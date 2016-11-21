إعادة محاكمة خلية خططت لاغتيال الملك عبدالله .. مرتبطة بقاعدة إيران

صحيفة المرصد – متابعات:أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا اﻹرهاب وأمن الدولة في الرياض ، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بقيادات القاعدة في إيران، خططت لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمنطقة القصيم.
ويواجه المتهم الرئيسي في الخلية المؤلفة من 4 عناصر، 41 تهمة رئيسية، فيما يواجه المتهمون الثاني والثالث والرابع، 28 تهمة و4 تهم و9 تهم على التوالي.
وكشفت المرافعة الأولى في القضية عن صلة المتهمين الأول والثاني بقيادي القاعدة المطلوب الموقوف صالح القرعاوي، خلال وجوده في الأراضي الإيرانية.
وتشير الوقائع إلى ارتباط بعض عناصر الخلية بالتكفيريين السعوديين الثلاثة حمد الريس، وسليمان العلوان، وعبدالكريم الحميد، والأخير هو طليق سيدة القاعدة هيلة القصير التي تقضي محكومية بالسجن لمدة 15 عاما، وفقاً لصحيفة “مكة”.
تعليقات ( 18 )
الحسام محب محمد بن نايفبكت عيني لما شافت الملك الحنون الطيب.. الله يرحمك... ويعز الملك سلمان وينصره
منسمتعليق مخالف
📒📙 ريما...Rima📙📒الله ينتقم منكم يالارهابيين الله لايبلانا
📒📙 ريما...Rima📙📒رحم الله الملك عبدالله عاش عزيزا ومات عزيزا إلي جنة الخلد
رعد الجنوبرحمة الله عليك يا بومتعب رحمة واسعة اسأل الله رب العرش العظيم ان يسكنك الفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين
عبدالعزيز الأسمريرحمك الله يا ابا متعب ... اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .
رحم الله فقيد الأمةالله يغفر لوالدنا الملك المغفور له بآذن الله عبدالله بن عبدالعزيز. الله يجعله في عليين. وجه الخير وجه السعد. افتقدناك وافتقدنا عفويتك وطيبة قلبك. كم احببناك وكم اشتقنا إليك ياوالدنا أيام لن تنس
حاير** نسال الله السلامه
حايرالماضي شخص غير طبيعي
حايررحمك الله ياوجه الخير
حايرتعليق 3الماضي/😂😂😂** تعرفه من كتابته
علي العمريالله يرحمك يا وجه الخير ويسكنك الجنه. ويحفظ الملك. سلمان
علي العمريالله. يرحم. هذا. وجه. السعد. وملك. القلوب. وحبيب. الشعب. الله. لا يرحمه. ويجعله من سكان. الجنه.
حسينوحشتنا والله ها الطله الحلوه يرحمك الله يابومتعب ويحفظ لنا ابو فهد
الماااااضيالداعشي تعرفه من هيئته .***
الماااااضيالله يرحمك يا وجه الخير