ضاحي خلفان يمدح ترامب ويفند حروف اسمه !

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:مدح القائد العام السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قائلاً إنه رجل يمتع بالفكر العميق كما أنه رجل مواقف.

وفند خلفان الحروف التي يتكون منها اسم ترامب، عبر حسابه الرسمي على تويتر الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 واصفاً إياها بالسمات الحسنة.

وفور الإعلان رسمياً عن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية على منافسته هيلاري كلينتون في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كتب بعض كلمات الإعجاب بترامب.

ودافع خلفان على طول الخط عن ترامب قبل بدء الانتخابات متمنياً فوزه بها، لكونه الأجدر بحكم الولايات المتحدة كما يرى خلفان.

وعلل خلفان دفاعه الشديد عن الرئيس الأميركي المنتخب، بأن أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي قد منح إيران مكانة إقليمية كبيرة على حساب دول الخليج.

ترمب

التاء..تفكير عميق

الراء…رجل مواقف

الميم… محب للمال

الباء…بسيط — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 21, 2016

ترامب سيحلب المال حلاب وسيقوي لأمريكا الحساب

وسيفكك نووي إيران و لن يهاب.

ومن المرجح أن يضع الإخوان على قائمة الإرهاب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 10, 2016