بالفيديو : عراقيون شيعة يتباركون بماء غسيل أقدام الزوار الإيرانيين ويشربونه !

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مهين لمسن عراقي وهو يغسل أقدام الزائرين الإيرانيين لمرقد الإمام الحسين.
وبحسب الفيديو المتداول ، فإن الإهانة لم تتوقف على غسيل الأقدام، حيث أظهر الفيديو قيام بعضهم بأخذ كوبا من الماء الذي تم فيه غسل الأقدام وشربه تبركا به.
تعليقات ( 83 )
حسينت-77 وهل انت اعمى بصيره لهده الدرجه يامصري هل شفته يشرب؟
حمل بن بدر العربيالمنطقة مشتعلة بما تعرفونه أحبتي وقد يبدو رأيي كأنه آتٍ من مكان خارج الواقع وهذا لا يعيبني.أنا اؤمن بأن البقاء هو للأفضل والأقوى،واحلم بأن يوما ما سيأتي ويثبت العرب أنهم الأفضل والأقوى. دمتم بخير,
هلال الصاعديالحمدلله على نعمة البصيرة
حمل بن بدر العربيسبق لي أن أكدت وكتبت مرارا أنني أنتمي لعروبتي فقط،وعندما أعبر عن رأيي في أي قضية فإنني أضع مصلحة العرب فوق أي إعتبار آخر،وأنا لا أعلق على كل الأخبار لأن بعضها سيظهرني بمظهر المدافع عن مذهبٍ ضد آخر.
حسينشفنا الغسيل ولكن اين الشرب العب غيرها
حمل بن بدر العربيشيخة البنات العزيزة،لم ولن أحمل السعودية أي مسؤولية،أنا صراحة جاوبت على الجو العام المذهبي الكئيب من قبل الجميع ضد بعضهم،أرجو إعادة القراءة،أنا أقدر ضرورات السياسة وصناعة الرأي العام،لكنني حقا حزين
المصريأي عنصرية تتكلم عنها ايها الشيعي البرونزي هل انت راضي بما يفعله ابناء مذهبك الشيعة تشربون وساخة اقدام الإيرانيون وغدا سوف تشربون وتأكلون وساخة الإيرانيون وع نحمد الله على نعمة الأسلآم والمذهب السني
سلطان البيشيتش شش تتشش تشش .. تشششش .. يعني خلاص قفلت الشاشه 😉
حمل بن بدر العربيشيخةالبنات حفظك الله،لم يكن هنالك من مشكلة مذهبية زمن صدام الذي لم يمّيز بين أعداء البعث شيعة أو سنة.المنطقة تمذهبت بحدة بعد وصول الخميني والحرب العراقية الإيرانية ومن ثم الغزو الأميركي،وربيع الدماء
سلطان البيشيوختاماً : أيها*** هل ما يأمرك به المعممين منقول عن الرسول صَل الله عليه وسلم ؟ وهل منقول عن كتاب الله ؟ فكّر ثم فكّر ثم فكّر والله لن تخسر شيء إذا شغلت عقلك ..
