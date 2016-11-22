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بالفيديو : عراقيون شيعة يتباركون بماء غسيل أقدام الزوار الإيرانيين ويشربونه !

22 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص
بالفيديو : عراقيون شيعة يتباركون بماء غسيل أقدام الزوار الإيرانيين ويشربونه !
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مهين لمسن عراقي وهو يغسل أقدام الزائرين الإيرانيين لمرقد الإمام الحسين.

وبحسب الفيديو المتداول ، فإن الإهانة لم تتوقف على غسيل الأقدام، حيث أظهر الفيديو قيام بعضهم بأخذ كوبا من الماء الذي تم فيه غسل الأقدام وشربه تبركا به.




تعليقات ( 83 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 83
    22 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    حسين

    ت-77 وهل انت اعمى بصيره لهده الدرجه يامصري هل شفته يشرب؟
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  2. 82
    22 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    حمل بن بدر العربي

    المنطقة مشتعلة بما تعرفونه أحبتي وقد يبدو رأيي كأنه آتٍ من مكان خارج الواقع وهذا لا يعيبني.أنا اؤمن بأن البقاء هو للأفضل والأقوى،واحلم بأن يوما ما سيأتي ويثبت العرب أنهم الأفضل والأقوى. دمتم بخير,
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  3. 81
    22 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    هلال الصاعدي

    الحمدلله على نعمة البصيرة
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  4. 80
    22 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    حمل بن بدر العربي

    سبق لي أن أكدت وكتبت مرارا أنني أنتمي لعروبتي فقط،وعندما أعبر عن رأيي في أي قضية فإنني أضع مصلحة العرب فوق أي إعتبار آخر،وأنا لا أعلق على كل الأخبار لأن بعضها سيظهرني بمظهر المدافع عن مذهبٍ ضد آخر.
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  5. 79
    22 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    حسين

    شفنا الغسيل ولكن اين الشرب العب غيرها
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  6. 78
    22 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    حمل بن بدر العربي

    شيخة البنات العزيزة،لم ولن أحمل السعودية أي مسؤولية،أنا صراحة جاوبت على الجو العام المذهبي الكئيب من قبل الجميع ضد بعضهم،أرجو إعادة القراءة،أنا أقدر ضرورات السياسة وصناعة الرأي العام،لكنني حقا حزين
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  7. 77
    22 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    المصري

    أي عنصرية تتكلم عنها ايها الشيعي البرونزي هل انت راضي بما يفعله ابناء مذهبك الشيعة تشربون وساخة اقدام الإيرانيون وغدا سوف تشربون وتأكلون وساخة الإيرانيون وع نحمد الله على نعمة الأسلآم والمذهب السني
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  8. 76
    22 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    سلطان البيشي

    تش شش تتشش تشش .. تشششش .. يعني خلاص قفلت الشاشه 😉
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  9. 75
    22 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    حمل بن بدر العربي

    شيخةالبنات حفظك الله،لم يكن هنالك من مشكلة مذهبية زمن صدام الذي لم يمّيز بين أعداء البعث شيعة أو سنة.المنطقة تمذهبت بحدة بعد وصول الخميني والحرب العراقية الإيرانية ومن ثم الغزو الأميركي،وربيع الدماء
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  10. 74
    22 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    سلطان البيشي

    وختاماً : أيها*** هل ما يأمرك به المعممين منقول عن الرسول صَل الله عليه وسلم ؟ وهل منقول عن كتاب الله ؟ فكّر ثم فكّر ثم فكّر والله لن تخسر شيء إذا شغلت عقلك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 73
    22 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    بس عندي تعقيب على شيعي برونزي بيؤل بلاش عنصرية يا أخي لقبك لوحدو عنصرية كنت اكتب مسلم برونزي وبس
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  12. 72
    22 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    احفاد عمر بن الخطاب

    شيعي برونزي انت وامثالك اتق الله انت اولا هل يعجبك هذة الخزعبلات والحشد ماذا يفعل
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  13. 71
    22 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    شيخة البنات

