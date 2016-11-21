أصاب “ترامس الشاي والقهوة”.. شاهد: أثار “مقذوف حوثي” بعد اختراقه لمنزل بنجران

صحيفة المرصد: سقط مقذوف تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، اليوم الاثنين، في منزل بنجران، ما أدى إلى إحداث تلف ودمار في حوش المنزل.

وتظهر الصور آثار ومخلفات المقذوف بالحوش، والذي تسبب في فجوة بأحد حوائط الحوش، وأيضًا تسبب في دمار جلسة وترامس الشاي والقهوة، وكاد أن يتسبب في وقوع ضحايا.

ويأتي هذا الهجوم بعد انتهاء الهدنة بين قوات التحالف وقوات المخلوع عبد الله صالح وجماعة الحوثي الانقلابية، حيث خرق الانقلابيون الهدنة أكثر من 100 مرة في يومين.