بالفيديو: شاهد أجمل الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا 2016

صحيفة المرصد: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم (الاثنين) عن القائمة الأولية للأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2016، والمسماة على اسم اللاعب المجري الأسطوري “بوشكاش”. ويُعلن عن القائمة النهائية المكونة من ثلاثة أهداف، في حفل توزيع جوائز الفيفا مطلع العام المقبل.

وتصدر القائمة لاعبين مشهورين مثل ليونيل ميسي وهدفه من ركلة ثابتة بارعة مع منتخب الأرجنتين، ونيمار وهدفه مع برشلونة بتكنيك متقن، وآخرين مغمورين مثل الفنلندي سيمون سكراب وهدفه المقصي بالكعب في الدوري السويدي،وكذلك هدف الظهير الأسباني ماريو جاسبر في مرمى المنتخب الإنجليزي بمقصية مذهلة، وهدف لاعب أتليتيكو مدريد سيؤول نيجوز في مرمى بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا بعد مجهور فردي رائع، بالإضافة إلى هدف اللاعبة الفنزويلية الناشئة دانسوكا رودريجز في مرمى منتخب كولومبيا.