  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

نيويورك تايمز: ترشيح فلين مستشارا للأمن القومي خطر على أمريكا

21 نوفمبر, 2016 , 21:13 م
نيويورك تايمز: ترشيح فلين مستشارا للأمن القومي خطر على أمريكا
  • 3٬345
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية من خطورة اختيار الجنرال المتقاعد مايكل فلين لمنصب مستشار الأمن القومي، معتبرة أن هذه الخطوة “مثيرة للقلق”.

واسترجعت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الاثنين، تصريحات سابقة لـ “فلين” انتقد فيها السياسة الأمريكية، والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، مؤكدة أن “فلين” انضم إلى صفوف الجماهير المطالبة بسجن “هيلاري” وقال حينها “نعم أسجنها”.

واعتبرت “نيويورك تايمز” أن الجنرال “فلين” بنى سمعته على العناد وسوء اتخاذ القرارات، مؤكدة أن الأمريكيين من الطبقات السياسية كلها الشعور بالقلق، لأن الجنرال فلين سيكون مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، بحسب الصحيفة.

وفيما يخص رؤيته للإسلام، أضافت الصحيفة: فلين كان متطرفا في تصويره للإسلام، ففي فبراير وضع رابط فيديو على (تويتر)، وحذر فيه من تهديد الإسلام، وقال إن “التخويف من الإسلام منطقي”، مضيفة: الجنرال فلين أدى دورا في الحملات العسكرية في كل من العراق وأفغانستان، وكان أحد رجال الحرب في مناطق عديدة بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي.



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    ابوسجى

    ناشد المفتي بالتجنيد الإجباري ونحن نؤيد ماذهب اليه، فليذهب أهل العلم وليطالبوه بالمسارعة في التجنيد الإجباري فالأخطار الداهمة لاتحتمل التأجيل أو الإنتظار.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    ابوسجى

    (( أهل السنة في الجزيرة العربية هم الهدف الأسمى للمجوس وعملائها وللغرب والشرق على السواء)) *** باشروا بالتجنيد الإجباري إن كان ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    ابوسجى

    *** تجدوا ايران وعملائها واذنابها تهاجمكم من الشمال وواصلوا صمم اذانكم عن نداءآت التجنيد الإجباري حتى تدعسكم مليشيات ايران في عقر داركم ، واصلوا الصمت على **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    المزن

    🍃كل من عادى الإسلام والمسلمين نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يريهم عجائب قدرته آمين.🍃
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    العويد

    يعني سفاح جديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    ابواحمد

    حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” والله ما حسبنا حسابه ولا المجنون ترامب ويجب اخذ الدروس الحياه السعيده والاحترام للقوه الذاتيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    كل الموضوع كلام صحف

    اشتغل الإعلامان ضد ترامب حتى ناس اخذت تنتقد ترامب وبعدها اعتذروا له . لكن المواطن الأمريكي انتخب ترامب ولم يلتفت لنا ولا لإعلامنا . لذلك لا نستعجل وننتقد وبعدين ندور عذر،،،مشكلتنا ننتقد والبلاء فينا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    محب ارامكوا

    اللهم عليك بهم اللهم من اراد ببلاد المسلمين سوء انتقم منه واشغله بنفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    طلال الرحيلي

    جربنا الاسواء جورج بوش الابن أوباما ك عليك اللة سبحانة وتعالى ناصر دينة على مر العصور واللة متم نورة ولو كرها ااكافرون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    سبهلل

    جراند كانت من ربع كلنتون تريد تخويف العرب والمسلمين من هذا القائد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    جبال سدير

    لن يمر باالمسلمين بااسواء مما مر بهم في ادارة اوباما وكيري الجمهوريون هم الذين يؤدبون الروس ويحافظون على مصالح امريكاء وحلفائها في المنطقة وهم الذين يقودون الجيش الامريكي قيادة صحيحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    نوخذه

    اللهم اعزنا بالإسلام واعززز الإسلام بنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    زياد

    غير المغضوب عليهم ولا ضالين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    زرعيه

    اللهم عز الاسلام والمسلمين ودمر أعداء المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم