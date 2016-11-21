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أصاب “ترامس الشاي والقهوة”.. شاهد: أثار “مقذوف حوثي” بعد اختراقه لمنزل بنجران

21 نوفمبر, 2016 , 22:50 م
أصاب “ترامس الشاي والقهوة”.. شاهد: أثار “مقذوف حوثي” بعد اختراقه لمنزل بنجران
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صحيفة المرصد: سقط مقذوف تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، اليوم الاثنين، في منزل بنجران، ما أدى إلى إحداث تلف ودمار في حوش المنزل.

وتظهر الصور آثار ومخلفات المقذوف بالحوش، والذي تسبب في فجوة بأحد حوائط الحوش، وأيضًا تسبب في دمار جلسة وترامس الشاي والقهوة، وكاد أن يتسبب في وقوع ضحايا.

ويأتي هذا الهجوم بعد انتهاء الهدنة بين قوات التحالف وقوات المخلوع عبد الله صالح وجماعة الحوثي الانقلابية، حيث خرق الانقلابيون الهدنة أكثر من 100 مرة في يومين.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    كلمة حق

    اذا جلسنا نتطلع لمجلس الامن وامريكا والله ماتنتهي هذه الحرب فهم من يساعدوهم ويجب ضرب البنيه التحتيه من شبكات الاتصالات والكهرب والمياه في صنعاء هذه مؤامره كل يوم هدنه كذابه
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  2. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    __

    الغدر والخيانه من ساهم.
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  3. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    فنان شعبي قديم

    اعرضوا جوائز ماليه ضخمه للأطاحه برئس عفاش والحوثي وشوفوا كيف والله ليجيبوهم من اجل الجائزه مثل التونه مفرومين ولن يذوقوا طعم النوم تخزين وبحث الين يطرحوهم 10 مليون لكل رئس تخلي ابو يمن مثل الإوكس
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  4. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    فنان شعبي قديم

    اذا لم يتم القضاء على الحوثي وعفاش في اسرع وقت فلن تضع الحرب اوزارها خذوها مني ولن تتوقف الحرب نهائيآ الا بقتل هذولي ( الجروين ))
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  5. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:8173

    الحرمان

    مروحه شكل الجو حر
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  6. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    اخو مزنه

    اللهم عليك بأيران ومن اتبعهم من اذنابهم وسلط عليهم جند من عندك يارب انك على كل شي قدير عاجلاً غير اجل وارنا بهم عجايب قدرتك
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