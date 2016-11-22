إصابة أحد أفراد مكافحة المخدرات بعد تبادل إطلاق نار في جازان

صحيفة المرصد:تعرض أحد أفراد مكافحة المخدرات للإصابة بطلق ناري أمس الاثنين، أثناء عملية مداهمة لأحد أوكار تهريب المخدرات بجازان، حيث قام أحد مهربي المخدرات بإطلاق النار باتجاه أحد أعضاء فرق مكافحة المخدرات وأراد الإطلاق على آخرين إلا أن السلاح الناري توقف عن العمل وتم القبض عليه في حينه.

وقال المقدم عبد الرحمن الزهراني ناطق شرطة جازان أنه في صباح أمس الاثنين ورد لمركز شرطة مدينة جازان بلاغ من العمليات عن تعرض أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات للإصابة بطلق ناري في كتفه أثناء أداء مهمة عمل ضمن اختصاصهم، بأحد القرى المحيطة بمدينة جازان، وعلى الفور تم انتقال ضابط خفر شرطة جنوب مدينة جازان برفقه فنيي الأدلة الجنائية وفريق من التحريات والبحث الجنائي الى الموقع وبوصولهم اتضح بأنه تم إسعاف رجل الأمن المصاب إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وكذلك تمكن فريق إدارة مكافحة المخدرات من القبض على الجاني الذي أطلق النار و التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة وتم عمل الأزم من قبل الأدلة الجنائية وفي طور استكمال اجراءات الاستدلال وإحالة القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان وفقاً لموقع الرياض نت.