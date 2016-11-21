فيديو لـ أسيل عمران تظهر مصدومة بعدد أحذية شقيقتها يحقق نصف مليون مشاهدة !

صحيفة المرصد: بدأت لجين عمران بعد عودتها من الدوحة، من حفل “روتا” الخيري، بتوضيب الأغراض من منزلها للانتقال للمنزل الجديد، وبدأت بالطابق المخصص للأحذية والحقائب، وفور وصول أسيل، بدت متفاجئةً بسبب العدد الهائل للأحذية التي تملكها لجين.

وكشفت أسيل عمران في فيديو مأخوذ من حساب لجين على سناب شات، وحقّق بعد نشره على اليوتيوب ما يفوق النصف مليون مشاهدة، أنّ مقاس قدمها أصغر من مقاس قدم لجين ما يُعرّضها لمواقف محرجة حيث تنتعل أحذيتها وفقاً لمجلة لها.