من ساعدنا على معرفه الكم الهائل لجزمها وكعوبها باقي شي ماعرضتوه !؟
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  26. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    ** اسيل هي الاول الظاهر***
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  27. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    حيايمة كبدي من ال عمران !!!

    يا ال عمران خفووووا علينا هياااط ترى حاااااااااامت كبوودنا كفااااااية استعراض ***
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  28. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    كلها من ****
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  29. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    مغترررب

    مو بس اسيل اللي مصدوم !!! القراء جميعهم مصدومين ****
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  30. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    عابرة سبيل

    ** يعني ان اختها ماتدري ليتها تفوق لنفسها من الفوقية الزايدة ماتنفعها كله راح يروح والتصنع المبالغ فيه ** الله لايبلانا ويهديهم
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  31. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    [email protected]

    هاذي هي ، ***
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  32. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    زرعيه

    **عسل وكاس شاهي**
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  33. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    خرخرينو

    ** بلجين وأسيل
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  34. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    خربط بربط

    لافكاهة ولا مازية😏
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  35. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    ههه بس متخمبق

    وبعد امس اكلت طعمية بفلافل مخصوص وقبله شكشوكة بالطاطس و واول امس فول بطعم الفراولة 🤗
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  36. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    لا والله ماهو بحسد

    بس بسخافة الخصوصية **
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  37. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    عادي ياراعي البصل

    تطلع البصل من الخيشة وتفرز الذكور عن الاناث وتقطعهم وبعدين تخلطهم مع بعض و توزعهم بأكياس وتفرزنهم😭
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  38. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    حتى انا

    استغربت بعدد حبات البصل في الكيس والحين مادري وش اسوي🤔
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  39. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 20:57 م
    عدد التعليقات:15530

    قلم الحقيقه

    لجين عمران اذا لم تخفف من ظهورها الاعلامي المكثف في كل واردة وشاردة عن حياتها الخاصة والعامة والا سوف يسبب لها هذا الأمر مشاكل كثيرة لاحد لا أول لها ولا آخر.هناك من الحاقدين الحاسدين لها الكثيرين .
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  40. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    بس طيب

    وش الطلوب
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  41. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    هي الانثى خلقت من ضلع اعوج اذا اعتدل انكسر ؟ فما بالكم في وقتنا هذا والعياذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    الحق

    هذا قالوا لك إعلام سخيف وتافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    خلوها تستانس وبطلوا حسد ياعالم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    صراحة

    زهقنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    الرأي العام

    سخافة المراه ان لم تجد من يقوم سلوكها سوف تكون عوجا في كل تصرفاتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    وشك وشك

    كلهم ***
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  47. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    وشك وشك

    يكفي انا نجعل من ****مشاهير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    💎🎀سُندُس

    عند البعض بين العقل والسن علاقة عكسية ..... فكلما كبر السن صغر العقل🤔 الرجل اللي يتزوج امرأة عندها عقدة "النقص" وتحب المظاهر والفشخرة الله يعوضه خير.
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