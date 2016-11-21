فيديو لـ أسيل عمران تظهر مصدومة بعدد أحذية شقيقتها يحقق نصف مليون مشاهدة !

صحيفة المرصد: بدأت لجين عمران بعد عودتها من الدوحة، من حفل “روتا” الخيري، بتوضيب الأغراض من منزلها للانتقال للمنزل الجديد، وبدأت بالطابق المخصص للأحذية والحقائب، وفور وصول أسيل، بدت متفاجئةً بسبب العدد الهائل للأحذية التي تملكها لجين.
وكشفت أسيل عمران في فيديو مأخوذ من حساب لجين على سناب شات، وحقّق بعد نشره على اليوتيوب ما يفوق النصف مليون مشاهدة، أنّ مقاس قدمها أصغر من مقاس قدم لجين ما يُعرّضها لمواقف محرجة حيث تنتعل أحذيتها وفقاً لمجلة لها.
تعليقات ( 48 )
بواحمدشلون مايجي لنا الفقر***
مصطفى ادريسايران اهي السبب
عتبيهليتني عندكم **
ماجدتعليق مخالف
زائر*** يابنات عمران البيوت اسرار ** احمدو الله على العافيه **احمدو الله فاالنعمه زواله.
ضابط ايقاعتعليق مخالف
📒📙 ريما...Rima📙📒أعوذ بالله كل هالنعال على الأقل 10 لبسات تكفي لكن واضح ان كل مكان له جزمة جديدة 👠👡💸___وديهن للدول الفقيرة عند جمعيات وهم يوزعونهن بيتك امتلىء
احمد عسيريرسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: ( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً. )
Saeedالهياط أنواع وهذا نوع من الهياط
📒📙 ريما...Rima📙📒أختها و24 ساعة عندها ببيتها وماتدري بكل هالنعال😂يمكن تدري لكن متفقات لكي يصورن وينشرن 👡👠👠👡👠
احمد عسيري*** يارب رحمتك يوم المعاد
جماهياحلام تستعرض بطيارة والماسات وهذي تستعرض بجزم***
يعني الحين بسعندها احذية طيب ***
لي صاحبن كنت احبهوش رأيكم يا قوم
ابو مشعلاني،،،،ياصبر الارض على***
فنان شعبي قديم***ال عمران سوى عرض*** ( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )
احمدمصدومه من الاحذيه ,,خلاص شويه وتهدا وتروح الصدمه ..بس انا ابغي اعرف شي واحد بس انا ايش دخلني فيها اذا هي مصدومه من احذيه..ياضياع وقتي
فنان شعبي قديمكل هذه جزم عساها ***
موجودراحت ولا جت ***
رايقة وفايقةا***شكراً لجين شكرا لك من ساعدنا على معرفه الكم الهائل لجزمها وكعوبها باقي شي ماعرضتوه !؟
حيايمة كبدي من ال عمران !!!يا ال عمران خفووووا علينا هياااط ترى حاااااااااامت كبوودنا كفااااااية استعراض ***
مغتررربمو بس اسيل اللي مصدوم !!! القراء جميعهم مصدومين ****
عابرة سبيل** يعني ان اختها ماتدري ليتها تفوق لنفسها من الفوقية الزايدة ماتنفعها كله راح يروح والتصنع المبالغ فيه ** الله لايبلانا ويهديهم
[email protected]هاذي هي ، ***
زرعيه**عسل وكاس شاهي**
خرخرينو** بلجين وأسيل
خربط بربطلافكاهة ولا مازية😏
ههه بس متخمبقوبعد امس اكلت طعمية بفلافل مخصوص وقبله شكشوكة بالطاطس و واول امس فول بطعم الفراولة 🤗
لا والله ماهو بحسدبس بسخافة الخصوصية **
عادي ياراعي البصلتطلع البصل من الخيشة وتفرز الذكور عن الاناث وتقطعهم وبعدين تخلطهم مع بعض و توزعهم بأكياس وتفرزنهم😭
حتى انااستغربت بعدد حبات البصل في الكيس والحين مادري وش اسوي🤔
عدد التعليقات:15530
قلم الحقيقهلجين عمران اذا لم تخفف من ظهورها الاعلامي المكثف في كل واردة وشاردة عن حياتها الخاصة والعامة والا سوف يسبب لها هذا الأمر مشاكل كثيرة لاحد لا أول لها ولا آخر.هناك من الحاقدين الحاسدين لها الكثيرين .
بس طيبوش الطلوب
الحقهذا قالوا لك إعلام سخيف وتافه
صراحةزهقنا
الرأي العامسخافة المراه ان لم تجد من يقوم سلوكها سوف تكون عوجا في كل تصرفاتها
وشك وشككلهم ***
وشك وشكيكفي انا نجعل من ****مشاهير
💎🎀سُندُسعند البعض بين العقل والسن علاقة عكسية ..... فكلما كبر السن صغر العقل🤔 الرجل اللي يتزوج امرأة عندها عقدة "النقص" وتحب المظاهر والفشخرة الله يعوضه خير.