    الى حمل بن بدر،،بعديين مدينا يدينا لشيعة العراق وارسلنا لهم سفير السبهان ورفضوة وطردوة تدري ليش لان ايران هي المتحكمة في العراق وتبي العراق بعيدة عن محيطة العربي على العموم الله يصلح حال العراق
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  14. 70
    22 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    اللي حابب يعمل ريجيم يشوف الفيديو صراحة من الصورة شكلو بيسد النفس
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  15. 69
    22 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    شجاع

    ان امثال هؤلاء السذج التي احتل العدو المجوسي عقولهم هم من يحرظهم مراجعهم لهدم الكعبة واستباحه دماء المسلمين لقد اجتمعة معهم امم الكفرعلى حرب الاسلام واجتثاث السنه من ارض العراق وسوريا ولم نستوعب الدرس
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  16. 68
    22 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    شيخة البنات

    الى حمل بن بدر . انت في كلامك كانك تحمل السعودية المسئوليه واحنا وش دخلنا في العراق اساسا حتى داعش خرجت من العراق والمليشيات كلها ايرانيه وبنسبه لتكفير حتى هم كتبهم تعج بتكفير كل من لايؤمن بولايه علي
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  17. 67
    22 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    سلطان البيشي

    يتبع .. بدلاً من تسلم عقولهم للمعممين الذين لا همّ لهم سوى المتعه والخمس ! ولا يهمهم لا حج ولا صوم ولا صلاة ولا زكاه و أنما عبادة القبور والأموات .. اخيراً حسبي الله ونعم الوكيل
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  18. 66
    22 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    سلطان البيشي

    يتبع .. نحن المسلمون لا نأتي بأفتراءات على الروافض بل نأتي بمقاطع لهم ومن ثم نطرح عدة تساؤلات من باب التفكير و تشغيل العقل بدلاً من تعطيله وتسليمه لمجموعه من المعممين
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  19. 65
    22 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    شيخة البنات

    الى حمل بن بدر العربي ٥٢ ،،اسئلك بالله هل قبل سقوط العراق واحتلال ايران العراق هل كانت فيه طائفية بالمنطقة كان السني والشيعي يعيشون مع بعض في العراق وكانوا اخوان جائت ايران وهي من نشرت الطائفيه ،يتبع
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  20. 64
    22 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    شجاع

    هي هات ان ينالو العزة وقد لعقوا احذية الغزاة المجوس بعد ان كانت بعض افراد الطوائف الظالة مطايا لوصول الفرس لزمام الامور في العراق ولا تسأل عن الاجرام الذي يرتكبه اذيالهم في حق سنه العراق
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  21. 63
    22 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    سلطان البيشي

    يتبع .. وهذا المعمم طبعاً ذكر لهم بعض الروايات المكذوبة عن ال البيت الأطهار . وقيسوا على ذلك في تربة الحسين و الشجره التي تنزف دماً و و و ؟؟ والرافضي البسيط ليس له إلا أن يصدق هذه الهرطقات
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  22. 62
    22 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    ههههه قلم الحقيقه اعمل نفسك ميت صراحه التاريخ راح يذكر ذلكم هذا

    الله يرحمه بس الي يطبلوله واجد وانا اعلم انهم من الجيل الجديد الي مالحق على حرب الخليج لعلمك انت وياه صدام قصفنا بالدمام وبالرياض ودخل الخفجي ولولا الله ثم الملك فهد وسعود الفيصل كان الحين ببنطلونك
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  23. 61
    22 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    سلطان البيشي

    قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) .. هل تريدون تفسير هذا المقطع ؟ تفسيره أن أحد المعممين ألقى كلمة في كنيسه ( حسينية ) وقال لهم من فعل ذلك دخل الجنه !
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  24. 60
    22 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    سلطان البيشي

