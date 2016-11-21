“فيديو” لرجل أمن يساعد “مسن” على تغيير إطار سيارته يثير إعجاب المغردين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”تويتر”، مقطع فيديو لرجل أمن يساعد رجل مسن في تغيير إطار سيارته.

وظهر في الفيديو رجل الأمن مبتعدًا عن سيارته ويقوم بنفسه بتركيب الإطار الجديد لسيارة الرجل المسن بدلاً من الإطار القديم.

ولاقى الفيديو قبولاً لدى نشطاء التواصل الاجتماعي مشيدين بتلك الخطوة من جانب رجل أمن يقدر دوره في خدمة المواطن ولديه إحساس بمعاناة رجل كبير السن.