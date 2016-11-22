ضاحي خلفان يمدح ترامب ويفند حروف اسمه !

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:مدح القائد العام السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قائلاً إنه رجل يمتع بالفكر العميق كما أنه رجل مواقف.
وفند خلفان الحروف التي يتكون منها اسم ترامب، عبر حسابه الرسمي على تويتر الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 واصفاً إياها بالسمات الحسنة.
وفور الإعلان رسمياً عن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية على منافسته هيلاري كلينتون في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كتب بعض كلمات الإعجاب بترامب.
ودافع خلفان على طول الخط عن ترامب قبل بدء الانتخابات متمنياً فوزه بها، لكونه الأجدر بحكم الولايات المتحدة كما يرى خلفان.
وعلل خلفان دفاعه الشديد عن الرئيس الأميركي المنتخب، بأن أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي قد منح إيران مكانة إقليمية كبيرة على حساب دول الخليج.
ترمب
التاء..تفكير عميق
الراء…رجل مواقف
الميم… محب للمال
الباء…بسيط
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 21, 2016
ترامب سيحلب المال حلاب وسيقوي لأمريكا الحساب
وسيفكك نووي إيران و لن يهاب.
ومن المرجح أن يضع الإخوان على قائمة الإرهاب.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 10, 2016
ثمانية أعوام عجاف عالميا للديمقراطيين وهم بين خطوة للأمام وخطوتين للخلف لصالح إيران…كفاية
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 9, 2016
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:8177
الحرمانشكله*** المدعو تراب
سنافي.عدلوا العنوان الرجوع للصواب فضيلة والحكمة ضالة المؤمن
منتهي تاريخههذا الرجل مفكر جيد لكنه افدغ
سنافي.حلل حروفه أو فسرها أو اولها . أما فند فتطلق على رد أقوال أو أدله . أو مزاعم ..
محب الوطنالقوة لله جميعا والنصر من عند الله اعتمدنا على الله وحده في كل امورنا الله المتصرف في الكون الحمد لله من الله علينا بالاسلام اللهم اكفنا في الطغاه بماشئيت ياجبار اللهم احفظ المسلمين بحفظك