    أنصح كل رافضي بشيء واحد فقط فقط وهو : أنظر لعباداتك كلها و إعرضها على كتاب الله وسنة رسوله فـ إذا وافقت عبادتكم كلام الله ورسوله فـ أنت على الحق ، و إذا خالف فـ أنت على باطل .. وبس
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  25. 59
    22 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    كلمة حق

    رحم الله اباعدي اصبحت العراق مستحله ومهانه ومسروقه ولاعاد تشوف إلا اللطم والشرك والخزعبلات وهذاعقاب من الله والقادم ادهى وامر العراق لم تعد عربيه مجوسيه
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  26. 58
    22 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    الزمن يدور ويعود كالماضي فخدم كسرى هم العراقيين فمحبة الذل تسري في عروقهم
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  27. 57
    22 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    مواطنه

    والله مدري اش اقول اصبت بالذهول على قدر استطلاعي لاديان كثيره لم اشاهد ماهو مقزز بمثل هذا المشهد اعتقد يجب سماع رائي علماء النفس والسلوك البشري لعلنا نحلل سبب الخنوع وجلد الذات وطاعتهم العمياء
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  28. 56
    22 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    يح يح

    ذل في الدنيا قبل الاخره
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  29. 55
    22 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    كاسرهم ****

    شيعي برونزي ،،، قلم الخميمة ،،، رخمة وغيرهم ،،، فديو اكثر من رائع
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  30. 54
    22 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    عساهم من الحاله واردء
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  31. 53
    22 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    المهاجر88

    الله يكفينا شر الحاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 52
    22 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    حمل بن بدر العربي

    يا شيخة البنات،محبة بكم وبأهل العراق،طيب عندما يصحى وينام العراقي الشيعي وهم اكثرية مطلقة على تكفيره ولعنه وتهديده ماذا سيفعل؟سيتمسك كالغريق بحذاء إيراني أو أميركاني.أضحكوا عليهم وخذوهم إلى جانبكم،صح؟
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  33. 51
    22 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    وحسافه على العرررب وين الكرااامه

    شيعي برونزي اي تعصب يالحبيب ابيك تفهم والتاريخ راح يحفظها لكم انكم تشربون غسول ارجل الايرانيين ووين بعد في العراق يعني لا اراى فيها اي عنصريه من قبلان بقدر مانرى فيها من ذل لكم ياخي ماتوقعتكم لهدرجه
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  34. 50
    22 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    كلمة حق

    40 ويش دخل اكل وسخ او ماء في عقيده وسخه صرتوا تاخذون دينكم ومعتقادتكم من المجوس اللي استحلتكم وصرتوا تشربون وسخ رجليهم اي اهانه وخزي وعار وين طهارة الدين مله مجنونه سفكت الدماء واحلت الحرام
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  35. 49
    22 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    دحوم1

    هل يعقل ابناء العراق وشيوخ العراق يقبلون اقدام المجوس اصحو ياهل العراق من غفلتكم لماذا هذه الاهانه للعراق وشعب العراق ***على المالكي***الذي باع العراق هو العبادي حرام تقبيل ارجل اليهود
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  36. 48
    22 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    الحربي

    الله يرحمك يا ابا عدي
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  37. 47
    22 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    حمل بن بدر العربي

    يا من تترحم على صدام وأيامه، احلف لك بالله أن أمي ما لها علاقة ولا ساعدت 600 الف جندي بقيادة أميركا على حربه.إخجلوا يرحمكم الله.ذبح شعبه شيعة وسنة وإحتل بلد عربي وهجر أهله كلهم،أنتم كيف تفكرون؟!!
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  38. 46
    22 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    شيخة البنات

    وين شيعة العراق الي حاطين حرتهم في السعوديه وحنا ماسوينا شي وينهم عن ايران الي ذلتهم وسارقتهم وتلعب فيهم كورة ههههه اللهم لا شماته الحمدلله على نعمة بلاد الحرمين الله لايغيرة من نعمة عز يامال العز
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 45
    22 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    الحربي

    ومن يهن الله فماله من مكرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 44
    22 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    الحربي

