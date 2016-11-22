بالفيديو : عراقيون شيعة يتباركون بماء غسيل أقدام الزوار الإيرانيين ويشربونه !

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مهين لمسن عراقي وهو يغسل أقدام الزائرين الإيرانيين لمرقد الإمام الحسين.

وبحسب الفيديو المتداول ، فإن الإهانة لم تتوقف على غسيل الأقدام، حيث أظهر الفيديو قيام بعضهم بأخذ كوبا من الماء الذي تم فيه غسل الأقدام وشربه تبركا به.



