“فيديو” لرجل أمن يساعد “مسن” على تغيير إطار سيارته يثير إعجاب المغردين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”تويتر”، مقطع فيديو لرجل أمن يساعد رجل مسن في تغيير إطار سيارته.
وظهر في الفيديو رجل الأمن مبتعدًا عن سيارته ويقوم بنفسه بتركيب الإطار الجديد لسيارة الرجل المسن بدلاً من الإطار القديم.
ولاقى الفيديو قبولاً لدى نشطاء التواصل الاجتماعي مشيدين بتلك الخطوة من جانب رجل أمن يقدر دوره في خدمة المواطن ولديه إحساس بمعاناة رجل كبير السن.
تعليقات ( 19 )
فهدتعليق رقم 1 حطها في ذمتك انه ***د تفتري على الناس خاف ربك
لا يذهب العرف بين الله والناسجزاه الله خير واصلح الله حياته كلها وسلمه وسلم رجال امننا الاخلاق بدينهم الله لا يغير علينا
ابواحمدبارك الله في صحته وفي عمله
سياره الورشهوين سياره الورشه المتنقله بالاتصال يتكسبون رزقهم هذا عملهم وهذا عمل تطوعي للعسكري ***
هكذا علمنا دينناقال تغالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
محب الهيئةهذي من شيم الكرام . بارك الله فيه.
فنان شعبي قديمههههههههههه قال ابو فارس الله يرحم خيريه توفت وهي متعلقه**
برنامج شكرا وممتنمن لا يشكر الناس لا يشكر الله الشكر يقي من الكثير من الاشياء امراض وغيرها ويحث على العمل والتجدد والعطاء والابداع واشياء كثيره لا تعدولا تحصى لذلك وجب نشر ثقافه الشكر في كل شئ ردا وجوابا واخذا وعطاء
فنان شعبي قديمناقد مش حاقد *** بارك الله فيهم .****
نوخذهموقف جميل عسى الله يجزاه خير
فنان شعبي قديم*** بارك الله فيك وفي عمرك وفي كل رجال الأمن . موقف مشرف
ابو فارسسبحان الله بعض الناس ***
!!!!؟اللَّه يجازيك خير
خالد الجعيدليس غريب على رجل الامن هذا الرقي في التعامل
ابو زهرةبارك الله فية وفي ماله و اولادة واهله .. هذا المثال الحي للاخلاق الاسلامية العاليه.. وصدق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام حينما قال .. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا .. هؤلاء هم ابنائنا بحق
اخو مزنهاللهم احمي رجال الامن وانصرهم على الأعداء
الهمدانيرجل امن يعني نادر يعمل مساعدة عشان تطلعون****
ناقد مش حاقدمتى يتخلص الموظف الحكومي ****