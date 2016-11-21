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“فيديو” لرجل أمن يساعد “مسن” على تغيير إطار سيارته يثير إعجاب المغردين

21 نوفمبر, 2016 , 22:14 م
“فيديو” لرجل أمن يساعد “مسن” على تغيير إطار سيارته يثير إعجاب المغردين
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”تويتر”، مقطع فيديو لرجل أمن يساعد رجل مسن في تغيير إطار سيارته.

وظهر في الفيديو رجل الأمن مبتعدًا عن سيارته ويقوم بنفسه بتركيب الإطار الجديد لسيارة الرجل المسن بدلاً من الإطار القديم.

ولاقى الفيديو قبولاً لدى نشطاء التواصل الاجتماعي مشيدين بتلك الخطوة من جانب رجل أمن يقدر دوره في خدمة المواطن ولديه إحساس بمعاناة رجل كبير السن.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    فهد

    تعليق رقم 1 حطها في ذمتك انه ***د تفتري على الناس خاف ربك
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  2. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    لا يذهب العرف بين الله والناس

    جزاه الله خير واصلح الله حياته كلها وسلمه وسلم رجال امننا الاخلاق بدينهم الله لا يغير علينا
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  3. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    ابواحمد

    بارك الله في صحته وفي عمله
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  4. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    سياره الورشه

    وين سياره الورشه المتنقله بالاتصال يتكسبون رزقهم هذا عملهم وهذا عمل تطوعي للعسكري ***
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  5. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    هكذا علمنا ديننا

    قال تغالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
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  6. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    محب الهيئة

    هذي من شيم الكرام . بارك الله فيه.
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  7. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    فنان شعبي قديم

    ههههههههههه قال ابو فارس الله يرحم خيريه توفت وهي متعلقه**
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  8. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    برنامج شكرا وممتن

    من لا يشكر الناس لا يشكر الله الشكر يقي من الكثير من الاشياء امراض وغيرها ويحث على العمل والتجدد والعطاء والابداع واشياء كثيره لا تعدولا تحصى لذلك وجب نشر ثقافه الشكر في كل شئ ردا وجوابا واخذا وعطاء
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  9. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    فنان شعبي قديم

    ناقد مش حاقد *** بارك الله فيهم .****
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  10. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    نوخذه

    موقف جميل عسى الله يجزاه خير
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  11. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    فنان شعبي قديم

    *** بارك الله فيك وفي عمرك وفي كل رجال الأمن . موقف مشرف
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  12. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    ابو فارس

    سبحان الله بعض الناس ***
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  13. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    !!!!؟

    اللَّه يجازيك خير
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  14. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    خالد الجعيد

    ليس غريب على رجل الامن هذا الرقي في التعامل
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  15. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    ابو زهرة

    بارك الله فية وفي ماله و اولادة واهله .. هذا المثال الحي للاخلاق الاسلامية العاليه.. وصدق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام حينما قال .. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا .. هؤلاء هم ابنائنا بحق
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  16. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    اخو مزنه

    اللهم احمي رجال الامن وانصرهم على الأعداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  17. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    الهمداني

    رجل امن يعني نادر يعمل مساعدة عشان تطلعون****
    لا يعجبني(16) اعجبني(1)
  18. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    حاقد مش ناقد رجل الامن انسان قبل ان يكون رجل امن !!
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  19. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    ناقد مش حاقد

    متى يتخلص الموظف الحكومي ****
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