أرزة 🌲 لبنانبس عندي تعقيب على شيعي برونزي بيؤل بلاش عنصرية يا أخي لقبك لوحدو عنصرية كنت اكتب مسلم برونزي وبس
احفاد عمر بن الخطابشيعي برونزي انت وامثالك اتق الله انت اولا هل يعجبك هذة الخزعبلات والحشد ماذا يفعل
شيخة البناتالى حمل بن بدر،،بعديين مدينا يدينا لشيعة العراق وارسلنا لهم سفير السبهان ورفضوة وطردوة تدري ليش لان ايران هي المتحكمة في العراق وتبي العراق بعيدة عن محيطة العربي على العموم الله يصلح حال العراق
أرزة 🌲 لبناناللي حابب يعمل ريجيم يشوف الفيديو صراحة من الصورة شكلو بيسد النفس
شجاعان امثال هؤلاء السذج التي احتل العدو المجوسي عقولهم هم من يحرظهم مراجعهم لهدم الكعبة واستباحه دماء المسلمين لقد اجتمعة معهم امم الكفرعلى حرب الاسلام واجتثاث السنه من ارض العراق وسوريا ولم نستوعب الدرس
شيخة البناتالى حمل بن بدر . انت في كلامك كانك تحمل السعودية المسئوليه واحنا وش دخلنا في العراق اساسا حتى داعش خرجت من العراق والمليشيات كلها ايرانيه وبنسبه لتكفير حتى هم كتبهم تعج بتكفير كل من لايؤمن بولايه علي
سلطان البيشييتبع .. بدلاً من تسلم عقولهم للمعممين الذين لا همّ لهم سوى المتعه والخمس ! ولا يهمهم لا حج ولا صوم ولا صلاة ولا زكاه و أنما عبادة القبور والأموات .. اخيراً حسبي الله ونعم الوكيل
سلطان البيشييتبع .. نحن المسلمون لا نأتي بأفتراءات على الروافض بل نأتي بمقاطع لهم ومن ثم نطرح عدة تساؤلات من باب التفكير و تشغيل العقل بدلاً من تعطيله وتسليمه لمجموعه من المعممين
شيخة البناتالى حمل بن بدر العربي ٥٢ ،،اسئلك بالله هل قبل سقوط العراق واحتلال ايران العراق هل كانت فيه طائفية بالمنطقة كان السني والشيعي يعيشون مع بعض في العراق وكانوا اخوان جائت ايران وهي من نشرت الطائفيه ،يتبع
شجاعهي هات ان ينالو العزة وقد لعقوا احذية الغزاة المجوس بعد ان كانت بعض افراد الطوائف الظالة مطايا لوصول الفرس لزمام الامور في العراق ولا تسأل عن الاجرام الذي يرتكبه اذيالهم في حق سنه العراق
سلطان البيشييتبع .. وهذا المعمم طبعاً ذكر لهم بعض الروايات المكذوبة عن ال البيت الأطهار . وقيسوا على ذلك في تربة الحسين و الشجره التي تنزف دماً و و و ؟؟ والرافضي البسيط ليس له إلا أن يصدق هذه الهرطقات
ههههه قلم الحقيقه اعمل نفسك ميت صراحه التاريخ راح يذكر ذلكم هذاالله يرحمه بس الي يطبلوله واجد وانا اعلم انهم من الجيل الجديد الي مالحق على حرب الخليج لعلمك انت وياه صدام قصفنا بالدمام وبالرياض ودخل الخفجي ولولا الله ثم الملك فهد وسعود الفيصل كان الحين ببنطلونك
سلطان البيشيقال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) .. هل تريدون تفسير هذا المقطع ؟ تفسيره أن أحد المعممين ألقى كلمة في كنيسه ( حسينية ) وقال لهم من فعل ذلك دخل الجنه !
سلطان البيشيأنصح كل رافضي بشيء واحد فقط فقط وهو : أنظر لعباداتك كلها و إعرضها على كتاب الله وسنة رسوله فـ إذا وافقت عبادتكم كلام الله ورسوله فـ أنت على الحق ، و إذا خالف فـ أنت على باطل .. وبس
كلمة حقرحم الله اباعدي اصبحت العراق مستحله ومهانه ومسروقه ولاعاد تشوف إلا اللطم والشرك والخزعبلات وهذاعقاب من الله والقادم ادهى وامر العراق لم تعد عربيه مجوسيه
مواطنهوالله مدري اش اقول اصبت بالذهول على قدر استطلاعي لاديان كثيره لم اشاهد ماهو مقزز بمثل هذا المشهد اعتقد يجب سماع رائي علماء النفس والسلوك البشري لعلنا نحلل سبب الخنوع وجلد الذات وطاعتهم العمياء
يح يحذل في الدنيا قبل الاخره
كاسرهم ****شيعي برونزي ،،، قلم الخميمة ،،، رخمة وغيرهم ،،، فديو اكثر من رائع
المهاجر88الله يكفينا شر الحاجه
