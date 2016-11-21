زوجة المطرب اللبناني “جورج وسوف” تحسم جدل انفصالهما !

صحيفة المرصد: رفعت المواطنة الفلسطينية القطرية ندى زيدان، دعوى قضائية على زوجها المطرب اللبناني جورج وسوف، بعد فصول من الجدل الذي طال الزوجين وانفصالهما عن بعضهما.
وطلبت الزوجة “ندى” النفقة من زوجها “جورج”، بعدما أقامت دعوى قضائية ضده في محكمة قطرية، بحسب “القدس العربي”.
وخلال الفترة الماضية دار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفصال الزوجين، فالزوج يعيش في لبنان، بينما الزوجة لم تغادر قطر، ما جعل مؤشر التنبؤ بانفصالهما يتصاعد.
وتعود العلاقة بين جورج وزوجته، إلى تعرفهما على بعضهما أثناء تواجد جورج في أحد المستشفيات القطرية، التي كانت تعمل بها ندى، فنشأت بينهما قصة حب أسفرت عن زواجهما بطريقة سرية، إلا أن “ندى” أعلنت عن زواجهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ثم توالت الأزمات.
تعليقات ( 16 )
البوجيجورج وسوف من كبار المؤيدين ***
ابن الصويدرةياجورج عوذ من الشيطان وروح لشبيهك جورج قرداحي يقولون عنده برنامج المسامح كريم
لي صاحبن كنت احبهزواج عرفي ولا هو مسيار
يالطيفاحسن مافي الخبر بينو جنسيتها الحقيقيه قطرية من اصل فلسطيني علشان ماتحسب جمله وتفصيل خليجيه وهاذي مشاكل التجنس والخافي اعظم هو صح مسيحي لاكن هي ايش مذهبها بالاساس وتعلمها علشان نعرف كيف ارتبطت به
tweسوري
احمدكيف يتزوجها وهو مسيحي!!!! الا اذا كانت مثله مسيحيه
احمدخلاص انا من بكره بروح اصالحهم يرجعوا لبعض يمكن الليله مايجيني نوم لاني مهموم جدا جدا علشانهم !!!!
أرزة لبنانجورج وسوف من ***) من وين صار لبناني
💎🎀سُندُسلحووول خلينا بالأول نخلص من سالفة عز وزينة وبعدين نلتفت لسالفة جرج وندى.
هناكجورج *** للاسف وكل مرة يعلاج ويرجع***
يا مشعل العريفي والله فشلتنا انت وطاقم تحريركجورج وسوف سوري الجنسية متى اصبح لبناني؟ والله انكم فعلا فشلتونا. خلاص تعبنا وحنا نصحح لكم.
زهرة اللوتسجورج وسوف يعاني من المرض مو ناقص مشاكل زوجية
زهرة اللوتسضحية الزواج بنتهم عيون
عدد التعليقات:15530
قلم الحقيقهالفنان جورج وسوف أبو وديع يعاني من أزمات صحية كثيرة أسأل الله له السلامة ولاهو فاضي للدخول في مشاكل ومهاترات مع القطرية من أصل فلسطيني. ولعل ورقة انفصالها عنه سوف تصلها دون أن تطلبها منه قريبآ.