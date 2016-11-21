نيويورك تايمز: ترشيح فلين مستشارا للأمن القومي خطر على أمريكا

صحيفة المرصد: حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية من خطورة اختيار الجنرال المتقاعد مايكل فلين لمنصب مستشار الأمن القومي، معتبرة أن هذه الخطوة “مثيرة للقلق”.
واسترجعت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الاثنين، تصريحات سابقة لـ “فلين” انتقد فيها السياسة الأمريكية، والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، مؤكدة أن “فلين” انضم إلى صفوف الجماهير المطالبة بسجن “هيلاري” وقال حينها “نعم أسجنها”.
واعتبرت “نيويورك تايمز” أن الجنرال “فلين” بنى سمعته على العناد وسوء اتخاذ القرارات، مؤكدة أن الأمريكيين من الطبقات السياسية كلها الشعور بالقلق، لأن الجنرال فلين سيكون مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، بحسب الصحيفة.
وفيما يخص رؤيته للإسلام، أضافت الصحيفة: فلين كان متطرفا في تصويره للإسلام، ففي فبراير وضع رابط فيديو على (تويتر)، وحذر فيه من تهديد الإسلام، وقال إن “التخويف من الإسلام منطقي”، مضيفة: الجنرال فلين أدى دورا في الحملات العسكرية في كل من العراق وأفغانستان، وكان أحد رجال الحرب في مناطق عديدة بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
تعليقات ( 14 )
ابوسجىناشد المفتي بالتجنيد الإجباري ونحن نؤيد ماذهب اليه، فليذهب أهل العلم وليطالبوه بالمسارعة في التجنيد الإجباري فالأخطار الداهمة لاتحتمل التأجيل أو الإنتظار.
ابوسجى(( أهل السنة في الجزيرة العربية هم الهدف الأسمى للمجوس وعملائها وللغرب والشرق على السواء)) *** باشروا بالتجنيد الإجباري إن كان ****
ابوسجى*** تجدوا ايران وعملائها واذنابها تهاجمكم من الشمال وواصلوا صمم اذانكم عن نداءآت التجنيد الإجباري حتى تدعسكم مليشيات ايران في عقر داركم ، واصلوا الصمت على **
المزن🍃كل من عادى الإسلام والمسلمين نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يريهم عجائب قدرته آمين.🍃
العويديعني سفاح جديد
ابواحمدحذرت صحيفة “نيويورك تايمز” والله ما حسبنا حسابه ولا المجنون ترامب ويجب اخذ الدروس الحياه السعيده والاحترام للقوه الذاتيه
كل الموضوع كلام صحفاشتغل الإعلامان ضد ترامب حتى ناس اخذت تنتقد ترامب وبعدها اعتذروا له . لكن المواطن الأمريكي انتخب ترامب ولم يلتفت لنا ولا لإعلامنا . لذلك لا نستعجل وننتقد وبعدين ندور عذر،،،مشكلتنا ننتقد والبلاء فينا .
محب ارامكوااللهم عليك بهم اللهم من اراد ببلاد المسلمين سوء انتقم منه واشغله بنفسه
طلال الرحيليجربنا الاسواء جورج بوش الابن أوباما ك عليك اللة سبحانة وتعالى ناصر دينة على مر العصور واللة متم نورة ولو كرها ااكافرون
سبهللجراند كانت من ربع كلنتون تريد تخويف العرب والمسلمين من هذا القائد
جبال سديرلن يمر باالمسلمين بااسواء مما مر بهم في ادارة اوباما وكيري الجمهوريون هم الذين يؤدبون الروس ويحافظون على مصالح امريكاء وحلفائها في المنطقة وهم الذين يقودون الجيش الامريكي قيادة صحيحة
نوخذهاللهم اعزنا بالإسلام واعززز الإسلام بنا
زيادغير المغضوب عليهم ولا ضالين..
زرعيهاللهم عز الاسلام والمسلمين ودمر أعداء المسلمين