    زاهم الله ذلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 43
    22 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    زادهم الله ذلا
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  42. 42
    22 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    اين ذهبت عقول هؤلاء ؟؟
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  43. 41
    22 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    جماهي

    الله يرحمك ياصدام كان العراقي له مكانته في عهدك والان العراقي اصبح يقبل رجل المجوسي ويشرب قذارته
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  44. 40
    22 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    39 !! شرب الماي الي فيه الذباب شي مو مقرف يعني ؟؟ اكل لحم الضبع الي هو حيوان مفترس ويتغذى على الجييف شي مو مقرف يعني ؟؟ (اكل لحم الضبع في فتاوى جمهور علماء المذاهب الأربعة حلال حتى لا تخربط يمين يسار)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 39
    22 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    ابوخالد الدمام

    شيء مقرف وعقيده فاسده لعنكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  46. 38
    22 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    عمدة القاري شرح صحيح البخاري : عن الإمام أحمد أنه غسل قميصا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به ... !! المشكلة في مخلوقات غريبة تنعق وتنعق عن جهل كأن عاجبهم حالة الجهل ما يريدون كسره
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  47. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    هذه عقائد الروافض الفاسدة وحقارتهم فهم لا يكتفون بشرب غسيل أرجل المجوس بل حتى*** عليهم لعنة الله وأليم عذابه .
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  48. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    كلمة حق

    نحن شعب لانستحي والله انه صدق ياولد. هذا ماصار دين أو مله خزي وعار الدين معروف أن تعبد الله وحده خالق كل شئ مافيه لا ولي ولا فقيه كلهم بشر الابلعكس يجعلونك تشرك بالله الناس هؤلاء مسحورين اومجان
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  49. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وكذبوا عليهم وقالوا القرآن محرف و اتهمو عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضها واساءو لصاحبة الرسول ص_ واتهموا الموحدين بأنهم قتلو الحسين رضي الله عنه واللي قتله👈 هوشمر بن جوشن
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  50. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    الاسلام ديني

    إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم
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  51. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    سعد محمد عبدالله

    اهاااااانه اذلهم الله تبا لهم
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  52. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    جعلوهم مشركين بالله ويقتلون الموحد لله والنفس محرم قتلها إلا بالحق _وأيضا جعلوهم هم واطفالهم يضربون أنفسهم بالسلاسل والسكاكين 🔪وقطع جزء من فروة رؤوسهم وأيضا حطو م.....اللي هو زنا
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  53. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    سلطان البيشي

    طبعاً عندما تنشر مواقع التواصل أو الصحف الإلكترونية مثل هذا المشاهد التي تعبّر عن دين غير سماوي لهؤلاء القوم ، تجد منهم من يخرج عليك ويقول أنت وهابي انت كذا ؟ لا يريدون حقيقتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  54. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    متأمل

    غسلوا أدمغتهم حتى غسلوا أقدامهم .. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وآله الطاهرين والمنزهين عن مثل هذه الشركيات والتباركيات والمغالات ، لا تستغربوا ففي المذهب المجوسي ماهو أشد وأنكى وما الحسين إلا ذريعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    يعز الله من يشاء ويذل من يشاء هذا قدر من باع دينه وعروبته عبيد للفرس****
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    🐅

    يكفى فى هذا الشعب قصيدة الشاعر العراقى احمد النعمى رحمه الله الذى قتلوه الروافض عليهم ما يستحقون والذى مطلعها (نحن شعب لانستحى)
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  57. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    شيعي برونزي

    اتركوا عنكم العنصريه واتقوا الله
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  58. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    خليجي

    العنوان يحب ان يكون شيعة العراق يشربون غسال اقدام الفرس لان سنة العراق لايقبلون هذه الاعمال الحقيره ولايمكن ان يعملوها لو قطعت رؤسهم
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  60. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص
    عدد التعليقات:9140

    اللامي10

    هذة النتيجة عندما تجتمع الخرافة مع الجهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص
    عدد التعليقات:9140

