نيويورك تايمز: ترشيح فلين مستشارا للأمن القومي خطر على أمريكا

صحيفة المرصد: حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية من خطورة اختيار الجنرال المتقاعد مايكل فلين لمنصب مستشار الأمن القومي، معتبرة أن هذه الخطوة “مثيرة للقلق”.

واسترجعت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الاثنين، تصريحات سابقة لـ “فلين” انتقد فيها السياسة الأمريكية، والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، مؤكدة أن “فلين” انضم إلى صفوف الجماهير المطالبة بسجن “هيلاري” وقال حينها “نعم أسجنها”.

واعتبرت “نيويورك تايمز” أن الجنرال “فلين” بنى سمعته على العناد وسوء اتخاذ القرارات، مؤكدة أن الأمريكيين من الطبقات السياسية كلها الشعور بالقلق، لأن الجنرال فلين سيكون مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، بحسب الصحيفة.

وفيما يخص رؤيته للإسلام، أضافت الصحيفة: فلين كان متطرفا في تصويره للإسلام، ففي فبراير وضع رابط فيديو على (تويتر)، وحذر فيه من تهديد الإسلام، وقال إن “التخويف من الإسلام منطقي”، مضيفة: الجنرال فلين أدى دورا في الحملات العسكرية في كل من العراق وأفغانستان، وكان أحد رجال الحرب في مناطق عديدة بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي.