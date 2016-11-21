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إعادة محاكمة خلية خططت لاغتيال الملك عبدالله .. مرتبطة بقاعدة إيران

21 نوفمبر, 2016 , 23:51 م
إعادة محاكمة خلية خططت لاغتيال الملك عبدالله .. مرتبطة بقاعدة إيران
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صحيفة المرصد – متابعات:أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا اﻹرهاب وأمن الدولة في الرياض ، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بقيادات القاعدة في إيران، خططت لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمنطقة القصيم.

ويواجه المتهم الرئيسي في الخلية المؤلفة من 4 عناصر، 41 تهمة رئيسية، فيما يواجه المتهمون الثاني والثالث والرابع، 28 تهمة و4 تهم و9 تهم على التوالي.

وكشفت المرافعة الأولى في القضية عن صلة المتهمين الأول والثاني بقيادي القاعدة المطلوب الموقوف صالح القرعاوي، خلال وجوده في الأراضي الإيرانية.
وتشير الوقائع إلى ارتباط بعض عناصر الخلية بالتكفيريين السعوديين الثلاثة حمد الريس، وسليمان العلوان، وعبدالكريم الحميد، والأخير هو طليق سيدة القاعدة هيلة القصير التي تقضي محكومية بالسجن لمدة 15 عاما، وفقاً لصحيفة “مكة”.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    حسبي الله عليهم اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه واحفظهم بحفظك ياحي ياقيوم فأنت خير الحافظين وصلى اللهم وبارك علا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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  2. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    الحسام محب محمد بن نايف

    بكت عيني لما شافت الملك الحنون الطيب.. الله يرحمك... ويعز الملك سلمان وينصره
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  3. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    منسم

    تعليق مخالف
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  4. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الله ينتقم منكم يالارهابيين الله لايبلانا
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  5. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    رحم الله الملك عبدالله عاش عزيزا ومات عزيزا إلي جنة الخلد
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  6. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    رعد الجنوب

    رحمة الله عليك يا بومتعب رحمة واسعة اسأل الله رب العرش العظيم ان يسكنك الفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين
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  7. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    *** ... أدعوا له بالرحمه ***
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  8. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    عبدالعزيز الأسمري

    رحمك الله يا ابا متعب ... اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .
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  9. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    الله يغفر لوالدنا الملك المغفور له بآذن الله عبدالله بن عبدالعزيز. الله يجعله في عليين. وجه الخير وجه السعد. افتقدناك وافتقدنا عفويتك وطيبة قلبك. كم احببناك وكم اشتقنا إليك ياوالدنا أيام لن تنس
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  10. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    حاير

    ** نسال الله السلامه
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  11. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    حاير

    الماضي شخص غير طبيعي
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  12. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    حاير

    رحمك الله ياوجه الخير
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  13. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    حاير

    تعليق 3الماضي/😂😂😂** تعرفه من كتابته
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  14. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    علي العمري

    الله يرحمك يا وجه الخير ويسكنك الجنه. ويحفظ الملك. سلمان
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  15. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    علي العمري

    الله. يرحم. هذا. وجه. السعد. وملك. القلوب. وحبيب. الشعب. الله. لا يرحمه. ويجعله من سكان. الجنه.
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  16. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    حسين

    وحشتنا والله ها الطله الحلوه يرحمك الله يابومتعب ويحفظ لنا ابو فهد
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  17. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    الماااااضي

    الداعشي تعرفه من هيئته .***
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  18. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    الماااااضي

    الله يرحمك يا وجه الخير
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