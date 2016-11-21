إعادة محاكمة خلية خططت لاغتيال الملك عبدالله .. مرتبطة بقاعدة إيران

صحيفة المرصد – متابعات:أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا اﻹرهاب وأمن الدولة في الرياض ، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بقيادات القاعدة في إيران، خططت لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمنطقة القصيم.

ويواجه المتهم الرئيسي في الخلية المؤلفة من 4 عناصر، 41 تهمة رئيسية، فيما يواجه المتهمون الثاني والثالث والرابع، 28 تهمة و4 تهم و9 تهم على التوالي.

وكشفت المرافعة الأولى في القضية عن صلة المتهمين الأول والثاني بقيادي القاعدة المطلوب الموقوف صالح القرعاوي، خلال وجوده في الأراضي الإيرانية.

وتشير الوقائع إلى ارتباط بعض عناصر الخلية بالتكفيريين السعوديين الثلاثة حمد الريس، وسليمان العلوان، وعبدالكريم الحميد، والأخير هو طليق سيدة القاعدة هيلة القصير التي تقضي محكومية بالسجن لمدة 15 عاما، وفقاً لصحيفة “مكة”.