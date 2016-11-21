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زوجة المطرب اللبناني “جورج وسوف” تحسم جدل انفصالهما !

21 نوفمبر, 2016 , 20:34 م
زوجة المطرب اللبناني “جورج وسوف” تحسم جدل انفصالهما !
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صحيفة المرصد: رفعت المواطنة الفلسطينية القطرية ندى زيدان، دعوى قضائية على زوجها المطرب اللبناني جورج وسوف، بعد فصول من الجدل الذي طال الزوجين وانفصالهما عن بعضهما.

وطلبت الزوجة “ندى” النفقة من زوجها “جورج”، بعدما أقامت دعوى قضائية ضده في محكمة قطرية، بحسب “القدس العربي”.

وخلال الفترة الماضية دار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفصال الزوجين، فالزوج يعيش في لبنان، بينما الزوجة لم تغادر قطر، ما جعل مؤشر التنبؤ بانفصالهما يتصاعد.

وتعود العلاقة بين جورج وزوجته، إلى تعرفهما على بعضهما أثناء تواجد جورج في أحد المستشفيات القطرية، التي كانت تعمل بها ندى، فنشأت بينهما قصة حب أسفرت عن زواجهما بطريقة سرية، إلا أن “ندى” أعلنت عن زواجهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ثم توالت الأزمات.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    البوجي

    جورج وسوف من كبار المؤيدين ***
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  2. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    ابن الصويدرة

    ياجورج عوذ من الشيطان وروح لشبيهك جورج قرداحي يقولون عنده برنامج المسامح كريم
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  3. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    لي صاحبن كنت احبه

    زواج عرفي ولا هو مسيار
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  4. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    يالطيف

    احسن مافي الخبر بينو جنسيتها الحقيقيه قطرية من اصل فلسطيني علشان ماتحسب جمله وتفصيل خليجيه وهاذي مشاكل التجنس والخافي اعظم هو صح مسيحي لاكن هي ايش مذهبها بالاساس وتعلمها علشان نعرف كيف ارتبطت به
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  5. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    twe

    سوري
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  6. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    احمد

    كيف يتزوجها وهو مسيحي!!!! الا اذا كانت مثله مسيحيه
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  7. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    احمد

    خلاص انا من بكره بروح اصالحهم يرجعوا لبعض يمكن الليله مايجيني نوم لاني مهموم جدا جدا علشانهم !!!!
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  8. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    أرزة لبنان

    جورج وسوف من ***) من وين صار لبناني
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  9. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    💎🎀سُندُس

    لحووول خلينا بالأول نخلص من سالفة عز وزينة وبعدين نلتفت لسالفة جرج وندى.
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  10. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    هناك

    جورج *** للاسف وكل مرة يعلاج ويرجع***
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  11. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    اللي أعرفه مغني سوري من(**** بحمص كيف صار لبناني؟؟
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  12. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    يا مشعل العريفي والله فشلتنا انت وطاقم تحريرك

    جورج وسوف سوري الجنسية متى اصبح لبناني؟ والله انكم فعلا فشلتونا. خلاص تعبنا وحنا نصحح لكم.
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  13. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    زهرة اللوتس

    جورج وسوف يعاني من المرض مو ناقص مشاكل زوجية
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  14. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    زهرة اللوتس

    ضحية الزواج بنتهم عيون
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  15. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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  16. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:15530

    قلم الحقيقه

    الفنان جورج وسوف أبو وديع يعاني من أزمات صحية كثيرة أسأل الله له السلامة ولاهو فاضي للدخول في مشاكل ومهاترات مع القطرية من أصل فلسطيني. ولعل ورقة انفصالها عنه سوف تصلها دون أن تطلبها منه قريبآ.
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