حمل بن بدر العربييا شيخة البنات،محبة بكم وبأهل العراق،طيب عندما يصحى وينام العراقي الشيعي وهم اكثرية مطلقة على تكفيره ولعنه وتهديده ماذا سيفعل؟سيتمسك كالغريق بحذاء إيراني أو أميركاني.أضحكوا عليهم وخذوهم إلى جانبكم،صح؟
وحسافه على العرررب وين الكرااامهشيعي برونزي اي تعصب يالحبيب ابيك تفهم والتاريخ راح يحفظها لكم انكم تشربون غسول ارجل الايرانيين ووين بعد في العراق يعني لا اراى فيها اي عنصريه من قبلان بقدر مانرى فيها من ذل لكم ياخي ماتوقعتكم لهدرجه
كلمة حق40 ويش دخل اكل وسخ او ماء في عقيده وسخه صرتوا تاخذون دينكم ومعتقادتكم من المجوس اللي استحلتكم وصرتوا تشربون وسخ رجليهم اي اهانه وخزي وعار وين طهارة الدين مله مجنونه سفكت الدماء واحلت الحرام
دحوم1هل يعقل ابناء العراق وشيوخ العراق يقبلون اقدام المجوس اصحو ياهل العراق من غفلتكم لماذا هذه الاهانه للعراق وشعب العراق ***على المالكي***الذي باع العراق هو العبادي حرام تقبيل ارجل اليهود
الحربيالله يرحمك يا ابا عدي
حمل بن بدر العربييا من تترحم على صدام وأيامه، احلف لك بالله أن أمي ما لها علاقة ولا ساعدت 600 الف جندي بقيادة أميركا على حربه.إخجلوا يرحمكم الله.ذبح شعبه شيعة وسنة وإحتل بلد عربي وهجر أهله كلهم،أنتم كيف تفكرون؟!!
شيخة البناتوين شيعة العراق الي حاطين حرتهم في السعوديه وحنا ماسوينا شي وينهم عن ايران الي ذلتهم وسارقتهم وتلعب فيهم كورة ههههه اللهم لا شماته الحمدلله على نعمة بلاد الحرمين الله لايغيرة من نعمة عز يامال العز
الحربيومن يهن الله فماله من مكرم
الحربيزاهم الله ذلا
جماهيالله يرحمك ياصدام كان العراقي له مكانته في عهدك والان العراقي اصبح يقبل رجل المجوسي ويشرب قذارته
ابوخالد الدمامشيء مقرف وعقيده فاسده لعنكم الله
كلمة حقنحن شعب لانستحي والله انه صدق ياولد. هذا ماصار دين أو مله خزي وعار الدين معروف أن تعبد الله وحده خالق كل شئ مافيه لا ولي ولا فقيه كلهم بشر الابلعكس يجعلونك تشرك بالله الناس هؤلاء مسحورين اومجان
📒📙 ريما...Rima📙📒وكذبوا عليهم وقالوا القرآن محرف و اتهمو عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضها واساءو لصاحبة الرسول ص_ واتهموا الموحدين بأنهم قتلو الحسين رضي الله عنه واللي قتله👈 هوشمر بن جوشن
الاسلام دينيإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم
سعد محمد عبداللهاهاااااانه اذلهم الله تبا لهم
📒📙 ريما...Rima📙📒جعلوهم مشركين بالله ويقتلون الموحد لله والنفس محرم قتلها إلا بالحق _وأيضا جعلوهم هم واطفالهم يضربون أنفسهم بالسلاسل والسكاكين 🔪وقطع جزء من فروة رؤوسهم وأيضا حطو م.....اللي هو زنا
سلطان البيشيطبعاً عندما تنشر مواقع التواصل أو الصحف الإلكترونية مثل هذا المشاهد التي تعبّر عن دين غير سماوي لهؤلاء القوم ، تجد منهم من يخرج عليك ويقول أنت وهابي انت كذا ؟ لا يريدون حقيقتهم
متأملغسلوا أدمغتهم حتى غسلوا أقدامهم .. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وآله الطاهرين والمنزهين عن مثل هذه الشركيات والتباركيات والمغالات ، لا تستغربوا ففي المذهب المجوسي ماهو أشد وأنكى وما الحسين إلا ذريعة
🐅يكفى فى هذا الشعب قصيدة الشاعر العراقى احمد النعمى رحمه الله الذى قتلوه الروافض عليهم ما يستحقون والذى مطلعها (نحن شعب لانستحى)
شيعي برونزياتركوا عنكم العنصريه واتقوا الله
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
خليجيالعنوان يحب ان يكون شيعة العراق يشربون غسال اقدام الفرس لان سنة العراق لايقبلون هذه الاعمال الحقيره ولايمكن ان يعملوها لو قطعت رؤسهم
عدد التعليقات:9140
اللامي10هذة النتيجة عندما تجتمع الخرافة مع الجهل
عدد التعليقات:9140
اللامي10هذا قدرهم واقل من قدرهم
أبجد هوزمقرف وكفى!!
