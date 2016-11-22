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ضاحي خلفان يمدح ترامب ويفند حروف اسمه !

22 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص
ضاحي خلفان يمدح ترامب ويفند حروف اسمه !
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صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:مدح القائد العام السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قائلاً إنه رجل يمتع بالفكر العميق كما أنه رجل مواقف.

وفند خلفان الحروف التي يتكون منها اسم ترامب، عبر حسابه الرسمي على تويتر الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 واصفاً إياها بالسمات الحسنة.

وفور الإعلان رسمياً عن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية على منافسته هيلاري كلينتون في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كتب بعض كلمات الإعجاب بترامب.

ودافع خلفان على طول الخط عن ترامب قبل بدء الانتخابات متمنياً فوزه بها، لكونه الأجدر بحكم الولايات المتحدة كما يرى خلفان.

وعلل خلفان دفاعه الشديد عن الرئيس الأميركي المنتخب، بأن أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي قد منح إيران مكانة إقليمية كبيرة على حساب دول الخليج.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص
    عدد التعليقات:8177

    الحرمان

    شكله*** المدعو تراب
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  2. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    سنافي.

    عدلوا العنوان الرجوع للصواب فضيلة والحكمة ضالة المؤمن
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  3. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    منتهي تاريخه

    هذا الرجل مفكر جيد لكنه افدغ
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  4. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    سنافي.

    حلل حروفه أو فسرها أو اولها . أما فند فتطلق على رد أقوال أو أدله . أو مزاعم ..
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  5. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    لو يطلع ترامب النصراني إخواني ماذا سيقول عنه خرفان ؟؟؟؟؟!@!!! .
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  6. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    محب الوطن

    القوة لله جميعا والنصر من عند الله اعتمدنا على الله وحده في كل امورنا الله المتصرف في الكون الحمد لله من الله علينا بالاسلام اللهم اكفنا في الطغاه بماشئيت ياجبار اللهم احفظ المسلمين بحفظك
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  7. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    الله يحشرك معه ***
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  8. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    ههههههههه - حتى انا اقدر افند اسمك *******
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