    اللامي10

    هذا قدرهم واقل من قدرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    أبجد هوز

    مقرف وكفى!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    البشري الجنوبي

    عقبال ما ياكلو ** العراقين راضين بالاهانه ويستاهلون** الفرس المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    ابو شنب

    يستاهلو اهل العراق اكثر من كذا الله يزيدهم اهانه وتركيع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    خليجي

    اللهم زِد روافض العرب ذُل واهنهم واجعلهم مطايا هذا غضب من الله عليهم اذلهم وأخزاهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    □بعد قليل مناظرة عن ميزو على قناة دريم 1الزرقاء الضيف يمكن ميزو 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    بوزهراء القطيفي

    الرافضه أنجاس**لايقبل ألا** فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    دحام

    العراق بتخطيط إيراني مسح من الخريطة لم يتبقا من العراق الا اسمها بالسابق كان العراق مرعب آيران و اليوم العراقين خدم للايرانين عجائب و غرائب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    ةة ياسود غسالهم بالصورة كأن كابين غبار الظاهر سنين ما تروشو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    المعممين يشربون الماء الصافي وانتم يا العامة ياشيعة العراق تشربون غسولهم وأيضا الخمس يجمع المعمم من تجميع فلوسكم💰ويتسيح وبأكبر الفنادق بالعالم ويعالج بأكبر مستشفيات
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  71. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    نواف

    ان شاء الله يعود العراق العظيم الى العرب بعيدا عن الاهانه وشرب*** المجوس
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  72. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص
    عدد التعليقات:3047

    ابن الوطن

    تستاهلون هذا قدركم يا *** خامنئي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    حمل بن بدر العربي

    أي مصلحة حالية أو مستقبلية لهذا التشاتم والتكفير بين أبناء أكبر وأغنى بلدين عربيين جارين مع حدود مشتركة طولها حوالي 1000كم مع عدد سكان يزيد عن 30 مليون نفس في كل بلد.يا رب الطف ببني يعرب،يا رب!.
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  74. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الظاهر كلهم كذا يشربون غسال المجوس✏😤
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  75. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وع ماشفت الفيديو لأنه يلوع الكبد من الخبر _طفلك أو أهلك أو نفسك ماتشرب غسالهم فكيف بالغريب المجوسي😤😷
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  76. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    عالمي

    وين العراقين الي يتطاولو على السعوديه شوفو شعبكم وين وصل فيكم الذل ماعندكم غير شتم السعوديه وانتم ** تغسلو اقدام الفرس تف على كل عراقي شيعي يرضى بهاذي الااهانه
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  77. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    حمل بن بدر العربي

    حسب معلوماتي ولم أزر العراق أبدا أن بعض العراقيين يقوم بغسل أقدام أي زائر من أي بلد وذلك ليس مخصصا للإيرانيين والله أعلم.ولا تعليق على الأمر لأنني لا أهتم إلا بأذية الناس،كل ما فيه أذية لا أوافق عليه
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  78. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    الجنوووووووووووووبي

    ياحسافة يا اسود الرافدين ياشعب العراق وش صار فيكم....*** الله على ايران ومن يواليهم ....خلووكم كذا ومابقي اعظم
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  79. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    عاصفة الحزم

    يستاهلون الشيعه مثل ذا وعساهم من ذا واردى عقول منتهيه
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  80. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    تبوك الورد

    قمة الانحطاط والاهانة عليكم **الله ياشيعة
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  81. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    فهد العرماني

    اخيراً اصبح العرب الروافض عبيد للعجم الفرس، سبحان الله
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  82. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    فهد العرماني

    ٨٠٪‏ من الاراضي العراقية والسورية تحت سيطرة المليشيات الايرانية ، وفوق كذا يتبركون العرب باقدام الايرانيين!!!!! مالذي يحصل بنا؟ شي لا يصدق
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  83. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    شيعي برونزي

    *** بالتوفيق
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