البشري الجنوبيعقبال ما ياكلو ** العراقين راضين بالاهانه ويستاهلون** الفرس المجوس
ابو شنبيستاهلو اهل العراق اكثر من كذا الله يزيدهم اهانه وتركيع
خليجياللهم زِد روافض العرب ذُل واهنهم واجعلهم مطايا هذا غضب من الله عليهم اذلهم وأخزاهم
بوزهراء القطيفيالرافضه أنجاس**لايقبل ألا** فقط
دحامالعراق بتخطيط إيراني مسح من الخريطة لم يتبقا من العراق الا اسمها بالسابق كان العراق مرعب آيران و اليوم العراقين خدم للايرانين عجائب و غرائب
📒📙 ريما...Rima📙📒ةة ياسود غسالهم بالصورة كأن كابين غبار الظاهر سنين ما تروشو
📒📙 ريما...Rima📙📒المعممين يشربون الماء الصافي وانتم يا العامة ياشيعة العراق تشربون غسولهم وأيضا الخمس يجمع المعمم من تجميع فلوسكم💰ويتسيح وبأكبر الفنادق بالعالم ويعالج بأكبر مستشفيات
نوافان شاء الله يعود العراق العظيم الى العرب بعيدا عن الاهانه وشرب*** المجوس
عدد التعليقات:3047
ابن الوطنتستاهلون هذا قدركم يا *** خامنئي
حمل بن بدر العربيأي مصلحة حالية أو مستقبلية لهذا التشاتم والتكفير بين أبناء أكبر وأغنى بلدين عربيين جارين مع حدود مشتركة طولها حوالي 1000كم مع عدد سكان يزيد عن 30 مليون نفس في كل بلد.يا رب الطف ببني يعرب،يا رب!.
📒📙 ريما...Rima📙📒الظاهر كلهم كذا يشربون غسال المجوس✏😤
📒📙 ريما...Rima📙📒وع ماشفت الفيديو لأنه يلوع الكبد من الخبر _طفلك أو أهلك أو نفسك ماتشرب غسالهم فكيف بالغريب المجوسي😤😷
عالميوين العراقين الي يتطاولو على السعوديه شوفو شعبكم وين وصل فيكم الذل ماعندكم غير شتم السعوديه وانتم ** تغسلو اقدام الفرس تف على كل عراقي شيعي يرضى بهاذي الااهانه
حمل بن بدر العربيحسب معلوماتي ولم أزر العراق أبدا أن بعض العراقيين يقوم بغسل أقدام أي زائر من أي بلد وذلك ليس مخصصا للإيرانيين والله أعلم.ولا تعليق على الأمر لأنني لا أهتم إلا بأذية الناس،كل ما فيه أذية لا أوافق عليه
الجنوووووووووووووبيياحسافة يا اسود الرافدين ياشعب العراق وش صار فيكم....*** الله على ايران ومن يواليهم ....خلووكم كذا ومابقي اعظم
عاصفة الحزميستاهلون الشيعه مثل ذا وعساهم من ذا واردى عقول منتهيه
تبوك الوردقمة الانحطاط والاهانة عليكم **الله ياشيعة
فهد العرمانياخيراً اصبح العرب الروافض عبيد للعجم الفرس، سبحان الله
فهد العرماني٨٠٪ من الاراضي العراقية والسورية تحت سيطرة المليشيات الايرانية ، وفوق كذا يتبركون العرب باقدام الايرانيين!!!!! مالذي يحصل بنا؟ شي لا يصدق
شيعي برونزي*** بالتوفيق