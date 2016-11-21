بوتين يحذر أوباما .. ويأمر بنشر صواريخ «الشيطان» النووية السرية لردع أمريكا

صحيفة المرصد – متابعات:كشف تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر على الفور بنشر صواريخ “ديمون” الأكثر رعبا، وذلك بعد أقل من شهر على كشف موسكو عن قوة صاروخها الرهيب العابر للقارات “ساتانا-2” والذى يعنى باللغة العربية “الشيطان، بحيث يمكنه أن يدمر بلدا بأكمله.
وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، إن صاروخ الشيطان الروسى لديه قدرات وقوة تدميرية هائلة، ويعتبر الكثيرون أنه تم إنشاؤه باستخدام “تكنولوجيا قديمة” اكتشفت مؤخرا.
وتحدث قائد قوات الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة، الفريق ميخائيل” ماتفييسكي، قائلا إن هذه الصواريخ مبنية على مبادئ فيزيائية جديدة.
الجدير بالذكر، أنه على الرغم من أن التقرير لم يذكر أى تفاصيل عن عملية التصميم وإنشاء منظومة صواريخ “ديمون”، إلا أنه ذكر أن العمل على هذا المشروع بدأ فى العام الماضى بمجمع سرى للغاية يقع على قمة جبل يامنتاو فى جبال الأورال.
وجاءت أوامر الرئيس بوتين بالنشر الفوري لأنظمة صواريخ “ديمون”، ردا على إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى أوروبا الأسبوع الماضي، وقال الرئيس بوتين: “هدفنا تحييد فعالية أى تهديد عسكرى لأمن روسيا”، محذرا أوباما من أن روسيا “ستستمر فى القيام بكل ما هو ضرورى للحفاظ على التوازن الاستراتيجى.”
تعليقات ( 14 )
ابو محمد السيدالله يكفينا شركم - الواقع الحاضر ينذر بمذبحة لم يرى التاريخ مثلها -اللهم احفظ اوطاننا وجنبنا شرورهم واحفظ قائدنا الملك سلمان والشعب السعودي (اللهم آمين )
محمدامريكا تنشر اسلحه و تزعل اذا احد نشر اسلحه مضاده !!!!!
الجدة عتيقةحيلهم بينهم إن شاء الله فخار يكسر بعضه الله يشغلهم بأنفسهم عن المسلمين
حمل بن بدر العربيآخر خبر: واشنطن ترى بنشر روسيا لصواريخها زعزعة لأمن العالم(الخبر ترجمته عن الإنكليزية) وقد تختلف عني الترجمة الحرفية. ما علينا خلونا بالشتائم حيث نفلح،تراها مفيدة لمن يعاني من الضغط،وزيادة الخير خير.
مكروفنعرف الهياط زين وصار عندنا مناعه من الهياط ... ويا بوتن نعرف أنك مهايط وكذاب .. نصف الحرب هنجمه وتاليتها لاش يا اللاش ..
🐅ما يحتاج أن يحذر هذا الرئيس البومة فهو اضعف من ان يوجه له تحذير وأنما يؤمر من سيده بوتن عليه غضب من الله كم هو من رئيس تافه خذل كل حلفاء أمريكا بشخصيته الضعيفه الهزيله
عميد المستاجرينقبست
حمل بن بدر العربييا سي بوتين أحترمك مع مآخذي عليك.أطمنك كعرب ما يشغلنا إلا **والمسيار والتكفير بينهما،مع الكثير من اللعائن والشتائم،لن نصنع إلا صاروخ يكون مداه كافيا لضرب أقرب مدينة عربية على حدودنا،إطمّن
شاآآآايب من جبل عسيرالقط لما يريد أن يرعب القط الآخر يفرد شعرة ويقوس ظهره كي يبدو اكبر حجماً!؟! وش الجديد!؟ عارفين انكم دولة عظمى وعندكم ومنكم كل بلاوي العالم؟!؟. نسأل الله أن يجعل تدميركم في تدبيركم. وان يهلك امريكا.
الهمدانيبعض الزعماء يجبروك على احترامهم والعظيم عظيم بما يقدم للانسانية
الشهاب الاحمرمشكلة روسيا انها متحالفة مع ايران ولو استطعنا ابعاد روسيا عن ايران نكون قد تقدمنا شوطا كبيرا في السياسة الدولية .
زيادوين منصة اطلاق يا ساتانا👻👻👻 ارموا واحد على العراق تجربة😀
ابن الوغيدهروسيا ترعب العالم بالخيال، وقد تعلمت من الايرانيين ، التهويل وتضخيم الصغير ، واوباما عضو فعال.مساعد
العلميكذبون على العرب اعداء هم وامريكا فوق الطاولة واحباب تحت الطاولة الله يضعفهم ويشتت شملهم اعداء الله ورسوله