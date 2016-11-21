زوجة المطرب اللبناني “جورج وسوف” تحسم جدل انفصالهما !

صحيفة المرصد: رفعت المواطنة الفلسطينية القطرية ندى زيدان، دعوى قضائية على زوجها المطرب اللبناني جورج وسوف، بعد فصول من الجدل الذي طال الزوجين وانفصالهما عن بعضهما.

وطلبت الزوجة “ندى” النفقة من زوجها “جورج”، بعدما أقامت دعوى قضائية ضده في محكمة قطرية، بحسب “القدس العربي”.

وخلال الفترة الماضية دار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفصال الزوجين، فالزوج يعيش في لبنان، بينما الزوجة لم تغادر قطر، ما جعل مؤشر التنبؤ بانفصالهما يتصاعد.

وتعود العلاقة بين جورج وزوجته، إلى تعرفهما على بعضهما أثناء تواجد جورج في أحد المستشفيات القطرية، التي كانت تعمل بها ندى، فنشأت بينهما قصة حب أسفرت عن زواجهما بطريقة سرية، إلا أن “ندى” أعلنت عن زواجهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ثم توالت الأزمات.